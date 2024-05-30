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Авторский тур
8 дней
Курортный роман. Экскурсионный тур на Северном Кавказе
Начало: Г. Минеральные Воды
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 75 250₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Выходные на водах Кавказа
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
6 сен в 10:00
20 сен в 10:00
от 28 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Выходные в равновесии. Спа-тур на Кавказе
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
27 июня в 10:00
25 июля в 10:00
от 43 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Верхняя Балкария и регион КМВ. Тур на выходные
Начало: Г. Пятигорск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 15 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Тур на выходные: Джилы-Су и регион КМВ
Начало: Г. Пятигорск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 16 450₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Это Кавказ
Начало: Россия, Ставропольский край, Кисловодск
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 41 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Кавказская рулетка. Тур со случайной экскурсией
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 13 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Девичник на водах Кавказа
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
2 июля в 10:00
30 июля в 10:00
от 37 100₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Пьянящий воздух Кавказа. Путешествие в заповедную зону
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
18 июня в 10:00
16 июля в 10:00
39 200₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод
Начало: г. Минеральные Воды
1 ноя в 10:00
от 59 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Рождество
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
1 янв в 10:00
от 66 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Зимний Эльбрус и регион КМВ. Тур на выходные
Начало: г. Пятигорск
27 дек в 10:00
3 янв в 10:00
от 14 300₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новый год на Кавказе
Начало: г. Пятигорск
28 дек в 10:00
2 янв в 10:00
от 45 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Новый год в Кисловодске
Начало: Россия, Ставропольский край, Кисловодск
28 дек в 10:00
от 53 600₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Это Кавказ! Зимнее путешествие
Начало: Россия, Ставропольский край, Кисловодск
4 ноя в 10:00
11 ноя в 10:00
от 46 050₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Зимняя Верхняя Балкария и регион КМВ. Тур на выходные
Начало: Г. Пятигорск
4 янв в 10:00
от 11 950₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Зимний Джилы-Су и регион КМВ. Тур на выходные
Начало: Г. Пятигорск
27 дек в 10:00
3 янв в 10:00
от 15 200₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Кавказские термы, горы и водопады на Новый год
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
53 400₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССветлана30 мая 2024Организация тура понравилась. Удобное расположение гостиницы, транспортные услуги. Хочется отметить отличную работу гидов.
- ССветлана30 мая 2024Тур по городам Кавказских Минеральных Вод, Приэльбрусье, Домбай очень понравился. Великолепные заснеженные вершины горы, красота парков городов. Восхитительные краски природы. Отличная погода. Всё сошлось.
- ТТатьяна29 мая 2024Тур очень понравился, было познавательно. Организация тура, трансфер, проживание, питание и впечатления на круглую 5. Особая благодарность нашему гиду Батыру. Рекомендую однозначно!!!
- ААндрей29 мая 2024Всё понравилось, рекомендую. Я бы сказал бережное отношение к гостям.
- ННадежда22 мая 2024Организовано всё чётко. Никаких накладок.
- ААнастасия22 мая 2024Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
- ТТатьяна18 мая 2024Все самые лучшие слова можно сказать об организаторе туров по КМВ принимающей стороне. Очень четкая организация во всем. Самые профессиональные гиды и водители. Ни одного опоздания или задержки. Очень всем советую данное турагентство.
- ООльга17 мая 2024Все было организовано отлично!
- ААнна16 мая 2024Были на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый день по поводу экскурсий, быстро отвечали на возникающие вопросы.
- ЕЕлена8 мая 2024Программа тура очень насыщенная, много времени занимает переезд до Домбая и Эльбруса, может быть, если бы там была ночевка, было
Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Можно с детьми»
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