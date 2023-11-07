Выходные в равновесии
Знаменитые «Итальянские термы» и другие термальные комплексы, грязевые ванны, пешеходные прогулки по высокогорным просторам, пробы минеральных вод — всё это и многое другое уже ждёт вас на Кавказе.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Ессентуки. «Машук Аква-Терм»
Прибытие в аэропорт / на ж/д вокзал города Минеральные Воды до 12:00.
Групповой трансфер в 12:30 в г. Ессентуки.
Прибытие в отель Курортный 4*.
Личные вещи остаются в камере хранения отеля.
Обед с блюдами национальной кухни.
Размещение в номерах выбранной категории — после 14:00.
При заезде в отеле взимается курортный сбор наличными — 100 руб. /чел./сутки, оплата на месте.
После обеда вас ждет пешеходная экскурсия по курортному парку.
Вы увидите нарзанные галереи и грязелечебницу, выполненную в греческом стиле, и попробуете легендарную минеральную воду (Ессентуки-4, Ессентуки-17).
18:00 Отправление в термальный комплекс «Итальянские термы».
Итальянские термы — отдых для эстетов и ценителей европейского комфорта в лучших традициях мировых термальных курортов.
Их воды заботятся о вашем здоровье, согревают, корректируют фигуру и расслабляют.
На территории площадью 2.5 га вы найдете разнообразные возможности для релакса: открытые и закрытые бассейны с водой 100% и 50% минерализации, сауны (солевая, арома и финская), бани (с панорамными окнами, римская), душ впечатлений, дорожка Кнейпа, снегогенератор, хаммам, комнаты релакса.
18:30-20:30 Посещение спа-комлекса.
Возвращение в Ессентуки.
Ужин (самостоятельно).
Ессентуки. Экскурсия по грязелечебнице и оздоровление по «кавказскому методу»
Завтрак в отеле.
Посещение Цандеровского института механотерапии, в котором расположены аппараты, разработанные шведским ученым Густавом Цандером в конце XIX века.
Как ни удивительно, из 70 закупленных сто лет назад машин в настоящее время действует 55!
Аппараты-тренажеры точно направляют и строго дозируют нагрузку на организм человека, что оказывает глубокое лечебное воздействие — в этом вы сможете убедиться на своём опыте.
Экскурсия по Грязелечебнице, где вы познакомитесь с историей её строительства и развития, посетите основной зал ожидания «Атриум» - он является важнейшим атрибутом древнеримских бань, украшен плафоном верхнего света, отделан античным барельефом, и скульптурами, которые связывают помещение с исторической эпохой античности.
После прогулки вы спуститесь в самое «сердце» грязелечебницы, где увидите процесс доставления грязи из недр Тамбуканского озера.
Вас познакомят с химическим составом грязи и расскажут о её лечебных свойствах.
Далее вам будет предложена VIP процедура грязелечения по «кавказскому методу» (полное или частичное обертывание грязью) или минеральная ванна.
После процедур Вас ждет релаксация в залах отдыха, разграниченных по половой принадлежности, где вы сможете насладиться травяным чаем и кислородными коктейлями.
При необходимости возможна консультация врача.
Свободное время на курорте.
Ужин (самостоятельно).
Экскурсия в Карачаево-Черкесию, Домбай. Термальные источники
Завтрак в отеле или сухой паек.
08:00 Ориентировочное время отправления на экскурсию.
Прибытие на курорт.
Вы отправитесь в горы Домбая («зубр» в переводе с карачаевского языка) в путешествие к белоснежным вершинам.
Панорама Кавказского Хребта и вечных ледников, обрамлённых реликтовыми пихтовыми лесами, поразит вас раз и навсегда.
Отдельное удовольствие — любоваться видом с высоты 3002 метра над уровнем моря, куда можно добраться с помощью канатной дороги.
Отсюда вы сможете увидеть одно из самых уникальных строений в поселке Домбай — гостиницу «Тарелка», подаренную финскими архитекторами правительству России в знак дружбы в 1969 году.
Подъём по канатной дороге осуществляется за дополнительную плату — 2 000 руб. /чел.
Обед с блюдами национальной кухни самостоятельно.
Вы сможете попробовать настоящие карачаевские хичины, форель, приготовленную на мангале и, конечно, шашлык; выпить стакан прохладного айрана или чашечку горного травяного чая.
Посещение местного рынка, где продаются вещи ручной работы: шали, паутинки, тапочки, шарфы, шапки, варежки, а также различные травяные сборы, варенье и горный мед.
