1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Путешествие на Большой и Малый Бермамыт: Смотровые площадки Кавказа
Вас ждет незабываемое путешествие к вершинам Большого и Малого Бермамыта, где красота Кавказа откроется во всем своем величии
Начало: Ессентуки Жд вокзал
«Оцените шикарные виды на седовласый Эльбрус и раскроете историю происхождения природных сокровищ Карачаево-Черкесии»
Сегодня в 04:30
Завтра в 02:30
16 800₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Ессентуков в мини-группе
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Кабардино-Балкарии! В мини-группе до 8 человек вы увидите озеро Гижгит, Эльбрус и другие удивительные места
Начало: В районе ж/д вокзала
«Вы окажетесь на высоте более 3750 метров и оцените захватывающую дух панораму Эльбруса»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
43003 870₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в Домбай: где горы встречают небо
Погрузитесь в мир неповторимых красот Домбая, где каждый шаг открывает новые впечатления. Перевал Гумбаши, Сырная пещера и многое другое ждут вас
«По дороге мы остановимся на смотровой площадке с прекрасным видом на Эльбрус»
Сегодня в 07:30
Завтра в 06:30
от 14 800₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
11 часов
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит: впечатляющие виды и культура
Проведите незабываемый день, погружаясь в величие природы и культурное наследие Кабардино-Балкарии
«Баксанское ущелье — мы расскажем о жизни людей, населяющих эти живописные места, и покажем памятник Первым покорителям Эльбруса»
Сегодня в 09:00
Завтра в 06:00
от 14 800₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Плато Бермамыт: горные пейзажи и культура Карачаево-Черкесии
Погрузитесь в мир горных вершин и древних легенд на комфортабельном внедорожнике. Плато Бермамыт ждет вас
«Даже сам седой исполин Эльбрус предстанет перед вами в лучах солнца»
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
от 16 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Ессентуков в Домбай: Путешествие через древний Кавказ
Откройте для себя красоту Карачаево-Черкесии с экскурсией из Ессентуков в Домбай. Перевал Гумбаши, Сентинский храм и многое другое ждут вас
Начало: В любом удобном для Вас месте
19 июня в 06:00
28 июня в 06:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Манящий Эльбрус: однодневное путешествие из Ессентуков
Погрузитесь в мир горных вершин и легендарных историй с экскурсией на Эльбрус из Ессентуков. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: По договоренности в любом городе КМВ
«Кульминацией поездки станет посещение поляны Азау (2350 метров над уровнем моря), а оттуда — на подъемнике до самой высокой станции Эльбруса»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1650014 850₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Мини-группа
11 часов
Путешествие к Эльбрусу и красотам Кавказа из Ессентуков
Исследуйте величие Эльбруса и тайны Кавказа, наслаждаясь впечатляющими видами и культурным наследием
Начало: По вашему адресу в Ессентуках
«В пути вас будут сопровождать истории о восхождениях на Эльбрус, а также рассказы о культуре народов края»
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45 и 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 06:15
47154 008₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Путешествие к загадочному Джилы-Су из Ессентуков: водопады и Эльбрус
Погрузитесь в мир природных чудес во время экскурсии к Джилы-Су. Вас ждут величественные водопады, величие Эльбруса и уникальные скалы Аватара
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске
«Первая локация в нашей экскурсии — плато Шаджатмаз: вы полюбуетесь видом на могучий Эльбрус и услышите о двух обсерваториях, расположенных прямо на плато»
10 июня в 07:00
17 июня в 07:00
от 15 000₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Худесский лабиринт и величественный Эльбрус: индивидуальная экскурсия в Ессентуках
Исследуйте Худесский лабиринт и насладитесь видами Эльбруса. Попробуйте местный нарзан и узнайте интересные факты о кавказских традициях
Начало: Ессентуки ЖД вокзал
«По желанию мы также можем остановиться в кафе с местной кухней или устроить пикник с видом на Эльбрус»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2100018 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Домбай из Ессентуков: в гармонии с природой и историей
