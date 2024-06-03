1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия Уютные Ессентуки: путешествие в историю
Погрузитесь в атмосферу уютных Ессентуков, где каждый шаг открывает страницы истории и культуры курорта
Начало: У железнодорожного вокзала
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
5 350₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ессентуки - город, где сбываются мечты: индивидуальная экскурсия
Путешествие по Ессентукам раскроет историю и культуру курорта, его архитектурные жемчужины и целебные источники
Начало: Маг. Универмаг
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
6 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие на Большой и Малый Бермамыт: Смотровые площадки Кавказа
Вас ждет незабываемое путешествие к вершинам Большого и Малого Бермамыта, где красота Кавказа откроется во всем своем величии
Начало: Ессентуки Жд вокзал
Сегодня в 04:30
Завтра в 02:30
16 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Кавказские Минеральные Воды: Путешествие по жемчужинам Кавказа
Погрузитесь в мир красоты и истории Кавказа, посетив его знаменитые курорты и природные достопримечательности
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
12 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в Домбай: где горы встречают небо
Погрузитесь в мир неповторимых красот Домбая, где каждый шаг открывает новые впечатления. Перевал Гумбаши, Сырная пещера и многое другое ждут вас
Сегодня в 07:30
Завтра в 06:30
от 14 800₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
11 часов
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит: впечатляющие виды и культура
Проведите незабываемый день, погружаясь в величие природы и культурное наследие Кабардино-Балкарии
Сегодня в 09:00
Завтра в 06:00
от 14 800₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
9 часов
Таинственная Кабардино-Балкария: путешествие по водопадам, горам и озерам
Погрузитесь в мир природной красоты и древних легенд с экскурсией в Кабардино-Балкарию. Вас ждут незабываемые впечатления и уникальные фотомоменты
Начало: По договоренности
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 15 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
9 часов
Золотое кольцо Кавказа: путешествие по 5 городам КМВ за один день
Возьмите уникальный шанс погрузиться в культуру и историю Кавказских Минеральных Вод, посетив 5 городов всего за один день
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 999₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Плато Бермамыт: незабываемое джип-приключение из Ессентуков
Восхитительное путешествие на плато Бермамыт с захватывающими видами и уникальными историями ждет вас
Начало: Жд вокзал в Ессентуках
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
19 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
Плато Бермамыт: горные пейзажи и культура Карачаево-Черкесии
Погрузитесь в мир горных вершин и древних легенд на комфортабельном внедорожнике. Плато Бермамыт ждет вас
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
от 16 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Ессентуков в Домбай: Путешествие через древний Кавказ
Откройте для себя красоту Карачаево-Черкесии с экскурсией из Ессентуков в Домбай. Перевал Гумбаши, Сентинский храм и многое другое ждут вас
Начало: В любом удобном для Вас месте
19 июня в 06:00
28 июня в 06:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Джилы-Су: путешествие из Ессентуков
Погрузитесь в первозданную природу Джилы-Су, исследуйте скалы Аватары, минеральные источники и водопады. Узнайте о культуре горных жителей Кавказа
Начало: По договоренности
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Манящий Эльбрус: однодневное путешествие из Ессентуков
Погрузитесь в мир горных вершин и легендарных историй с экскурсией на Эльбрус из Ессентуков. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: По договоренности в любом городе КМВ
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1650014 850₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие к загадочному Джилы-Су из Ессентуков: водопады и Эльбрус
Погрузитесь в мир природных чудес во время экскурсии к Джилы-Су. Вас ждут величественные водопады, величие Эльбруса и уникальные скалы Аватара
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске
10 июня в 07:00
17 июня в 07:00
от 15 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Домбай из Ессентуков: к вершинам, пронзающим небо и термальные источники
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным местам Домбая, включая подъем на канатной дороге и отдых в термальных источниках
Начало: По договоренности
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Из Ессентуков в Пятигорск - колыбель «водяного общества»
Пятигорск - это не только старинный город, но и столица СКФО, известная своими лечебными грязями и историей, связанной с Лермонтовым
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Путешествие по Кабардино-Балкарии: от Голубого озера до Аушигера
Вас ждет путешествие по живописным местам Кабардино-Балкарии с комфортом и уникальными впечатлениями
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
21 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Худесский лабиринт и величественный Эльбрус: индивидуальная экскурсия в Ессентуках
Исследуйте Худесский лабиринт и насладитесь видами Эльбруса. Попробуйте местный нарзан и узнайте интересные факты о кавказских традициях
Начало: Ессентуки ЖД вокзал
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2100018 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Знакомьтесь, Ессентуки: Индивидуальная экскурсия по курортному городу
Погрузитесь в атмосферу Ессентуков: от исторических зданий до уникальных минеральных источников. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: У железнодорожного вокзала
