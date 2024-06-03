Индивидуальные экскурсии в Ессентуках с личным гидом

Найдено 130 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Ессентуках, цены от 3 500 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Уютные Ессентуки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
39 отзывов
Индивидуальная экскурсия Уютные Ессентуки: путешествие в историю
Погрузитесь в атмосферу уютных Ессентуков, где каждый шаг открывает страницы истории и культуры курорта
Начало: У железнодорожного вокзала
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
5 350 за всё до 7 чел.
Ессентуки - город, где сбываются мечты
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
57 отзывов
Ессентуки - город, где сбываются мечты: индивидуальная экскурсия
Путешествие по Ессентукам раскроет историю и культуру курорта, его архитектурные жемчужины и целебные источники
Начало: Маг. Универмаг
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
6 200 за всё до 5 чел.
Большой и Малый Бермамыт
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
55 отзывов
Путешествие на Большой и Малый Бермамыт: Смотровые площадки Кавказа
Вас ждет незабываемое путешествие к вершинам Большого и Малого Бермамыта, где красота Кавказа откроется во всем своем величии
Начало: Ессентуки Жд вокзал
Сегодня в 04:30
Завтра в 02:30
16 800 за всё до 4 чел.
И это все - Кавказские Минеральные Воды
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
68 отзывов
Кавказские Минеральные Воды: Путешествие по жемчужинам Кавказа
Погрузитесь в мир красоты и истории Кавказа, посетив его знаменитые курорты и природные достопримечательности
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
12 800 за всё до 4 чел.
Путешествие в Домбай: туда, где бьется сердце гор
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
33 отзыва
Путешествие в Домбай: где горы встречают небо
Погрузитесь в мир неповторимых красот Домбая, где каждый шаг открывает новые впечатления. Перевал Гумбаши, Сырная пещера и многое другое ждут вас
Сегодня в 07:30
Завтра в 06:30
от 14 800 за всё до 7 чел.
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
52 отзыва
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит: впечатляющие виды и культура
Проведите незабываемый день, погружаясь в величие природы и культурное наследие Кабардино-Балкарии
Сегодня в 09:00
Завтра в 06:00
от 14 800 за всё до 7 чел.
Таинственная Кабардино-Балкария
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
18 отзывов
Таинственная Кабардино-Балкария: путешествие по водопадам, горам и озерам
Погрузитесь в мир природной красоты и древних легенд с экскурсией в Кабардино-Балкарию. Вас ждут незабываемые впечатления и уникальные фотомоменты
Начало: По договоренности
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 15 000 за всё до 7 чел.
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Ессентуков)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
27 отзывов
Золотое кольцо Кавказа: путешествие по 5 городам КМВ за один день
Возьмите уникальный шанс погрузиться в культуру и историю Кавказских Минеральных Вод, посетив 5 городов всего за один день
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 999 за всё до 6 чел.
Плато Бермамыт. Джип-приключение из Ессентуков
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
22 отзыва
Плато Бермамыт: незабываемое джип-приключение из Ессентуков
Восхитительное путешествие на плато Бермамыт с захватывающими видами и уникальными историями ждет вас
Начало: Жд вокзал в Ессентуках
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
19 000 за всё до 2 чел.
На плато Бермамыт за невероятными пейзажами! (Из Ессентуков)
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
19 отзывов
Плато Бермамыт: горные пейзажи и культура Карачаево-Черкесии
Погрузитесь в мир горных вершин и древних легенд на комфортабельном внедорожнике. Плато Бермамыт ждет вас
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
от 16 000 за всё до 6 чел.
Из Ессентуков - в великолепный Домбай
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
31 отзыв
Из Ессентуков в Домбай: Путешествие через древний Кавказ
Откройте для себя красоту Карачаево-Черкесии с экскурсией из Ессентуков в Домбай. Перевал Гумбаши, Сентинский храм и многое другое ждут вас
Начало: В любом удобном для Вас месте
19 июня в 06:00
28 июня в 06:00
15 000 за всё до 3 чел.
