Кавказская рулетка
Но какими? Об этом вы узнаете прямо накануне отъезда! Эльбрус, Верхняя Балкария, Чечня или Домбай, знакомство с достопримечательностями Кисловодска или сразу всеми городами КавМинВод — присоединяйтесь к акции «Кавказская рулетка» и отправляйтесь в полное загадок путешествие по Кавказу!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Пятница. Заезд
Заселение в отель.
Ужин в отеле (если предусмотрен).
Суббота. Возможные экскурсии: "Эльбрус", "Верхняя Балкария", "Грозный, Шали, Аргун" или "Домбай"
Вариант I
Экскурсия «Эльбрус» в 6:30.
Экскурсия к подножию высочайшей вершины Кавказа, России и Европы Эльбрусу, которая является самой загадочной и мистической горой Кавказа.
По программе экскурсии:
8:00 Остановка на завтрак в придорожном кафе.
Завтрак за доп. плату.
Остановка (~ 2 часа) на поляне Чегет — подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус.
Два уровня кресельной канатной дороги поднимают на высоту 3100 метров н. у. м.
- Канатные дороги за доп. плату на 1 человека — 900 руб. (оплачиваются сразу 2 уровня).
Остановка (~ 3 часа) на поляне Азау — южное подножие Эльбруса.
Подъем по закрытым канатным дорогам:
- 1-й уровень поднимает на высоту 3000 метров н. у. м. — станция «Старый кругозор».
- 2-й уровень поднимает на высоту 3500 метров н. у. м. — станция «Мир».
- 3-й уровень поднимает на высоту 3900 метров н. у. м. — станция «Гара-Баши».
- Канатные дороги за доп. плату на 1 человека — 1600 руб. (оплачиваются сразу 3 уровня).
14:00 Обед на Азау после спуска с канаток за доп. плату.
Остановка на поляне Нарзанов (~ 30 мин.) на обратном пути с Эльбруса.
Дегустация нарзана, можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно.
Возвращение в отель ориентировочно в 19:30.
Ужин в отеле (если предусмотрено).
Вариант II
Экскурсия в «Домбай» в 6:30.
Домбай — самый известный туристский и горнолыжный центр на Западном Кавказе.
По программе экскурсии:
8:45 Остановка на завтрак за доп. плату.
Горная речка Уллу-Муруджу — одна из чистейших рек на планете, из которой можно пить! Остановка, фото, набор воды в бутылки.
Домбайская поляна (~ в 11.00.) — остановка ~ на 4 часа. Все канатные дороги в Домбае проложены по склонам горы Мусса-Ачитара.
Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны.
- 1-й подъем по закрытой канатной дороге на высоту 2270 м. н.у. м.— 800 руб.;
- 2-й подъем по кресельной 6-ти местной на высоту 3012 м. н.у. м. — 800 руб.;
- 3-й подъем по кресельной 4-х местной на высоту 3200 м. н.у. м. — 800 руб.;
- При оплате сразу 3 уровней — 1 850 руб. на 1 человека.
Свободное время, фото, дегустация национальной карачаевской кухни за доп. плату.
Возвращение в отель ориентировочно в 20:00.
Ужин в отеле (если предусмотрено).
Вариант III
Экскурсия «Верхняя Балкария» в 6:50
По программе экскурсии:
Чегемское ущелье — одно из самых живописных на Кавказе, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным карстовым водопадам Кавказа.
После прогулки — поздний завтрак из блюд национальной балкарской кухниза доп. плату.
Переезд в Черекское ущелье около 2х часов.
Село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье — родовое гнездо балкарского народа. Осмотр древних башен.
Черекская теснина — остановка на смотровой площадке возле глубокого обрыва с видом на древнюю горную дорогу.
Голубое озеро — самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное)
Село Аушигер — купание в горячем источнике возле (экологический сбор 300 руб. чел).
Возвращение в отель ориентировочно в 19:30.
Ужин в отеле (если предусмотрено).
Вариант IV
Экскурсия «Грозный, Шали, Аргун» в 6:30.
