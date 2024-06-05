1 чел.
По популярности
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Ессентуков в мини-группе
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Кабардино-Балкарии! В мини-группе до 8 человек вы увидите озеро Гижгит, Эльбрус и другие удивительные места
Начало: В районе ж/д вокзала
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
43003 870₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Кавказские Минеральные Воды: Путешествие по жемчужинам Кавказа
Погрузитесь в мир красоты и истории Кавказа, посетив его знаменитые курорты и природные достопримечательности
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
12 800₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Групповая экскурсия «Мы едем к тебе, Домбай» из Ессентуков
Завораживающие пейзажи, сырные пещеры и аромат хвойного леса - все это в вашей экскурсии в Домбай
Начало: Заберем вас с адреса проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
41153 704₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Из Ессентуков в Домбай: Путешествие через древний Кавказ
Откройте для себя красоту Карачаево-Черкесии с экскурсией из Ессентуков в Домбай. Перевал Гумбаши, Сентинский храм и многое другое ждут вас
Начало: В любом удобном для Вас месте
19 июня в 06:00
28 июня в 06:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Джилы-Су: путешествие из Ессентуков
Погрузитесь в первозданную природу Джилы-Су, исследуйте скалы Аватары, минеральные источники и водопады. Узнайте о культуре горных жителей Кавказа
Начало: По договоренности
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Манящий Эльбрус: однодневное путешествие из Ессентуков
Погрузитесь в мир горных вершин и легендарных историй с экскурсией на Эльбрус из Ессентуков. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: По договоренности в любом городе КМВ
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1650014 850₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Путешествие по Северной Осетии: экскурсия из Ессентуков в мини-группе
Исследуйте культурное наследие и природные чудеса Северной Осетии в комфортной экскурсии из Ессентуков
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник в 06:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
55555 000₽ за человека
скидка
15%
Мини-группа
11 часов
Путешествие к Эльбрусу и красотам Кавказа из Ессентуков
Исследуйте величие Эльбруса и тайны Кавказа, наслаждаясь впечатляющими видами и культурным наследием
Начало: По вашему адресу в Ессентуках
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45 и 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 06:15
47154 008₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Ессентуков)
Погрузитесь в уникальную культуру и историю Северной Осетии. Посетите памятник Уастырджи, лавочку желаний, Аланский монастырь и другие удивительные места
Начало: От места вашего проживания в Ессентуках
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
63005 670₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Сердце гор: из Ессентуков - в Домбай
Увидеть жемчужину Кавказа, побывать в аланском храме и залезть в Сырную пещеру (в мини-группе)
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Путешествие по Кабардино-Балкарии: от Голубого озера до Аушигера
Вас ждет путешествие по живописным местам Кабардино-Балкарии с комфортом и уникальными впечатлениями
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
21 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Язык Тролля и Верхняя Балкария: незабываемый джип-тур из Ессентуков
Погрузитесь в мир древних легенд и потрясающих пейзажей Верхней Балкарии. Этот джип-тур подарит вам незабываемые впечатления и открытия
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
50004 500₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Индивидуальная экскурсия в Горную Ингушетию из Ессентуков: тайны древности
Проедем через высокогорные перевалы и ущелья Горной Ингушетии, наслаждаясь видами на башни, селения и реки. Остановимся в самых интересных местах
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
24 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Ессентуков
Путешествие в Верхнюю Балкарию из Ессентуков подарит вам незабываемые впечатления от величественных пейзажей и исторических памятников
Начало: По адресу вашего проживания
Расписание: ежедневно в 08:00 и 08:15
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 500₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
8 часов
Русская Исландия: к плато Бермамыт из Ессентуков в мини-группе
Путешествие на плато Бермамыт подарит вам уникальные виды Кавказских гор, Эльбруса и других природных чудес. Незабываемые закаты и рассветы ждут вас
Начало: От места вашего проживания в Ессентуках
Завтра в 07:00
10 июня в 06:45
50004 000₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
Путешествие по Северному Приэльбрусью: Джилы-Су и не только
Откройте величие Кавказа: минеральные источники, водопады и панорамы Эльбруса в увлекательной экскурсии
Начало: В Ессентуках
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
50004 000₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Путешествие к Эльбрусу: величие гор, озеро Гижгит и целебный нарзан
Вас ждет погружение в мир кавказской природы, восхождение на Эльбрус и знакомство с легендарным нарзаном
Начало: У вашего места пребывания в Ессентуках
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
41503 735₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Путешествие по Верхней Балкарии: от Черекской теснины до Голубых озёр
Погрузитесь в мир древних башен, скальных выступов и кристальных озёр в уникальной экскурсии из Ессентуков
Начало: По вашему адресу в Ессентуках
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
50004 500₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам: от Ессентуков до Кисловодска
