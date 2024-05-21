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оказалось, что ночью дорогу размыло сильным дождем, добраться туда стало невозможно. Поэтому Вадим предложил нам равноценную по продолжительности и стоимости поездку на северный склон Эльбруса Джилу-Су. Мы сначала немного расстроились, но впоследствии решили, что нам очень повезло. Экскурсия заслуживает самой высокой оценки, безупречна по форме и по содержанию. Мы пересекли 4 горных перевала, увидели Эльбрус в полной красе на расстоянии меньше 1 км по прямой, несколько мощных водопадов, ущелья, реки, пастбища и необычную гору, официально признанную уфологами местом силы. Очень вкусно пообедали в кафе у карачаевцев и на обратном пути посетили горный курорт Долина Нарзанов. Большое спасибо Вадиму за доставленное удовольствие, всем рекомендуем. Особо отметим мастерство Вадима в управлении джипом.