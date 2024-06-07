Экскурсионные туры на Эльбрус из Ессентуков на автобусе или авто с гидом по выгодным ценам

Найдено 63 экскурсии в категории «Эльбрус» в Ессентуках, цены от 2 400 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большой и Малый Бермамыт
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
55 отзывов
Путешествие на Большой и Малый Бермамыт: Смотровые площадки Кавказа
Вас ждет незабываемое путешествие к вершинам Большого и Малого Бермамыта, где красота Кавказа откроется во всем своем величии
Начало: Ессентуки Жд вокзал
«Оцените шикарные виды на седовласый Эльбрус и раскроете историю происхождения природных сокровищ Карачаево-Черкесии»
Сегодня в 04:30
Завтра в 02:30
16 800 за всё до 4 чел.
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Ессентуков в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
117 отзывов
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Ессентуков в мини-группе
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Кабардино-Балкарии! В мини-группе до 8 человек вы увидите озеро Гижгит, Эльбрус и другие удивительные места
Начало: В районе ж/д вокзала
«Вы окажетесь на высоте более 3750 метров и оцените захватывающую дух панораму Эльбруса»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
43003 870 за человека
Путешествие в Домбай: туда, где бьется сердце гор
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
33 отзыва
Путешествие в Домбай: где горы встречают небо
Погрузитесь в мир неповторимых красот Домбая, где каждый шаг открывает новые впечатления. Перевал Гумбаши, Сырная пещера и многое другое ждут вас
«По дороге мы остановимся на смотровой площадке с прекрасным видом на Эльбрус»
Сегодня в 07:30
Завтра в 06:30
от 14 800 за всё до 7 чел.
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
52 отзыва
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит: впечатляющие виды и культура
Проведите незабываемый день, погружаясь в величие природы и культурное наследие Кабардино-Балкарии
«Баксанское ущелье — мы расскажем о жизни людей, населяющих эти живописные места, и покажем памятник Первым покорителям Эльбруса»
Сегодня в 09:00
Завтра в 06:00
от 14 800 за всё до 7 чел.
На плато Бермамыт за невероятными пейзажами! (Из Ессентуков)
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
19 отзывов
Плато Бермамыт: горные пейзажи и культура Карачаево-Черкесии
Погрузитесь в мир горных вершин и древних легенд на комфортабельном внедорожнике. Плато Бермамыт ждет вас
«Даже сам седой исполин Эльбрус предстанет перед вами в лучах солнца»
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
от 16 000 за всё до 6 чел.
Из Ессентуков - в великолепный Домбай
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
31 отзыв
Из Ессентуков в Домбай: Путешествие через древний Кавказ
Откройте для себя красоту Карачаево-Черкесии с экскурсией из Ессентуков в Домбай. Перевал Гумбаши, Сентинский храм и многое другое ждут вас
Начало: В любом удобном для Вас месте
19 июня в 06:00
28 июня в 06:00
15 000 за всё до 3 чел.
Манящий Эльбрус из Ессентуков
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
29 отзывов
Манящий Эльбрус: однодневное путешествие из Ессентуков
Погрузитесь в мир горных вершин и легендарных историй с экскурсией на Эльбрус из Ессентуков. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: По договоренности в любом городе КМВ
«Кульминацией поездки станет посещение поляны Азау (2350 метров над уровнем моря), а оттуда — на подъемнике до самой высокой станции Эльбруса»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1650014 850 за всё до 4 чел.
Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Ессентуков в мини-группе
🚗 На машине
скидка
15%
Мини-группа
11 часов
35 отзывов
Путешествие к Эльбрусу и красотам Кавказа из Ессентуков
Исследуйте величие Эльбруса и тайны Кавказа, наслаждаясь впечатляющими видами и культурным наследием
Начало: По вашему адресу в Ессентуках
«В пути вас будут сопровождать истории о восхождениях на Эльбрус, а также рассказы о культуре народов края»
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45 и 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 06:15
47154 008 за человека
Путешествие к загадочному Джилы-Су из Ессентуков
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Путешествие к загадочному Джилы-Су из Ессентуков: водопады и Эльбрус
Погрузитесь в мир природных чудес во время экскурсии к Джилы-Су. Вас ждут величественные водопады, величие Эльбруса и уникальные скалы Аватара
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске
«Первая локация в нашей экскурсии — плато Шаджатмаз: вы полюбуетесь видом на могучий Эльбрус и услышите о двух обсерваториях, расположенных прямо на плато»
10 июня в 07:00
17 июня в 07:00
от 15 000 за всё до 7 чел.
