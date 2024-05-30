С Светлана Это Кавказ Тур по городам Кавказских Минеральных Вод, Приэльбрусье, Домбай очень понравился. Великолепные заснеженные вершины горы, красота парков городов. Восхитительные краски природы. Отличная погода. Всё сошлось.

С Светлана Это Кавказ Организация тура понравилась. Удобное расположение гостиницы, транспортные услуги. Хочется отметить отличную работу гидов.

Т Татьяна Новый год с видом на Эльбрус Тур очень понравился, было познавательно. Организация тура, трансфер, проживание, питание и впечатления на круглую 5. Особая благодарность нашему гиду Батыру. Рекомендую однозначно!!!

А Андрей Кавказские каникулы с итальянским акцентом на 3 дня Всё понравилось, рекомендую. Я бы сказал бережное отношение к гостям.

Н Надежда Кавказские каникулы с итальянским акцентом на 3 дня Организовано всё чётко. Никаких накладок.

А Анастасия Зимний Эльбрус и регион КМВ. Тур на выходные Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!

Т Татьяна Новый год на Кавказе Все самые лучшие слова можно сказать об организаторе туров по КМВ принимающей стороне. Очень четкая организация во всем. Самые профессиональные гиды и водители. Ни одного опоздания или задержки. Очень всем советую данное турагентство.

О Ольга Зимний Эльбрус и регион КМВ. Тур на выходные Все было организовано отлично!

Л Людмила Новогодние каникулы в Кисловодске Отличный тур по Кавказу. Очень хорошие экскурсоводы от принимающей стороны: Анна, Герман, Светлана, Фатима, Наталья. Парк-отель "Амира" удачно расположен рядом с Национальным парком, Курортным бульваром. Тур рекомендую.