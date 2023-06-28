Красноярск - Енисейск
В этом туре вы сможете открыть для себя не только богатство этих городов, но и красоту и величие могучего Енисея. Тур проводится под индивидуальный запрос для групп от 4-х до 10 человек. Проведения данного тура зависит от уровня воды в Енисее.
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Программа тура по дням
Экскурсия по городу Красноярску. Памятник «Царь-рыба». Красноярская ГЭС
Прибытие в Красноярск.
Самостоятельный трансфер в город.
Заселение в отель «Красноярск» 3* (ул. Урицкого 94) с 14:00. *Раннее заселение в отель возможно за доп. плату.
11:00 Встреча с гидом в лобби отеля «Красноярск».
Программа начнется с обзорной экскурсии по Красноярску с посещением всех основных достопримечательностей города.
Обед в ресторане города.
Далее туристы отправятся загород Красноярска.
Проезжая по лесной дороге в сторону небольшого города Дивногорск, можно будет насладиться величественной рекой, по берегам которой расположены старинные сибирские села и уникальные природные памятники. По преданию исконных жителей енисейской земли, главная река Сибири –Енисей. Одна из самых полноводных рек не только России, но и мира, длиной в 4092 км, что больше, чем от Лондона до Москвы.
Конечным пунктом поездки можно считать набережную г. Дивногорска и Красноярскую ГЭС (наружный осмотр), вторую по мощности в России.
По дороге в Красноярск посещение смотровой площадки «Царь-рыба», откуда открывается великолепный вид на город и Енисей.
Возвращение в Красноярск.
Ужин самостоятельно.
Енисейский тракт
Группа отправляется на север по Енисейскому тракту до Лесосибирска, чтобы познакомиться с историей Енисейской губернии.
По пути предстоит посещение храма с мироточащей иконой в селе Казачинское.
Прибытие и размещение на базе отдыха «Заимка рыбная».
Неповторимые красоты этих мест служат украшением прекрасного отдыха на природе. Могучий и холодный Енисей, ласковая и теплая Ангара, сливая воедино свои воды, величаво продолжают свой путь на север. Обилие рыбы ценных пород в этих водах и определило название Заимки - «Рыбная».
Стерлядь, таймень, сиг, хариус, енисейский окунь - это те виды рыб, блюда из которых, приготовленные искусными поварами местного ресторанчика, предлагаются всем приезжающим на Заимку.
А уютный благоустроенный коттедж на берегу реки Енисей круглый год принимает гостей, желающих уединиться в тишине и покое настоящей тайги.
Обед и ужин на базе из блюд уникальной рыбной кухни.
Во второй половине дня свободное время. Можно сходить в баньку или отправиться на рыбалку (доп. плата).
Енисейск
Экскурсия в Енисейск.
Экскурсия по Крестовоздвиженскому собору, одному из самых больших храмов Сибири (67 метров высотой). Еще издалека видны 13 золоченых куполов собора.
Туристам предстоит отправиться в старинный город Енисейск, бывший центр Енисейской губернии. С его прошлым нераздельно связана история присоединения Восточной Сибири к России. Город был заложен в 1619 году отрядом казаков как военная крепость (острог) на левом берегу Енисея в 12 верстах от его притока Кеми. На протяжении полутора столетий этот город был «главными воротами» в Восточную Сибирь и «отцом» Сибирских городов.
В 2019 году городу-памятнику России Енисейску исполнилось 400 лет. Сохранившийся с начала ХХ века облик города поражает нарядностью старины. На территории Енисейска более 110 объектов архитектурного культурного наследия, около 30 из них российского значения.
Обед в ресторане.
Пешая экскурсия по городу пройдет по тихим улочкам сибирского города среди неповторимых образцов деревянного и каменного зодчества, храмов и особняков.
Посещение фотоизбы – уникального музея старинных предметов, собранных энтузиастом Петром Дроздовым.
Со времен пожара 1702 года и последующего возведения православных каменных церквей и соборов до наших дней сохранились Церковь Иверского женского монастыря, Спасский собор Спасо-Преображенского мужского монастыря, Воскресенская церковь, Богоявленский собор, Троицкая церковь, Успенский собор.
Посещение Монастырского озера.
Пеший переход к озеру 200 метров, на озере вы можете набрать святой воды. Считается, что вода Монастырского озера обладает целебными свойствами, само место признано святым - в давние времена здесь находился монашеский скит.
Ужин в кафе.
Заселение в отель "Гостевой дом купца Бородкина".
Круиз до Красноярска
Завтрак в отеле.
Дальнейшая программа без сопровождения гида.
Свободное время в Енисейске.
11:00 Трансфер из гостиницы на причал.
11:30 Посадка на пассажирский теплоход.
12:00 Отправление в Красноярск.
Размещение в 2-х местных каютах первого класса (в каюте 2 мягких дивана, шкаф, умывальник).
NB! На Енисее навигация выполняется на пассажирских рейсовых теплоходах проекта № 588, постройки 1955 г. Обратите внимание, это не туристические теплоходы!