Худесский лабиринт и величественный Эльбрус
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Худесский лабиринт и величественный Эльбрус: индивидуальная экскурсия в Ессентуках
Исследуйте Худесский лабиринт и насладитесь видами Эльбруса. Попробуйте местный нарзан и узнайте интересные факты о кавказских традициях
Начало: Ессентуки ЖД вокзал
«По желанию мы также можем остановиться в кафе с местной кухней или устроить пикник с видом на Эльбрус»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2100018 900 за всё до 4 чел.
Домбай: путь к вершинам Кавказа (из Ессентуков)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
8 отзывов
Домбай из Ессентуков: в гармонии с природой и историей
Поднимитесь на канатке к облакам в Домбае, вдохните свежесть гор и узнайте тайны древних храмов и ущелий
Начало: По договоренности
«Вы проедете по одной из самых живописных дорог Северного Кавказа — через перевал Гумбаши — и полюбуетесь со смотровой площадки видом на Эльбрус»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 15 000 за всё до 6 чел.
Эльбрус + озеро Гижгит + Поляна Нарзанов из Ессентуков
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
3 отзыва
Путешествие к Эльбрусу: величие гор, озеро Гижгит и целебный нарзан
Вас ждет погружение в мир кавказской природы, восхождение на Эльбрус и знакомство с легендарным нарзаном
Начало: У вашего места пребывания в Ессентуках
«По ней мы поедем на поляну Азау, откуда вы сможете подняться на Эльбрус до отметки 3780 м по самой высокогорной канатке в мире»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
41503 735 за человека
Из Ессентуков - в горный поселок Архыз
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Из Ессентуков - в горный поселок Архыз
Кристально чистые реки, буковые леса, древние храмы и вид на Эльбрус за один день
Начало: По договорённости
«Вы проедете по одной из самых красивых дорог Северного Кавказа — через перевал Гумбаши — и полюбуетесь со смотровой площадки отличным видом на Эльбрус»
Сегодня в 09:00
Завтра в 06:00
от 16 000 за всё до 7 чел.
Джип-тур в Джилы-Су из Ессентуков
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Путешествие на джипе в Джилы-Су из Ессентуков: водопады и плато
Погрузитесь в мир природных чудес Джилы-Су: минеральные источники, величественные водопады и захватывающие виды Эльбруса ждут вас
Начало: По договоренности
«Величественные водопады и лучшие виды на Эльбрус»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 15 000 за всё до 6 чел.
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Ессентуков
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Ессентуков
В Архызе вас ждут ледники, снежные вершины, ущелья и водопады. Пройдите по эко-тропам, поднимитесь на канатной дороге и насладитесь пикником у горной реки
Начало: В Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске по адресу ва...
«Дорога в поселок Архыз сама по себе достойна отдельного путешествия: вас ждут потрясающие пейзажи перевела Гумбаши, виды на снежный Эльбрус и могучий Кавказский хребет»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
18 000 за всё до 6 чел.
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день (из Ессентуков)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день (из Ессентуков)
Путешествие по одному из самых живописных маршрутов Кавказа - к чарующим уголкам Карачаево-Черкессии
Начало: В любом удобном для Вас месте
«Вашему взору предстанет прекрасный ракурс на Кавказский хребет и величавый Эльбрус»
19 июня в 06:00
28 июня в 06:00
15 000 за всё до 3 чел.
Джип-тур на необыкновенное урочище Джилы-Су
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Джип-тур на урочище Джилы-Су с видами на Эльбрус и минеральными источниками
Путешествие на джипе к урочищу Джилы-Су. Впечатляющие виды Эльбруса, горные водопады и древние башни. Узнайте местные легенды и насладитесь природой
Начало: По договоренности
«Эльбрус, водопады и «Башенное ущелье»»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
15 000 за всё до 4 чел.