На обратном пути вас ждет остановка в Тебердинском заповеднике, на берегу реки Уллу-Муруджу.
Вы остановитесь на купание в термальном комплексе «Жемчужина Кавказа».
Комплекс состоит из 8 бассейнов с гидромассажными установками.
Вода в бассейнах разной температуры: от + 25 до +41 градусов.
Цена посещения — от 500 руб. /чел/час, оплата на месте.
Возвращение в г. Ессентуки вечером.
Ужин (самостоятельно).
Экскурсия в Пятигорск. Трансфер в аэропорт
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Экскурсия по городу-памятнику Пятигорску: он пережил множество исторических событий, был гостеприимен для огромного количества великих людей.
Вместе с гидом вы посетите Дом-музей Лермонтова (домик Лермонтова): он остался неизменным с XIX века.
На месте дуэли, закончившейся для поэта трагически, установлен памятник — одна из главных достопримечательностей города.
Во время экскурсии вы прогуляетесь по парку «Цветник» — излюбленному месту отдыха и туристов, и местных жителей.
У самого входа в парк вы встретитесь с героем романа Ильфа и Петрова — Кисой Воробьяниновым.
Здесь же, в парке, находится знаменитая скульптура Орла — визитная карточка как самого Пятигорска, так и всех КМВ.
Обед (самостоятельно).
Продолжение экскурсии.
Вы подниметесь к Эоловой Арфе, откуда полюбуетесь видом на город и Кавказский хребет.
Далее гид проводит вас к знаменитому подземному озеру Провал.
Совсем неподалеку находятся «Бесстыжие ванны» — в них набирается теплая вода из источника, поэтому нередко здесь можно увидеть купающихся, оздоравливающих и телом, и духом.
При ясной погоде мы также предлагаем вам подняться на канатной дороге на самую вершину горы Машук, чтобы насладиться прекрасными пейзажами, открывающимися с высоты почти 1000 метров над уровнем моря.
Подъём по канатной дороге осуществляется за дополнительную плату — 400 руб. /чел.
Групповой трансфер в аэропорт / ж/д вокзал г. Минеральные Воды к вечерним рейсам после 19:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле Курортный 4*.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Отель
|Двухместный номер
|Одноместный номер
Дополнительное место
ребенок или взрослый
|Доп. ночь, цена за номер двухместный
Отель Курортный 4*
Стандарт
43000
48000
-
6200
Отель Курортный 4*
Комфорт
47500
56000
39000
6900
Скидка детям до 12 лет на основном месте — 5%.
Варианты проживания
Отель «Курортный»
Отель «Курортный» с террасой расположен в городе Ессентуки. В распоряжении гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. В отеле можно забронировать семейные номера.
В каждом номере установлен рабочий стол и сейф. Номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном.
В отеле «Курортный» подают континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».
К услугам гостей бар и бизнес-зона.
До Кисловодска — 23 км, а до Пятигорска — 20 км. Расстояние до международного аэропорта Минеральные Воды составляет 27 км. За дополнительную плату для гостей организуют трансфер от/до аэропорта.
Это любимая часть города Ессентуки среди наших гостей согласно независимым отзывам.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Групповой трансфер «аэропорт - гостиница - аэропорт»
- Размещение на 3 ночи в номере выбранной категории c завтраком
- Посещение термального комплекса «Итальянские термы»
- Посещение термального комплекса «Жемчужины Кавказа»
- Питание по программе тура: завтраки в отеле, 1 обед комплекс
- Обзорные экскурсии с местным гидом: Ессентуки, Пятигорск, Домбай, экскурсия и входной билет в Музей Лермонтова, зал механотерапии (по времени работы зала), экскурсия по Грязелечебнице, VIP процедура грязелечения по «кавказскому методу»
- Экосборы
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
- Дополнительные услуги на местах размещения
- Спиртные напитки
- Питание, не указанное в программе или указанное за доп. плату
- Поднос багажа
- Дополнительные экскурсии
- Входные билеты в комплекс «Жемчужина Кавказа» - 600 руб
- Подъем по канатной дороге: Домбай - 2 000 руб., гора Машук - 400 руб
- Курортный сбор - 100 руб. /чел. в сутки, оплачивается в отеле по прибытию
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как организован трансфер в туре?
Встреча:
Прибытие в аэропорт / на ж/д вокзал города Минеральные Воды до 12:00.
Групповой трансфер в 12:30 в г. Ессентуки.
Проводы:
Групповой трансфер в аэропорт / ж/д вокзал г. Минеральные Воды к вечерним рейсам после 19:00.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
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