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Необыкновенное плато Бермамыт: экскурсия из Ессентуков
Отправляйтесь на внедорожнике в мир горных хребтов и альпийских лугов. Рассмотрите скалы и оцените панораму Кавказа с высоты 2600 метров
10 июня в 07:00
17 июня в 07:00
от 15 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
13 часов
Индивидуальная экскурсия в Горную Ингушетию из Ессентуков: тайны древности
Проедем через высокогорные перевалы и ущелья Горной Ингушетии, наслаждаясь видами на башни, селения и реки. Остановимся в самых интересных местах
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
24 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Загадка Северной Осетии - Дигория: экскурсия из Ессентуков
Погрузитесь в мир древних легенд и неповторимых пейзажей Северной Осетии с эксклюзивной экскурсией из Ессентуков
Начало: В Ессентуках (или другом городе КМВ)
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
29 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Домбай из Ессентуков: в гармонии с природой и историей
Поднимитесь на канатке к облакам в Домбае, вдохните свежесть гор и узнайте тайны древних храмов и ущелий
Начало: По договоренности
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 15 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия «Добро пожаловать в Ессентуки»
Откройте для себя Ессентуки: уникальные бюветы, исторические анекдоты и дегустация минеральных вод включены
Начало: У Ессентукского парка
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
80006 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Последний день Лермонтова: путешествие по местам великого поэта
Погрузитесь в историю последних часов жизни М.Ю. Лермонтова, посетив ключевые места его пребывания на Кавказе
17 июня в 08:30
18 июня в 08:00
13 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам: от Ессентуков до Кисловодска
Погрузитесь в мир красоты и истории с экскурсией по Кавказским Минеральным Водам. Вас ждут впечатляющие виды, исторические места и уникальная природа
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Ессентуков - в горный поселок Архыз
Кристально чистые реки, буковые леса, древние храмы и вид на Эльбрус за один день
Начало: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 06:00
от 16 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие по историческим и природным красотам Кавминвод
Погрузитесь в уникальную атмосферу Кавминвод, посетив места с богатой историей и великолепными пейзажами
Начало: В месте вашего проживания
14 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 7 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия: Чегемское ущелье, Шато Эркен и термальные источники
Погрузитесь в красоту Чегемского ущелья, откройте для себя замок Шато Эркен и расслабьтесь в термальных источниках Гедуко
19 июня в 08:00
22 июня в 08:00
14 999₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Волшебная Дигория: путешествие по древним городам с осетинскими пирогами
Погрузитесь в уникальную атмосферу Дигории, где история и кулинария переплетаются в одно целое. Вас ждут незабываемые впечатления
5 авг в 06:00
6 авг в 06:00
14 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Чегемский день: фантастическая природа и SPA
Посетите Чегемское ущелье, насладитесь видами водопадов и термальными источниками. Узнайте историю озера Тамбукан и откройте для себя красоту края
Начало: У места вашего проживания в Ессентуках
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Джип-тур: Чегемские водопады, Эль-тюбю, Гижгит - из Ессентуков
Путешествие на джипе по живописным местам Кабардино-Балкарии: водопады, древние башни и озеро с чистейшей водой
Начало: по договоренности
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 15 590₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие на джипе в Джилы-Су из Ессентуков: водопады и плато
Погрузитесь в мир природных чудес Джилы-Су: минеральные источники, величественные водопады и захватывающие виды Эльбруса ждут вас
Начало: По договоренности
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Главное в Архызе: индивидуальная поездка из Ессентуков с осетинскими пирогами
Индивидуальная экскурсия из Ессентуков в Архыз: древние храмы, обсерватория, горные пейзажи и осетинские пироги. Уникальные впечатления гарантированы
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Поездка из Ессентуков в завораживающий Домбай: Встреча с Кавказом
Приглашаем вас на незабываемое путешествие из Ессентуков в Домбай, где красота Кавказских гор откроется во всем своем великолепии
Начало: В районе жд вокзала Ессентуков
Сегодня в 09:00
Завтра в 07:00
18 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Ессентуков - к горным вершинам Домбая
Проведите день среди горных пейзажей Карачаево-Черкессии. Включены посещения Кольцо-горы, перевала Гумбаши, долины реки Мара и канатной дороги Домбая
Начало: У вашего места проживания
10 июня в 07:00
12 июня в 07:00
16 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Магия Северного Приэльбрусья: индивидуальная экскурсия из Ессентуков
Приглашаем в удивительное путешествие по мистическому урочищу Джилы-су, где природа и история сплетаются воедино
Начало: По договоренности с туристом
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие из Ессентуков в сердце Карачаево-Черкесии: культура, природа, история
Погрузитесь в мир кавказской культуры и природы, следуя по литературным тропам Лермонтова и исследуя уникальные пейзажи
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Ессентуков
В Архызе вас ждут ледники, снежные вершины, ущелья и водопады. Пройдите по эко-тропам, поднимитесь на канатной дороге и насладитесь пикником у горной реки
Начало: В Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске по адресу ва...
