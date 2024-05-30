Туры на автобусе в Ессентуках

Найдено 22 тура в категории «На автобусе» в Ессентуках, цены от 11 950 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Летне-осеннее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Летне-осеннее путешествие
Начало: г. Минеральные Воды
Завтра в 10:00
30 июня в 10:00
от 64 950 за человека
Курортный роман. Экскурсионный тур на Северном Кавказе
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Курортный роман. Экскурсионный тур на Северном Кавказе
Начало: Г. Минеральные Воды
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 75 250 за человека
Выходные на водах Кавказа
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Выходные на водах Кавказа
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
6 сен в 10:00
20 сен в 10:00
от 28 000 за человека
Выходные в равновесии. Спа-тур на Кавказе
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Выходные в равновесии. Спа-тур на Кавказе
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
27 июня в 10:00
25 июля в 10:00
от 43 000 за человека
Верхняя Балкария и регион КМВ. Тур на выходные
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Верхняя Балкария и регион КМВ. Тур на выходные
Начало: Г. Пятигорск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 15 800 за человека
Тур на выходные: Джилы-Су и регион КМВ
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Тур на выходные: Джилы-Су и регион КМВ
Начало: Г. Пятигорск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 16 450 за человека
Это Кавказ
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Это Кавказ
Начало: Россия, Ставропольский край, Кисловодск
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 41 900 за человека
Кавказская рулетка. Тур со случайной экскурсией
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Кавказская рулетка. Тур со случайной экскурсией
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 13 800 за человека
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод
Начало: г. Минеральные Воды
1 ноя в 10:00
от 59 500 за человека
Новый год с видом на Эльбрус
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новый год с видом на Эльбрус
Начало: г. Минеральные Воды / г. Ессентуки
28 дек в 10:00
от 39 700 за человека
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Рождество
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Рождество
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
1 янв в 10:00
от 66 800 за человека
Кавказские каникулы с итальянским акцентом на 4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Кавказские каникулы с итальянским акцентом на 4 дня
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
3 янв в 10:00
от 43 500 за человека
Кавказские каникулы с итальянским акцентом на 3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Кавказские каникулы с итальянским акцентом на 3 дня
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
14 сен в 10:00
29 сен в 10:00
от 35 000 за человека
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Осенне-зимнее путешествие
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Осенне-зимнее путешествие
Экскурсионный тур «Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Осенне-зимнее путешествие» на 6 дней
Начало: г. Минеральные Воды
18 ноя в 10:00
2 дек в 10:00
от 39 550 за человека
Зимний Эльбрус и регион КМВ. Тур на выходные
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Зимний Эльбрус и регион КМВ. Тур на выходные
Начало: г. Пятигорск
27 дек в 10:00
3 янв в 10:00
от 14 300 за человека
Новый год на Кавказе
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новый год на Кавказе
Начало: г. Пятигорск
28 дек в 10:00
2 янв в 10:00
от 45 500 за человека
Новый год в Кисловодске
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Новый год в Кисловодске
Начало: Россия, Ставропольский край, Кисловодск
28 дек в 10:00
от 53 600 за человека
Новогодние каникулы в Кисловодске
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодние каникулы в Кисловодске
Начало: Россия, Ставропольский край, Кисловодск
31 дек в 10:00
от 48 000 за человека
Это Кавказ! Зимнее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Это Кавказ! Зимнее путешествие
Начало: Россия, Ставропольский край, Кисловодск
4 ноя в 10:00
11 ноя в 10:00
от 46 050 за человека
Зимняя Верхняя Балкария и регион КМВ. Тур на выходные
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Зимняя Верхняя Балкария и регион КМВ. Тур на выходные
Начало: Г. Пятигорск
4 янв в 10:00
от 11 950 за человека
Зимний Джилы-Су и регион КМВ. Тур на выходные
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Зимний Джилы-Су и регион КМВ. Тур на выходные
Начало: Г. Пятигорск
27 дек в 10:00
3 янв в 10:00
от 15 200 за человека
Кавказские термы, горы и водопады на Новый год
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
2 отзыва
Кавказские термы, горы и водопады на Новый год
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
53 400 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Светлана
    30 мая 2024
    Это Кавказ
    Тур по городам Кавказских Минеральных Вод, Приэльбрусье, Домбай очень понравился. Великолепные заснеженные вершины горы, красота парков городов. Восхитительные краски природы. Отличная погода. Всё сошлось.
  • С
    Светлана
    30 мая 2024
    Это Кавказ
    Организация тура понравилась. Удобное расположение гостиницы, транспортные услуги. Хочется отметить отличную работу гидов.
  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Новый год с видом на Эльбрус
    Тур очень понравился, было познавательно. Организация тура, трансфер, проживание, питание и впечатления на круглую 5. Особая благодарность нашему гиду Батыру. Рекомендую однозначно!!!
  • А
    Андрей
    29 мая 2024
    Кавказские каникулы с итальянским акцентом на 3 дня
    Всё понравилось, рекомендую. Я бы сказал бережное отношение к гостям.
    Всё понравилось, рекомендую. Я бы сказал бережное отношение к гостямВсё понравилось, рекомендую. Я бы сказал бережное отношение к гостямВсё понравилось, рекомендую. Я бы сказал бережное отношение к гостям
  • Н
    Надежда
    22 мая 2024
    Кавказские каникулы с итальянским акцентом на 3 дня
    Организовано всё чётко. Никаких накладок.
    Организовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладок
  • А
    Анастасия
    22 мая 2024
    Зимний Эльбрус и регион КМВ. Тур на выходные
    Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
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  • Т
    Татьяна
    18 мая 2024
    Новый год на Кавказе
    Все самые лучшие слова можно сказать об организаторе туров по КМВ принимающей стороне. Очень четкая организация во всем. Самые профессиональные гиды и водители. Ни одного опоздания или задержки. Очень всем советую данное турагентство.
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  • О
    Ольга
    17 мая 2024
    Зимний Эльбрус и регион КМВ. Тур на выходные
    Все было организовано отлично!
  • Л
    Людмила
    13 мая 2024
    Новогодние каникулы в Кисловодске
    Отличный тур по Кавказу. Очень хорошие экскурсоводы от принимающей стороны: Анна, Герман, Светлана, Фатима, Наталья. Парк-отель "Амира" удачно расположен рядом с Национальным парком, Курортным бульваром. Тур рекомендую.
  • Л
    Людмила
    24 января 2024
    Новый год на Кавказе
    На КМВ - впервые! Вернемся обязательно!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «На автобусе»

Самые популярные туры этой рубрики в Ессентуках
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 22
  1. Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Летне-осеннее путешествие
  2. Курортный роман. Экскурсионный тур на Северном Кавказе
  3. Выходные на водах Кавказа
  4. Выходные в равновесии. Спа-тур на Кавказе
  5. Верхняя Балкария и регион КМВ. Тур на выходные
Какие места ещё посмотреть в Ессентуках
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Джилы-су
  2. Эльбрус
  3. Казачье подворье
Сколько стоит тур в Ессентуках в июне 2024
Сейчас в Ессентуках в категории "На автобусе" можно забронировать 22 тура от 11 950 до 75 250. Туристы уже оставили гидам 65 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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