Джилы-Су: путешествие из Ессентуков
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
34 отзыва
Джилы-Су: путешествие из Ессентуков
Погрузитесь в первозданную природу Джилы-Су, исследуйте скалы Аватары, минеральные источники и водопады. Узнайте о культуре горных жителей Кавказа
Начало: По договоренности
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
16 000 за всё до 4 чел.
Манящий Эльбрус из Ессентуков
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
29 отзывов
Манящий Эльбрус: однодневное путешествие из Ессентуков
Погрузитесь в мир горных вершин и легендарных историй с экскурсией на Эльбрус из Ессентуков. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: По договоренности в любом городе КМВ
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1650014 850 за всё до 4 чел.
Путешествие к загадочному Джилы-Су из Ессентуков
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Путешествие к загадочному Джилы-Су из Ессентуков: водопады и Эльбрус
Погрузитесь в мир природных чудес во время экскурсии к Джилы-Су. Вас ждут величественные водопады, величие Эльбруса и уникальные скалы Аватара
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске
10 июня в 07:00
17 июня в 07:00
от 15 000 за всё до 7 чел.
Домбай: к вершинам, пронзающим небо
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
7 отзывов
Домбай из Ессентуков: к вершинам, пронзающим небо и термальные источники
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным местам Домбая, включая подъем на канатной дороге и отдых в термальных источниках
Начало: По договоренности
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
15 000 за всё до 4 чел.
Из Ессентуков в Пятигорск - колыбель «водяного общества»
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
11 отзывов
Из Ессентуков в Пятигорск - колыбель «водяного общества»
Пятигорск - это не только старинный город, но и столица СКФО, известная своими лечебными грязями и историей, связанной с Лермонтовым
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
8 000 за всё до 4 чел.
Самые яркие места Кабардино-Балкарии из Ессентуков
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
7 отзывов
Путешествие по Кабардино-Балкарии: от Голубого озера до Аушигера
Вас ждет путешествие по живописным местам Кабардино-Балкарии с комфортом и уникальными впечатлениями
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
21 000 за всё до 4 чел.
Худесский лабиринт и величественный Эльбрус
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Худесский лабиринт и величественный Эльбрус: индивидуальная экскурсия в Ессентуках
Исследуйте Худесский лабиринт и насладитесь видами Эльбруса. Попробуйте местный нарзан и узнайте интересные факты о кавказских традициях
Начало: Ессентуки ЖД вокзал
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2100018 900 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Ессентуки
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
34 отзыва
Знакомьтесь, Ессентуки: Индивидуальная экскурсия по курортному городу
Погрузитесь в атмосферу Ессентуков: от исторических зданий до уникальных минеральных источников. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: У железнодорожного вокзала
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
6 000 за всё до 4 чел.
Необыкновенное плато Бермамыт (из Ессентуков)
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Необыкновенное плато Бермамыт: экскурсия из Ессентуков
Отправляйтесь на внедорожнике в мир горных хребтов и альпийских лугов. Рассмотрите скалы и оцените панораму Кавказа с высоты 2600 метров
10 июня в 07:00
17 июня в 07:00
от 15 000 за всё до 7 чел.
Путешествие в Горную Ингушетию из Ессентуков
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Индивидуальная экскурсия в Горную Ингушетию из Ессентуков: тайны древности
Проедем через высокогорные перевалы и ущелья Горной Ингушетии, наслаждаясь видами на башни, селения и реки. Остановимся в самых интересных местах
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
24 000 за всё до 4 чел.
Загадка Северной Осетии - Дигория
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Загадка Северной Осетии - Дигория: экскурсия из Ессентуков
Погрузитесь в мир древних легенд и неповторимых пейзажей Северной Осетии с эксклюзивной экскурсией из Ессентуков
Начало: В Ессентуках (или другом городе КМВ)
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
29 000 за всё до 6 чел.
Домбай: путь к вершинам Кавказа (из Ессентуков)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
8 отзывов
Домбай из Ессентуков: в гармонии с природой и историей
Поднимитесь на канатке к облакам в Домбае, вдохните свежесть гор и узнайте тайны древних храмов и ущелий
Начало: По договоренности
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 15 000 за всё до 6 чел.
