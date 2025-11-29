Мои заказы

Сибирские жемчужины: Красноярск - Енисейск

Откройте для себя сердце Сибири в путешествии, где мощь Енисея встречается с древними скалами-исполинами. Вы покорите легендарные «Столбы», увидите гигантскую ГЭС и побываете в шалаше, где скрывался Ленин. Перенеситесь на
сто лет назад в деревенской избе и станьте гостем сибирской деревни XIX века. Насладитесь дикими пейзажами «Ергаков» и почувствуйте магию «Висячего камня» на краю пропасти. Завершите тур грандиозным круизом по Енисею с прохождением бурного Казачинского порога. История, природа и мощь навсегда останутся в вашей памяти!

Программа тура по дням

1 день

Автобусная обзорная экскурсия по Красноярску. Экскурсия в пароход-музей Святитель Николай

09:45 Встреча с экскурсоводом в гостинице «Красноярск». Автобусная обзорная экскурсия по Красноярску.

Экскурсия в пароход-музей Святитель Николай – корабль-музей, находящийся на вечной стоянке в городе Красноярске.

Обед. Двухместное размещение в гостинице «Красноярск».

Отъезд на смотровую площадку над Енисеем «Царь-рыба».

Экскурсия в село Овсянка с посещением дома-музея В. П. Астафьева и дома бабушки Е. П. Потылицыной.

Экскурсия на смотровую площадку Красноярской ГЭС, посещение набережной г. Дивногорска.

Возвращение в гостиницу. Ужин.

Автобусная обзорная экскурсия по Красноярску. Экскурсия в пароход-музей Святитель НиколайАвтобусная обзорная экскурсия по Красноярску. Экскурсия в пароход-музей Святитель НиколайАвтобусная обзорная экскурсия по Красноярску. Экскурсия в пароход-музей Святитель НиколайАвтобусная обзорная экскурсия по Красноярску. Экскурсия в пароход-музей Святитель Николай
2 день

Национальный парк «Красноярские Столбы»

Завтрак. Освобождение номеров (размещение багажа в камере хранения).

09:00 Экскурсия в национальный парк «Красноярские Столбы» (протяженность маршрута: подъем по лестнице около 350 ступенек и 3,5 км по тропе).

Естественными рубежами охраняемой территории являются правые притоки р. Енисей: на северо-востоке — река Базаиха, на юге и юго-западе — реки Мана и Большая Слизнёвка.

С северо-востока территория граничит с г. Красноярском. Основан парк в 1925 году по инициативе жителей города для сохранения природных комплексов вокруг живописных сиенитовых останцев — «столбов». В настоящее время его площадь — 48 066 га.

Основной достопримечательностью парка являются скалы. Общее для всех скал название «Столбы», хотя свои названия имеют все скалы и даже некоторые камни.

Возвращение в гостиницу «Красноярск».

Обед. Свободное время.

Трансфер на ж/д вокзал.

Посадка на поезд в вагон купе.

Отправление в Минусинск в 18:40.

Ужин (ланч-бокс).

Национальный парк «Красноярские Столбы»Национальный парк «Красноярские Столбы»Национальный парк «Красноярские Столбы»Национальный парк «Красноярские Столбы»
3 день

Шушенское

Раннее прибытие в Минусинск в 06:50, один из старинных городов Южной Сибири, основан в 1739 году. Расположен в центре обширной лесостепной Минусинской котловины, окруженной со всех сторон горами.

Отъезд в Шушенское.

Размещение (2-х или 3-хместное) в гостиничном комплексе «Новая деревня» – архитектурно-этнографический комплекс музея-заповедника «Шушенское», который предлагает уникальную возможность для посетителей оказаться в сибирской деревне конца 19 века с ее улицами и домами, с ее обычаями и традициями.

Обзорная экскурсия по территории музея.

Экскурсия по Историко-этнографическому музею-заповеднику Шушенское. Уникальный исторический, архитектурный, этнографический комплекс, разместившийся под открытым небом на берегу реки Шушь, недалеко от её впадения в Енисей.

Основной и научно-вспомогательный фонд музея насчитывает 106 225 единиц хранения. Он состоит более чем из 30 различных коллекций: мемориальные предметы, книги XIX – начала XX веков.

Обед.

Посещение выставок, демонстрация ремесел (ткачество), мастер-класс. Выставочной работой музей-заповедник «Шушенское» занимается с момента своего создания, наиболее активно — с конца 80-х годов ХХ столетия.

