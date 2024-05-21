Откройте для себя мифы и легенды Ессентуков с нашими экскурсиями

Найдено 5 экскурсий в категории «Мифы и легенды» в Ессентуках, цены от 2 500 ₽, скидки до 12%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большой и Малый Бермамыт
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
55 отзывов
Путешествие на Большой и Малый Бермамыт: Смотровые площадки Кавказа
Вас ждет незабываемое путешествие к вершинам Большого и Малого Бермамыта, где красота Кавказа откроется во всем своем величии
Начало: Ессентуки Жд вокзал
Сегодня в 04:30
Завтра в 02:30
16 800 за всё до 4 чел.
Плато Бермамыт. Джип-приключение из Ессентуков
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
22 отзыва
Плато Бермамыт: незабываемое джип-приключение из Ессентуков
Восхитительное путешествие на плато Бермамыт с захватывающими видами и уникальными историями ждет вас
Начало: Жд вокзал в Ессентуках
«Вы также увидите скалы Два монаха и каменный амфитеатр, слушая легенды Бермамыта»
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
19 000 за всё до 2 чел.
Путешествие к загадочному Джилы-Су из Ессентуков
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Путешествие к загадочному Джилы-Су из Ессентуков: водопады и Эльбрус
Погрузитесь в мир природных чудес во время экскурсии к Джилы-Су. Вас ждут величественные водопады, величие Эльбруса и уникальные скалы Аватара
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске
«Я расскажу о полезных свойства этого напитка, и раскрою легенды, с ним связанные»
10 июня в 07:00
17 июня в 07:00
от 15 000 за всё до 7 чел.
Легенды Кавказа: Эльбрус, озеро Гижгит, ущелье Адыр Су и Поляна Нарзанов
🚌 На автобусе
скидка
12%
Групповая
12 часов
153 отзыва
Легенды Кавказа: Эльбрус и озеро Гижгит - путешествие по Ессентукам
Погрузитесь в мир кавказских легенд с экскурсией по самым живописным уголкам Ессентуков. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Ваш адрес в городах КМВ
«Легенды Северного Кавказа приглашают вас на свидание»
Расписание: Ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
43003 784 за человека
Домбай: природа и легенды Карачаево-Черкессии
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
4 отзыва
Домбай: природа и легенды Карачаево-Черкессии
Начало: Привокзальная Площадь, Ессентуки
«Вы узнаете древние сказания и легенды Карачаево-Черкесии, почерпнете много интересного о традициях, быте и культуре народов Кавказа»
Расписание: Четверг, Суббота, Воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
13 июня в 07:00
2 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    21 мая 2024
    Легенды Кавказа: Эльбрус, озеро Гижгит, ущелье Адыр Су и Поляна Нарзанов
    Организация на очень хорошем уровне. Забрали от назначенного места вовремя. Автомобиль на вид не большой, но сидеть даже на заднем
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    сиденье удобно. Гид Виталий очень позитивный молодой человек, с грамотной речью, эрудирован. Был прекрасный экскурс в историю кавказских народностей от легенд до наших дней. С погодой повезло. На Эльбрусе увидели всё что планировали. Поездку к озеру не поняла, никто за местом не следит, везде валяется пластик, да и дорога к нему ужасная. Лучше бы больше свободного времени было на Эльбрусе, так как на перекус времени не хватило. Однозначно такую поездку рекомендую.