По программе экскурсии:
Грозный — посещение Соборной мечети «Сердце Чечни», православный храм Михаила Архангела, Мемориальный комплекс Славы имени А. А. Кадырова, прогулка по центру города.
Доп. расходы 600 руб. (музей, услуги местного экскурсовода и подъем на высотку Грозный-Сити).
Город Аргун — посещение мечети «Сердце матери», построенной в современном стиле.
Город Шали — посещение самой большой мечети Европы «Гордость мусульман», открытой в 2019 году.
Завтрак за доп. плату.
Ужин за доп. плату.
Возвращение в отель ориентировочно в 22:00-24:00.
Воскресенье. Возможные экскурсии: "Кисловодский комплекс" или "Города КМВ"
Вариант I
Завтрак в отеле (если предусмотрено).
Выселение из отеля 8:00.
Экскурсия «Кисловодский комплекс» в 8:20.
По программе экскурсии:
Гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска.
Чайный домик (бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья. Есть возможность купить: варенья, травы, сладости).
Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами.
На территории турбазы этнографический музей «Карачаевское подъворье», национальные костюмы для фото.
Доп. расходы — 100 руб. (экологический сбор на территории турбазы).
Обед на маршруте за доп. плату.
Замок коварства и любви — окрестность Кисловодска, скала «Замок» расположена в Аликоновском ущелье.
Кисловодск — город парк. Посещение Нижнего кисловодского курортного парка: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд со Стеклянной струей, клумба календарь, памятник А. С. Пушкину, Лермонтовская площадка с памятником М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея с тремя нарзанами (общий, сульфатный и доломитный), Курортный бульвар, Главные Нарзанные ванны.
Возвращение в Пятигорск в 18:00.
Отправление домой.
Вариант II
Завтрак в отеле (если предусмотрено).
Выселение из отеля в 8:30.
Экскурсия «Города КМВ» в 9:00.
По программе экскурсии:
В Пятигорске посещение озера Провал, места дуэли М. Ю. Лермонтова.
В Железноводске прогулка по курортному парку: бывшая дача эмира Бухарского (санаторий им. Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А. С. Пушкину, Славяновский источник, Смирновский источник, Каскадная лестница.
В Кисловодске прогулка по Нижнему курортному парку: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд и Стеклянная струя, памятник А. С. Пушкину, клумба Календарь, Лермонтовская площадка, бюст М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея, Колоннада.
В Ессентуках прогулка по курортному парку, Грязелечебница, бюветы источников Ессентуки №4 и Ессентуки №17.
Обед на маршруте за доп. плату.
Возвращение в Пятигорск в 18:00.
Отправление домой.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
- с питанием:
|Стоимость в 2023 году кроме праздничных дней
|Гостиница
|1-но местный номер
|2-х местное
|3-х местное
|4-х местное
Бештау
Стандарт 18 700
Комфорт 19 950
Стандарт 14 050
Комфорт 14 700
Люкс 15 950
|Семейный 14 300
|Семейный 13 050
Машук
Эконом 15 350
Стандарт 15 700
Эконом 12 450
Стандарт 12 800
Комфорт 15 950.
Комфорт 13 450
Семейный 15 200
|Семейный 13 500
Наутилус
Стандарт 14 800
Полулюкс 17 050
Стандарт 12 000
Полулюкс 12 800
|Полулюкс 12 900
|-
|Стоимость в 2023 году в праздничные дни
|Гостиница
|1-но местный номер
|2-х местное
|3-х местное
|4-х местное
Бештау
Стандарт 19 950
Комфорт 21 200
Стандарт 14 700
Комфорт 15 300
Люкс 16 550
|Семейный 14 700
|Семейный 13 350
Машук
Эконом 16 200
Стандарт 17 200
Эконом 13 050
Стандарт 13 300
Комфорт 17 100
Комфорт 14 200
Семейный 16 200
Семейный 14 200
Наутилус
Стандарт 14 800
Полулюкс 17 050
Стандарт 12 000
Полулюкс 12 800
|Полулюкс 12 900
|-
- без питания:
|Стоимость в 2023 году кроме праздничных дней
|Гостиница
|1-но местный номер
|2-х местное
|3-х местное
|4-х местное
Маск
Стандарт 19 800
Делюкс 21 100
Стандарт 13 550
Делюкс 14 200
Полулюкс 14 800
|-
|-
Бештау
Стандарт 16 550
Комфорт 17 800
Стандарт 11 900
Комфорт 12 550
Люкс 13 800
|Семейный 12 150
|Семейный 10 900
Машук
Эконом 14 200
Стандарт 14 550
Эконом 11 300
Стандарт 11 650
Комфорт 14 800
Комфорт 12 300
Семейный 14 050
Семейный 12 350
Наутилус
Стандарт 13 800
Полулюкс 16 050
Стандарт 11 050
Полулюкс 11 800
|Полулюкс 11 900.
