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Авторский тур
3 дня
Выходные на водах Кавказа
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
6 сен в 10:00
20 сен в 10:00
от 28 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Выходные в равновесии. Спа-тур на Кавказе
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
27 июня в 10:00
25 июля в 10:00
от 43 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Верхняя Балкария и регион КМВ. Тур на выходные
Начало: Г. Пятигорск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 15 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Тур на выходные: Джилы-Су и регион КМВ
Начало: Г. Пятигорск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 16 450₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Кавказская рулетка. Тур со случайной экскурсией
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 13 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Девичник на водах Кавказа
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
2 июля в 10:00
30 июля в 10:00
от 37 100₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Пьянящий воздух Кавказа. Путешествие в заповедную зону
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
18 июня в 10:00
16 июля в 10:00
39 200₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Кавказские каникулы с итальянским акцентом на 4 дня
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
3 янв в 10:00
от 43 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Кавказские каникулы с итальянским акцентом на 3 дня
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
14 сен в 10:00
29 сен в 10:00
от 35 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Зимний Эльбрус и регион КМВ. Тур на выходные
Начало: г. Пятигорск
27 дек в 10:00
3 янв в 10:00
от 14 300₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Зимняя Верхняя Балкария и регион КМВ. Тур на выходные
Начало: Г. Пятигорск
4 янв в 10:00
от 11 950₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Зимний Джилы-Су и регион КМВ. Тур на выходные
Начало: Г. Пятигорск
27 дек в 10:00
3 янв в 10:00
от 15 200₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна29 мая 2024Тур очень понравился, было познавательно. Организация тура, трансфер, проживание, питание и впечатления на круглую 5. Особая благодарность нашему гиду Батыру. Рекомендую однозначно!!!
- ААндрей29 мая 2024Всё понравилось, рекомендую. Я бы сказал бережное отношение к гостям.
- ННадежда22 мая 2024Организовано всё чётко. Никаких накладок.
- ААнастасия22 мая 2024Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
- ООльга17 мая 2024Все было организовано отлично!
- ААнна16 мая 2024Были на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый день по поводу экскурсий, быстро отвечали на возникающие вопросы.
- ССнежана4 мая 2024Все супер. Спасибо большое за вашу работу 👌
- ННечаев13 марта 2024Поездка на Кавказ не может никого оставить равнодушным. Горы прекрасны и потрясают своим величием в любое время года. Жалко, погода
- ННечаев13 марта 2024К организатору никаких претензий. Все четко, ясно, вовремя. Постоянно на связи, ответы на все вопросы.
- ГГузель21 февраля 2024Нам повезло с рулеткой, выпали туры, которые собственно и хотели: Эльбрус и Кисловодский комплекс. Погода внесла свои краски, после 20-градусного
Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «3-дневные туры»
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