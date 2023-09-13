Туры на автобусе в Енисейске

Найдено 4 тура в категории «На автобусе» в Енисейске, цены от 36 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
Красноярск - Енисейск. Мини-круиз по Енисею
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Красноярск - Енисейск. Мини-круиз по Енисею
Начало: г. Красноярск
25 июня в 10:00
7 июля в 10:00
от 69 000 за человека
Сибирские Жемчужины: Красноярск - Шушенское - Енисейск
🚌 На автобусе
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Сибирские Жемчужины: Красноярск - Шушенское - Енисейск
Начало: Россия, Красноярск
6 июля в 10:00
13 авг в 10:00
120 500 за человека
Енисейский тур: Енисей и Ангара
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Енисейский тур: Енисей и Ангара
Начало: г. Красноярск
8 июля в 10:00
14 июля в 10:00
36 500 за человека
Красоты Красноярского края
🚌 На автобусе
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Красоты Красноярского края
Начало: г. Красноярск
7 июля в 10:00
137 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Надежда
    13 сентября 2023
    Енисейские каникулы
    Впечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самое благодатное время для путешествия!
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    Маршрут умеренно сложный: присутствие в нашей команде туристов дамы 84 лет очень настраивал на позитив и оптимизм в преодолении незначительных трудностей. К поездке однозначно рекомендую!

    Впечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самое
  • М
    Марина
    8 сентября 2023
    Енисейские каникулы
    Организатор принимающая сторона. Наш гид Анна Николаевна- отдельное СПАСИБО! Все организовано на отлично. Масса информации. Благодаря Анне Николаевне в группе сложились прекрасные отношения. Всей нашей группе - спасибо!
  • А
    Андрей
    30 августа 2023
    Енисейские каникулы
    Всё хорошо, только мелкие вещи - один шофер в Норильске был на мой взгляд не очень здоров для выполнения своей
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    работы, ну и стоимость каюты Люкс на теплоходе была очень высокой, но это больше про отсутствие конкуренции в регионе. Основная сопровождающая до Красноярска Наталья была замечательная, от того в самом Красноярске организация поездок вокруг казалась уже не на отлично, а на хорошо.

  • Д
    Дмитрий
    28 августа 2023
    Енисейский тур: Енисей и Ангара
    Большое Вам спасибо за организацию данного тура. Всё было на высоком уровне. Получил громадное удовольствие от данного путешествия. Задачу, которую перед собой ставил, благодаря Вам выполнена) Ещё раз спасибо!) В следующее путешествие только с Вашей компанией!)
  • С
    Сергей
    22 августа 2023
    Красноярск - Енисейск. Мини-круиз по Енисею
    Организован тур на высшем уровне! Все прошло четко, без накладок. У нас была проблема с рейсом, мы прилетели не утром,
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    а вечером, так нас встретили, довезли до гостиницы. Спасибо организаторам! По питанию были учтены все наши пожелания. Особо хочется выразить благодарность гиду Инне и водителю Игорю!

  • Ю
    Юрий
    21 августа 2023
    Красноярск - Енисейск. Мини-круиз по Енисею
    Всё прекрасно. Отличная программа - насыщенная и разнообразная. К экскурсоводам и проводникам также никаких вопросов нет, всё на уровне. Какие-то мелкие шероховатости были, но совершенно незначительные.
  • С
    Серебренников
    28 июня 2023
    Красноярск - Енисейск. Мини-круиз по Енисею
    Тур интересный и познавательный. А/м удобный, водитель (Владислав) и гид (Валентина Каптур) большие профессионалы и интересные люди. Мы получили удовольствие от общения с ними. Красота и уникальность природы и история Енисейской Сибири впечатляют не менее Алтая, Саян и Волги.

Ответы на вопросы от путешественников по Енисейску в категории «На автобусе»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Красноярск - Енисейск. Мини-круиз по Енисею
  2. Сибирские Жемчужины: Красноярск - Шушенское - Енисейск
  3. Енисейский тур: Енисей и Ангара
  4. Красоты Красноярского края
Сколько стоит тур в Енисейске в июне 2024
Сейчас в Енисейске в категории "На автобусе" можно забронировать 4 тура от 36 500 до 137 000. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
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