|-
Пятигорск
|Стандарт 11 800
|Стандарт 11 050
|-
|-
Южная
|Стандарт 11 550
|Стандарт 10 300
|-
|-
|Стоимость в 2023 году в праздничные дни
|Гостиница
|1-но местный номер
|2-х местное
|3-х местное
|4-х местное
Маск
Джуниор 19 800
Делюкс 21 100 руб.
Джуниор 13 550
Делюкс 14 200
Полулюкс 14 800
|-
|-
Бештау
Стандарт 17 800
Комфорт 19 050
Стандарт 12 550
Комфорт 13 150
Люкс 14 450
|Семейный 12 550
|Семейный 11 250
Машук
Эконом 15 050
Стандарт 16 050
Эконом 11 900
Стандарт 12 150
Комфорт 15 950
Комфорт 13 050
Семейный 15 050
Семейный 13 050
Наутилус
Стандарт 13 800
Полулюкс 16 050
Стандарт 11 050
Полулюкс 11 800
|Полулюкс 11 900
|-
|Пятигорск
|Стандарт 13 050
|Стандарт 12 150
|-
|-
|Южная
|Стандарт 12 800
|Стандарт 11 150
|-
|-
- Доп. сутки с питанием за 1 человека от 2 600 руб.
- Доп. сутки без питания за 1 человека от 1 750 руб.
Подробнее можно посмотреть в разделе «Важно знать».
Если две и более ночей приходятся на праздничные даты, указанные ниже, смотрите стоимость туров в таблицах «в праздничные дни»:
- 27.10.2023 – 29.10.2023;
- 03.11.2023 – 05.11.2023.
Варианты проживания
Отель «Бештау»
Отель «Бештау» расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы, круглосуточный ресторан и спортивный клуб.
Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.
Отель «Машук»
Расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.
Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.
В номере: собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из светлых номеров открывается вид на горы.
Отель «Наутилус»
В номерах отеля имеется телевизор с плоским экраном, кондиционер и шкаф. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В ресторане на территории отеля подают блюда европейской и кавказской кухни.
Отель «Маск»
Отель идеально расположен для путешествующих на своем автомобиле, и желающих увидеть все многообразие Северного Кавказа. Мы находимся в долине между горами Бештау и Машук в 7 км от центра Пятигорска, и 8 км от Железноводска. Нас часто выбирают путешественники по пути в Грузию, Грозный, горнолыжные курорты КЧР и КБР. Высокая транспортная доступность позволяет без пробок проехать к любому городу КМВ, аэропорту Минеральных Вод и железнодорожному вокзалу.
Отель «Южная»
Гостиница «Южная» расположена в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала Пятигорска. К услугам гостей ярко оформленные в строгом стиле номера с кондиционерами. В каждом номере установлен телевизор и есть балкон. Некоторые номера оснащены отдельным туалетом, а другие располагают собственной ванной комнатой с бесплатными туалетными принадлежностями, халатами и тапочками. Гости могут либо перекусить в собственном баре отеля или пообедать в местных кафе рядом с отелем. Международный аэропорт города Минеральные Воды расположен в 25,5 км от гостиницы «Южная».
Отель «Пятигорск»
Гостиница открыла свои двери в целебном Пятигорске, в честь которого и была названа. К Вашим парковка, прачечная, вызов такси и другое.
Уютные номера располагают всем необходимым для того, чтобы Ваш отдых был комфортным и принёс лишь положительные эмоции от проживания и желание вернуться в эти прекрасные края. Варианты размещения рассчитаны на разное количество постояльцев.
