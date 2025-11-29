Программа тура по дням
Автобусная обзорная экскурсия по Красноярску. Экскурсия в пароход-музей Святитель Николай
09:45 Встреча с экскурсоводом в гостинице «Красноярск». Автобусная обзорная экскурсия по Красноярску.
Экскурсия в пароход-музей Святитель Николай – корабль-музей, находящийся на вечной стоянке в городе Красноярске.
Обед. Двухместное размещение в гостинице «Красноярск».
Отъезд на смотровую площадку над Енисеем «Царь-рыба».
Экскурсия в село Овсянка с посещением дома-музея В. П. Астафьева и дома бабушки Е. П. Потылицыной.
Экскурсия на смотровую площадку Красноярской ГЭС, посещение набережной г. Дивногорска.
Возвращение в гостиницу. Ужин.
Национальный парк «Красноярские Столбы»
Завтрак. Освобождение номеров (размещение багажа в камере хранения).
09:00 Экскурсия в национальный парк «Красноярские Столбы» (протяженность маршрута: подъем по лестнице около 350 ступенек и 3,5 км по тропе).
Естественными рубежами охраняемой территории являются правые притоки р. Енисей: на северо-востоке — река Базаиха, на юге и юго-западе — реки Мана и Большая Слизнёвка.
С северо-востока территория граничит с г. Красноярском. Основан парк в 1925 году по инициативе жителей города для сохранения природных комплексов вокруг живописных сиенитовых останцев — «столбов». В настоящее время его площадь — 48 066 га.
Основной достопримечательностью парка являются скалы. Общее для всех скал название «Столбы», хотя свои названия имеют все скалы и даже некоторые камни.
Возвращение в гостиницу «Красноярск».
Обед. Свободное время.
Трансфер на ж/д вокзал.
Посадка на поезд в вагон купе.
Отправление в Минусинск в 18:40.
Ужин (ланч-бокс).
Шушенское
Раннее прибытие в Минусинск в 06:50, один из старинных городов Южной Сибири, основан в 1739 году. Расположен в центре обширной лесостепной Минусинской котловины, окруженной со всех сторон горами.
Отъезд в Шушенское.
Размещение (2-х или 3-хместное) в гостиничном комплексе «Новая деревня» – архитектурно-этнографический комплекс музея-заповедника «Шушенское», который предлагает уникальную возможность для посетителей оказаться в сибирской деревне конца 19 века с ее улицами и домами, с ее обычаями и традициями.
Обзорная экскурсия по территории музея.
Экскурсия по Историко-этнографическому музею-заповеднику Шушенское. Уникальный исторический, архитектурный, этнографический комплекс, разместившийся под открытым небом на берегу реки Шушь, недалеко от её впадения в Енисей.
Основной и научно-вспомогательный фонд музея насчитывает 106 225 единиц хранения. Он состоит более чем из 30 различных коллекций: мемориальные предметы, книги XIX – начала XX веков.
Обед.
Посещение выставок, демонстрация ремесел (ткачество), мастер-класс. Выставочной работой музей-заповедник «Шушенское» занимается с момента своего создания, наиболее активно — с конца 80-х годов ХХ столетия.
В Шушенской волости Минусинского округа в конце XIX – начале XX столетия было развито свыше тридцати видов ремесел и промыслов.
В экспозиции музея-заповедника представлены широко распространенные ремесла, связанные с обработкой дерева, глины, волокнистых культур, шерсти, и другие.
Ужин.
Национальный парк «Шушенский бор»
Завтрак.
Экскурсия в национальный парк «Шушенский бор». Национальный парк находится в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Общая площадь парка 39 180 га.
Первый в Красноярском крае национальный парк «Шушенский бор» знакомит своих посетителей с уникальными природными и историческими объектами.
На территории парка произрастает более 750 видов растений, из них 11 занесены в Красную книгу РФ, насчитывается более 270 видов птиц, из них 27 занесены в Красную книгу РФ, 4 вида земноводных, 5 видов пресмыкающихся, 47 видов млекопитающих.
Экскурсия в шалаш, в котором отдыхал В. И. Ленин во время охоты.
В окрестностях Шушенского у В. И. Ленина были особенно любимые места. Они взяты под охрану государства. Во время охотничьих прогулок Владимир Ильич уходил в сосновый лес, на Журавлиную и Песчаную горки, на озеро Перово.
