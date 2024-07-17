Озеро Гижгит, Поляна нарзанов и Эльбрус: экскурсия в мини-группе

Вдохновиться величественной природой Приэльбрусья и подняться на высоту 3847 м
В путешествии вы проедете захватывающим маршрутом до Баксанского ущелья, где начинается путь всех покорителей «Вечной горы». По дороге заправитесь вкуснейшими хычинами. Остановитесь у бирюзового озера, окутанного легендами. Отведаете нарзан прямо из источников. Побываете в самом высокогорном городе России. И подниметесь по канатной дороге — к незабываемым видам.
Озеро Гижгит, Поляна нарзанов и Эльбрус: экскурсия в мини-группе
Озеро Гижгит, Поляна нарзанов и Эльбрус: экскурсия в мини-группе
Озеро Гижгит, Поляна нарзанов и Эльбрус: экскурсия в мини-группе
Ближайшие даты:
Время начала: 06:30, 07:00

Описание экскурсии

Аутентичный завтрак. Перед путешествием по Кавказу первым делом следует хорошенько подкрепиться. Остановимся на завтрак в кафе, где вы продегустируете хычины, айран, чай на горных травах и другие блюда национальной кухни.

Озеро Гижгит, словно драгоценный бирюзовый камень, обрамлённый горами Кавказа. Вы откроете чарующие виды с его побережья, а также услышите пугающие легенды и истории, связанные с ним.

Курорт «Азау». По канатной дороге поднимемся к предгорьям Эльбруса. Вы увидите долины и альпийские луга, насладитесь кристально-чистым воздухом и величием Кавказского хребта.

Национальный парк «Приэльбрусье». Наша цель — знаменитая Поляна нарзанов. Здесь вы вдоволь напьётесь целебной воды и сделаете фото «инопланетных» пейзажей. А ещё, если захотите, вам покажут, как ловить форель, и при вас её приготовят.

Город-феникс. Впереди самый высокогорный город России. Вы увидите заброшенные корпуса, шахты горно-обогатительного комбината и узнаете, как возрождается Тырныауз после трагедии в 2000 году

Баксанское ущелье. В завершение вы посетите мекку альпинистов и горнолыжников. Именно из долины реки Баксан начинаются все маршруты восхождения на Эльбрус. Вы проедете по одной из самых живописных дорог Кавказа, увидите бурную горную реку и памятник первым покорителям Эльбруса. Как удалось смельчакам почти 200 лет назад без специального снаряжения покорить пятитысячник? Вам предстоит узнать на экскурсии.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле УАЗ Патриот или другом внедорожнике/минивэне. Дорога до первой точки занимает около 4 часов
  • Дополнительные расходы
    — питание — 500-600 руб.
    — канатная дорога в Азау— от 900 руб. до 2100 руб. (если вдруг она будет закрыта, поедем в Чегет — 900 руб.)
    — по желанию подъём на высоту 4600 метров на ратраке или снегоходе
  • По согласованию со всеми участниками группы можем посетить Байдаевский водопад и ущелье Адыр-Су
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 06:30 и 07:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30 и 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Ессентуков

ГрупповыеДжиппингПрирода и пейзажиНа машинеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровЛетниеГорыВыездныеНа выходныеНа весь деньЭльбрусПопулярные местаКавказГижгитДля студентовНа микроавтобусе

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