Групповая поездка в урочище Джилы-Су из Ессентуков
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
6 отзывов
Групповая поездка в урочище Джилы-Су: природа, нарзанные ванны и водопады
Откройте для себя красоту Кавказа в урочище Джилы-Су. Вас ждут впечатляющие виды, целебные нарзанные ванны и дружелюбные суслики
Начало: У ж/д вокзала Ессентуков
«Отсюда открывается отличный вид на обсерваторию, плато Канжол, Кавказский хребет и Эльбрус»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
16 000 за всё до 5 чел.
Эльбрус и озеро Гижгит - к чудесам Кавказа из Ессентуков
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
16 отзывов
Экскурсия «Эльбрус и озеро Гижгит» - величие Кавказа из Ессентуков
Исследуйте величественный Эльбрус и сказочные озера Гижгит, погрузитесь в мир кавказской природы и культуры
Начало: От вашего места проживания в пределах города Ессен...
«При желании подниметесь по канатным дорогам на склоны Чегета и Эльбруса»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
46253 700 за человека
Плато Бермамыт - путешествие в «Край каменных великанов» из Ессентуков
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Плато Бермамыт - путешествие в «Край каменных великанов» из Ессентуков
Насладиться лучшими видами на Эльбрус, оценить гигантские скалы и попробовать местный нарзан
«А также насладитесь невероятной панорамой Эльбруса, который виден отсюда от подножия до вершины, услышите легенду о скалах Монахи и отыщете место, напоминающее двойной каменный амфитеатр с отточенными ветром ступенями»
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
15 000 за всё до 7 чел.
Из Ессентуков - на Эльбрус
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Групповая
12 часов
7 отзывов
Из Ессентуков - на Эльбрус: групповая экскурсия
Путешествие к Эльбрусу из Ессентуков: откройте для себя природные и исторические сокровища Кавказа
Начало: От вашего места пребывания
«Далее осмотрим памятники первым покорителям Эльбруса»
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
48993 920 за человека
Из Ессентуков через Баксанское ущелье и Гижгит - в сказочное Приэльбрусье
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
2 отзыва
Из Ессентуков через Баксанское ущелье и Гижгит - в сказочное Приэльбрусье
Путешествие к Эльбрусу через Баксанское ущелье и озеро Гижгит. Впечатляющие виды, исторические факты и дегустация минеральной воды ждут вас
Начало: У места вашего проживания
«Мы прокатимся по асфальтированной дороге на высоте 2500 м, которая ведёт прямо к Эльбрусу»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
41113 700 за человека
Нестандартный джип-тур на Джилы-Су и плато Бермамыт из Ессентуков
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Нестандартный джип-тур на Джилы-Су и плато Бермамыт из Ессентуков
Открыть захватывающие панорамы гор, ущелий, водопадов и пройти скрытыми тропами к знаменитым плато
Начало: В Ессентуках, Пятигорске, Кисловодске, Железноводс...
«На смотровой площадке вы полюбуетесь панорамами Эльбруса и Кавказского хребта»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
24 000 за всё до 4 чел.