В Шушенской волости Минусинского округа в конце XIX – начале XX столетия было развито свыше тридцати видов ремесел и промыслов.

В экспозиции музея-заповедника представлены широко распространенные ремесла, связанные с обработкой дерева, глины, волокнистых культур, шерсти, и другие.

Ужин.

ШушенскоеШушенскоеШушенскоеШушенскоеШушенское
4 день

Национальный парк «Шушенский бор»

Завтрак.

Экскурсия в национальный парк «Шушенский бор». Национальный парк находится в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Общая площадь парка 39 180 га.

Первый в Красноярском крае национальный парк «Шушенский бор» знакомит своих посетителей с уникальными природными и историческими объектами.

На территории парка произрастает более 750 видов растений, из них 11 занесены в Красную книгу РФ, насчитывается более 270 видов птиц, из них 27 занесены в Красную книгу РФ, 4 вида земноводных, 5 видов пресмыкающихся, 47 видов млекопитающих.

Экскурсия в шалаш, в котором отдыхал В. И. Ленин во время охоты.

В окрестностях Шушенского у В. И. Ленина были особенно любимые места. Они взяты под охрану государства. Во время охотничьих прогулок Владимир Ильич уходил в сосновый лес, на Журавлиную и Песчаную горки, на озеро Перово.

Обед.

Посещение визит-центра Саяно-Шушенского заповедника. Увидите редких диких кошек южной Сибири, находящихся под охраной государства, узнаете интересные факты и истории о системе охраны и изучения снежных барсов, обитающих на территории саянских гор.

Возвращение в деревню.

Свободное время.

Ужин.

Национальный парк «Шушенский бор»Национальный парк «Шушенский бор»Национальный парк «Шушенский бор»Национальный парк «Шушенский бор»
5 день

Природный парк «Ергаки»

Завтрак.

Освобождение номеров.

Отъезд в с. Ермаковское.

Отъезд в природный парк «Ергаки».

Неповторимая, необычная и такая разная – то притягательно-домашняя, то холодно-суровая, но всегда чарующая красота природных ландшафтов парка, их аура уже давно стали притчей во языцех.

Именно эта красота и эта аура притягивают к ним бесчисленное количество поклонников, если не сказать — паломников.

Прибытие в Визит-центр природного парка.

Экскурсия по экологической тропе сибирского охотника (протяженность – 2,2 км в одну сторону), ведущая в особый мир, по законам которого жили и до сих пор живут люди, чей основной промысел – охота на пушного зверя.

Вы познакомитесь с бытом и традициями охотников начала XX века, техникой ведения промысла, старинными самоловами, насладитесь живописными ландшафтами.

После экскурсии отъезд на турбазу.

2-х или 3-хместное размещение на турбазе.

Обед.

Прогулка по территории парка.

Отдых.

Ужин.

Природный парк «Ергаки»Природный парк «Ергаки»Природный парк «Ергаки»Природный парк «Ергаки»
6 день

Экскурсия на Висячий камень

Завтрак.

Отъезд в природный парк «Ергаки».

Пешеходная несложная экскурсия на скалу Висячий камень (протяженность маршрута – около 12 км). Довольно продолжительный по времени и расстоянию маршрут нисколько не утомит Вас, ведь Вам просто некогда будет думать об усталости.

Меняющиеся ландшафты, величественность окружающей природы.

За один радиальный поход Вы посетите самые популярные среди туристов объекты: озера «Радужное» и «Каровое», скалу «Висячий камень» (6-9 часов).

Обед ланч-бокс.

Возвращение на турбазу.

Ужин.

Экскурсия на Висячий каменьЭкскурсия на Висячий каменьЭкскурсия на Висячий каменьЭкскурсия на Висячий камень
7 день

Каменный город

Завтрак.

Трансфер в «Каменный город» (1 км), расположенный на хребте Кулумыс в природном парке «Ергаки».Очертания скал напоминают крепостные стены и замки, человеческие силуэты и различных животных Настоящий завораживающий каменный мир, спрятанный в сердце тайги.

Протяженность тропы – 4 км, пребывание в «Каменном городе» – 4 часа.

Обед в ланч-боксах.

Ужин на турбазе.

Каменный городКаменный городКаменный город
8 день

Экскурсия на смотровую площадку Саяно-Шушенской ГЭС с посещением музея им. Ивана Ярыгина и храма

Завтрак.

Освобождение номеров.

Трансфер в с. Шушенское.