Обед.
Посещение визит-центра Саяно-Шушенского заповедника. Увидите редких диких кошек южной Сибири, находящихся под охраной государства, узнаете интересные факты и истории о системе охраны и изучения снежных барсов, обитающих на территории саянских гор.
Возвращение в деревню.
Свободное время.
Ужин.
Природный парк «Ергаки»
Завтрак.
Освобождение номеров.
Отъезд в с. Ермаковское.
Отъезд в природный парк «Ергаки».
Неповторимая, необычная и такая разная – то притягательно-домашняя, то холодно-суровая, но всегда чарующая красота природных ландшафтов парка, их аура уже давно стали притчей во языцех.
Именно эта красота и эта аура притягивают к ним бесчисленное количество поклонников, если не сказать — паломников.
Прибытие в Визит-центр природного парка.
Экскурсия по экологической тропе сибирского охотника (протяженность – 2,2 км в одну сторону), ведущая в особый мир, по законам которого жили и до сих пор живут люди, чей основной промысел – охота на пушного зверя.
Вы познакомитесь с бытом и традициями охотников начала XX века, техникой ведения промысла, старинными самоловами, насладитесь живописными ландшафтами.
После экскурсии отъезд на турбазу.
2-х или 3-хместное размещение на турбазе.
Обед.
Прогулка по территории парка.
Отдых.
Ужин.
Экскурсия на Висячий камень
Завтрак.
Отъезд в природный парк «Ергаки».
Пешеходная несложная экскурсия на скалу Висячий камень (протяженность маршрута – около 12 км). Довольно продолжительный по времени и расстоянию маршрут нисколько не утомит Вас, ведь Вам просто некогда будет думать об усталости.
Меняющиеся ландшафты, величественность окружающей природы.
За один радиальный поход Вы посетите самые популярные среди туристов объекты: озера «Радужное» и «Каровое», скалу «Висячий камень» (6-9 часов).
Обед ланч-бокс.
Возвращение на турбазу.
Ужин.
Каменный город
Завтрак.
Трансфер в «Каменный город» (1 км), расположенный на хребте Кулумыс в природном парке «Ергаки».Очертания скал напоминают крепостные стены и замки, человеческие силуэты и различных животных Настоящий завораживающий каменный мир, спрятанный в сердце тайги.
Протяженность тропы – 4 км, пребывание в «Каменном городе» – 4 часа.
Обед в ланч-боксах.
Ужин на турбазе.
Экскурсия на смотровую площадку Саяно-Шушенской ГЭС с посещением музея им. Ивана Ярыгина и храма
Завтрак.
Освобождение номеров.
Трансфер в с. Шушенское.
Размещение в архитектурно-этнографическом комплексе «Новая деревня».
Обед.
Экскурсия на смотровую площадку Саяно-Шушенской ГЭС с посещением музея им. Ивана Ярыгина и храма (83 км, в пути 2 часа).
Саяно-Шушенская гидроэлектростанция имени П. С. Непорожнего — крупнейшая по установленной мощности электростанция России, 9-я среди действующих гидроэлектростанций в мире, является самой мощной гидростанцией в России и одной из самых мощных в мире.
Высота ГЭС более 200 метров, а длина по верхней бровке — около одного километра! Арочно-гравитационная плотина способна удержать напор более чем 30 кубических километров воды!!
Трансфер в д. Сизая.
Посещение храма Святой Евдокии Московской и музея Ивана Ярыгина. Иван Ярыгин — легенда русского спорта. Он дважды выигрывал олимпийское золото, побеждал на чемпионатах мира и Европы, и установил вечной рекорд, положив абсолютно всех своих соперников на лопатки на трех самых престижных соревнованиях.
Возвращение в «Новую деревню».
Ужин.
Минусинск. Экскурсии по городу и музеям
Завтрак.
Освобождение номеров.
Трансфер в г. Минусинск.
Экскурсия в Минусинский региональный краеведческий музей им. Н. М. Мартьянова. Минусинский музей им. Н. М. Мартьянова — старейший музей Сибири, был основан в июне 1877 г., первый музей в Сибири и на Дальнем Востоке, имеющий Программу и Устав.
Специалисты музея проведут обзорную экскурсию об истории развития населения юга Красноярского края с древнейших времён до наших дней, о флоре и фауне данной территории.