На борту два ресторана, читальный и музыкальный салоны, бар. Душевые и туалетные кабины расположены на палубах.
Прибытие в Красноярск
День на борту теплохода.
20:00 Прибытие в Красноярск
Трансфер отель "Красноярск" 3*.
Ужин самостоятельно.
Окончание программы
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров до 12:00.
Самостоятельный трансфер на ж/д вокзал или в аэропорт.
Проживание
Тур предусматривает проживание:
- двухместное проживание с удобствами в гостинице «Красноярск» (2 ночи);
- на турбазе «Рыбная Заимка» (1 ночь);
- в гостинице “Гостевой дом купца Бородкина” (1 ночь);
- в 2-х местных каютах первого класса (в каюте 2 мягких дивана, шкаф, умывальник, душевые и туалетные кабины расположены на палубах).
Стоимость тура на 1 человека, руб: 69 000 рублей.
Индивидуальный формат тура:
- При группе 1 чел - 150 000 руб/чел.
- При группе 2 чел – 92 000 руб/чел.
- При группе 3 чел – 78 600 руб/чел.
Дополнительно оплачивается по желанию:
- Ранний заезд в гостиницу "Красноярск" 3* с 00:00 - 14:00 без завтрака оплачивается дополнительно + 1700 руб/чел. при двухместном размещении и + 2500 руб/чел при одноместном размещении.
- Доп. сутки в отеле накануне тура при заезде с 14:00 без завтрака: + 3300 руб/чел при двухместном размещении +4900 руб. при одноместном размещении.
- Одноместное размещение – 6 800 руб/чел.
Варианты проживания
Гостиница «Красноярск»
В современном отеле «Красноярск» предлагают номера с холодильником, рабочим столом и кроватью с ортопедическим матрасом. В каждой ванной комнате предоставляется фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Турбаза «Рыбная заимка»
Находится на левом берегу Енисея, недалеко от поселка Усть-Тунгуска, на месте слияния двух сибирских рек Ангары и Енисея.
На территории базы отдыха есть:
• рыбный ресторан
• баня со свежими березовыми веничками
• беседки для отдыха и зона барбекю
• автостоянка
• ледяная горка (зимой)
Гостевой дом купца Бородкина (Енисейск)
Гостевой дом «Гостевой дом купца Бородкина» находится в Енисейске. Этот гостевой дом располагается в центре города. Утром — выпейте кофе, наблюдая из окна за жизнью города.
Для гостей работает ресторан. На территории работает бесплатный Wi-Fi. Уточняйте информацию сразу при заезде. Для путешественников на машине организована парковка. В гостевом доме есть игровые детские комнаты. Будьте готовы к тому, что детям будет весело, а вам придется коротать вечер со взрослыми.
В путешествие можно взять питомца. В гостевом доме возможно бесплатное размещение с домашним любимцем. Сотрудники гостевого дома по запросу организуют гостям трансфер. Дополнительно: гладильные услуги.
Номер уютно обставлен и оснащён необходимым, чтобы отдохнуть после долгого и насыщенного дня. Имеются телевизор и халат. Перечисленные услуги есть не во всех номерах.
Пассажирский теплоход
в 2-х местных каютах первого класса (в каюте 2 мягких дивана, шкаф, умывальник, душевые и туалетные кабины расположены на палубах).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортные услуги
- Услуги гида в дни 1-3
- Билеты в музеи
- Питание по программе (4 завтрака, 3 обеда, 2 ужина)
- Двухместное проживание с удобствами в гостинице "Красноярск" (2 ночи), на турбазе "Рыбная Заимка" (1 ночь), в гостинице "Гостевой дом купца Бородкина" (1 ночь)
- Билет на теплоход Енисейск-Красноярск (1-ый класс, удобства на палубе)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Красноярск и обратно
- Трансферы в Красноярске
- Ранний заезд в гостиницу «Красноярск» до 12:00 в день 1
- Сопровождение гидом на теплоходе
- Питание на теплоходе
- Поднос багажа
- Страховка
- Дополнительные услуги на местах размещения
- Баня
- Сувениры
- Спиртные напитки
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
1. Медицинские препараты для индивидуальных нужд.
2. Документы: паспорт, страховой полис (медицинский).
3. Удобную спортивную обувь: легкие кроссовки, сменную обувь (легкие кроссовки или кеды).
4. Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:
куртка ветрозащитная, водонепроницаемая, дождевик, теплый спортивный костюм (толстовка, штаны), футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом, брюки спортивные, шорты, носки.
5. Головной убор: кепка, панама (! с козырьком), шапка.
6. Купальный костюм.
7. Средства личной гигиены.
8. Полезное снаряжение: небольшой рюкзак (20-30л), фонарик с запасными батарейками, средство солнцезащитное (!обязательно), очки солнцезащитные
Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли отмениться круиз по Енисею?
Навигация по Енисею напрямую зависит от погодных условий и уровня воды в реке.