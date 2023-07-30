2 день

Суббота. Возможные экскурсии: "Эльбрус", "Верхняя Балкария", "Грозный, Шали, Аргун" или "Домбай"

Вариант I

Экскурсия «Эльбрус» в 6:30.

Экскурсия к подножию высочайшей вершины Кавказа, России и Европы Эльбрусу, которая является самой загадочной и мистической горой Кавказа.

По программе экскурсии:

8:00 Остановка на завтрак в придорожном кафе.

Завтрак за доп. плату.

Остановка (~ 2 часа) на поляне Чегет — подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус.

Два уровня кресельной канатной дороги поднимают на высоту 3100 метров н. у. м.

Канатные дороги за доп. плату на 1 человека — 900 руб. (оплачиваются сразу 2 уровня).

Остановка (~ 3 часа) на поляне Азау — южное подножие Эльбруса.

Подъем по закрытым канатным дорогам:

1-й уровень поднимает на высоту 3000 метров н. у. м. — станция «Старый кругозор».

2-й уровень поднимает на высоту 3500 метров н. у. м. — станция «Мир».

3-й уровень поднимает на высоту 3900 метров н. у. м. — станция «Гара-Баши».

Канатные дороги за доп. плату на 1 человека — 1600 руб. (оплачиваются сразу 3 уровня).

14:00 Обед на Азау после спуска с канаток за доп. плату.

Остановка на поляне Нарзанов (~ 30 мин.) на обратном пути с Эльбруса.

Дегустация нарзана, можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно.

Возвращение в отель ориентировочно в 19:30.

Ужин в отеле (если предусмотрено).

Вариант II

Экскурсия в «Домбай» в 6:30.

Домбай — самый известный туристский и горнолыжный центр на Западном Кавказе.

По программе экскурсии:

8:45 Остановка на завтрак за доп. плату.

Горная речка Уллу-Муруджу — одна из чистейших рек на планете, из которой можно пить! Остановка, фото, набор воды в бутылки.

Домбайская поляна (~ в 11.00.) — остановка ~ на 4 часа. Все канатные дороги в Домбае проложены по склонам горы Мусса-Ачитара.

Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны.

1-й подъем по закрытой канатной дороге на высоту 2270 м. н.у. м.— 800 руб.;

2-й подъем по кресельной 6-ти местной на высоту 3012 м. н.у. м. — 800 руб.;

3-й подъем по кресельной 4-х местной на высоту 3200 м. н.у. м. — 800 руб.;

При оплате сразу 3 уровней — 1 850 руб. на 1 человека.

Свободное время, фото, дегустация национальной карачаевской кухни за доп. плату.

Возвращение в отель ориентировочно в 20:00.

Ужин в отеле (если предусмотрено).

Вариант III

Экскурсия «Верхняя Балкария» в 6:50

По программе экскурсии:

Чегемское ущелье — одно из самых живописных на Кавказе, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным карстовым водопадам Кавказа.

После прогулки — поздний завтрак из блюд национальной балкарской кухниза доп. плату.

Переезд в Черекское ущелье около 2х часов.

Село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье — родовое гнездо балкарского народа. Осмотр древних башен.

Черекская теснина — остановка на смотровой площадке возле глубокого обрыва с видом на древнюю горную дорогу.

Голубое озеро — самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное)

Село Аушигер — купание в горячем источнике возле (экологический сбор 300 руб. чел).

Возвращение в отель ориентировочно в 19:30.

Ужин в отеле (если предусмотрено).

Вариант IV

Экскурсия «Грозный, Шали, Аргун» в 6:30.

По программе экскурсии:

Грозный — посещение Соборной мечети «Сердце Чечни», православный храм Михаила Архангела, Мемориальный комплекс Славы имени А. А. Кадырова, прогулка по центру города.

Доп. расходы 600 руб. (музей, услуги местного экскурсовода и подъем на высотку Грозный-Сити).

Город Аргун — посещение мечети «Сердце матери», построенной в современном стиле.

Город Шали — посещение самой большой мечети Европы «Гордость мусульман», открытой в 2019 году.

Завтрак за доп. плату.

Ужин за доп. плату.

Возвращение в отель ориентировочно в 22:00-24:00.