Размещение в архитектурно-этнографическом комплексе «Новая деревня».

Обед.

Экскурсия на смотровую площадку Саяно-Шушенской ГЭС с посещением музея им. Ивана Ярыгина и храма (83 км, в пути 2 часа).

Саяно-Шушенская гидроэлектростанция имени П. С. Непорожнего — крупнейшая по установленной мощности электростанция России, 9-я среди действующих гидроэлектростанций в мире, является самой мощной гидростанцией в России и одной из самых мощных в мире.

Высота ГЭС более 200 метров, а длина по верхней бровке — около одного километра! Арочно-гравитационная плотина способна удержать напор более чем 30 кубических километров воды!!

Трансфер в д. Сизая.

Посещение храма Святой Евдокии Московской и музея Ивана Ярыгина. Иван Ярыгин — легенда русского спорта. Он дважды выигрывал олимпийское золото, побеждал на чемпионатах мира и Европы, и установил вечной рекорд, положив абсолютно всех своих соперников на лопатки на трех самых престижных соревнованиях.

Возвращение в «Новую деревню».

Ужин.

Экскурсия на смотровую площадку Саяно-Шушенской ГЭС с посещением музея им. Ивана Ярыгина и храмаЭкскурсия на смотровую площадку Саяно-Шушенской ГЭС с посещением музея им. Ивана Ярыгина и храмаЭкскурсия на смотровую площадку Саяно-Шушенской ГЭС с посещением музея им. Ивана Ярыгина и храма
9 день

Минусинск. Экскурсии по городу и музеям

Завтрак.

Освобождение номеров.

Трансфер в г. Минусинск.

Экскурсия в Минусинский региональный краеведческий музей им. Н. М. Мартьянова. Минусинский музей им. Н. М. Мартьянова — старейший музей Сибири, был основан в июне 1877 г., первый музей в Сибири и на Дальнем Востоке, имеющий Программу и Устав.

Специалисты музея проведут обзорную экскурсию об истории развития населения юга Красноярского края с древнейших времён до наших дней, о флоре и фауне данной территории.

Экскурсия в Музей декабристов, театрализованное представление. Это первый и единственный на территории всего Красноярского края музей декабристов, расположившийся в историческом здании, построенном более 200 лет назад. В Минусинском округе отбывали ссылку 11 декабристов.

Обед в кафе.

Обзорная экскурсия по городу. Минусинск – старинный сибирский купеческий город, расположенный в центре обширной степной Минусинской котловины на правом берегу р. Енисей.

Трансфер на ж/д вокзал.

Посадка на поезд в вагон купе.

19:40 Отправление до г. Красноярска.

Ужин (ланч-бокс).

Минусинск. Экскурсии по городу и музеямМинусинск. Экскурсии по городу и музеям
10 день

Караульный остров. Енисейск. Экскурсия в частный Музей рубанка

Прибытие на ж/д вокзал в 06:50.

Трансфер до гостиницы «Огни Енисея» (адрес ул. Дубровинского д. 80).

Завтрак в гостинице (шведский стол).

08:00 Отъезд на туристическом автобусе в г. Енисейск. Путь лежит по трассе краевого значения «Енисейский тракт».

Трасса соединяет северные районы Красноярского края, проходит из Красноярска через Лесосибирск и завершается в Енисейске. Длина трассы – 345 км, проходит через множество населенных пунктов, ранее ямщицкие села, основанные казаками.

Прибытие в п. Усть-Тунгуска, экскурсия на о. Караульный – место впадения р. Ангары в р. Енисей. Много красивых легенд сложено о красавице Ангаре, единственной дочери старика Байкала, и могучем красавце Енисее.

Байкал был против их свадьбы, вслед убегающей дочери он бросил дворец, который должен был стать ее свадебным подарком. Дворец развалился на множество осколков, они и стали Стрелковским порогом, а самый большой камень — Караульный остров.

Ничто не могло остановить своенравную дочь на пути к Енисею: ни свирепые пороги, ни россыпи камней, ни утесы, вставшие на пути беглянки.

Обед-пикник на природе (енисейская уха, хариус на решетке, травяной чай). При хорошей погоде можно купаться в Ангаре.

Прибытие в Енисейск. Экскурсия в частный Музей рубанка. Единственная коллекция рубанков, которая занесена в книгу рекордов Гиннесса.

Двухместное размещение в гостинице «Енисейская». Гостиница расположена в центре города, имеет неповторимую архитектуру 18 века и старинный внутренний интерьер. Год постройки здания – 1984.

