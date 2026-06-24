На плато Бермамыт вас ждут захватывающие виды на Эльбрус и скалы Монахи, напоминающие фигуры великанов. В комфортабельном внедорожнике отправляйтесь в мир, где облака рождаются среди горных вершин. Исследуйте руины старинной метеостанции и попробуйте целебные воды в долине нарзанов.



Погрузитесь в атмосферу Кавказа, его традиции и культуру, наслаждаясь безопасным и комфортным путешествием

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения плато Бермамыт - с мая по сентябрь, когда погода теплая и ясная, что позволяет насладиться панорамными видами. В апреле и октябре также возможно путешествие, но стоит учитывать возможные дожди и прохладу. Зимой доступ к плато может быть затруднен из-за снега, но при хорошей погоде экскурсия все равно возможна.

Сейчас август — это идеальное время.