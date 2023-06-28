Красноярск - Енисейск. Мини-круиз по Енисею
Групповой тур в Енисейске

Красноярск - Енисейск

4.7
3 отзыва
Красноярск и Енисейск – эти два города объединяет могучая сибирская река Енисей, кроме того, у них обоих богатая история.

В этом туре вы сможете открыть для себя не только богатство этих городов, но и красоту и величие могучего Енисея. Тур проводится под индивидуальный запрос для групп от 4-х до 10 человек. Проведения данного тура зависит от уровня воды в Енисее.
Красноярск - Енисейск. Мини-круиз по Енисею
Красноярск - Енисейск. Мини-круиз по Енисею
Красноярск - Енисейск. Мини-круиз по Енисею
Ближайшие даты:
25
июн
7
июл
13
авг
26
авг
13
сен

Что вас ожидает:

Основные достопримечательности края
Основные достопримечательности края
Нас ждут экскурсии по Красноярску и окрестностям, познавательное путешествие по Енисейскому тракту и "отец" Сибирских городов – Енисейск
Семейное путешествие
Семейное путешествие
В туре нет возрастных ограничений – это будет замечательное приключение для всей семьи
Гастрономические изыски
Гастрономические изыски
Отведаем блюда из рыбы, пойманной в Енисее и Ангаре
Мини-круиз по Енисею
Мини-круиз по Енисею
Проплывем на теплоходе, наблюдая потрясающие панорамы Сибири

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по городу Красноярску. Памятник «Царь-рыба». Красноярская ГЭС

Прибытие в Красноярск.

Самостоятельный трансфер в город.

Заселение в отель «Красноярск» 3* (ул. Урицкого 94) с 14:00. *Раннее заселение в отель возможно за доп. плату.

11:00 Встреча с гидом в лобби отеля «Красноярск».

Программа начнется с обзорной экскурсии по Красноярску с посещением всех основных достопримечательностей города.

Обед в ресторане города.

Далее туристы отправятся загород Красноярска.

Проезжая по лесной дороге в сторону небольшого города Дивногорск, можно будет насладиться величественной рекой, по берегам которой расположены старинные сибирские села и уникальные природные памятники. По преданию исконных жителей енисейской земли, главная река Сибири –Енисей. Одна из самых полноводных рек не только России, но и мира, длиной в 4092 км, что больше, чем от Лондона до Москвы.

Конечным пунктом поездки можно считать набережную г. Дивногорска и Красноярскую ГЭС (наружный осмотр), вторую по мощности в России.

По дороге в Красноярск посещение смотровой площадки «Царь-рыба», откуда открывается великолепный вид на город и Енисей.

Возвращение в Красноярск.

Ужин самостоятельно.

Экскурсия по городу Красноярску. Памятник «Царь-рыба». Красноярская ГЭСЭкскурсия по городу Красноярску. Памятник «Царь-рыба». Красноярская ГЭСЭкскурсия по городу Красноярску. Памятник «Царь-рыба». Красноярская ГЭСЭкскурсия по городу Красноярску. Памятник «Царь-рыба». Красноярская ГЭСЭкскурсия по городу Красноярску. Памятник «Царь-рыба». Красноярская ГЭС
2 день

Енисейский тракт

Группа отправляется на север по Енисейскому тракту до Лесосибирска, чтобы познакомиться с историей Енисейской губернии.

По пути предстоит посещение храма с мироточащей иконой в селе Казачинское.

Прибытие и размещение на базе отдыха «Заимка рыбная».

Неповторимые красоты этих мест служат украшением прекрасного отдыха на природе. Могучий и холодный Енисей, ласковая и теплая Ангара, сливая воедино свои воды, величаво продолжают свой путь на север. Обилие рыбы ценных пород в этих водах и определило название Заимки - «Рыбная».

Стерлядь, таймень, сиг, хариус, енисейский окунь - это те виды рыб, блюда из которых, приготовленные искусными поварами местного ресторанчика, предлагаются всем приезжающим на Заимку.

А уютный благоустроенный коттедж на берегу реки Енисей круглый год принимает гостей, желающих уединиться в тишине и покое настоящей тайги.

Обед и ужин на базе из блюд уникальной рыбной кухни.

Во второй половине дня свободное время. Можно сходить в баньку или отправиться на рыбалку (доп. плата).

Енисейский трактЕнисейский трактЕнисейский трактЕнисейский тракт
3 день

Енисейск

Экскурсия в Енисейск.

Экскурсия по Крестовоздвиженскому собору, одному из самых больших храмов Сибири (67 метров высотой). Еще издалека видны 13 золоченых куполов собора.