На территории работает кафе-буфет, где можно вкусно и недорого поесть.
В шаговой доступности магазины, кафе, достопримечательности, автовокзал, остановки общественного транспорта, что во многом облегчит передвижение по городу. Путь до ж/д вокзала составит примерно 15 минут езды.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в номерах выбранной категории
- Питание, указанное в программе (если выбран тариф с питанием):1 день: ужин2 день: ужин, кроме случая, если выбрана экскурсия IV (Грозный, Шали, Аргун)3 день: завтрак
- 1 день: ужин
- 2 день: ужин, кроме случая, если выбрана экскурсия IV (Грозный, Шали, Аргун)
- 3 день: завтрак
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
- Трансфер до места размещения и до аэропорта/ жд
- Питание, при выборе тарифа без питания и не указанное в программе
- Экологический сбор на горячем озере в селе Аушигер — 300 руб. /чел.
- Подъем на г. Чегет 2 уровня на высоту 3050 м. н. у. м. (оплачивается сразу 2 уровня) — 900 руб. /чел.
- Г. Эльбрус: станция «Старый кругозор» высота 3000 м. н. у. м. и станция «Мир» высота 3500 м. н. у. м. Подъем на станцию «Гара Баши» высота 3800 м. н. у. м. (оплачивается сразу 3 уровня) — 1 600 руб. /чел., льготный (дети от 6 до 13) — 950 руб.
- Залог за ски-пасс на Эльбрусе (если не используется, стоимость залога возвращается на обратном пути в кассах) — 100 руб. /чел.
- Экологический сбор на территории Национального парка «Приэльбрусье» — 200 руб. /чел.
- Посещение музеев и местные экскурсоводы
- Канатные дороги на склоне горы Муса Ачитара:на высоту 2250 м. н. у. м. — 800 руб. /чел. на высоту 3012 м. н. у. м. — 800 руб. /чел. на высоту 3200 м. н. у. м. — 800 руб. /чел. при оплате сразу 3 уровней — 1850 руб. /чел.
- На высоту 2250 м. н. у. м. — 800 руб. /чел.
- На высоту 3012 м. н. у. м. — 800 руб. /чел.
- На высоту 3200 м. н. у. м. — 800 руб. /чел.
- При оплате сразу 3 уровней — 1850 руб. /чел.
- Музей, услуги местного экскурсовода и подъем на высотку Грозный-Сити — 600 руб. /чел.
- Курортный сбор на территории Кавказских Минеральных Вод (с детей до 18 лет курортный сбор не взимается) — 100 руб. /сутки
- Место начала и завершения?
- Россия, Ставропольский край, Пятигорск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Документы
Первое и самое важное это документы! Паспорт и свидетельство о рождении ребенка (если вы едете с детьми). Зачем? Во-первых, в своих путешествиях Вы будете пересекать границы субъектов РФ и поэтому возможен паспортный контроль. Во-вторых, на всех канатных дорогах предоставляется скидка для детей, но только при предъявлении свидетельства о рождении!
- Одежда
Одежда должна быть легкой, удобной и теплой. Путешествуя по горам, вам, скорее всего, предстоит пересекать сразу несколько климатических зон, а это значит, что перепад температур гарантирован. Поэтому не ленитесь надевать сразу несколько вещей. Пусть на вас будет и футболка, и теплая кофта, и пуховая жилетка. Вы всегда сможете скинуть верхний «слой», или наоборот, быстро утеплиться по мере необходимости. И обязательно теплая влагонепроницаемая обувь. Не забывайте купальник и тапочки. А также возьмите с собой запасные сухие носки (брать с собой на экскурсии, если промокнут ноги). Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов
- Косметика
Крем от загара для того, чтобы избежать солнечных ожогов просто необходим! Ведь получить их в горах значительно легче, нежели на равнинной части. Не забудьте гигиеническую помаду, потому как в горах часто бывает ветрено и Вы можете обветрить губы. А также солнцезащитные очки.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Как будут организованы экскурсии в туре?
