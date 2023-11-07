Выходные в равновесии. Спа-тур на Кавказе
Групповой тур в Ессентуках

Выходные в равновесии

4.7
3 отзыва
Это короткое путешествие можно отнести к релаксационным, неспешным, осмысленным: в нём собраны все самые интересные места Кавказа, в которых вы сможете не только по-настоящему отдохнуть, но и наполниться энергией гор, оздоровить своё тело и очистить разум от повседневных забот и привычек.

Знаменитые «Итальянские термы» и другие термальные комплексы, грязевые ванны, пешеходные прогулки по высокогорным просторам, пробы минеральных вод — всё это и многое другое уже ждёт вас на Кавказе.
Выходные в равновесии. Спа-тур на Кавказе
Выходные в равновесии. Спа-тур на Кавказе
Выходные в равновесии. Спа-тур на Кавказе
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

Расслабление на источниках
Расслабление на источниках
Отдохнем и порелаксируем на лучших термальных источниках, которые придадут сил и здоровья на весь год
Приключение на канатке
Приключение на канатке
Сможем подняться на высоту 3002 метра над уровнем моря и полюбоваться белоснежными вершинами Главного Кавказского Хребта
Процедура грязелечения
Процедура грязелечения
Получим крутое лечение по «кавказскому методу» — полное или частичное обертывание грязью

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Ессентуки. «Машук Аква-Терм»

Прибытие в аэропорт / на ж/д вокзал города Минеральные Воды до 12:00.

Групповой трансфер в 12:30 в г. Ессентуки.

Прибытие в отель Курортный 4*.

Личные вещи остаются в камере хранения отеля.

Обед с блюдами национальной кухни.

Размещение в номерах выбранной категории — после 14:00.

При заезде в отеле взимается курортный сбор наличными — 100 руб. /чел./сутки, оплата на месте.

После обеда вас ждет пешеходная экскурсия по курортному парку.

Вы увидите нарзанные галереи и грязелечебницу, выполненную в греческом стиле, и попробуете легендарную минеральную воду (Ессентуки-4, Ессентуки-17).

18:00 Отправление в термальный комплекс «Итальянские термы».

Итальянские термы — отдых для эстетов и ценителей европейского комфорта в лучших традициях мировых термальных курортов.

Их воды заботятся о вашем здоровье, согревают, корректируют фигуру и расслабляют.

На территории площадью 2.5 га вы найдете разнообразные возможности для релакса: открытые и закрытые бассейны с водой 100% и 50% минерализации, сауны (солевая, арома и финская), бани (с панорамными окнами, римская), душ впечатлений, дорожка Кнейпа, снегогенератор, хаммам, комнаты релакса.

18:30-20:30 Посещение спа-комлекса.

Возвращение в Ессентуки.

Ужин (самостоятельно).

Прибытие в Ессентуки. «Машук Аква-Терм»Прибытие в Ессентуки. «Машук Аква-Терм»Прибытие в Ессентуки. «Машук Аква-Терм»Прибытие в Ессентуки. «Машук Аква-Терм»
2 день

Ессентуки. Экскурсия по грязелечебнице и оздоровление по «кавказскому методу»

Завтрак в отеле.

Посещение Цандеровского института механотерапии, в котором расположены аппараты, разработанные шведским ученым Густавом Цандером в конце XIX века.

Как ни удивительно, из 70 закупленных сто лет назад машин в настоящее время действует 55!

Аппараты-тренажеры точно направляют и строго дозируют нагрузку на организм человека, что оказывает глубокое лечебное воздействие — в этом вы сможете убедиться на своём опыте.

Экскурсия по Грязелечебнице, где вы познакомитесь с историей её строительства и развития, посетите основной зал ожидания «Атриум» - он является важнейшим атрибутом древнеримских бань, украшен плафоном верхнего света, отделан античным барельефом, и скульптурами, которые связывают помещение с исторической эпохой античности.

После прогулки вы спуститесь в самое «сердце» грязелечебницы, где увидите процесс доставления грязи из недр Тамбуканского озера.

