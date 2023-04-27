Ингушетия из Ессентуков - страна башен и легенд

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Наше желание познакомиться с новыми местами и культурами никогда не угасает, и каждый раз мы находим нечто новое и удивительное.

Мы отправляемся в Ингушетию, чтобы погрузиться в этот загадочный и уникальный регион и почувствовать его энергию.
Ингушетия из Ессентуков - страна башен и легенд
Ингушетия из Ессентуков - страна башен и легенд
Ингушетия из Ессентуков - страна башен и легенд
Ингушетия из Ессентуков - страна башен и легенд
Ингушетия из Ессентуков - страна башен и легенд
Ингушетия из Ессентуков - страна башен и легенд
Ближайшие даты:
27
апр
28
апр
29
апр
30
апр
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мая
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мая
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мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Джейрахское ущелье
  • Перевал Цей Лоам
  • Башенные комплексы: Эгикал, Таргим и Вовнушки
  • Храм Тхаба Ерды
  • Ассинское ущелье
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Ингушетия: в поисках приключений и уважения к наследию.
  • Наш первый шаг падает в Джейрахское ущелье, известное как изумруд Ингушетии. Здесь мы будем свидетелями того, как матушка-природа и человек взаимодействовали на протяжении веков, чтобы создать этот райский уголок.
  • Следующим местом нашего пути будет перевал Цей Лоам, который уже много веков является ключевым торговым путем между регионами. Мы пройдем по горным дорогам, подышим свежим горным воздухом и насладимся неповторимыми видами, открывающимися с высоты перевала.
  • Но наша экскурсия не ограничится только горными пейзажами. Мы отправимся в Башенные комплексы Эгикал, Таргим и Вовнушки, чтобы полюбоваться на несравненную красоту ингушских башен. Они были созданы еще в древности и служили как укрепленные здания для защиты от врагов.
  • По пути мы забежим в Храм Тхаба Ерды, чтобы погрузиться в духовную атмосферу местного культа и почувствовать энергию древних обрядов. И наконец, наша экскурсия завершится в Ассинском ущелье, где мы будем гулять по живописной местности и наслаждаться уникальными видами на горы.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Обязательно наличие паспорта РФ.

ПН,ВТ. СР,ЧТ,ПТ,СБ,ВС 06:00-22:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер до дома на комфортном автомобиле
  • Услуги профессионального гида-водителя на всём маршруте
Что не входит
  • Питание
  • Дополнительные расходы: 150 руб.
  • Въезд в заповедную зону
Место начала и завершения?
Обговаривается индивидуально с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: ПН,ВТ. СР,ЧТ,ПТ,СБ,ВС 06:00-22:00
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Обязательно наличие паспорта РФ
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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