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
18 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день (из Ессентуков)
Путешествие по одному из самых живописных маршрутов Кавказа - к чарующим уголкам Карачаево-Черкессии
Начало: В любом удобном для Вас месте
19 июня в 06:00
28 июня в 06:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Из Ессентуков в Кисловодск - город солнца
Погрузитесь в атмосферу Кисловодска, насладитесь целебными нарзанами, роскошным парком и удивительным микроклиматом. Экскурсия начинается в Ессентуках
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Сквозь облака к заповедному Джилы-Су: экскурсия из Ессентуков
Погрузитесь в мир кавказской природы и легенд во время экскурсии в Джилы-Су. Вас ждут незабываемые впечатления и знакомство с культурой региона
Начало: в вашем отеле в Ессентуках
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 14 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Джип-тур из Ессентуков «Священная гора Уллу-Тау»
Полюбоваться могучими ущельями и прогуляться к подножию Мать-горы на авто-пешеходной экскурсии
Начало: по договоренности
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
от 16 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия: Гедуко и чудеса Кавказа из Ессентуков
Откройте для себя Гедуко и великолепие Кавказа, создав экскурсию мечты с уникальными достопримечательностями
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1650014 850₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Джип-тур из Ессентуков: Чегемские водопады, Эль-Тюбю и озеро Гижгит
Индивидуальный джип-тур из Ессентуков по живописным местам Северного Кавказа. В программе: водопады, древние некрополи, горное озеро и вкусный обед
Начало: 8.00
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
17 000₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария3 июня 2024Прямо по запрошенным мною локациям проехать не получилось, но было красиво и интересно. Особенно понравилось озеро Гижгит. Так и хотелось в нём искупаться:))
- ИИрина2 июня 2024Экскурсия потрясающая, шикарные виды, отличные локации. Узнали много нового об Осетии. Попробовали настоящие осетинские пироги. Огромное спасибо организаторам за прекрасно проведенное время.
- ООксана30 мая 2024Нам очень понравилась экскурсия. Было интересно и содержательно. Парк великолепный!
- ААлександр26 мая 2024Благодарим Андрея, за доставленное удовольствие от экскурсии. Все было здорово. Грозный - красив. Чистый, аккуратный. Самая красивая мечеть, на мой взгляд, это в Шали, Гордость мусульман.
- ИИльмира21 мая 2024Это вторая экскурсия, которую провела для нас Ирина. В прошлом году она рассказала нам про Кисловодск, и мы влюбились в
- ААлександр21 мая 2024Путешествие прошло отлично! Очень интересный и живописный маршрут! Экскурсовод грамотный, интересно и легко даёт информацию, остановки на красивейших смотровых площадках с завораживающим видом на прекрасный Эльбрус! Однозначно рекомендую к посещению! Шаво желаем успехов и много хороших туристов!))
- ННадежда20 мая 2024Спасибо большое за экскурсию, отдельно большое спасибо гиду Алексею. Он кладесь знаний и отличный рассказчик. Мы остались очень довольны поездкой.
- ЕЕлена13 мая 2024Индивидуальная экскурсия "Один день в Калмыкии: путешествие из Ессентуков" с гидом Дмитрием, 3 мая 2024 г. В Калмыкию (Элисту) хотели попасть
- ЕЕлена13 мая 2024Прекрасная экскурсия, очень насыщенная и интересная. Большая часть экскурсии проходит в парке, что только добавляет ей очарования. Получили удовольствие все участники экскурсии: от подростка до взрослых. Отдельно стоит отметить гида, Марину, эрудированного и интересного собеседника, которая очаровала всю нашу группу.
- ВВладислав12 мая 2024Все прошло отлично. Водитель забрал нас утром из нашего дома и мы отправились в Джилы-Су. За время путешествия мы остановились
Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Индивидуальные»
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