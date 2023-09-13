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Авторский тур
6 дней
Красноярск - Енисейск. Мини-круиз по Енисею
г. Красноярск
25 июня
7 июля
13 авг
26 авг
от 69 000₽ за человека
Авторский тур
12 дней
Сибирские Жемчужины: Красноярск - Шушенское - Енисейск
Россия, Красноярск
6 июля
13 авг
120 500₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Красоты Красноярского края
г. Красноярск
7 июля
137 000₽ за человека
скидка
5%
Авторский тур
10 дней
Детская Ладога
Формат и программа идеально подойдут для тех, кто еще ни разу не был в походе с детками и не знает, с чего начать
Россия, Ленинградская область, Приозерский район, ...
2900027 600₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Енисейский тур: Енисей и Ангара
г. Красноярск
8 июля
14 июля
21 июля
9 авг
36 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННадежда13 сентября 2023Впечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самое благодатное время для путешествия! Маршрут умеренно сложный: присутствие в нашей команде туристов дамы 84 лет очень настраивал на позитив и оптимизм в преодолении незначительных трудностей. К поездке однозначно рекомендую!
- ММарина8 сентября 2023Организатор принимающая сторона. Наш гид Анна Николаевна- отдельное СПАСИБО! Все организовано на отлично. Масса информации. Благодаря Анне Николаевне в группе сложились прекрасные отношения. Всей нашей группе - спасибо!
- ААндрей30 августа 2023Всё хорошо, только мелкие вещи - один шофер в Норильске был на мой взгляд не очень здоров для выполнения своей работы, ну и стоимость каюты Люкс на теплоходе была очень высокой, но это больше про отсутствие конкуренции в регионе. Основная сопровождающая до Красноярска Наталья была замечательная, от того в самом Красноярске организация поездок вокруг казалась уже не на отлично, а на хорошо.
- ДДмитрий28 августа 2023Большое Вам спасибо за организацию данного тура. Всё было на высоком уровне. Получил громадное удовольствие от данного путешествия. Задачу, которую перед собой ставил, благодаря Вам выполнена) Ещё раз спасибо!) В следующее путешествие только с Вашей компанией!)
- ССергей22 августа 2023Организован тур на высшем уровне! Все прошло четко, без накладок. У нас была проблема с рейсом, мы прилетели не утром, а вечером, так нас встретили, довезли до гостиницы. Спасибо организаторам! По питанию были учтены все наши пожелания. Особо хочется выразить благодарность гиду Инне и водителю Игорю!
- ЮЮрий21 августа 2023Всё прекрасно. Отличная программа - насыщенная и разнообразная. К экскурсоводам и проводникам также никаких вопросов нет, всё на уровне. Какие-то мелкие шероховатости были, но совершенно незначительные.
- ССеребренников28 июня 2023Тур интересный и познавательный. А/м удобный, водитель (Владислав) и гид (Валентина Каптур) большие профессионалы и интересные люди. Мы получили удовольствие от общения с ними. Красота и уникальность природы и история Енисейской Сибири впечатляют не менее Алтая, Саян и Волги.
- ККирилл7 декабря 2022Сибирский гастрономический турВ целом - всё хорошо. Особенно доброта и патриотизм (в настоящем смысле этого слова) встреченных мною людей - они так увлеченно рассказывают о своем крае, городе, музее!!! Спасибо им большое! Некоторые вещи приятно удивили. Например, мой групповой тур оказался … индивидуальным - группа на даты моего тура не набралась, но тур не отменили. В этом были свои плюсы и свои минусы. Из плюсов - индивидуальный экскурсовод, индивидуальный водитель. Из минусов - переезд Красноярск - Енисейск и обратно на рейсовом междугороднем автобусе (вместо туристического) - это "удовольсвие" ниже среднего. Он едет 6 часов (со всеми остановками), в нем тесно, особенно в холодное время года. Жесть… Так же есть куда улучшаться организаторам в области наполнения тура. Было пару вечеров, когда абсолютно не было чем заняться. Например, в Енисейске во второй половине дня. Весь город исхожен вдоль и поперек, музеи осмотрены, делать нечего, даже пообщаться особо не скем (я в гостинице был единственным гостем). Со скуки съездил на "монастырское" озеро (название точно не помню) - зря потраченные деньги. Видимо, не стоило это делать в это время года. Далее, не совсем понял, почему столько доплачивал за одиночное проживание? И в Красноярске, и в Енисейске в гостиницах есть одноместные номера / тарифы, которые практически ничем не отличаются от тарифов двухместного размещения. Ну да ладно, буду считать это платой за индивидуальное экскурсионное обслуживание))) А в целом, я доволен! Рекомендую!
- ГГалина21 сентября 2022Сибирский гастрономический турОбщение с сотрудниками Большой страны успешное
- ГГераськина19 сентября 2022Сибирский гастрономический турТуроператор сделал все возможное, чтобы заменить несостоявшиеся по погодным условиям экскурсии. Все музеи и экскурсии по маршруту были интересными и познавательными, кроме экскурсии по Красноярску. Стояли на одном месте по 20 минут, услышали много ненужной информации, а достопримечательностей увидели мало.
Ответы на вопросы от путешественников по Енисейску
Самые популярные туры в Енисейске
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
Сколько стоит тур в Енисейске в апреле 2024
Сейчас в Енисейске можно забронировать 5 авторских туров от 27 600 ₽ до 137 000 ₽ со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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