Экскурсия в Музей декабристов, театрализованное представление. Это первый и единственный на территории всего Красноярского края музей декабристов, расположившийся в историческом здании, построенном более 200 лет назад. В Минусинском округе отбывали ссылку 11 декабристов.
Обед в кафе.
Обзорная экскурсия по городу. Минусинск – старинный сибирский купеческий город, расположенный в центре обширной степной Минусинской котловины на правом берегу р. Енисей.
Трансфер на ж/д вокзал.
Посадка на поезд в вагон купе.
19:40 Отправление до г. Красноярска.
Ужин (ланч-бокс).
Караульный остров. Енисейск. Экскурсия в частный Музей рубанка
Прибытие на ж/д вокзал в 06:50.
Трансфер до гостиницы «Огни Енисея» (адрес ул. Дубровинского д. 80).
Завтрак в гостинице (шведский стол).
08:00 Отъезд на туристическом автобусе в г. Енисейск. Путь лежит по трассе краевого значения «Енисейский тракт».
Трасса соединяет северные районы Красноярского края, проходит из Красноярска через Лесосибирск и завершается в Енисейске. Длина трассы – 345 км, проходит через множество населенных пунктов, ранее ямщицкие села, основанные казаками.
Прибытие в п. Усть-Тунгуска, экскурсия на о. Караульный – место впадения р. Ангары в р. Енисей. Много красивых легенд сложено о красавице Ангаре, единственной дочери старика Байкала, и могучем красавце Енисее.
Байкал был против их свадьбы, вслед убегающей дочери он бросил дворец, который должен был стать ее свадебным подарком. Дворец развалился на множество осколков, они и стали Стрелковским порогом, а самый большой камень — Караульный остров.
Ничто не могло остановить своенравную дочь на пути к Енисею: ни свирепые пороги, ни россыпи камней, ни утесы, вставшие на пути беглянки.
Обед-пикник на природе (енисейская уха, хариус на решетке, травяной чай). При хорошей погоде можно купаться в Ангаре.
Прибытие в Енисейск. Экскурсия в частный Музей рубанка. Единственная коллекция рубанков, которая занесена в книгу рекордов Гиннесса.
Двухместное размещение в гостинице «Енисейская». Гостиница расположена в центре города, имеет неповторимую архитектуру 18 века и старинный внутренний интерьер. Год постройки здания – 1984.
Ужин в кафе.
Монастырское озеро. Обзорная пешеходная экскурсия по г. Енисейску
Завтрак в гостинице.
10:00 Экскурсия на Монастырское озеро, расположенное в 30км к западу от Енисейска. Здесь, на святом кусочке енисейской земли, совершаются молебны, таинства крещения. Прекрасное место для отдыха и купания – при хорошей погоде можно купаться.
Обед в кафе.
Обзорная пешеходная экскурсия по г. Енисейску (3 часа). Енисейск – расположен на Енисейской равнине, на левом берегу Енисея, ниже впадения в него Ангары, к 330км к северу от Красноярска. Город называют «музеем под открытым небом», городская застройка включает в себя 94 памятника архитектуры.
Комплекс Спасо-Преображенского монастыря и четыре церкви являют собой неповторимые образцы сибирского барокко, построенные в середине и второй половине XVIII в., они близки русским храмам предшествующего столетия по планировочно-пространственной структуре и живописности декора.
Каменная гражданская застройка Енисейска – это преимущественно двухэтажные дома вдоль главной улицы, на набережной и центральной площадях.
Экскурсия в Енисейский краеведческий музей.
Ужин в кафе.
Отправление из Енисейска в г. Красноярск на теплоходе
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Отправление до дебаркадера.
Посадка на рейсовый пассажирский теплоход, размещение в 2-х и 1-местных каютах I класса.
Обед.
Экскурсия по теплоходу, путевая информация.
Ужин.
Прохождение Казачинского порога. Вечером прибытие в Красноярск. Окончание программы
Теплоход ночью проходит мимо крупной перевалочной пристани и посёлка Стрелка, стоящего у слияния двух больших сибирских рек, Енисея и Ангары.
Прохождение Казачинского порога – самого труднопроходимого участка на Енисее близ села Казачинского (233-240 км от Красноярска). Его длина 4 км. Образован скальными выступами, каменистыми грядами Енисейского кряжа, пересекающими русло по всей его ширине.