Погрузитесь в мир красоты и истории с экскурсией по Кавказским Минеральным Водам. Вас ждут впечатляющие виды, исторические места и уникальная природа
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Ессентуков - в горный поселок Архыз
Кристально чистые реки, буковые леса, древние храмы и вид на Эльбрус за один день
Начало: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 06:00
от 16 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Джип-тур: Чегемские водопады, Эль-тюбю, Гижгит - из Ессентуков
Путешествие на джипе по живописным местам Кабардино-Балкарии: водопады, древние башни и озеро с чистейшей водой
Начало: по договоренности
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 15 590₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие на джипе в Джилы-Су из Ессентуков: водопады и плато
Погрузитесь в мир природных чудес Джилы-Су: минеральные источники, величественные водопады и захватывающие виды Эльбруса ждут вас
Начало: По договоренности
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Поездка из Ессентуков в завораживающий Домбай: Встреча с Кавказом
Приглашаем вас на незабываемое путешествие из Ессентуков в Домбай, где красота Кавказских гор откроется во всем своем великолепии
Начало: В районе жд вокзала Ессентуков
Сегодня в 09:00
Завтра в 07:00
18 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Ессентуков - к горным вершинам Домбая
Проведите день среди горных пейзажей Карачаево-Черкессии. Включены посещения Кольцо-горы, перевала Гумбаши, долины реки Мара и канатной дороги Домбая
Начало: У вашего места проживания
10 июня в 07:00
12 июня в 07:00
16 500₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Ущелья Северной Осетии и Город мёртвых - экскурсия из Ессентуков в мини-группе
Кармадонское ущелье, памятник Бодрову, Мидаграбинские водопады, Даргавс и Аланский монастырь
Начало: От места вашего проживания в городах КМВ
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 400₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Магия Северного Приэльбрусья: индивидуальная экскурсия из Ессентуков
Приглашаем в удивительное путешествие по мистическому урочищу Джилы-су, где природа и история сплетаются воедино
Начало: По договоренности с туристом
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
12 часов
Групповая экскурсия в Домбай из Ессентуков: горы, озера, храмы
Пейзажи, которые попадут в самое сердце
Начало: По адресу вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00 и 07:15
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Групповая экскурсия в Домбай: горные вершины, пещеры и древний храм
Погрузитесь в величие Кавказа: от перевала Гум-Баши до ледников Домбая с профессиональным гидом
Начало: В удобном вам месте в Ессентуках
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45 и 07:00
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
47774 300₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Северное Приэльбрусье и Джилы-Су - поездка в мини-группе
Проехать по одному из самых красивых маршрутов Кавказа на комфортабельном кроссовере
Начало: В районе ж/д вокзала
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
7 000₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Популярное предложение
Ессентуки - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
Открыть для себя красоту горного края и шедевры исламской архитектуры
Начало: Ваш адрес в ессентуках
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 06:30
Завтра в 06:30
11 июня в 06:30
66005 940₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Ессентуков
В Архызе вас ждут ледники, снежные вершины, ущелья и водопады. Пройдите по эко-тропам, поднимитесь на канатной дороге и насладитесь пикником у горной реки
Начало: В Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске по адресу ва...
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
18 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Джип-тур из Ессентуков «Священная гора Уллу-Тау»
Полюбоваться могучими ущельями и прогуляться к подножию Мать-горы на авто-пешеходной экскурсии
Начало: по договоренности
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
от 16 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия: Гедуко и чудеса Кавказа из Ессентуков
Откройте для себя Гедуко и великолепие Кавказа, создав экскурсию мечты с уникальными достопримечательностями
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1650014 850₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Джип-тур из Ессентуков: Чегемские водопады, Эль-Тюбю и озеро Гижгит
Индивидуальный джип-тур из Ессентуков по живописным местам Северного Кавказа. В программе: водопады, древние некрополи, горное озеро и вкусный обед
Начало: 8.00
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
17 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
11 часов
Многоликий Архыз: экскурсионный день из Ессентуков с гидом
Познайте дух Северного Кавказа, его культуру и природу в комфортной экскурсии из Ессентуков
Начало: В любом удобном вам месте в Кисловодске
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
24 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Групповая поездка в урочище Джилы-Су: природа, нарзанные ванны и водопады
Откройте для себя красоту Кавказа в урочище Джилы-Су. Вас ждут впечатляющие виды, целебные нарзанные ванны и дружелюбные суслики
Начало: У ж/д вокзала Ессентуков
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
16 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
13 часов
Город-феникс: путешествие в Грозный из Кавминвод
Познакомиться с историей, традициями и визитными карточками столицы Чеченской Республики
19 июня в 07:00
22 июня в 07:00
24 999₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Мини-группа
13 часов
Язык тролля из Ессентуков - Скандинавия в сердце Кавказских гор
В мини-группе до 7 человек отправляйтесь по живописному маршруту Кабардино-Балкарии. Ожидают потрясающие виды, мистические озёра и термальные источники
Начало: От вашего места проживания в пределах города Ессен...
