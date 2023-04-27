Наше желание познакомиться с новыми местами и культурами никогда не угасает, и каждый раз мы находим нечто новое и удивительное.
Мы отправляемся в Ингушетию, чтобы погрузиться в этот загадочный и уникальный регион и почувствовать его энергию.
Мы отправляемся в Ингушетию, чтобы погрузиться в этот загадочный и уникальный регион и почувствовать его энергию.
Ближайшие даты:
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даты
Что вас ожидает:
- Джейрахское ущелье
- Перевал Цей Лоам
- Башенные комплексы: Эгикал, Таргим и Вовнушки
- Храм Тхаба Ерды
- Ассинское ущелье
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Ингушетия: в поисках приключений и уважения к наследию.
- Наш первый шаг падает в Джейрахское ущелье, известное как изумруд Ингушетии. Здесь мы будем свидетелями того, как матушка-природа и человек взаимодействовали на протяжении веков, чтобы создать этот райский уголок.
- Следующим местом нашего пути будет перевал Цей Лоам, который уже много веков является ключевым торговым путем между регионами. Мы пройдем по горным дорогам, подышим свежим горным воздухом и насладимся неповторимыми видами, открывающимися с высоты перевала.
- Но наша экскурсия не ограничится только горными пейзажами. Мы отправимся в Башенные комплексы Эгикал, Таргим и Вовнушки, чтобы полюбоваться на несравненную красоту ингушских башен. Они были созданы еще в древности и служили как укрепленные здания для защиты от врагов.
- По пути мы забежим в Храм Тхаба Ерды, чтобы погрузиться в духовную атмосферу местного культа и почувствовать энергию древних обрядов. И наконец, наша экскурсия завершится в Ассинском ущелье, где мы будем гулять по живописной местности и наслаждаться уникальными видами на горы.
Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Обязательно наличие паспорта РФ.
ПН,ВТ. СР,ЧТ,ПТ,СБ,ВС 06:00-22:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер до дома на комфортном автомобиле
- Услуги профессионального гида-водителя на всём маршруте
- Что не входит
- Питание
- Дополнительные расходы: 150 руб.
- Въезд в заповедную зону
- Место начала и завершения?
- Обговаривается индивидуально с туристом
- Когда и сколько длится?
- Когда: ПН,ВТ. СР,ЧТ,ПТ,СБ,ВС 06:00-22:00Экскурсия длится около 15 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Обязательно наличие паспорта РФ
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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