Отправляйтесь в путешествие от Ессентуков к горным вершинам Домбая.
Вас ждет природный памятник Кольцо-гора, захватывающий Гумбаши, долина реки Мара с минеральными источниками и фотогеничной пещерой Сквозняк. На горе Шоана можно осмотреть древний храм, а затем насладиться чистейшей водой реки Уллу-Муруджу. Завершите день на канатной дороге Домбая, поднявшись на высоту 3000 метров для восхитительных видов
Вас ждет природный памятник Кольцо-гора, захватывающий Гумбаши, долина реки Мара с минеральными источниками и фотогеничной пещерой Сквозняк. На горе Шоана можно осмотреть древний храм, а затем насладиться чистейшей водой реки Уллу-Муруджу. Завершите день на канатной дороге Домбая, поднявшись на высоту 3000 метров для восхитительных видов
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные памятники
- 🏔 Виды на Кавказский хребет и Эльбрус
- 🌿 Чистейшие реки и минеральные источники
- 🕍 Древние храмы и исторические места
- 🚠 Подъем на канатной дороге
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии из Ессентуков к горным вершинам Домбая - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а виды горных пейзажей особенно впечатляют. Май и сентябрь также подходят для поездки, однако в мае ещё может быть прохладно, а в сентябре уже начинаются дожди. В остальные месяцы экскурсия возможна, но стоит учитывать погодные условия и возможные ограничения в доступности некоторых маршрутов.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Кольцо-гора
- Гумбаши
- Долина реки Мара
- Сырная пещера
- Храм на горе Шоана
- Уллу-Муруджу
- Домбая
Описание экскурсии
- Мы выедем из Ессентуков рано утром. Первая остановка у нас будет в окрестностях Кисловодска на Кольцо-горе — это природный памятник, расположившийся на южной стороне Боргустанского хребта и получивший свое название за счет сплошного круглого отверстия в скале.
- Далее мы доберемся до самого высокогорного перевала в России — Гумбаши (2144 м над уровнем моря), откуда вам откроется великолепный вид на Главный Кавказский хребет и могучий Эльбрус.
- Спустимся по серпантину в живописную долину реки Мара, богатую минеральными источниками и целебными луговыми травами. Здесь же вам предстоит посетить необычную и очень фотогеничную пещеру Сквозняк, или Сырную.
- Следующая остановка — на горе Шоана, где вы осмотрите древний христианский храм с колокольней и оцените особенную атмосферу места. По пути остановимся у горной реки Уллу-Муруджу — одной из самых чистых в Европе!
- Наконец, перед вами предстанет сказочный край Домбая. На канатной дороге вы подниметесь на высоту 3000 м над уровнем моря и насладитесь горными пейзажами.
Организационные детали
Дополнительные расходы: билет на канатную дорогу — от 900 руб. до 2000 руб. /стандартный билет и от 700 руб. до 1700 руб. /льготный билет (зависит от выбранного тарифа), а также питание в кафе.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваш гид в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 176 туристов
Привет всем! Меня зовут Виктор, 15 лет назад я переехал с Урала в Кисловодск. Путешествуя по Кавказу, влюбился в живописнейшую природу этих мест. Работаю гидом с 2017 года. Приглашаю в
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Отлично. Внимательный, уверенный водитель. Грамотно организует время в пути, на экскурсии, уместно и вовремя рассказывает о достопримечательностях. Благодарим за экскурсию!
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