Поднимитесь на канатке к облакам в Домбае, вдохните свежесть гор и узнайте тайны древних храмов и ущелий
Начало: По договоренности
«Вы проедете по одной из самых живописных дорог Северного Кавказа — через перевал Гумбаши — и полюбуетесь со смотровой площадки видом на Эльбрус»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 15 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Путешествие к Эльбрусу: величие гор, озеро Гижгит и целебный нарзан
Вас ждет погружение в мир кавказской природы, восхождение на Эльбрус и знакомство с легендарным нарзаном
Начало: У вашего места пребывания в Ессентуках
«По ней мы поедем на поляну Азау, откуда вы сможете подняться на Эльбрус до отметки 3780 м по самой высокогорной канатке в мире»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
41503 735₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Из Ессентуков - в горный поселок Архыз
Кристально чистые реки, буковые леса, древние храмы и вид на Эльбрус за один день
Начало: По договорённости
«Вы проедете по одной из самых красивых дорог Северного Кавказа — через перевал Гумбаши — и полюбуетесь со смотровой площадки отличным видом на Эльбрус»
Сегодня в 09:00
Завтра в 06:00
от 16 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие на джипе в Джилы-Су из Ессентуков: водопады и плато
Погрузитесь в мир природных чудес Джилы-Су: минеральные источники, величественные водопады и захватывающие виды Эльбруса ждут вас
Начало: По договоренности
«Величественные водопады и лучшие виды на Эльбрус»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
11 часов
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Ессентуков
В Архызе вас ждут ледники, снежные вершины, ущелья и водопады. Пройдите по эко-тропам, поднимитесь на канатной дороге и насладитесь пикником у горной реки
Начало: В Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске по адресу ва...
«Дорога в поселок Архыз сама по себе достойна отдельного путешествия: вас ждут потрясающие пейзажи перевела Гумбаши, виды на снежный Эльбрус и могучий Кавказский хребет»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
18 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день (из Ессентуков)
Путешествие по одному из самых живописных маршрутов Кавказа - к чарующим уголкам Карачаево-Черкессии
Начало: В любом удобном для Вас месте
«Вашему взору предстанет прекрасный ракурс на Кавказский хребет и величавый Эльбрус»
19 июня в 06:00
28 июня в 06:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Джип-тур на урочище Джилы-Су с видами на Эльбрус и минеральными источниками
Путешествие на джипе к урочищу Джилы-Су. Впечатляющие виды Эльбруса, горные водопады и древние башни. Узнайте местные легенды и насладитесь природой
Начало: По договоренности
«Эльбрус, водопады и «Башенное ущелье»»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Групповая поездка в урочище Джилы-Су: природа, нарзанные ванны и водопады
Откройте для себя красоту Кавказа в урочище Джилы-Су. Вас ждут впечатляющие виды, целебные нарзанные ванны и дружелюбные суслики
Начало: У ж/д вокзала Ессентуков
«Отсюда открывается отличный вид на обсерваторию, плато Канжол, Кавказский хребет и Эльбрус»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
16 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Экскурсия «Эльбрус и озеро Гижгит» - величие Кавказа из Ессентуков
Исследуйте величественный Эльбрус и сказочные озера Гижгит, погрузитесь в мир кавказской природы и культуры
Начало: От вашего места проживания в пределах города Ессен...
«При желании подниметесь по канатным дорогам на склоны Чегета и Эльбруса»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
46253 700₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Плато Бермамыт - путешествие в «Край каменных великанов» из Ессентуков
Насладиться лучшими видами на Эльбрус, оценить гигантские скалы и попробовать местный нарзан
«А также насладитесь невероятной панорамой Эльбруса, который виден отсюда от подножия до вершины, услышите легенду о скалах Монахи и отыщете место, напоминающее двойной каменный амфитеатр с отточенными ветром ступенями»
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 7 чел.