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
57004 560₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Экскурсия «Эльбрус и озеро Гижгит» - величие Кавказа из Ессентуков
Исследуйте величественный Эльбрус и сказочные озера Гижгит, погрузитесь в мир кавказской природы и культуры
Начало: От вашего места проживания в пределах города Ессен...
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
46253 700₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Архыз - путешествие в сердце Западного Кавказа
Вдохновляющее путешествие в край заснеженных скал, заповедных лесов и чистейших горных рек
Начало: у вашего отеля или санатория в Ессентуках
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
19 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Групповая
12 часов
Из Ессентуков - на Эльбрус: групповая экскурсия
Путешествие к Эльбрусу из Ессентуков: откройте для себя природные и исторические сокровища Кавказа
Начало: От вашего места пребывания
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
48993 920₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день
«Великолепная четвёрка» кавказских городов в комфортном и увлекательном путешествии
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
12 400₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Из Ессентуков через Баксанское ущелье и Гижгит - в сказочное Приэльбрусье
Путешествие к Эльбрусу через Баксанское ущелье и озеро Гижгит. Впечатляющие виды, исторические факты и дегустация минеральной воды ждут вас
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
41113 700₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Горная Ингушетия - из Ессентуков в мини-группе
Посетить древние башенные комплексы и загадочный храм Тхаба-Ерды
Начало: от места вашего проживания
Расписание: в четверг и воскресенье в 06:30
Завтра в 06:30
13 июня в 06:30
60005 400₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Нестандартный джип-тур на Джилы-Су и плато Бермамыт из Ессентуков
Открыть захватывающие панорамы гор, ущелий, водопадов и пройти скрытыми тропами к знаменитым плато
Начало: В Ессентуках, Пятигорске, Кисловодске, Железноводс...
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
24 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина5 июня 2024Экскурсия Алексея на комфортабельном минивэне Тойота оказалась очень интересной ещё и благодаря многим малоизвестным историческим фактам. Локации выбраны не только
- ЮЮлия5 июня 2024Интересное путешествие и завораживающие виды Кавказского хребта и Эльбруса, особенно с плато Шаджатмаз! А какие водопады… и возьмите купальник для
- ТТатьяна5 июня 2024Брали экскурсию с гидом Андреем по Северной Осетии. Остались очень довольны: комфортабельный авто, группа подобралась отличная (кроме нас с подругой,
- ИИрина3 июня 2024Была на экскурсии с внучкой и остались очень довольны Муратом- хороший гид и прекрасный водитель, а также: - внимательный (организовал
- ММария3 июня 2024Прямо по запрошенным мною локациям проехать не получилось, но было красиво и интересно. Особенно понравилось озеро Гижгит. Так и хотелось в нём искупаться:))
- ККсения2 июня 2024Восторг и эмоции переполняют) Отличная погода, прекрасные места, красивейшие локации. Домбай ❤ Самый лучший гид на Кавказе, Игорь. Спасибо большое! Очень внимательный,
- ССветлана2 июня 2024Прекрасная экскурсия с прекрасным ЛУЧШИМ ДРУГОМ- Игорем!!! на его шикарной машине Персик!!! Отличное сопровождение в поездке, весёлое и интересное сопровождение,
- ООльга2 июня 2024Это самая лучшая из индивидуальных экскурсий за всю нашу туристическую жизнь. Гид Игорь, лучший друг (привет дружище!!!) и просто мировой
- ЕЕлена1 июня 202428 мая были на экскурсии с водителем-гидом Романом. Понравилось всё: хорошая машина и организация тура. Всю дорогу Роман очень интересно
- ААльбина29 мая 2024Я в восторге от поездки на Домбай, экскурсия организована безупречно. В назначенное время за мной заехал минивэн, поехали позавтракали вкуснейшими
Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Кавказ»
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