Туристам предстоит отправиться в старинный город Енисейск, бывший центр Енисейской губернии. С его прошлым нераздельно связана история присоединения Восточной Сибири к России. Город был заложен в 1619 году отрядом казаков как военная крепость (острог) на левом берегу Енисея в 12 верстах от его притока Кеми. На протяжении полутора столетий этот город был «главными воротами» в Восточную Сибирь и «отцом» Сибирских городов.

В 2019 году городу-памятнику России Енисейску исполнилось 400 лет. Сохранившийся с начала ХХ века облик города поражает нарядностью старины. На территории Енисейска более 110 объектов архитектурного культурного наследия, около 30 из них российского значения.

Обед в ресторане.

Пешая экскурсия по городу пройдет по тихим улочкам сибирского города среди неповторимых образцов деревянного и каменного зодчества, храмов и особняков.

Посещение фотоизбы – уникального музея старинных предметов, собранных энтузиастом Петром Дроздовым.

Со времен пожара 1702 года и последующего возведения православных каменных церквей и соборов до наших дней сохранились Церковь Иверского женского монастыря, Спасский собор Спасо-Преображенского мужского монастыря, Воскресенская церковь, Богоявленский собор, Троицкая церковь, Успенский собор.

Посещение Монастырского озера.

Пеший переход к озеру 200 метров, на озере вы можете набрать святой воды. Считается, что вода Монастырского озера обладает целебными свойствами, само место признано святым - в давние времена здесь находился монашеский скит.

Ужин в кафе.

Заселение в отель "Гостевой дом купца Бородкина".

ЕнисейскЕнисейскЕнисейскЕнисейскЕнисейскЕнисейскЕнисейск
4 день

Круиз до Красноярска

Завтрак в отеле.

Дальнейшая программа без сопровождения гида.

Свободное время в Енисейске.

11:00 Трансфер из гостиницы на причал.

11:30 Посадка на пассажирский теплоход.

12:00 Отправление в Красноярск.

Размещение в 2-х местных каютах первого класса (в каюте 2 мягких дивана, шкаф, умывальник).

NB! На Енисее навигация выполняется на пассажирских рейсовых теплоходах проекта № 588, постройки 1955 г. Обратите внимание, это не туристические теплоходы!

На борту два ресторана, читальный и музыкальный салоны, бар. Душевые и туалетные кабины расположены на палубах.

Круиз до КрасноярскаКруиз до КрасноярскаКруиз до КрасноярскаКруиз до Красноярска
5 день

Прибытие в Красноярск

День на борту теплохода.

20:00 Прибытие в Красноярск

Трансфер отель "Красноярск" 3*.

Ужин самостоятельно.

Прибытие в КрасноярскПрибытие в КрасноярскПрибытие в Красноярск
6 день

Окончание программы

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров до 12:00.

Самостоятельный трансфер на ж/д вокзал или в аэропорт.

Проживание

Тур предусматривает проживание:

  • двухместное проживание с удобствами в гостинице «Красноярск» (2 ночи);
  • на турбазе «Рыбная Заимка» (1 ночь);
  • в гостинице “Гостевой дом купца Бородкина” (1 ночь);
  • в 2-х местных каютах первого класса (в каюте 2 мягких дивана, шкаф, умывальник, душевые и туалетные кабины расположены на палубах).

Стоимость тура на 1 человека, руб: 69 000 рублей.

Индивидуальный формат тура:

  • При группе 1 чел - 150 000 руб/чел.
  • При группе 2 чел – 92 000 руб/чел.
  • При группе 3 чел – 78 600 руб/чел.

Дополнительно оплачивается по желанию:

  • Ранний заезд в гостиницу "Красноярск" 3* с 00:00 - 14:00 без завтрака оплачивается дополнительно + 1700 руб/чел. при двухместном размещении и + 2500 руб/чел при одноместном размещении.
  • Доп. сутки в отеле накануне тура при заезде с 14:00 без завтрака: + 3300 руб/чел при двухместном размещении +4900 руб. при одноместном размещении.
  • Одноместное размещение – 6 800 руб/чел.

Варианты проживания

Гостиница «Красноярск»

2 ночи

В современном отеле «Красноярск» предлагают номера с холодильником, рабочим столом и кроватью с ортопедическим матрасом. В каждой ванной комнате предоставляется фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Гостиница «Красноярск»Гостиница «Красноярск»Гостиница «Красноярск»Гостиница «Красноярск»Гостиница «Красноярск»Гостиница «Красноярск»

Турбаза «Рыбная заимка»

1 ночь

Находится на левом берегу Енисея, недалеко от поселка Усть-Тунгуска, на месте слияния двух сибирских рек Ангары и Енисея.