  • Л
    Лидия
    19 мая 2024
    Легенды Кавказа: Эльбрус, озеро Гижгит, ущелье Адыр Су и Поляна Нарзанов
    Спасибо, Виталий! Вы самый лучший. Мы в восторге!
  • С
    Сергей
    12 мая 2024
    Легенды Кавказа: Эльбрус, озеро Гижгит, ущелье Адыр Су и Поляна Нарзанов
    Спасибо большое все отлично.
  • Е
    Евгений
    2 мая 2024
    Большой и Малый Бермамыт
    Все понравилось. Были с Дмитрием. Очень тактичный рассказчик и собеседник. Вез аккуратно.
  • Н
    Нелли
    21 апреля 2024
    Домбай: природа и легенды Карачаево-Черкессии
    Очень интересная, познавательная экскурсия, красивая природа.
  • А
    Андрей
    20 апреля 2024
    Большой и Малый Бермамыт
    Побывали на экскурсии 20 апреля 24 года. Повезло с погодой и нашим гидом Русланом. Вовремя нас забрал из санатория на
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    чистом и исправном УАЗе Патриоте. На другом технике после прошедшего накануне ливня было проблематично проехать. Многое рассказал о природе и обычаях, жизни местного населения. На Плато показал лучшие ракурсы для фотографирования и почти везде мы были первыми на локациях. Огромное спасибо Руслану за это путешествие. Все было здорово!!!

    Побывали на экскурсии 20 апреля 24 года. Повезло с погодой и нашим гидом Русланом. Вовремя нас
  • Е
    Евгений
    9 апреля 2024
    Большой и Малый Бермамыт
    Сергей очень приятный человек и интересный рассказчик! Хорошо знает местность, показал очень красивые не туристические места, подсказывал с какой точки получатся классные кадры, остались очень довольны, рекомендуем, планируем к Сергею попасть и на другие экскурсии.
  • В
    Василий
    29 февраля 2024
    Домбай: природа и легенды Карачаево-Черкессии
    По сути был просто трансфер в Домбай с рассказом гида по пути. Никаких дополнительных плюшек и заездов в места "по
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    пути". Надо было убить один день и показать семье горы, с этим вопросов нет, все отлично. Повезло с погодой, что очень важно в данном случае. Очень хорошее впечатление произвела гид Дарья, прямо молодец.

  • А
    Артем
    23 сентября 2023
    Плато Бермамыт. Джип-приключение из Ессентуков
    Валентин, отличный собеседник. Очень аккуратно вез, по дороге заезжали в очень вкусное кафе. Очень много фотографировал нас.
  • М
    Марина
    5 сентября 2023
    Плато Бермамыт. Джип-приключение из Ессентуков
    Вчера мы провели чудесное время с Вадимом на джип- экскурсии «Джилы-Су». На самом деле заказывали поездку на плато Бермамыт, но
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    оказалось, что ночью дорогу размыло сильным дождем, добраться туда стало невозможно. Поэтому Вадим предложил нам равноценную по продолжительности и стоимости поездку на северный склон Эльбруса Джилу-Су. Мы сначала немного расстроились, но впоследствии решили, что нам очень повезло. Экскурсия заслуживает самой высокой оценки, безупречна по форме и по содержанию. Мы пересекли 4 горных перевала, увидели Эльбрус в полной красе на расстоянии меньше 1 км по прямой, несколько мощных водопадов, ущелья, реки, пастбища и необычную гору, официально признанную уфологами местом силы. Очень вкусно пообедали в кафе у карачаевцев и на обратном пути посетили горный курорт Долина Нарзанов. Большое спасибо Вадиму за доставленное удовольствие, всем рекомендуем. Особо отметим мастерство Вадима в управлении джипом.

Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Мифы и легенды»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ессентуках
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Большой и Малый Бермамыт
  2. Плато Бермамыт. Джип-приключение из Ессентуков
  3. Путешествие к загадочному Джилы-Су из Ессентуков
  4. Легенды Кавказа: Эльбрус, озеро Гижгит, ущелье Адыр Су и Поляна Нарзанов
  5. Домбай: природа и легенды Карачаево-Черкессии
Какие места ещё посмотреть в Ессентуках
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Гижгит
  3. Джилы-су
  4. Самое главное
  5. Чегемские водопады
  6. Плато Бермамыт
  7. Долина Нарзанов
  8. Медовые водопады
  9. Перевал Актопрак
  10. Голубые озёра
Сколько стоит экскурсия по Ессентукам в июне 2024
Сейчас в Ессентуках в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 2 500 до 19 000 со скидкой до 12%. Туристы уже оставили гидам 236 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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