Ужин в кафе.

Караульный остров. Енисейск. Экскурсия в частный Музей рубанкаКараульный остров. Енисейск. Экскурсия в частный Музей рубанкаКараульный остров. Енисейск. Экскурсия в частный Музей рубанкаКараульный остров. Енисейск. Экскурсия в частный Музей рубанка
11 день

Монастырское озеро. Обзорная пешеходная экскурсия по г. Енисейску

Завтрак в гостинице.

10:00 Экскурсия на Монастырское озеро, расположенное в 30км к западу от Енисейска. Здесь, на святом кусочке енисейской земли, совершаются молебны, таинства крещения. Прекрасное место для отдыха и купания – при хорошей погоде можно купаться.

Обед в кафе.

Обзорная пешеходная экскурсия по г. Енисейску (3 часа). Енисейск – расположен на Енисейской равнине, на левом берегу Енисея, ниже впадения в него Ангары, к 330км к северу от Красноярска. Город называют «музеем под открытым небом», городская застройка включает в себя 94 памятника архитектуры.

Комплекс Спасо-Преображенского монастыря и четыре церкви являют собой неповторимые образцы сибирского барокко, построенные в середине и второй половине XVIII в., они близки русским храмам предшествующего столетия по планировочно-пространственной структуре и живописности декора.

Каменная гражданская застройка Енисейска – это преимущественно двухэтажные дома вдоль главной улицы, на набережной и центральной площадях.

Экскурсия в Енисейский краеведческий музей.

Ужин в кафе.

Монастырское озеро. Обзорная пешеходная экскурсия по г. ЕнисейскуМонастырское озеро. Обзорная пешеходная экскурсия по г. ЕнисейскуМонастырское озеро. Обзорная пешеходная экскурсия по г. ЕнисейскуМонастырское озеро. Обзорная пешеходная экскурсия по г. ЕнисейскуМонастырское озеро. Обзорная пешеходная экскурсия по г. ЕнисейскуМонастырское озеро. Обзорная пешеходная экскурсия по г. Енисейску
12 день

Отправление из Енисейска в г. Красноярск на теплоходе

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Отправление до дебаркадера.

Посадка на рейсовый пассажирский теплоход, размещение в 2-х и 1-местных каютах I класса.

Обед.

Экскурсия по теплоходу, путевая информация.

Ужин.

Отправление из Енисейска в г. Красноярск на теплоходеОтправление из Енисейска в г. Красноярск на теплоходеОтправление из Енисейска в г. Красноярск на теплоходеОтправление из Енисейска в г. Красноярск на теплоходе
13 день

Прохождение Казачинского порога. Вечером прибытие в Красноярск. Окончание программы

Теплоход ночью проходит мимо крупной перевалочной пристани и посёлка Стрелка, стоящего у слияния двух больших сибирских рек, Енисея и Ангары.

Прохождение Казачинского порога – самого труднопроходимого участка на Енисее близ села Казачинского (233-240 км от Красноярска). Его длина 4 км. Образован скальными выступами, каменистыми грядами Енисейского кряжа, пересекающими русло по всей его ширине.

Проводка судов против течения осуществляется единственным в России специальным теплоходом-туером «Енисей», продвигающимся путём протягивания троса, проложенного по дну реки.

Русло Енисея в пороге сужается до 350 м, а судовой ход – до 70 м. Но как же красив Казачинский порог при всей своей суровости! Многие художники неоднократно писали его виды.

Порог зарождается у Каменного мыса. Вода в Енисее шумит и пенится у камней. Высокие сопки берегов реки завораживают своей красотой, видны красивые скалы, обрывающиеся у самой воды, например, скала Орёл на левом берегу.

У правого берега изумительно красивый остров с названием Островки, а за ним живописная протока Заостровская.

Завтрак.

Обед.

Путевая информация.

Ужин.

20:00 Прибытие в Красноярск на речной вокзал.

Проживание

Тур предполагает проживание:

  • Красноярск – гостиница “Красноярск” (2 ночи);
  • Ергаки – база отдыха “Ергаки” (3 ночи);
  • Шушенское – историко-этнографический музей-заповедник “Шушенское” (3 ночи);
  • Енисейск – гостиница "Енисейская" (2 ночи);
  • Ж/д поезд – купе (2 ночи).
  • На теплоходе в одно-двухместных каютах I класса (1 ночь).

