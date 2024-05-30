С Светлана Новый год в Кисловодске Организация тура понравилась. Удобное расположение гостиницы, транспортные услуги. Хочется отметить отличную работу гидов.

С Светлана Это Кавказ Тур по городам Кавказских Минеральных Вод, Приэльбрусье, Домбай очень понравился. Великолепные заснеженные вершины горы, красота парков городов. Восхитительные краски природы. Отличная погода. Всё сошлось.

Т Татьяна Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Рождество Тур очень понравился, было познавательно. Организация тура, трансфер, проживание, питание и впечатления на круглую 5. Особая благодарность нашему гиду Батыру. Рекомендую однозначно!!!

А Андрей Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Рождество Всё понравилось, рекомендую. Я бы сказал бережное отношение к гостям.

Н Надежда Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Рождество Организовано всё чётко. Никаких накладок.

А Анастасия Зимняя Верхняя Балкария и регион КМВ. Тур на выходные Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!

Т Татьяна Новый год в Кисловодске Все самые лучшие слова можно сказать об организаторе туров по КМВ принимающей стороне. Очень четкая организация во всем. Самые профессиональные гиды и водители. Ни одного опоздания или задержки. Очень всем советую данное турагентство.

О Ольга Зимняя Верхняя Балкария и регион КМВ. Тур на выходные Все было организовано отлично!

А Анна Зимняя Верхняя Балкария и регион КМВ. Тур на выходные Были на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый день по поводу экскурсий, быстро отвечали на возникающие вопросы.