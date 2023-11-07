2 день

Ессентуки. Экскурсия по грязелечебнице и оздоровление по «кавказскому методу»

Завтрак в отеле.

Посещение Цандеровского института механотерапии, в котором расположены аппараты, разработанные шведским ученым Густавом Цандером в конце XIX века.

Как ни удивительно, из 70 закупленных сто лет назад машин в настоящее время действует 55!

Аппараты-тренажеры точно направляют и строго дозируют нагрузку на организм человека, что оказывает глубокое лечебное воздействие — в этом вы сможете убедиться на своём опыте.

Экскурсия по Грязелечебнице, где вы познакомитесь с историей её строительства и развития, посетите основной зал ожидания «Атриум» - он является важнейшим атрибутом древнеримских бань, украшен плафоном верхнего света, отделан античным барельефом, и скульптурами, которые связывают помещение с исторической эпохой античности.

После прогулки вы спуститесь в самое «сердце» грязелечебницы, где увидите процесс доставления грязи из недр Тамбуканского озера.

Вас познакомят с химическим составом грязи и расскажут о её лечебных свойствах.

Далее вам будет предложена VIP процедура грязелечения по «кавказскому методу» (полное или частичное обертывание грязью) или минеральная ванна.

После процедур Вас ждет релаксация в залах отдыха, разграниченных по половой принадлежности, где вы сможете насладиться травяным чаем и кислородными коктейлями.

При необходимости возможна консультация врача.

Свободное время на курорте.

Ужин (самостоятельно).