На территории базы отдыха есть:
• рыбный ресторан
• баня со свежими березовыми веничками
• беседки для отдыха и зона барбекю
• автостоянка
• ледяная горка (зимой)

Турбаза «Рыбная заимка»Турбаза «Рыбная заимка»

Гостевой дом купца Бородкина (Енисейск)

1 ночь

Гостевой дом «Гостевой дом купца Бородкина» находится в Енисейске. Этот гостевой дом располагается в центре города. Утром — выпейте кофе, наблюдая из окна за жизнью города.

Для гостей работает ресторан. На территории работает бесплатный Wi-Fi. Уточняйте информацию сразу при заезде. Для путешественников на машине организована парковка. В гостевом доме есть игровые детские комнаты. Будьте готовы к тому, что детям будет весело, а вам придется коротать вечер со взрослыми.

В путешествие можно взять питомца. В гостевом доме возможно бесплатное размещение с домашним любимцем. Сотрудники гостевого дома по запросу организуют гостям трансфер. Дополнительно: гладильные услуги.

Номер уютно обставлен и оснащён необходимым, чтобы отдохнуть после долгого и насыщенного дня. Имеются телевизор и халат. Перечисленные услуги есть не во всех номерах.

Гостевой дом купца Бородкина (Енисейск)Гостевой дом купца Бородкина (Енисейск)Гостевой дом купца Бородкина (Енисейск)Гостевой дом купца Бородкина (Енисейск)Гостевой дом купца Бородкина (Енисейск)Гостевой дом купца Бородкина (Енисейск)

Пассажирский теплоход

1 ночь

в 2-х местных каютах первого класса (в каюте 2 мягких дивана, шкаф, умывальник, душевые и туалетные кабины расположены на палубах).

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортные услуги
  • Услуги гида в дни 1-3
  • Билеты в музеи
  • Питание по программе (4 завтрака, 3 обеда, 2 ужина)
  • Двухместное проживание с удобствами в гостинице "Красноярск" (2 ночи), на турбазе "Рыбная Заимка" (1 ночь), в гостинице "Гостевой дом купца Бородкина" (1 ночь)
  • Билет на теплоход Енисейск-Красноярск (1-ый класс, удобства на палубе)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Красноярск и обратно
  • Трансферы в Красноярске
  • Ранний заезд в гостиницу «Красноярск» до 12:00 в день 1
  • Сопровождение гидом на теплоходе
  • Питание на теплоходе
  • Поднос багажа
  • Страховка
  • Дополнительные услуги на местах размещения
  • Баня
  • Сувениры
  • Спиртные напитки
Место начала и завершения?
г. Красноярск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Медицинские препараты для индивидуальных нужд.

2. Документы: паспорт, страховой полис (медицинский).

3. Удобную спортивную обувь: легкие кроссовки, сменную обувь (легкие кроссовки или кеды).

4. Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:

куртка ветрозащитная, водонепроницаемая, дождевик, теплый спортивный костюм (толстовка, штаны), футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом, брюки спортивные, шорты, носки.

5. Головной убор: кепка, панама (! с козырьком), шапка.

6. Купальный костюм.

7. Средства личной гигиены.

8. Полезное снаряжение: небольшой рюкзак (20-30л), фонарик с запасными батарейками, средство солнцезащитное (!обязательно), очки солнцезащитные

Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Может ли отмениться круиз по Енисею?

Навигация по Енисею напрямую зависит от погодных условий и уровня воды в реке.

Проведение данного тура полностью зависит от погодных условий.
Если уровень воды в реке Енисей будет в пределах нормы, то тур будет проходить, если нет, то будут отменять.
В 2022 году эти программы отменяли, так как уровень воды был низкий.
В 2021 проводили, там с Енисеем было всё хорошо, уровень был в пределах нормы.
Гарантий на проведения тура принимающая сторона дать не может, всё зависит от уровня воды.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
С
28 июня 2023
Тур интересный и познавательный. А/м удобный, водитель (Владислав) и гид (Валентина Каптур) большие профессионалы и интересные люди. Мы получили удовольствие от общения с ними. Красота и уникальность природы и история Енисейской Сибири впечатляют не менее Алтая, Саян и Волги.
С
22 авг 2023
Организован тур на высшем уровне! Все прошло четко, без накладок. У нас была проблема с рейсом, мы прилетели не утром, а вечером, так нас встретили, довезли до гостиницы. Спасибо организаторам! По питанию были учтены все наши пожелания. Особо хочется выразить благодарность гиду Инне и водителю Игорю!
Ю
21 авг 2023
Всё прекрасно. Отличная программа - насыщенная и разнообразная. К экскурсоводам и проводникам также никаких вопросов нет, всё на уровне. Какие-то мелкие шероховатости были, но совершенно незначительные.

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