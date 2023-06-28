1 день

Экскурсия по городу Красноярску. Памятник «Царь-рыба». Красноярская ГЭС

Прибытие в Красноярск.

Самостоятельный трансфер в город.

Заселение в отель «Красноярск» 3* (ул. Урицкого 94) с 14:00. *Раннее заселение в отель возможно за доп. плату.

11:00 Встреча с гидом в лобби отеля «Красноярск».

Программа начнется с обзорной экскурсии по Красноярску с посещением всех основных достопримечательностей города.

Обед в ресторане города.

Далее туристы отправятся загород Красноярска.

Проезжая по лесной дороге в сторону небольшого города Дивногорск, можно будет насладиться величественной рекой, по берегам которой расположены старинные сибирские села и уникальные природные памятники. По преданию исконных жителей енисейской земли, главная река Сибири –Енисей. Одна из самых полноводных рек не только России, но и мира, длиной в 4092 км, что больше, чем от Лондона до Москвы.

Конечным пунктом поездки можно считать набережную г. Дивногорска и Красноярскую ГЭС (наружный осмотр), вторую по мощности в России.

По дороге в Красноярск посещение смотровой площадки «Царь-рыба», откуда открывается великолепный вид на город и Енисей.

Возвращение в Красноярск.

Ужин самостоятельно.