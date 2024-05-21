1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Путешествие на Большой и Малый Бермамыт: Смотровые площадки Кавказа
Вас ждет незабываемое путешествие к вершинам Большого и Малого Бермамыта, где красота Кавказа откроется во всем своем величии
Начало: Ессентуки Жд вокзал
Сегодня в 04:30
Завтра в 02:30
16 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Плато Бермамыт: незабываемое джип-приключение из Ессентуков
Восхитительное путешествие на плато Бермамыт с захватывающими видами и уникальными историями ждет вас
Начало: Жд вокзал в Ессентуках
«Вы также увидите скалы Два монаха и каменный амфитеатр, слушая легенды Бермамыта»
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
19 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие к загадочному Джилы-Су из Ессентуков: водопады и Эльбрус
Погрузитесь в мир природных чудес во время экскурсии к Джилы-Су. Вас ждут величественные водопады, величие Эльбруса и уникальные скалы Аватара
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске
«Я расскажу о полезных свойства этого напитка, и раскрою легенды, с ним связанные»
10 июня в 07:00
17 июня в 07:00
от 15 000₽ за всё до 7 чел.
скидка
12%
Групповая
12 часов
Легенды Кавказа: Эльбрус и озеро Гижгит - путешествие по Ессентукам
Погрузитесь в мир кавказских легенд с экскурсией по самым живописным уголкам Ессентуков. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Ваш адрес в городах КМВ
«Легенды Северного Кавказа приглашают вас на свидание»
Расписание: Ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
43003 784₽ за человека
Групповая
12 часов
Домбай: природа и легенды Карачаево-Черкессии
Начало: Привокзальная Площадь, Ессентуки
«Вы узнаете древние сказания и легенды Карачаево-Черкесии, почерпнете много интересного о традициях, быте и культуре народов Кавказа»
Расписание: Четверг, Суббота, Воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
13 июня в 07:00
2 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна21 мая 2024Организация на очень хорошем уровне. Забрали от назначенного места вовремя. Автомобиль на вид не большой, но сидеть даже на заднем
- ЛЛидия19 мая 2024Спасибо, Виталий! Вы самый лучший. Мы в восторге!
- ССергей12 мая 2024Спасибо большое все отлично.
- ЕЕвгений2 мая 2024Все понравилось. Были с Дмитрием. Очень тактичный рассказчик и собеседник. Вез аккуратно.
- ННелли21 апреля 2024Очень интересная, познавательная экскурсия, красивая природа.
- ААндрей20 апреля 2024Побывали на экскурсии 20 апреля 24 года. Повезло с погодой и нашим гидом Русланом. Вовремя нас забрал из санатория на
- ЕЕвгений9 апреля 2024Сергей очень приятный человек и интересный рассказчик! Хорошо знает местность, показал очень красивые не туристические места, подсказывал с какой точки получатся классные кадры, остались очень довольны, рекомендуем, планируем к Сергею попасть и на другие экскурсии.
- ВВасилий29 февраля 2024По сути был просто трансфер в Домбай с рассказом гида по пути. Никаких дополнительных плюшек и заездов в места "по
- ААртем23 сентября 2023Валентин, отличный собеседник. Очень аккуратно вез, по дороге заезжали в очень вкусное кафе. Очень много фотографировал нас.
- ММарина5 сентября 2023Вчера мы провели чудесное время с Вадимом на джип- экскурсии «Джилы-Су». На самом деле заказывали поездку на плато Бермамыт, но
Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Мифы и легенды»
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