Добро пожаловать в Ессентуки
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
15 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Добро пожаловать в Ессентуки»
Откройте для себя Ессентуки: уникальные бюветы, исторические анекдоты и дегустация минеральных вод включены
Начало: У Ессентукского парка
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
80006 800 за всё до 4 чел.
Последний день Лермонтова (из Ессентуков)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Последний день Лермонтова: путешествие по местам великого поэта
Погрузитесь в историю последних часов жизни М.Ю. Лермонтова, посетив ключевые места его пребывания на Кавказе
17 июня в 08:30
18 июня в 08:00
13 000 за всё до 5 чел.
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Ессентуков
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам: от Ессентуков до Кисловодска
Погрузитесь в мир красоты и истории с экскурсией по Кавказским Минеральным Водам. Вас ждут впечатляющие виды, исторические места и уникальная природа
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 500 за всё до 5 чел.
Из Ессентуков - в горный поселок Архыз
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Из Ессентуков - в горный поселок Архыз
Кристально чистые реки, буковые леса, древние храмы и вид на Эльбрус за один день
Начало: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 06:00
от 16 000 за всё до 7 чел.
Путешествие по знаковым местам Кавминвод
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Путешествие по историческим и природным красотам Кавминвод
Погрузитесь в уникальную атмосферу Кавминвод, посетив места с богатой историей и великолепными пейзажами
Начало: В месте вашего проживания
14 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 7 000 за всё до 7 чел.
Чегемское ущелье, замок Шато Эркен и источники Гедуко
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Чегемское ущелье, Шато Эркен и термальные источники
Погрузитесь в красоту Чегемского ущелья, откройте для себя замок Шато Эркен и расслабьтесь в термальных источниках Гедуко
19 июня в 08:00
22 июня в 08:00
14 999 за всё до 4 чел.
Волшебная Дигория: древние города, крепости и осетинские пироги (из Ессентуков)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Волшебная Дигория: путешествие по древним городам с осетинскими пирогами
Погрузитесь в уникальную атмосферу Дигории, где история и кулинария переплетаются в одно целое. Вас ждут незабываемые впечатления
5 авг в 06:00
6 авг в 06:00
14 500 за всё до 6 чел.
Чегемский день: фантастическая природа и SPA
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Чегемский день: фантастическая природа и SPA
Посетите Чегемское ущелье, насладитесь видами водопадов и термальными источниками. Узнайте историю озера Тамбукан и откройте для себя красоту края
Начало: У места вашего проживания в Ессентуках
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
12 500 за всё до 4 чел.
Джип-тур из Ессентуков: Чегемские водопады, село Эль-тюбю и озеро Гижгит
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
12 часов
7 отзывов
Джип-тур: Чегемские водопады, Эль-тюбю, Гижгит - из Ессентуков
Путешествие на джипе по живописным местам Кабардино-Балкарии: водопады, древние башни и озеро с чистейшей водой
Начало: по договоренности
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 15 590 за всё до 4 чел.
Джип-тур в Джилы-Су из Ессентуков
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Путешествие на джипе в Джилы-Су из Ессентуков: водопады и плато
Погрузитесь в мир природных чудес Джилы-Су: минеральные источники, величественные водопады и захватывающие виды Эльбруса ждут вас
Начало: По договоренности
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 15 000 за всё до 6 чел.
Главное в Архызе: поездка из Ессентуков
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Главное в Архызе: индивидуальная поездка из Ессентуков с осетинскими пирогами
Индивидуальная экскурсия из Ессентуков в Архыз: древние храмы, обсерватория, горные пейзажи и осетинские пироги. Уникальные впечатления гарантированы
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
18 000 за всё до 4 чел.
Поездка из Ессентуков в завораживающий Домбай
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
13 отзывов
Поездка из Ессентуков в завораживающий Домбай: Встреча с Кавказом
Приглашаем вас на незабываемое путешествие из Ессентуков в Домбай, где красота Кавказских гор откроется во всем своем великолепии
Начало: В районе жд вокзала Ессентуков
Сегодня в 09:00
Завтра в 07:00
18 500 за всё до 5 чел.