скидка
20%
Групповая
12 часов
Из Ессентуков - на Эльбрус: групповая экскурсия
Путешествие к Эльбрусу из Ессентуков: откройте для себя природные и исторические сокровища Кавказа
Начало: От вашего места пребывания
«Далее осмотрим памятники первым покорителям Эльбруса»
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
48993 920₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Из Ессентуков через Баксанское ущелье и Гижгит - в сказочное Приэльбрусье
Путешествие к Эльбрусу через Баксанское ущелье и озеро Гижгит. Впечатляющие виды, исторические факты и дегустация минеральной воды ждут вас
Начало: У места вашего проживания
«Мы прокатимся по асфальтированной дороге на высоте 2500 м, которая ведёт прямо к Эльбрусу»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
41113 700₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Нестандартный джип-тур на Джилы-Су и плато Бермамыт из Ессентуков
Открыть захватывающие панорамы гор, ущелий, водопадов и пройти скрытыми тропами к знаменитым плато
Начало: В Ессентуках, Пятигорске, Кисловодске, Железноводс...
«На смотровой площадке вы полюбуетесь панорамами Эльбруса и Кавказского хребта»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
24 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
12%
Групповая
12 часов
Легенды Кавказа: Эльбрус и озеро Гижгит - путешествие по Ессентукам
Погрузитесь в мир кавказских легенд с экскурсией по самым живописным уголкам Ессентуков. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Ваш адрес в городах КМВ
«В гости к великану Наш путь к Эльбрусу лежит вдоль завораживающего Баксанского ущелья к селению Азау и станции горнолыжного курорта «Приэльбрусье»»
Расписание: Ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
43003 784₽ за человека
Групповая
12 часов
Волшебное Приэльбрусье: Эльбрус, озеро Гижгит и многое другое
Захватывающая 12-часовая экскурсия в мини-группе по живописным уголкам Приэльбрусья. Впечатления, которые останутся с вами навсегда
Начало: Накануне поездки сообщите ваш адрес в вотсапе/смс
«Мы прокатимся по асфальтированной высокогорной дороге, которая ведёт прямо к Эльбрусу (2500 м»
Расписание: Ежедневно в 07:15
Сегодня в 07:15
Завтра в 07:15
3 700₽ за человека
Групповая
12 часов
Безенгийский Язык Тролля и сокровища Верхней Балкарии: экскурсия из Ессентуков
Погрузитесь в мир древних легенд и средневековой истории с экскурсией по Верхней Балкарии. Вас ждут захватывающие пейзажи и незабываемые впечатления
Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа
«Особенное очарование ему придаёт то, что расположен он посреди озера, окружённого лесом, а в ясную погоду отсюда хорошо виден Эльбрус»
Расписание: Ежедневно в 6:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
4 500₽ за человека
Групповая
10 часов
Экскурсия на Эльбрус: Величие и таинственность Кавказа
Поднимитесь на канатной дороге к величественному Эльбрусу, исследуйте снежные склоны и высокогорное озеро Гижгит с его лазурными водами
Начало: Ваше место проживание в пределах КМВ
«Приедем к Эльбрусу, оценим его размах, сядем на канатку и отправимся на доступную высоту 3»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700₽ за человека
Групповая
9 часов
На Джилы-Су по самой красивой дороге: водопады, Эльбрус и кавказская кухня
Путешествие к целебным источникам Джилы-Су обещает незабываемые впечатления от величия Кавказа, вкуса местной кухни и чистоты горных вод
Начало: От вашего отеля
«Опытный гид поделится с вами историями этого края, вы познакомитесь с кавказской кухней, попьете воду из минеральных источников и сделаете фото на фоне Кавказского хребта и величавого Эльбруса»
Расписание: Ежедневно: 07:15, 07:30, 07:45
Завтра в 07:15
10 июня в 07:15
3 500₽ за человека
Мини-группа
9 часов
На плато Бермамыт в мини-группе из Ессентуков
Начало: Ж/д вокзал, возле входа в центральный парк
«Оно имеет высоту 2600 метров над уровнем моря и красивыми отвесными скалами обрывается в сторону Эльбруса – высочайшей точки Европы с высотой 5642 метра над уровнем моря»
