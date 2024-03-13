Верхняя Балкария и регион КМВ
Вас ждет поездка в Верхнюю Балкарию, купание в горячих источниках, прогулка по городам-курортам и самостоятельное изучение Пятигорска. Тур выходного дня — отличный способ отдохнуть и перезагрузиться!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Пятница. Заезд. Свободное время
Заселение в отель после 14:00.
Ужин в отеле (если предусмотрено).
Суббота. Экскурсия «Верхняя Балкария»
В настоящее время в Чегемском ущелье ведутся крупномасштабные ремонтные работы. В связи с этим в ходе экскурсии могут быть сложности при осмотре ущелья и водопадов. Просим учесть этот факт при выборе программы тура.
6:50 Экскурсия «Верхняя Балкария».
По программе экскурсии:
Чегемское ущелье — одно из самых живописных на Кавказе, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным карстовым водопадам Кавказа.
После прогулки — поздний завтрак из блюд национальной балкарской кухни за доп. плату.
Переезд в Черекское ущелье ~ 2 часа.
Село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье — родовое гнездо балкарского народа.
Осмотр древних башен.
Черекская теснина — остановка на смотровой площадке возле глубокого обрыва с видом на древнюю горную дорогу.
Голубое озеро — самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное).
Село Аушигер — купание в горячем источнике
Возвращение в отель в 19:30.
Ужин в отеле (если предусмотрено).
Воскресенье. Экскурсии на выбор: Кисловодский комплекс или города КМВ
Выбрать экскурсию необходимо при бронировании.
ВАРИАНТ I
Завтрак в отеле (если предусмотрено).
Выселение из отеля 8:00.
8:20 Экскурсия «Кисловодский комплекс».
По программе экскурсии:
Гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска.
Чайный домик (бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья. Есть возможность купить: варенья, травы, сладости).
Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами.
На территории турбазы этнографический музей «Карачаевское подъворье», национальные костюмы для фото.
Обед на маршруте за доп. плату.
Кисловодск — город парк. Посещение Нижнего кисловодского курортного парка: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд со Стеклянной струей, клумба календарь, памятник А. С. Пушкину, Лермонтовская площадка с памятником М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея с тремя нарзанами (общий, сульфатный и доломитный), Курортный бульвар, Главные Нарзанные ванны.
Возвращение в Пятигорск в 18:00.
Отправление домой.
ВАРИАНТ II
Завтрак в отеле (если предусмотрено).
Выселение из отеля в 8:30.
9:00 Экскурсия «Города КМВ».
По программе экскурсии:
В Пятигорске посещение озера Провал, места дуэли М. Ю. Лермонтова.
В Железноводске прогулка по курортному парку: бывшая дача эмира Бухарского (санаторий им. Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А. С. Пушкину, Славяновский источник, Смирновский источник, Каскадная лестница.
В Кисловодске прогулка по Нижнему курортному парку: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд и Стеклянная струя, памятник А. С. Пушкину, клумба Календарь, Лермонтовская площадка, бюст М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея, Колоннада.
В Ессентуках прогулка по курортному парку, Грязелечебница, бюветы источников Ессентуки №4 и Ессентуки №17.
Обед на маршруте за доп. плату.
Возвращение в Пятигорск в 18:00.
Отправление домой.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
- с питанием:
|Стоимость в 2024 году
|Гостиница
|1-но местный
|2-х местный
|3-х местный
|4-х местный
|доп. место
Бештау
|стандарт 28 000
комфорт 30 500
|стандарт 20 450
комфорт 21 700
люкс 23 600
семейный 20 950
|семейный 18 900
|17 450
|Машук
|эконом 21 450
стандарт 22 700
|эконом 17 750
стандарт 18 050
комфорт 22 600
|комфорт 19 100
семейный 22 650
семейный 20 300
|16 450
|Наутилус
|стандарт 21 600.
полулюкс 24 100
|стандарт 17 800
полулюкс 19 050
|полулюкс 18 450
|полулюкс 18 050
- без питания:
|Стоимость в 2024 году
|Гостиница
|1-но местный
|2-х местный
|3-х местный
|4-х местный
|доп. место
|Маск
стандарт 25 850
полулюкс 29 600
|стандарт 18 300
делюкс 18 950
полулюкс 20 200
|доп. место 15 300
|-
|15 300
|Бештау
|стандарт 25 850
комфорт 28 350
|стандарт 18 300
комфорт 19 550
люкс 21 450
семейный 18 800
|семейный 16 750
|15 300
|Машук
|эконом 20 050
стандарт 21 350
|эконом 16 350
стандарт 16 700
комфорт 21 200
|комфорт 17 750
семейный 21 250
семейный 18 950
|15 050
|Наутилус
|стандарт 20 300
полулюкс 22 850
|стандарт 16 550
полулюкс 17 800
полулюкс 17 200
полулюкс 16 800
|Пятигорск
стандарт 18 300
джуниор 25 350
cтандарт 16 800
джуниор 18 050
|-
|-
|Южная
стандарт singl 18 050
стандарт 20 800
джуниор 23 350
стандарт 15 800
джуниор 17 050
|-
|-
|13 550
Варианты проживания
Отель «Бештау»
Расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы, круглосуточный ресторан и спортивный клуб. Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.