Из Ессентуков - к горным вершинам Домбая
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Из Ессентуков - к горным вершинам Домбая
Проведите день среди горных пейзажей Карачаево-Черкессии. Включены посещения Кольцо-горы, перевала Гумбаши, долины реки Мара и канатной дороги Домбая
Начало: У вашего места проживания
10 июня в 07:00
12 июня в 07:00
16 500 за всё до 4 чел.
Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья из Ессентуков
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
7 отзывов
Магия Северного Приэльбрусья: индивидуальная экскурсия из Ессентуков
Приглашаем в удивительное путешествие по мистическому урочищу Джилы-су, где природа и история сплетаются воедино
Начало: По договоренности с туристом
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
15 000 за всё до 7 чел.
Из Ессентуков - в сердце в Карачаево-Черкесии
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Путешествие из Ессентуков в сердце Карачаево-Черкесии: культура, природа, история
Погрузитесь в мир кавказской культуры и природы, следуя по литературным тропам Лермонтова и исследуя уникальные пейзажи
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
7 500 за всё до 4 чел.
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Ессентуков
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Ессентуков
В Архызе вас ждут ледники, снежные вершины, ущелья и водопады. Пройдите по эко-тропам, поднимитесь на канатной дороге и насладитесь пикником у горной реки
Начало: В Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске по адресу ва...
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
18 000 за всё до 6 чел.
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день (из Ессентуков)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день (из Ессентуков)
Путешествие по одному из самых живописных маршрутов Кавказа - к чарующим уголкам Карачаево-Черкессии
Начало: В любом удобном для Вас месте
19 июня в 06:00
28 июня в 06:00
15 000 за всё до 3 чел.
Из Ессентуков в Кисловодск - город солнца
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
5 отзывов
Из Ессентуков в Кисловодск - город солнца
Погрузитесь в атмосферу Кисловодска, насладитесь целебными нарзанами, роскошным парком и удивительным микроклиматом. Экскурсия начинается в Ессентуках
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
8 000 за всё до 4 чел.
Cквозь облака - к заповедному Джилы-Су
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Сквозь облака к заповедному Джилы-Су: экскурсия из Ессентуков
Погрузитесь в мир кавказской природы и легенд во время экскурсии в Джилы-Су. Вас ждут незабываемые впечатления и знакомство с культурой региона
Начало: в вашем отеле в Ессентуках
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 14 000 за всё до 7 чел.
Джип-тур из Ессентуков «Священная гора Уллу-Тау»
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Джип-тур из Ессентуков «Священная гора Уллу-Тау»
Полюбоваться могучими ущельями и прогуляться к подножию Мать-горы на авто-пешеходной экскурсии
Начало: по договоренности
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
от 16 000 за всё до 6 чел.
Гедуко и красоты Кавказа по вашим запросам (из Ессентуков)
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Гедуко и чудеса Кавказа из Ессентуков
Откройте для себя Гедуко и великолепие Кавказа, создав экскурсию мечты с уникальными достопримечательностями
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1650014 850 за всё до 4 чел.
Джип-тур из Ессентуков: Чегемские водопады, Эль-Тюбю и озеро Гижгит
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Джип-тур из Ессентуков: Чегемские водопады, Эль-Тюбю и озеро Гижгит
Индивидуальный джип-тур из Ессентуков по живописным местам Северного Кавказа. В программе: водопады, древние некрополи, горное озеро и вкусный обед
Начало: 8.00
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
17 000 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    3 июня 2024
    Гедуко и красоты Кавказа по вашим запросам (из Ессентуков)
    Прямо по запрошенным мною локациям проехать не получилось, но было красиво и интересно. Особенно понравилось озеро Гижгит. Так и хотелось в нём искупаться:))
    Прямо по запрошенным мною локациям проехать не получилось, но было красиво и интересно. Особенно понравилось озеро
  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Волшебная Дигория: древние города, крепости и осетинские пироги (из Ессентуков)
    Экскурсия потрясающая, шикарные виды, отличные локации. Узнали много нового об Осетии. Попробовали настоящие осетинские пироги. Огромное спасибо организаторам за прекрасно проведенное время.
