Отправляйтесь в путешествие от Ессентуков к горным вершинам Домбая.



Вас ждет природный памятник Кольцо-гора, захватывающий Гумбаши, долина реки Мара с минеральными источниками и фотогеничной пещерой Сквозняк. На горе Шоана можно осмотреть древний храм, а затем насладиться чистейшей водой реки Уллу-Муруджу. Завершите день на канатной дороге Домбая, поднявшись на высоту 3000 метров для восхитительных видов

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии из Ессентуков к горным вершинам Домбая - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а виды горных пейзажей особенно впечатляют. Май и сентябрь также подходят для поездки, однако в мае ещё может быть прохладно, а в сентябре уже начинаются дожди. В остальные месяцы экскурсия возможна, но стоит учитывать погодные условия и возможные ограничения в доступности некоторых маршрутов.

Сейчас август — это идеальное время.