Стоимость тура на 1 человека – 165 000 руб.

Доплата за одноместное размещение: Ергаки (3 ночи) – 6600 руб. , Шушенское “Новая деревня” (3 ночи) – 8250 руб., в г. Красноярск (2 ночи) – 3600 руб.

Доплата за номер с удобствами в г. Енисейск (2 ночи) – 4400 руб.

В туре возможно подселение (по запросу).

Варианты проживания

Красноярск

2 ночи

Трехзвездочный отель «Краснояркс» с видом на реку Енисей и природный заповедник Столбы расположен в центре города, на Театральной площади Красноярска. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и номера с кондиционером и телевизором с плоским экраном.

В современном отеле «Красноярск» предлагают номера с холодильником, рабочим столом и кроватью с ортопедическим матрасом. В каждой ванной комнате предоставляется фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

По утрам в отеле «Красноярск» сервируется обильный завтрак «шведский стол» со специальным детским меню. Гости могут заказать блюда в кафе с обслуживанием по меню, которое работает круглосуточно без выходных, а напитки — в лобби-баре.

В отеле «Красноярск» работают сауна, салон красоты и солярий. На территории работает сувенирный магазин.

До железнодорожного вокзала Красноярска — 3 км.

КрасноярскКрасноярскКрасноярскКрасноярскКрасноярск
База отдыха «Ергаки»

3 ночи

База «Ергаки» располагается на живописной территории природного парка «Ергаки», который находится в Ермаковском районе, Красноярского края.

С 2003 года база отдыха «Ергаки» дарит новые впечатления и позитивные эмоции любителям экстремального отдыха, подбирая индивидуальный подход к каждому отдыхающему.

Красивая и экологически чистая местность, хвойная тайга, великолепные горы с различными перепадами высот, хрустальные ручьи, реки – все это живописный уголок Западного Саяна.

База отдыха «Ергаки»База отдыха «Ергаки»База отдыха «Ергаки»База отдыха «Ергаки»
Гостиница в «Новой деревне» п. Шушенское

3 ночи

2-х-3-х-4-х местное размещение.

Гостиница в «Новой деревне» п. ШушенскоеГостиница в «Новой деревне» п. ШушенскоеГостиница в «Новой деревне» п. ШушенскоеГостиница в «Новой деревне» п. ШушенскоеГостиница в «Новой деревне» п. ШушенскоеГостиница в «Новой деревне» п. Шушенское
Енисейская

2 ночи

Размещение в гостинице «Енисейская» - 2-х местное.

Гостиница расположена в центре города, имеет неповторимую архитектуру 18 века и старинный внутренний интерьер.

Удобства находятся на этаже, умывальники с горячей и холодной водой, современные душевые кабины.

Номера оборудованы сосновой мебелью ручной работы (кровати, тумбочки, шкафы), холлы застелены коврами.

В гостинице имеется столовая, которая расположена на первом этаже.

Рекомендуем не брать больших чемоданов в тур,т. к. в отеле нет лифта.

ЕнисейскаяЕнисейскаяЕнисейскаяЕнисейская
Купе

2 ночи

Пассажирский рейсовый т/х «А. Матросов»

1 ночь

Размещение в одно-двухместных каютах I класса.

Рейсовый пассажирский теплоход.
Помимо туристов на теплоходе есть и обычные пассажиры. Никаких развлечений помимо предусмотренных программой нет (бассейна, сауны, кинотеатра нет и т. п.).
Питание на теплоходе, как и на всём маршруте, комплексное (порционное), заказано и проплачено заранее.
Остановки согласно расписанию теплохода, но в случае задержки теплохода или наоборот если теплоход идёт быстрей расписания, то стоянки могут быть сокращены, а могут и увеличены.
Пассажирский рейсовый т/х «А. Матросов»Пассажирский рейсовый т/х «А. Матросов»
Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по программе
  • Питание, указанное в программе: завтраки, обеды и ужины
  • 2-3-местное размещение в гостиницах по программе
  • Экскурсионная программа
  • Входные билеты в музеи
  • Ж/д билеты (купе) Красноярск - Минусинск - Красноярск
  • Речные билеты на рейсовый пассажирский теплоход (1 класс)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Красноярска и обратно
  • Страховка
Место начала и завершения?
Россия, Красноярск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний

Рекомендуем оформить страховку от невыезда.

Может ли измениться программа тура?

По погодным условиям, угрожающим жизни и здоровью туристов, программа маршрута будет изменена.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