  • О
    Оксана
    30 мая 2024
    Ессентуки - город, где сбываются мечты
    Нам очень понравилась экскурсия. Было интересно и содержательно. Парк великолепный!
    Нам очень понравилась экскурсия. Было интересно и содержательно. Парк великолепный!Нам очень понравилась экскурсия. Было интересно и содержательно. Парк великолепный!Нам очень понравилась экскурсия. Было интересно и содержательно. Парк великолепный!Нам очень понравилась экскурсия. Было интересно и содержательно. Парк великолепный!
  • А
    Александр
    26 мая 2024
    Грозный и Шали: история и современность
    Благодарим Андрея, за доставленное удовольствие от экскурсии. Все было здорово. Грозный - красив. Чистый, аккуратный. Самая красивая мечеть, на мой взгляд, это в Шали, Гордость мусульман.
  • И
    Ильмира
    21 мая 2024
    Ессентуки - город, где сбываются мечты
    Это вторая экскурсия, которую провела для нас Ирина. В прошлом году она рассказала нам про Кисловодск, и мы влюбились в
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    этот город! Ее рассказ был настолько интересным, что захотелось ее глазами увидеть скромный курортный город Ессентуки. Три с половиной часа мы с огромным интересом слушали содержательный, живой, эмоциональный рассказ Ирины, дополненный выразительно прочитанными стихами, просмотром фотографий и иллюстраций. Никогда не думала, что о Ессентуках можно столько рассказать! Очень обаятельный гид! С прекрасной речью! Рекомендую экскурсию всем, кто хочет узнать этот удивительный край и полюбить его всей душой, как полюбили его мы! Спасибо, дорогая Ирина!

  • А
    Александр
    21 мая 2024
    Джилы-Су: путешествие из Ессентуков
    Путешествие прошло отлично! Очень интересный и живописный маршрут! Экскурсовод грамотный, интересно и легко даёт информацию, остановки на красивейших смотровых площадках с завораживающим видом на прекрасный Эльбрус! Однозначно рекомендую к посещению! Шаво желаем успехов и много хороших туристов!))
  • Н
    Надежда
    20 мая 2024
    Путешествие в Домбай: туда, где бьется сердце гор
    Спасибо большое за экскурсию, отдельно большое спасибо гиду Алексею. Он кладесь знаний и отличный рассказчик. Мы остались очень довольны поездкой.
  • Е
    Елена
    13 мая 2024
    Один день в Калмыкии: путешествие из Ессентуков
    Индивидуальная экскурсия "Один день в Калмыкии: путешествие из Ессентуков" с гидом Дмитрием, 3 мая 2024 г. В Калмыкию (Элисту) хотели попасть
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    давно, но что-то никак не получалось. Рассматривали разные маршруты, добраться до Элисты сейчас непросто, самый "протоптанный туристами" путь - из Волгограда. В итоге, мы все-таки решили организовать посещение Калмыкии из Северного Кавказа. В Ессентуки мы ездим уже 4-й год подряд из-за водички (ощутили на себе, что результат есть) и конечно великолепных гор. Эти благословенные места дают нам силы на год! В первые разы посетили все основные экскурсии Северного Кавказа! "Один день в Калмыкии: путешествие из Ессентуков" - это как раз скорее для тех, кто на Кавказе часто бывает и уже многое видел. Экскурсии в Элисту есть (групповые и индивидуальные), но немного, так как далековато - в одну сторону 4,5 часа. Вот этот момент нас и смущал! В этот раз мы решились! И не с группой, а индивидуально, чтобы можно было "регулировать" наше путешествие: по остановкам для знакомства с достопримечательностями, для отдыха и т. д. Плюс у нас была точка по нашему личному запросу, поэтому индивидуальная экскурсия - это был оптимальный вариант. В индивидуальной (ещё и дальней) экскурсии важно, конечно, кто вас везет и кто рассказывает. Вы близко взаимодействуете с человеком целый день, важно, чтобы общение было комфортным. Поэтому отдельное спасибо Дмитрию, всё было замечательно! В итоге! За один день вы попадаете из царства гор в царство степей (история, народы, вера, культура, природа). А теперь подробнее! 