Н Надежда Сибирские Жемчужины: Красноярск - Шушенское - Енисейск Впечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самое благодатное время для путешествия! Маршрут умеренно сложный: присутствие в нашей команде туристов дамы 84 лет очень настраивал на позитив и оптимизм в преодолении незначительных трудностей. К поездке однозначно рекомендую!

М Марина Сибирские Жемчужины: Красноярск - Шушенское - Енисейск Организатор принимающая сторона. Наш гид Анна Николаевна- отдельное СПАСИБО! Все организовано на отлично. Масса информации. Благодаря Анне Николаевне в группе сложились прекрасные отношения. Всей нашей группе - спасибо!

А Андрей Сибирские Жемчужины: Красноярск - Шушенское - Енисейск Всё хорошо, только мелкие вещи - один шофер в Норильске был на мой взгляд не очень здоров для выполнения своей работы, ну и стоимость каюты Люкс на теплоходе была очень высокой, но это больше про отсутствие конкуренции в регионе. Основная сопровождающая до Красноярска Наталья была замечательная, от того в самом Красноярске организация поездок вокруг казалась уже не на отлично, а на хорошо.

Д Дмитрий Енисейский тур: Енисей и Ангара Большое Вам спасибо за организацию данного тура. Всё было на высоком уровне. Получил громадное удовольствие от данного путешествия. Задачу, которую перед собой ставил, благодаря Вам выполнена) Ещё раз спасибо!) В следующее путешествие только с Вашей компанией!)

С Сергей Красноярск - Енисейск. Мини-круиз по Енисею Организован тур на высшем уровне! Все прошло четко, без накладок. У нас была проблема с рейсом, мы прилетели не утром, а вечером, так нас встретили, довезли до гостиницы. Спасибо организаторам! По питанию были учтены все наши пожелания. Особо хочется выразить благодарность гиду Инне и водителю Игорю!

Ю Юрий Красноярск - Енисейск. Мини-круиз по Енисею Всё прекрасно. Отличная программа - насыщенная и разнообразная. К экскурсоводам и проводникам также никаких вопросов нет, всё на уровне. Какие-то мелкие шероховатости были, но совершенно незначительные.

С Серебренников Красноярск - Енисейск. Мини-круиз по Енисею Тур интересный и познавательный. А/м удобный, водитель (Владислав) и гид (Валентина Каптур) большие профессионалы и интересные люди. Мы получили удовольствие от общения с ними. Красота и уникальность природы и история Енисейской Сибири впечатляют не менее Алтая, Саян и Волги.

К Кирилл Сибирский гастрономический тур В целом - всё хорошо. Особенно доброта и патриотизм (в настоящем смысле этого слова) встреченных мною людей - они так увлеченно рассказывают о своем крае, городе, музее!!! Спасибо им большое! Некоторые вещи приятно удивили. Например, мой групповой тур оказался … индивидуальным - группа на даты моего тура не набралась, но тур не отменили. В этом были свои плюсы и свои минусы. Из плюсов - индивидуальный экскурсовод, индивидуальный водитель. Из минусов - переезд Красноярск - Енисейск и обратно на рейсовом междугороднем автобусе (вместо туристического) - это "удовольсвие" ниже среднего. Он едет 6 часов (со всеми остановками), в нем тесно, особенно в холодное время года. Жесть… Так же есть куда улучшаться организаторам в области наполнения тура. Было пару вечеров, когда абсолютно не было чем заняться. Например, в Енисейске во второй половине дня. Весь город исхожен вдоль и поперек, музеи осмотрены, делать нечего, даже пообщаться особо не скем (я в гостинице был единственным гостем). Со скуки съездил на "монастырское" озеро (название точно не помню) - зря потраченные деньги. Видимо, не стоило это делать в это время года. Далее, не совсем понял, почему столько доплачивал за одиночное проживание? И в Красноярске, и в Енисейске в гостиницах есть одноместные номера / тарифы, которые практически ничем не отличаются от тарифов двухместного размещения. Ну да ладно, буду считать это платой за индивидуальное экскурсионное обслуживание))) А в целом, я доволен! Рекомендую!

Г Галина Сибирский гастрономический тур Общение с сотрудниками Большой страны успешное