Вас познакомят с химическим составом грязи и расскажут о её лечебных свойствах.

Далее вам будет предложена VIP процедура грязелечения по «кавказскому методу» (полное или частичное обертывание грязью) или минеральная ванна.

После процедур Вас ждет релаксация в залах отдыха, разграниченных по половой принадлежности, где вы сможете насладиться травяным чаем и кислородными коктейлями.

При необходимости возможна консультация врача.

Свободное время на курорте.

Ужин (самостоятельно).

Ессентуки. Экскурсия по грязелечебнице и оздоровление по «кавказскому методу»Ессентуки. Экскурсия по грязелечебнице и оздоровление по «кавказскому методу»Ессентуки. Экскурсия по грязелечебнице и оздоровление по «кавказскому методу»Ессентуки. Экскурсия по грязелечебнице и оздоровление по «кавказскому методу»
3 день

Экскурсия в Карачаево-Черкесию, Домбай. Термальные источники

Завтрак в отеле или сухой паек.

08:00 Ориентировочное время отправления на экскурсию.

Прибытие на курорт.

Вы отправитесь в горы Домбаязубр» в переводе с карачаевского языка) в путешествие к белоснежным вершинам.

Панорама Кавказского Хребта и вечных ледников, обрамлённых реликтовыми пихтовыми лесами, поразит вас раз и навсегда.

Отдельное удовольствие — любоваться видом с высоты 3002 метра над уровнем моря, куда можно добраться с помощью канатной дороги.

Отсюда вы сможете увидеть одно из самых уникальных строений в поселке Домбай — гостиницу «Тарелка», подаренную финскими архитекторами правительству России в знак дружбы в 1969 году.

Подъём по канатной дороге осуществляется за дополнительную плату — 2 000 руб. /чел.

Обед с блюдами национальной кухни самостоятельно.

Вы сможете попробовать настоящие карачаевские хичины, форель, приготовленную на мангале и, конечно, шашлык; выпить стакан прохладного айрана или чашечку горного травяного чая.

Посещение местного рынка, где продаются вещи ручной работы: шали, паутинки, тапочки, шарфы, шапки, варежки, а также различные травяные сборы, варенье и горный мед.

На обратном пути вас ждет остановка в Тебердинском заповеднике, на берегу реки Уллу-Муруджу.

Вы остановитесь на купание в термальном комплексе «Жемчужина Кавказа».

Комплекс состоит из 8 бассейнов с гидромассажными установками.

Вода в бассейнах разной температуры: от + 25 до +41 градусов.

Цена посещения — от 500 руб. /чел/час, оплата на месте.

Возвращение в г. Ессентуки вечером.

Ужин (самостоятельно).

Экскурсия в Карачаево-Черкесию, Домбай. Термальные источникиЭкскурсия в Карачаево-Черкесию, Домбай. Термальные источникиЭкскурсия в Карачаево-Черкесию, Домбай. Термальные источникиЭкскурсия в Карачаево-Черкесию, Домбай. Термальные источники
4 день

Экскурсия в Пятигорск. Трансфер в аэропорт

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров.

Экскурсия по городу-памятнику Пятигорску: он пережил множество исторических событий, был гостеприимен для огромного количества великих людей.

Вместе с гидом вы посетите Дом-музей Лермонтова (домик Лермонтова): он остался неизменным с XIX века.

На месте дуэли, закончившейся для поэта трагически, установлен памятник — одна из главных достопримечательностей города.

Во время экскурсии вы прогуляетесь по парку «Цветник» — излюбленному месту отдыха и туристов, и местных жителей.

У самого входа в парк вы встретитесь с героем романа Ильфа и Петрова — Кисой Воробьяниновым.

Здесь же, в парке, находится знаменитая скульптура Орла — визитная карточка как самого Пятигорска, так и всех КМВ.

Обед (самостоятельно).

Продолжение экскурсии.

Вы подниметесь к Эоловой Арфе, откуда полюбуетесь видом на город и Кавказский хребет.

Далее гид проводит вас к знаменитому подземному озеру Провал.

