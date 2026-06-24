Плато Бермамыт - путешествие в «Край каменных великанов» из Ессентуков
Отправляйтесь на плато Бермамыт и откройте для себя скалы Монахи, панорамы Эльбруса и долину нарзанов. Комфортное путешествие на внедорожнике
На плато Бермамыт вас ждут захватывающие виды на Эльбрус и скалы Монахи, напоминающие фигуры великанов. В комфортабельном внедорожнике отправляйтесь в мир, где облака рождаются среди горных вершин. Исследуйте руины старинной метеостанции и попробуйте целебные воды в долине нарзанов.
Погрузитесь в атмосферу Кавказа, его традиции и культуру, наслаждаясь безопасным и комфортным путешествием
Лучшее время для посещения плато Бермамыт - с мая по сентябрь, когда погода теплая и ясная, что позволяет насладиться панорамными видами. В апреле и октябре также возможно путешествие, но стоит учитывать возможные дожди и прохладу. Зимой доступ к плато может быть затруднен из-за снега, но при хорошей погоде экскурсия все равно возможна.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Скалы Монахи
Руины метеостанции
Долина нарзанов
Описание экскурсии
Мощь и тайны плато Бермамыт
Главная достопримечательность Бермамыта — скалы удивительных форм, словно острова возвышающиеся, над морем горных гряд. Вы услышите, когда они были образованы, как на них повлияла стихия и что такое «брокенский призрак». А также насладитесь невероятной панорамой Эльбруса, который виден отсюда от подножия до вершины, услышите легенду о скалах Монахи и отыщете место, напоминающее двойной каменный амфитеатр с отточенными ветром ступенями.
Долина нарзанов и рассказы о местной жизни
Кроме фантастических горных видов, вы оцените живописное Хасаутское ущелье и увидите руины метеостанции, построенной в 30-е годы прошлого столетия. А также посетите долину нарзанов, где сможете попробовать несколько видов местной целебной минеральной воды. И, конечно, услышите множество интересных фактов о кавказских традициях, обычаях, культуре и особенностях менталитета.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado 120
По желанию можно заехать в кафе с блюдами кавказской кухни. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваша команда гидов в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3750 туристов
Наша команда занимается организацией джип-туров по самым живописным местам Северного Кавказа на внедорожниках премиум-сегмента Toyota Land Cruiser. Мы поможем вам ощутить всю красоту Кавказских гор и расскажем множество интересных мифов и легенд.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
–
3
–
2
–
1
–
Е
Елена
К сожалению, не попали на плато, но оказывается туда редко можно попасть из-за погоды: дорогу размывает и проехать небезопасно, даже изменив маршрут и поехав на Джул-су мы вкусили как переменчива читать дальшеуменьшить
погода в горах. Очень интересная была поездка! Денис- замечательный гид и проводник, влюблённый в свой край! Мы насладились видами, познакомились с краем, а дети- подростки были рады новым впечатлениям и ощущениям)
Вам был полезен этот отзыв?
Дмитрий
Чудесное место! Можно бесконечно смотреть на виды. Денис - отличный водитель и экскурсовод.
Вам был полезен этот отзыв?
Наталья
Прекрасный гид, рассказал нам много нового и показал самые лучшие места по дороге. Останавливались для фото в тех местах, где было интересно) Немного подвела погода и отправились не на Бермамыт, а читать дальшеуменьшить
на Джил-су, но ни капли не пожалели. Очень красивые виды, завораживающие водопады, кормление сусликов, а по дороге увидели множество стад коров, лошадей и барашков. Впечатлений и крутых фото море!
Машина очень удобная, даже с мини холодильником)
Дополнительно спасибо за рекомендацию вкусных мест и советы по покупке на рынке) остались крайне довольны, рекомендуем
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Ессентуков
Похожие экскурсии на «Плато Бермамыт - путешествие в «Край каменных великанов» из Ессентуков»