Расписание: Ежедневно в 02:00 (рассвет), 07:00 (дневная), 14:00 (закат)
Сегодня в 07:00
Завтра в 02:00
3 500₽ за человека
Групповая
7 часов
Плато Бермамыт: Русская Исландия с видом на Эльбрус
Откройте величие Кавказа, встречая рассвет или закат на плато Бермамыт с экскурсией из Ессентуков
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
«С Бермамыта открываются живописные виды на Кавказский хребет и, самое главное, вид на завораживающий Эльбрус (высота 5645 м)»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:30
Завтра в 02:00
от 3 500₽ за человека
Групповая
12 часов
Путешествие на Эльбрус и Чегет: день величественных гор из Ессентуков
Откройте для себя величие Эльбруса, покорите высоты Чегета и насладитесь чистейшим воздухом Приэльбрусья в однодневной экскурсии
Начало: Ессентуки, ул. Анджиевского, д. 1
«Прибыв на «Кьюн» (высота 3100 м), осматриваем красоты ГКХ и вершины Эльбруса»
Расписание: Ежедневно в 06:40
Завтра в 06:40
10 июня в 06:45
2 400₽ за человека
Мини-группа
11 часов
Приэльбрусье: живописный тур к Эльбрусу в мини-группе из Ессентуков
Вас ждет насыщенное путешествие к сердцу Кавказа - Эльбрусу. Неповторимые пейзажи, кавказская кухня и целебная вода - все в одном туре
Начало: Ваш отель
«С нашим маршрутом и опытным гидом вы совершите максимально комфортное и увлекательное путешествие к высочайшей точке России и Европы — горе Эльбрус»
Расписание: Ежедневно: 07:15, 07:30, 07:45
Сегодня в 07:15
Завтра в 07:15
3 700₽ за человека
скидка
3%
Индивидуальная
10 часов
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит
Начало: Ваш адрес в Ессентуках
«Здесь вы сможете воспользоваться канаткой, которая поднимет вас на высоту 3500 метров над уровнем моря — до станции «МИР» на Эльбрусе»
Расписание: Ежедневно с 8.00 до 9.00
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1700016 490₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
11 часов
Эльбрус в мини группе
Начало: Ессентуки, ул. Вокзальная, д. 1
«Эльбрус включён в список высочайших вершин частей света «Семь вершин»»
Расписание: Каждый день в 7:30
Сегодня в 07:15
Завтра в 07:15
3 700₽ за человека
Мини-группа
9 часов
Джилы-Су из Ессентуков: водопады и минеральные источники
Начало: Мы забираем вас по адресу проживания
«Много остановок для фотографии, минеральные источники, водопады, шикарный вид на Эльбрус и Кавказский хребет»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 500₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Панорамы Эльбруса и волшебное озеро Гижгит
Начало: По месту проживания или ж/д вокзал Ессентуки
«Гора Эльбрус Дремлющий вулкан, являющийся самой высокой точкой в России, на Кавказе и в Европе, имеет две красивые вершины — восточную (5621 м»
Расписание: в 7:00 ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Путешествие к великому Эльбрусу и озеру Гижгит
Начало: По договоренности
«Отправляемся к подножью самой высокой точки России и Европы - великому Эльбрусу»
Расписание: Ежедневно в 07.00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700₽ за человека
Групповая
12 часов
Эльбрус и Чегет
Начало: Привокзальная Площадь, Ессентуки
«Заснеженный горб Эльбруса завораживает и манит своей недоступностью»
Расписание: Вторник, Четверг, Суббота, Воскресенье 06:00
Завтра в 06:00
11 июня в 06:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Долина нарзанов в Кабардино-балкарии
Начало: Ессентуки
«По пути остановимся не далеко от обсерватории на плато и насладимся видом великого Эльбруса и Большого Кавказского хребта»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 500₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
7 часов
День и закат на плато Бермамыт
Начало: По согласованию
«Что вас ожидает: Плато Бермамыт считается одной из лучших смотровых площадок с видом на Эльбрус и Кавказский хребет, его не зря сравнивают с Гранд Каньоном»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