При отеле «Бештау» работает ресторан в классическом стиле, где подают блюда европейской, русской и кавказской кухни. По вечерам в ресторане звучит живая музыка. В круглосуточном лобби-баре можно заказать горячие и холодные закуски.
Поездка от отеля «Бештау» до железнодорожного вокзала Пятигорска занимает 10 минут. До международного аэропорта Минеральные Воды 30 минут езды. По запросу организуется трансфер от/до аэропорта.
В номере: кондиционер и телевизор с плоским экраном, установлен душ с гидромассажем или гидромассажная ванна. В распоряжении гостей балкон. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. На всех этажах можно воспользоваться кулером с водой.
Отель «Машук»
Расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.
Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.
В номере: собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из светлых номеров открывается вид на горы.
Отель «Наутилус»
В номерах отеля имеется телевизор с плоским экраном, кондиционер и шкаф. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В ресторане на территории отеля подают блюда европейской и кавказской кухни.
Отель «Маск»
Отель «Маск Пятигорск» расположен в Пятигорске. К услугам гостей сауна, сад, бесплатный Wi-Fi и бесплатная парковка.
Постояльцам предлагается проживание в номерах с кондиционером, феном, местом для работы, телевизором с плоским экраном и холодильником.
В ресторане отеля подают завтрак, а также блюда кавказской и европейской кухни. Кроме того, при отеле работает бар. Доставка еды и напитков в номера осуществляется по запросу.
Отель «Южная»
Гостиница «Южная» расположена в районе Привокзальной площади, около железнодорожного вокзала города Пятигорск. Отель считается сравнительно новым, но уже завоевал репутацию уютного и комфортного места.
В номерном фонде имеются различные варианты, в том числе стандартного и люксового типа. В каждом номере, кроме трехместного, имеется собственный душ. Также в набор мебели входят прикроватные тумбочки, столы и стулья.
Среди услуг предоставляется вызов такси. Также есть возможность проводить в ресторане празднование семейных и корпоративных событий.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в номерах выбранной категории
- Питание, указанное в программе (если выбран тариф с питанием):1 день: ужин2 день: ужин3 день: завтрак
- 1 день: ужин
- 2 день: ужин
- 3 день: завтрак
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Пятигорск и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Посещение музеев и местные экскурсоводы
- Канатные дороги
- Трансфер из/в аэропорт или ж/д вокзал (в день заезда и выезда)
- Экологический сбор на горячем озере в селе Аушигер - 300 руб
- Экологический сбор на территории турбазы «Медовые водопады» - 100 руб
- Курортный сбор: для взрослых за 1 сутки - 100 руб. с детей до 18 лет курортный сбор не взимается
- Для взрослых за 1 сутки - 100 руб
- С детей до 18 лет курортный сбор не взимается
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
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Документы
Первое и самое важное это документы! ПАСПОРТ и свидетельство о рождении ребенка (если вы едете с детьми). Зачем? Во-первых, в своих путешествиях Вы будете пересекать границы субъектов РФ и поэтому возможен паспортный контроль. Во-вторых, на всех канатных дорогах предоставляется скидка для детей, но только при предъявлении свидетельства о рождении!
- Одежда
Одежда должна быть легкой, удобной и теплой. Путешествуя по горам, вам, скорее всего, предстоит пересекать сразу несколько климатических зон, а это значит, что перепад температур гарантирован. Поэтому не ленитесь надевать сразу несколько вещей. Пусть на вас будет и футболка, и теплая кофта, и пуховая жилетка. Вы всегда сможете скинуть верхний «слой», или наоборот, быстро утеплиться по мере необходимости. И обязательно теплая влагонепроницаемая обувь. Не забывайте купальник и тапочки. А также возьмите с собой запасные сухие носки (брать с собой на экскурсии, если промокнут ноги). Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов
- Косметика
Крем от загара для того, чтобы избежать солнечных ожогов просто необходим! Ведь получить их в горах значительно легче, нежели на равнинной части. Не забудьте гигиеническую помаду, потому как в горах часто бывает ветрено и Вы можете обветрить губы. А также солнцезащитные очки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как будут организованы экскурсии в туре?
Каждый день с туристами будет связываться менеджер компании: сообщать номер автобуса на экскурсии и уточнять время посадки. На утренние экскурсии номер автобуса сообщается после 20:00 накануне поездки, на обеденные экскурсии номер автобуса сообщается за час до начала.