Каждый день с туристами будет связываться менеджер компании: сообщать номер автобуса на экскурсии и уточнять время посадки. На утренние экскурсии номер автобуса сообщается после 20:00 накануне поездки, на обеденные экскурсии номер автобуса сообщается за 30-40 минут до начала.
Место посадки на экскурсии — зависит от выбранного места проживания.
- Гостиница «БЕШТАУ» — посадка у отеля Бештау (ул. 1-я Бульварная ул.)
- Гостиница «МАСК» — посадка у отеля Маск (г. Пятигорск, п. Иноземцево, ул. Гагарина, 213а)
- Гостиница «МАШУК» — посадка у санатория Тарханы (ул. Карла Маркса, 14)
- Гостиница «НАУТИЛУС» — посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23)
- Гостиница «ПЯТИГОРСК» — посадка у санатория Тарханы (ул. Карла Маркса, 14)
- Гостиница «ЮЖНАЯ» — посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23)
Турист должен:
- явиться к месту сбора группы в назначенное время;
- иметь при себе на маршруте паспорт или заменяющий его документ, детям свидетельство о рождении;
- иметь с собой прочную обувь и удобную для движения одежду, в том числе защищающую от непогоды;
- соблюдать во время тура правила личной безопасности и сохранности личного имущества;
- уважительно относиться к обычаям, традициям, религиозным верованиям местного населения.
Организатор оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, а при невозможности проведения какой-либо экскурсии – заменять её на равнозначную, не уменьшая общего объёма программы. Компания оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Организатор не несёт ответственности за погодные условия, и ситуацию на дорогах.
- Нужны ли наличные деньги?
Особенностью региона является отсутствие возможности расплачиваться по карте, на Кавказе почти везде оплата за наличность. На рынках, в кафе, на канатных дорогах везде нужны с собой наличные деньги. Не всегда есть возможность сделать перевод, так как в горах связь и интернет не стабильны.
- Есть ли рекомендации по внешнему виду?
На Кавказе проживает много различных народностей, у которых свои традиции и обычаи. И к традициям народов, к которым мы приезжаем в гости, надо относиться с уважением.
У мужчин должны быть закрыты колени, лучше надевать брюки. Вместо майки надо надевать футболку или рубашку.
У женщин должны быть закрыты плечи и ноги, лучше надевать в пол платье или юбку. Брюки женщинам можно, но не шорты.
- Есть ли ограничения по здоровью для подъем по канатным дорогам?
Если у вас есть проблемы со здоровьем (сердечно-сосудистые заболевание и сопутствующие), подъем по канатным дорогам не рекомендуется!
- Какая стоимость дополнительных суток в гостинице в праздничные дни?
В данном разделе представлены цены доп. суток в гостинице за 1 человека, для заездов до/после тура с захватом дат в праздничные дни:
- Доп. Сутки + питание
ГОСТИНИЦА
1-НО
МЕСТНОЕ
2-Х
МЕСТНОЕ
3-Х
МЕСТНОЕ
4-Х
МЕСТНОЕ
БЕШТАУ Стандарт 6 850 руб.
комфорт 7 550 руб.
Стандарт 4 000 руб.
комфорт 4 350 руб.
люкс 5 050 руб.
Семейный 4 000 руб. Семейный 3 300 руб. МАШУК Эконом 4 900 руб.
стандарт 5 450 руб.
Эконом 3 200 руб.
стандарт 3 350 руб.
комфорт 5 350 руб.
Комфорт 3 800 руб.
семейный 4 900 руб.
Семейн 3 800 руб. НАУТИЛУС Стандарт 4 350 руб.
Полулюкс 5 550 руб.
Стандарт 2 850 руб.
Полулюкс 3 500 руб.
Полулюкс 3 300 руб. -
- Доп. Сутки + без питания
ГОСТИНИЦА
1-НО
МЕСТНОЕ
2-Х
МЕСТНОЕ
3-Х
МЕСТНОЕ
4-Х
МЕСТНОЕ
МАСК Стандарт 6 750 руб.
Делюкс 7 450 руб
Стандарт 3 400 руб.
Делюкс 3 750 руб.
Полулюкс 4 050 руб.
-
-
БЕШТАУ Стандарт 5 700 руб.