Проводка судов против течения осуществляется единственным в России специальным теплоходом-туером «Енисей», продвигающимся путём протягивания троса, проложенного по дну реки.
Русло Енисея в пороге сужается до 350 м, а судовой ход – до 70 м. Но как же красив Казачинский порог при всей своей суровости! Многие художники неоднократно писали его виды.
Порог зарождается у Каменного мыса. Вода в Енисее шумит и пенится у камней. Высокие сопки берегов реки завораживают своей красотой, видны красивые скалы, обрывающиеся у самой воды, например, скала Орёл на левом берегу.
У правого берега изумительно красивый остров с названием Островки, а за ним живописная протока Заостровская.
Завтрак.
Обед.
Путевая информация.
Ужин.
20:00 Прибытие в Красноярск на речной вокзал.
Проживание
Тур предполагает проживание:
- Красноярск – гостиница “Красноярск” (2 ночи);
- Ергаки – база отдыха “Ергаки” (3 ночи);
- Шушенское – историко-этнографический музей-заповедник “Шушенское” (3 ночи);
- Енисейск – гостиница "Енисейская" (2 ночи);
- Ж/д поезд – купе (2 ночи).
- На теплоходе в одно-двухместных каютах I класса (1 ночь).
Стоимость тура на 1 человека – 165 000 руб.
Доплата за одноместное размещение: Ергаки (3 ночи) – 6600 руб. , Шушенское “Новая деревня” (3 ночи) – 8250 руб., в г. Красноярск (2 ночи) – 3600 руб.
Доплата за номер с удобствами в г. Енисейск (2 ночи) – 4400 руб.
В туре возможно подселение (по запросу).
Варианты проживания
Красноярск
Трехзвездочный отель «Краснояркс» с видом на реку Енисей и природный заповедник Столбы расположен в центре города, на Театральной площади Красноярска. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и номера с кондиционером и телевизором с плоским экраном.
В современном отеле «Красноярск» предлагают номера с холодильником, рабочим столом и кроватью с ортопедическим матрасом. В каждой ванной комнате предоставляется фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
По утрам в отеле «Красноярск» сервируется обильный завтрак «шведский стол» со специальным детским меню. Гости могут заказать блюда в кафе с обслуживанием по меню, которое работает круглосуточно без выходных, а напитки — в лобби-баре.
В отеле «Красноярск» работают сауна, салон красоты и солярий. На территории работает сувенирный магазин.
До железнодорожного вокзала Красноярска — 3 км.
База отдыха «Ергаки»
База «Ергаки» располагается на живописной территории природного парка «Ергаки», который находится в Ермаковском районе, Красноярского края.
С 2003 года база отдыха «Ергаки» дарит новые впечатления и позитивные эмоции любителям экстремального отдыха, подбирая индивидуальный подход к каждому отдыхающему.
Красивая и экологически чистая местность, хвойная тайга, великолепные горы с различными перепадами высот, хрустальные ручьи, реки – все это живописный уголок Западного Саяна.
Гостиница в «Новой деревне» п. Шушенское
2-х-3-х-4-х местное размещение.
Енисейская
Размещение в гостинице «Енисейская» - 2-х местное.
Гостиница расположена в центре города, имеет неповторимую архитектуру 18 века и старинный внутренний интерьер.
Удобства находятся на этаже, умывальники с горячей и холодной водой, современные душевые кабины.
Номера оборудованы сосновой мебелью ручной работы (кровати, тумбочки, шкафы), холлы застелены коврами.
В гостинице имеется столовая, которая расположена на первом этаже.
Рекомендуем не брать больших чемоданов в тур,т. к. в отеле нет лифта.
Купе
Пассажирский рейсовый т/х «А. Матросов»
Размещение в одно-двухместных каютах I класса.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по программе
- Питание, указанное в программе: завтраки, обеды и ужины
- 2-3-местное размещение в гостиницах по программе
- Экскурсионная программа
- Входные билеты в музеи
- Ж/д билеты (купе) Красноярск - Минусинск - Красноярск
- Речные билеты на рейсовый пассажирский теплоход (1 класс)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Красноярска и обратно
- Страховка
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний
Рекомендуем оформить страховку от невыезда.
Может ли измениться программа тура?
По погодным условиям, угрожающим жизни и здоровью туристов, программа маршрута будет изменена.