Место посадки на экскурсии – зависит от выбранного места проживания.
При приобретении экскурсионного тура без проживания посадка на экскурсии осуществляется по адресу пр-т. Кирова 23 (вход в парк Цветник) в независимости от места проживания.
- Гостиница «БЕШТАУ» – посадка у отеля Бештау (ул. 1-я Бульварная ул.);
- Гостиница «МАСК» – посадка у отеля Маск (г. Пятигорск, п. Иноземцево, ул. Гагарина, 213а);
- Гостиница «МАШУК» – посадка у санатория Тарханы (ул. Карла Маркса, 14);
- Гостиница «НАУТИЛУС» – посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23);
- Гостиница «ПЯТИГОРСК» - посадка у санатория Тарханы (ул. Карла Маркса, 14);
- Гостиница «ЮЖНАЯ» - посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23).
Турист должен:
- явиться к месту сбора группы в назначенное время;
- иметь при себе на маршруте паспорт или заменяющий его документ, детям свидетельство о рождении;
- иметь с собой прочную обувь и удобную для движения одежду, в том числе защищающую от непогоды;
- соблюдать во время тура правила личной безопасности и сохранности личного имущества;
- уважительно относиться к обычаям, традициям, религиозным верованиям местного населения.
Организатор оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, а при невозможности проведения какой-либо экскурсии – заменять её на равнозначную, не уменьшая общего объёма программы. Компания оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Организатор не несёт ответственности за погодные условия, и ситуацию на дорогах.
Нужны ли наличные деньги?
Особенностью региона является отсутствие возможности расплачиваться по карте, на Кавказе почти везде оплата за наличность. На рынках, в кафе, на канатных дорогах везде нужны с собой наличные деньги. Не всегда есть возможность сделать перевод, так как в горах связь и интернет не стабильны.
Есть ли рекомендации по внешнему виду?
На Кавказе проживает много различных народностей, у которых свои традиции и обычаи. И к традициям народов, к которым мы приезжаем в гости, надо относиться с уважением.
У мужчин должны быть закрыты колени, лучше надевать брюки. Вместо майки надо надевать футболку или рубашку.
У женщин должны быть закрыты плечи и ноги, лучше надевать в пол платье или юбку. Брюки женщинам можно, но не шорты.
Рекомендации по нахождению в минеральных источниках
В минеральных водах не рекомендовано находиться больше одного часа, и лучше разделить этот час на несколько коротких погружений по 15 минут, так как воды насыщенны большим количеством минералов и полезных веществ, которые сразу в больших дозах принимать не рекомендуется.
В воде лучше находится по грудь, не опуская тело по шею, и ни в коем случае нельзя нырять.
Какая стоимость дополнительных суток в гостинице?
В данном разделе представлены цены доп. суток в гостинице за 1 человека, для заездов до/после тура:
Доп. сутки без питания:
Маск
стандарт
1-но местный
стандарт
2-х местный
Делюкс
1-но местный
Делюкс
2-х местный
полулюкс
1-но местный
полулюкс
2-х местный
доп.
место
6 000
3 000
6 500
3 250
7 500
3 750
1 800
|Бештау
стандарт
1-но местный
стандарт
2-х местный
комфорт
1-но местный
комфорт
2-х местный
люкс
2-х местный
семейный
3-х местный
семейный
4-х местный
доп.
место
6 000
3 000
7 000
3 500
4 250
3 200
2 400
1 800
|Машук
эконом
1-но местный
эконом
2-х местный
стандарт
1-но местный
стандарт
2-х местный
комфорт
2-х местный
комфорт
3-х местный
семейный
3-х местный
семейный
4-х местный
доп.
место
3 700
2 250
4 200
2 350
4 150
2 800
3 700
2 750
1 700
|Пятигорск
стандарт singl
1-но местный
стандарт
1-но местный
стандарт
2-х местный
джуниор
1-но местный
джуниор
2-х местный
3 000
4 800
2 400
5 800
2 900
|Южная
стандарт singl
1-но местный
стандарт
1-но местный
стандарт
2-х местный
джуниор
1-но местный
джуниор
2-х местный
доп.
место
2 900
4 000
2 000
5 000
2 500
1 000
Какое будет питание (в тарифе с питанием)?
Завтраки в отеле Бештау и Машук – «шведский стол», в отеле Наутилусе – накрытие.
В Машук обеды и ужины по меню, выбираете на месте.
В Бештау нужно выбирать вариант питания по меню заранее (вы сможете выбрать при оформлении тура).
Внимание! В гостинице "Наутилус" изменился график работы ресторана (с 8:00 до 19:00). В связи с чем, у туристов вместо ужина будет ланч-бокс, который разогреют в гостинице.
Есть ли скидки в туре?
Скидка детям до 10 лет — 5%.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Во второй день посетили Кисловодск, насладились красотой парка, его масштабами.