комфорт 6 350 руб.
Стандарт 2 850 руб.
комфорт 3 200 руб.
люкс 3 850 руб.
Семейный 2 850 руб. Семейный 2 150 руб. МАШУК Эконом 4 200 руб.
стандарт 4 750 руб.
Эконом 2 500 руб.
стандарт 2 650 руб.
комфорт 4 650 руб.
Комфорт 3 150 руб.
семейный 4 200 руб.
Семейный 3 150 руб. НАУТИЛУС
Стандарт 3 550 руб.
Полулюкс 4 750 руб.
Стандарт 2 050 руб.
Полулюкс 2 700 руб.
Полулюкс 2 500 руб. - ПЯТИГОРСК Стандарт 3 150 руб. Стандарт 2 650 руб. - - ЮЖНАЯ Стандарт 3 000 руб. Стандарт 2 100 руб - -
- Какая стоимость дополнительных суток в гостинице в обычные дни?
В данном разделе представлены цены доп. суток в гостинице за 1 человека, для заездов до/после тура с захватом дат в обычные дни (не праздничные):
- Доп. Сутки + питание
ГОСТИНИЦА
1-НО
МЕСТНОЕ
2-Х
МЕСТНОЕ
3-Х
МЕСТНОЕ
4-Х
МЕСТНОЕ
БЕШТАУ Стандарт 6 300 руб.
комфорт 7 000 руб.
Стандарт 3 750 руб.
комфорт 4 050 руб.
люкс 4 700 руб.
Семейный 3 800 руб. Семейный 3 150 руб. МАШУК Эконом 4 400 руб.
стандарт 4 600 руб.
Эконом 2 850 руб.
стандарт 3 050 руб.
комфорт 4 750 руб.
Комфорт 3 400 руб.
семейный 4 350 руб.
Семейный 3 450 руб. НАУТИЛУС Стандарт 4 350 руб.
Полулюкс 5 550 руб
Стандарт 2 850 руб.
Полулюкс 3 500 руб.
Полулюкс 3 300 руб. -
- Доп. Сутки + без питания
ГОСТИНИЦА
1-НО
МЕСТНОЕ
2-Х
МЕСТНОЕ
3-Х
МЕСТНОЕ
4-Х
МЕСТНОЕ
МАСК Стандарт 6 750 руб.
Делюкс 7 450 руб
Стандарт 3 400 руб.
Делюкс 3 750 руб.
Полулюкс 4 050 руб.
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БЕШТАУ Стандарт 5 150 руб.
комфорт 5 850руб.
Стандарт 2 600 руб.
комфорт 2 900 руб.
люкс 3 550 руб.
Семейный 2 650 руб. Семейный 2 000 руб. МАШУК Эконом 3 750 руб.
стандарт 3 950 руб.
Эконом 2 200 руб.
стандарт 2 400 руб.
комфорт 4 050 руб.
Комфорт 2 700 руб.
семейный 3 650 руб.
Семейный 2 750 руб. НАУТИЛУС Стандарт 3 550 руб.
Полулюкс 4 750 руб
Стандарт 2 050 руб.
Полулюкс 2 700 руб.
Полулюкс 2 500 руб. - ПЯТИГОРСК Стандарт 2 450 руб. Стандарт 2 050 руб. - - ЮЖНАЯ Стандарт 2 300 руб. Стандарт 1 650 руб - -
- Как организовано питание (в тарифе с питанием)?
Завтраки в отеле Бештау и Машук – «шведский стол», в отеле Наутилусе – накрытие.
В Машук ужины по меню, выбираете на месте.
В Бештау нужно выбирать вариант питания по меню заранее (вы сможете выбрать при оформлении тура).
Внимание! В гостинице "Наутилус" изменился график работы ресторана (с 8:00 до 19:00). В связи с чем, у туристов вместо ужина будет ланч-бокс, который разогреют в гостинице.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
Отзывы и рейтинг
Отдельное спасибо принимающей стороне. .
С нетерпением ждем новых и незабываемых путешествий с БОЛЬШОЙ СТРАНОЙ в БОЛЬШОЙ СТРАНЕ…)))