3 700₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
«Эльбрус протыкает макушкой небо чуть севернее Главного Кавказского хребта»
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 300₽ за человека
скидка
18%
Групповая
11 часов
Эльбрус и озеро Гижгит - жемчужины Кавказа в мини-группе из Ессентуков
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Ессентуки
«поляна Азау и Эльбрус Конечной точкой ущелья является поляна Азау, которая и есть часть великого Эльбруса»
Расписание: Ежедневно в 07:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 45203 706₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскурсия в Джилы-Су из Ессентуков
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Ессентуки
«гора Баран, перевал Шатджатмаз и панорамы Эльбруса В самом начале нашего путешествия мы будем пересекать границу Ставропольского края и Карачаево-Черкессии на горе Баран, с которой в хорошую погоду Эльбрус нам покажет себя впервые за день»
Расписание: ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 19 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Влюбиться в Пятигорск за один день
Начало: Пятигорск. По договоренности заберу из Ессентуков
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
12 июня в 09:00
11 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
13 часов
Эльбрус из Ессентуков
«Самая высокая точка Кавказа и всей Европы — могущественный и величественный Эльбрус»
Расписание: Среда, пятница, воскресенье в 06:40
3 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана7 июня 2024Отлично прошёл день! Роман старался все сделать по кавказски гостеприимно, всегда спрашивал комфортно ли нам и рассказал много интересной информации. Машина чистая с кондиционером. Спасибо за этот день!!!
- ООльга6 июня 2024Чудесные локации, отличная машина, Эльбрус во всей красе
- ИИрина3 июня 2024Была на экскурсии с внучкой и остались очень довольны Муратом- хороший гид и прекрасный водитель, а также: - внимательный (организовал
- TTatyana29 мая 2024Экскурсия была 24 мая 2024 года. Погода немного подкачала, но впечатлений от увиденного не испортила, даже наоборот, привнесла свой шарм,
- ЕЕкатерина28 мая 2024Я увидела космос в моём понимании!! Хоть Эльбрус и постеснялся - это лучшие виды, которые я только успела увидеть. Сама
- ВВера27 мая 2024Спасибо гиду Давиду за увлекательный рассказ о достопримечательностях края. И интересно, и с юмором,и познавательно. По программе - четкий тайминг,увидели всё и немножко больше. Хватило времени и для подъёма на Эльбрус, и на фотосессии. Огромное, просто огромнейшее спасибо за тур!
- ЭЭль26 мая 2024В первую очередь необходимо отметить саму организацию: забирают из выбранного туристом места, всё рассказывают, консультируют, отвечают на любые вопросы. Заботятся
- РРенита25 мая 2024Это было потрясающе. Нам повезло с гидом и погодой. Роман очень внимателен, учитывает все пожелания. Мы хотели пофоткать лошадей и
- ППолина24 мая 2024Поездка в горы всегда впечатляет. За один день посетили несколько локаций. Поднялись в горы к доброму волшебнику. Он угостил нас
- ИИрина24 мая 2024Все отлично, но из этой экскурсии мы не видели Адыр-Су, после Эльбруса, сразу на поляну Нарзанов))))
Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Эльбрус»
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Сейчас в Ессентуках в категории "Эльбрус" можно забронировать 63 экскурсии от 2 400 до 24 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 1347 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Туры на Эльбрус – отличный вариант времяпровождения, который позволит жителям и гостям Ессентуков посетить самую высокую горную вершину Европы. Путешествие с опытным гидом подарит вам массу ярких эмоций и незабываемых впечатлений, позволит насладиться красивейшими горными пейзажами и сделать крутые фото. Забронировать места для поездки на Эльбрус из Ессентуков на автобусе или машине по привлекательным ценам вы можете из списка ниже