Совсем неподалеку находятся «Бесстыжие ванны» — в них набирается теплая вода из источника, поэтому нередко здесь можно увидеть купающихся, оздоравливающих и телом, и духом.

При ясной погоде мы также предлагаем вам подняться на канатной дороге на самую вершину горы Машук, чтобы насладиться прекрасными пейзажами, открывающимися с высоты почти 1000 метров над уровнем моря.

Подъём по канатной дороге осуществляется за дополнительную плату — 400 руб. /чел.

Групповой трансфер в аэропорт / ж/д вокзал г. Минеральные Воды к вечерним рейсам после 19:00.

Экскурсия в Пятигорск. Трансфер в аэропортЭкскурсия в Пятигорск. Трансфер в аэропортЭкскурсия в Пятигорск. Трансфер в аэропортЭкскурсия в Пятигорск. Трансфер в аэропорт

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле Курортный 4*.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ОтельДвухместный номерОдноместный номер

Дополнительное место

ребенок или взрослый

Доп. ночь, цена за номер двухместный

Отель Курортный 4*

Стандарт

43000

48000

-

6200

Отель Курортный 4*

Комфорт

47500

56000

39000

6900

Скидка детям до 12 лет на основном месте — 5%.

Варианты проживания

Отель «Курортный»

3 ночи

Отель «Курортный» с террасой расположен в городе Ессентуки. В распоряжении гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. В отеле можно забронировать семейные номера.

В каждом номере установлен рабочий стол и сейф. Номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном.

В отеле «Курортный» подают континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».

К услугам гостей бар и бизнес-зона.

До Кисловодска — 23 км, а до Пятигорска — 20 км. Расстояние до международного аэропорта Минеральные Воды составляет 27 км. За дополнительную плату для гостей организуют трансфер от/до аэропорта.

Это любимая часть города Ессентуки среди наших гостей согласно независимым отзывам.

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Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповой трансфер «аэропорт - гостиница - аэропорт»
  • Размещение на 3 ночи в номере выбранной категории c завтраком
  • Посещение термального комплекса «Итальянские термы»
  • Посещение термального комплекса «Жемчужины Кавказа»
  • Питание по программе тура: завтраки в отеле, 1 обед комплекс
  • Обзорные экскурсии с местным гидом: Ессентуки, Пятигорск, Домбай, экскурсия и входной билет в Музей Лермонтова, зал механотерапии (по времени работы зала), экскурсия по Грязелечебнице, VIP процедура грязелечения по «кавказскому методу»
  • Экосборы
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Дополнительные услуги на местах размещения
  • Спиртные напитки
  • Питание, не указанное в программе или указанное за доп. плату
  • Поднос багажа
  • Дополнительные экскурсии
  • Входные билеты в комплекс «Жемчужина Кавказа» - 600 руб
  • Подъем по канатной дороге: Домбай - 2 000 руб., гора Машук - 400 руб
  • Курортный сбор - 100 руб. /чел. в сутки, оплачивается в отеле по прибытию
Место начала и завершения?
Ставропольский край, Минеральные Воды
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как организован трансфер в туре?

Встреча:

Прибытие в аэропорт / на ж/д вокзал города Минеральные Воды до 12:00.

Групповой трансфер в 12:30 в г. Ессентуки.

Проводы:

Групповой трансфер в аэропорт / ж/д вокзал г. Минеральные Воды к вечерним рейсам после 19:00.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Л
7 ноя 2023
Насыщенный, хорошо организованный тур. Прекрасные экскурсовода, достойное проживание и питание.
Спасибо всем огромное!!!
Л
2 авг 2023
Тур, в общем, очень понравился. Очень интересные экскурсии в Пятигорск, по местам Лермонтова, на Домбай. Горы меня очень впечатлили. До этого в горах я не была. По поводу спа. Спа хотелось бы больше) может, массаж какой или процедуры с кожей лица.
А
5 фев 2024
Очень интересная и насыщенная программа, везде приезжали ко времени.

Тур входит в следующие категории Ессентуков

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