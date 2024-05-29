Туры на 3 дня в Ессентуках

Найдено 12 туров в категории «3-дневные туры» в Ессентуках, цены от 11 950 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Выходные на водах Кавказа
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Выходные на водах Кавказа
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
6 сен в 10:00
20 сен в 10:00
от 28 000 за человека
Выходные в равновесии. Спа-тур на Кавказе
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Выходные в равновесии. Спа-тур на Кавказе
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
27 июня в 10:00
25 июля в 10:00
от 43 000 за человека
Верхняя Балкария и регион КМВ. Тур на выходные
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Верхняя Балкария и регион КМВ. Тур на выходные
Начало: Г. Пятигорск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 15 800 за человека
Тур на выходные: Джилы-Су и регион КМВ
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Тур на выходные: Джилы-Су и регион КМВ
Начало: Г. Пятигорск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 16 450 за человека
Кавказская рулетка. Тур со случайной экскурсией
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Кавказская рулетка. Тур со случайной экскурсией
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 13 800 за человека
Девичник на водах Кавказа
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Девичник на водах Кавказа
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
2 июля в 10:00
30 июля в 10:00
от 37 100 за человека
Пьянящий воздух Кавказа. Путешествие в заповедную зону
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Пьянящий воздух Кавказа. Путешествие в заповедную зону
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
18 июня в 10:00
16 июля в 10:00
39 200 за человека
Кавказские каникулы с итальянским акцентом на 4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Кавказские каникулы с итальянским акцентом на 4 дня
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
3 янв в 10:00
от 43 500 за человека
Кавказские каникулы с итальянским акцентом на 3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Кавказские каникулы с итальянским акцентом на 3 дня
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
14 сен в 10:00
29 сен в 10:00
от 35 000 за человека
Зимний Эльбрус и регион КМВ. Тур на выходные
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Зимний Эльбрус и регион КМВ. Тур на выходные
Начало: г. Пятигорск
27 дек в 10:00
3 янв в 10:00
от 14 300 за человека
Зимняя Верхняя Балкария и регион КМВ. Тур на выходные
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Зимняя Верхняя Балкария и регион КМВ. Тур на выходные
Начало: Г. Пятигорск
4 янв в 10:00
от 11 950 за человека
Зимний Джилы-Су и регион КМВ. Тур на выходные
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Зимний Джилы-Су и регион КМВ. Тур на выходные
Начало: Г. Пятигорск
27 дек в 10:00
3 янв в 10:00
от 15 200 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Кавказские каникулы с итальянским акцентом на 3 дня
    Тур очень понравился, было познавательно. Организация тура, трансфер, проживание, питание и впечатления на круглую 5. Особая благодарность нашему гиду Батыру. Рекомендую однозначно!!!
  • А
    Андрей
    29 мая 2024
    Кавказские каникулы с итальянским акцентом на 3 дня
    Всё понравилось, рекомендую. Я бы сказал бережное отношение к гостям.
    Всё понравилось, рекомендую. Я бы сказал бережное отношение к гостямВсё понравилось, рекомендую. Я бы сказал бережное отношение к гостямВсё понравилось, рекомендую. Я бы сказал бережное отношение к гостям
  • Н
    Надежда
    22 мая 2024
    Кавказские каникулы с итальянским акцентом на 3 дня
    Организовано всё чётко. Никаких накладок.
    Организовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладок
  • А
    Анастасия
    22 мая 2024
    Тур на выходные: Джилы-Су и регион КМВ
    Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
    Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
  • О
    Ольга
    17 мая 2024
    Тур на выходные: Джилы-Су и регион КМВ
    Все было организовано отлично!
  • А
    Анна
    16 мая 2024
    Зимний Джилы-Су и регион КМВ. Тур на выходные
    Были на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый день по поводу экскурсий, быстро отвечали на возникающие вопросы.
    Были на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый день
  • С
    Снежана
    4 мая 2024
    Выходные на водах Кавказа
    Все супер. Спасибо большое за вашу работу 👌
    Все супер. Спасибо большое за вашу работу 👌Все супер. Спасибо большое за вашу работу 👌Все супер. Спасибо большое за вашу работу 👌
  • Н
    Нечаев
    13 марта 2024
    Верхняя Балкария и регион КМВ. Тур на выходные
    Поездка на Кавказ не может никого оставить равнодушным. Горы прекрасны и потрясают своим величием в любое время года. Жалко, погода
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    нас не очень радовала, мы надеялись увидеть раннюю весну, цветы и зеленые луга, но был снег с дождем и очень редко выглядывало солнце. Но все равно этот тур подарил нам много впечатлений, и больше положительных. Всего два экскурсионных дня, очень насыщенных. Первый день самый интересный, два удивительных горных ущелья, история Балкарии, горные селенья. Мы познакомились с культурой горцев, и пообщались с самими горцами, современными, увидели их настоящую, по-прежнему непростую жизнь. Много замечательного в республике, как организовано хозяйство, сады и поля. У нас был очень хороший экскурсовод, Наталья Викторовна, эрудит и профессионал. Второй день – курортные города КМВ. Честно говоря, мы много мерзли, но было интересно. Когда тут все в цветах, бьют фонтаны, шумят зеленые кроны парков и скверов, то, конечно, это намного приятней.

  • Н
    Нечаев
    13 марта 2024
    Кавказская рулетка. Тур со случайной экскурсией
    К организатору никаких претензий. Все четко, ясно, вовремя. Постоянно на связи, ответы на все вопросы.
  • Г
    Гузель
    21 февраля 2024
    Кавказская рулетка. Тур со случайной экскурсией
    Нам повезло с рулеткой, выпали туры, которые собственно и хотели: Эльбрус и Кисловодский комплекс. Погода внесла свои краски, после 20-градусного
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    тепла к нашему приезду выпал снег и продержался в Пятигорске до нашего отъезда, что придало еще больше красоты. На Эльбрусе посчастливилось увидеть солнце, хотя внизу шел снег и было пасмурно. Получили массу адреналина на открытых подъемниках.

Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «3-дневные туры»

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  4. Тур на выходные: Джилы-Су и регион КМВ
  5. Кавказская рулетка. Тур со случайной экскурсией
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3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
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  2. Эльбрус
  3. Казачье подворье
Сколько стоит тур в Ессентуках в июне 2024
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