1. История, народы. За время пути (4,5 часа) гид Дмитрий рассказывает вам и про Кавказ и про Калмыкию. Про Кавказ слушали с удовольствием, не смотря на то, что многое уже знаем - и читали, и во время других экскурсий слышали. Но еще раз "знания обновили", часть услышали впервые, экскурсия индивидуальная, поэтому можно о многом спросить (разных тонкостях), обсудить отдельные направления. Про Калмыкию знали немного, поэтому интересно было вдвойне - про связь с Монгольской империей, Золотой Ордой, Китаем и т. д! Дмитрий рассказывает интересно - с древних времен до наших дней! 2. Вера. Знакомитесь с буддизмом (тибетский буддизм). Увидите Золотую обитель Будды Шакьямуни — крупнейший буддийский хурул (храм) Республики Калмыкия, а также крупнейший буддийский храм в Европе. Построен он в 2005 г. Дополнительно к программе заехали по инициативе Дмитрия в Сякюсн-Сюме - хурул, построенный в 1996 г. (задуман при развитии как учебный духовный центр). Оба хурула/места строительства были освящены Его Святейшеством Далай-ламой XIV (в Калмыкии, в т. ч. в Элисте, он был несколько раз). В обоих хурулах в центре молельных залов расположены статуи Будды Шакьямуни, внутри - священные предметы (мантры, благовония, земля, растения из разных районов Калмыкии и др.). Высота скульптур 9 м (вторая по величине в России и Европе) и 3.5 м, покрыты сусальным золотом, драгоценными камнями. На территории - ступы, пагоды, разноцветные флажки с мантрами (кони ветра - вешают поломники, посетители на счастье, благополучие; продаются в магазине, подробнее можете почитать в интернете или распросить у служителей хурула), в Золотой обителе Будды Шакьямуни - 17 статуй учителей буддизма, статуя Белого старца, музей. Перед входом в хурул надо разуваться, женщинам быть в юбке, для тех, у кого нет - можно взять (при входе стоят корзины с юбками). В хуруле, как и в любом священном месте, храме, вести себя необходимо с почтением, спокойно, никому не мешать, поэтому если вас интересуют подробности внутреннего убранства, символы, изображения, лучше изучить всё это заранее. Дмитрий по дороге и перед входом в хурул основное рассказывает, но чтобы не растеряться, лучше предварительно почитать, подготовиться. У нас получилось очень необычно. В Золотой обителе Будды Шакьямуни мы попали на молебен (расписание можно посмотреть в интернете). Это, конечно, очень интересно. Мы специально не "подгадывали", но попали, немного посидели, посмотрели. В Сякюсн-Сюме были одни в благостной тишине. И в первом и во втором случае вести себя "туристически" (посмотрите налево, посмотрите направо, а это что, а это зачем) было совсем ни к месту и как-то и не хотелось, хотя, как пишут в интернете, сами служители хурулов могут многое рассказать; спрашивайте, не стесняйтесь, если позволяет обстановка. Но у нас получилось так: молитва, а потом благостная "тишина внимательного покоя". Поэтому еще раз обращаю внимание: интересуетесь подробностями - подготовьтесь, в интернете всё есть. 3. Культура. В первую очередь - люди. Для нас, путешественников - приветливые и отзывчивые. На всех наших точках (хурулы, этнопарк, ресторан, магазины) к нам отнеслись очень внимательно. Кухня. По совету гида мы заехали в ресторан национальной кухни "Уралан", шеф-повар Арслан Шамаков (страничку из меню прикрепляю), блюда на основе рецептов из манускрипта "Блюда великого Хана" 1330 г. (почитайте). Мы остановили свой выбор на фирменном ассорти блюд калмыцкой кухни и дотуре (внутренности барашка с бульоном). В ассорти входят разные виды мяса, берики (местные пельмени), национальная выпечка и конечно Джомба (калмыцкий чай - с молоком и солью). Для нас новые впечатления - мясо яка и верблюжатина (по вкусу близко к говядине, чуть нежнее, сочнее и "слаще"), блюда из бараньих внутренностей (дотур - подается в маленьких казанах, поэтому не только вкусно, полезно, но и "атмосферно"), чай (вкус необычный, но после такого количества мяса - то, что нужно, утоляет жажду и помогает усвоить новые кулинарные изыски). Мы были в восторге: вкусно, необычно, сытно. Еще заказали и с собой то, до чего "не дошли руки" и "не хватило сил": разные виды лепешек, бериков и десертов. Сувениры. Лучше этим вопросом озаботиться сразу, нет в Калмыкии большого количества соответствующих продаж. Мы всё купили в сувенирном магазине рядом с рестораном, и хорошо, так как потом таких мест не было. Стандартный набор, но с колоритом Калмыкии - тарелочки, пиалки, платочки, сумочки; символы, фигурки, талисманы буддизма. Мы, конечно, купили калмыцкий чай, он продается рассыпной и в брикетах. С бытом познакомились в этнопарке "Верблюжий остров". Кибитка/юрта, можно примерить национальный костюм (что мы и сделали для полноты впечатлений) и покататься на верблюдах. Верблюдов уже видели не раз, и катались, поэтом ограничились просмотром/прогулкой, но и тут были новые впечатления - пообщались с маленькими верблюжатами. 4. Природа. Полюбовались на степные просторы,"переливающийся волнами" на ветру ковыль. Как уже писала, были в мае. Кто поедет в апреле, застанет еще и поля тюльпанов. Погрелись на солнышке. В Калмыкии теплее, даже в сравнении с Кавказом. Для нас, жителей средней полосы, дополнительная радость. 5. С гидом Дмитрием нам было очень интересно и комфортно. Дмитрий многое рассказывает, можно скорректировать маршрут (у нас были личные дополнительные пожелания), длительное путешествие не было для нас утомительным. Большое спасибо. Мы везде попапи, куда хотели… узнали/посмотрели новое. Вот такой замечательный, насыщенный получился день. Основные моменты! Достаточно одного дня, вы познакомитесь с культурой Калмыкии и буддизмом (особенно интересно будет тем, кто не был в азиатских странах), далеко, но не утомительно, гиду Дмитрию еще раз отдельное спасибо за интересное и комфортное путешествие. Всем благополучия, новых впечатлений и открытий!

  • Е
    Елена
    13 мая 2024
    Добро пожаловать в Ессентуки
    Прекрасная экскурсия, очень насыщенная и интересная. Большая часть экскурсии проходит в парке, что только добавляет ей очарования. Получили удовольствие все участники экскурсии: от подростка до взрослых. Отдельно стоит отметить гида, Марину, эрудированного и интересного собеседника, которая очаровала всю нашу группу.
  • В
    Владислав
    12 мая 2024
    Джилы-Су: путешествие из Ессентуков
    Все прошло отлично. Водитель забрал нас утром из нашего дома и мы отправились в Джилы-Су. За время путешествия мы остановились
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    на обзорках с отличным видом, посмотрели водопады, покормили сусликов, а также попили воды из источников. Единственное, нам не удалось увидеть пик Эльбруса из-за непогоды, но это никак не повлияло на общие впечатления.

    Все прошло отлично. Водитель забрал нас утром из нашего дома и мы отправились в Джилы-Су. ЗаВсе прошло отлично. Водитель забрал нас утром из нашего дома и мы отправились в Джилы-Су. ЗаВсе прошло отлично. Водитель забрал нас утром из нашего дома и мы отправились в Джилы-Су. ЗаВсе прошло отлично. Водитель забрал нас утром из нашего дома и мы отправились в Джилы-Су. ЗаВсе прошло отлично. Водитель забрал нас утром из нашего дома и мы отправились в Джилы-Су. ЗаВсе прошло отлично. Водитель забрал нас утром из нашего дома и мы отправились в Джилы-Су. За

Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Индивидуальные»

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