Легенды Кавказа: Эльбрус, озеро Гижгит, ущелье Адыр Су и Поляна Нарзанов
🚌 На автобусе
скидка
12%
Групповая
12 часов
153 отзыва
Легенды Кавказа: Эльбрус и озеро Гижгит - путешествие по Ессентукам
Погрузитесь в мир кавказских легенд с экскурсией по самым живописным уголкам Ессентуков. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Ваш адрес в городах КМВ
«В гости к великану Наш путь к Эльбрусу лежит вдоль завораживающего Баксанского ущелья к селению Азау и станции горнолыжного курорта «Приэльбрусье»»
Расписание: Ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
43003 784 за человека
Волшебное Приэльбрусье: озеро Гижгит, Эльбрус, Адыр-Су, Поляна Нарзанов
Групповая
12 часов
133 отзыва
Волшебное Приэльбрусье: Эльбрус, озеро Гижгит и многое другое
Захватывающая 12-часовая экскурсия в мини-группе по живописным уголкам Приэльбрусья. Впечатления, которые останутся с вами навсегда
Начало: Накануне поездки сообщите ваш адрес в вотсапе/смс
«Мы прокатимся по асфальтированной высокогорной дороге, которая ведёт прямо к Эльбрусу (2500 м»
Расписание: Ежедневно в 07:15
Сегодня в 07:15
Завтра в 07:15
3 700 за человека
Безенгийский Язык Тролля, Верхняя Балкария и замок Шато-Эркен
Групповая
12 часов
102 отзыва
Безенгийский Язык Тролля и сокровища Верхней Балкарии: экскурсия из Ессентуков
Погрузитесь в мир древних легенд и средневековой истории с экскурсией по Верхней Балкарии. Вас ждут захватывающие пейзажи и незабываемые впечатления
Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа
«Особенное очарование ему придаёт то, что расположен он посреди озера, окружённого лесом, а в ясную погоду отсюда хорошо виден Эльбрус»
Расписание: Ежедневно в 6:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
4 500 за человека
Эльбрус или «Путешествие к спящему вулкану»
Групповая
10 часов
61 отзыв
Экскурсия на Эльбрус: Величие и таинственность Кавказа
Поднимитесь на канатной дороге к величественному Эльбрусу, исследуйте снежные склоны и высокогорное озеро Гижгит с его лазурными водами
Начало: Ваше место проживание в пределах КМВ
«Приедем к Эльбрусу, оценим его размах, сядем на канатку и отправимся на доступную высоту 3»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700 за человека
На Джилы-Су по самой красивой дороге
Групповая
9 часов
41 отзыв
На Джилы-Су по самой красивой дороге: водопады, Эльбрус и кавказская кухня
Путешествие к целебным источникам Джилы-Су обещает незабываемые впечатления от величия Кавказа, вкуса местной кухни и чистоты горных вод
Начало: От вашего отеля
«Опытный гид поделится с вами историями этого края, вы познакомитесь с кавказской кухней, попьете воду из минеральных источников и сделаете фото на фоне Кавказского хребта и величавого Эльбруса»
Расписание: Ежедневно: 07:15, 07:30, 07:45
Завтра в 07:15
10 июня в 07:15
3 500 за человека
На плато Бермамыт в мини-группе из Ессентуков
🚌 На автобусе
Мини-группа
9 часов
34 отзыва
На плато Бермамыт в мини-группе из Ессентуков
Начало: Ж/д вокзал, возле входа в центральный парк
«Оно имеет высоту 2600 метров над уровнем моря и красивыми отвесными скалами обрывается в сторону Эльбруса – высочайшей точки Европы с высотой 5642 метра над уровнем моря»
Расписание: Ежедневно в 02:00 (рассвет), 07:00 (дневная), 14:00 (закат)
Сегодня в 07:00
Завтра в 02:00
3 500 за человека
Русская Исландия или плато Бермамыт на рассвете, днем или на закате
Групповая
7 часов
132 отзыва
Плато Бермамыт: Русская Исландия с видом на Эльбрус
Откройте величие Кавказа, встречая рассвет или закат на плато Бермамыт с экскурсией из Ессентуков
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
«С Бермамыта открываются живописные виды на Кавказский хребет и, самое главное, вид на завораживающий Эльбрус (высота 5645 м)»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:30
Завтра в 02:00
от 3 500 за человека
Эльбрус и Чегет из Ессентуков
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
110 отзывов
Путешествие на Эльбрус и Чегет: день величественных гор из Ессентуков
Откройте для себя величие Эльбруса, покорите высоты Чегета и насладитесь чистейшим воздухом Приэльбрусья в однодневной экскурсии
Начало: Ессентуки, ул. Анджиевского, д. 1
«Прибыв на «Кьюн» (высота 3100 м), осматриваем красоты ГКХ и вершины Эльбруса»
Расписание: Ежедневно в 06:40
Завтра в 06:40
10 июня в 06:45
2 400 за человека
Приэльбрусье: живописный тур в мини-группе к главной вершине Европы
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
11 часов
8 отзывов
Приэльбрусье: живописный тур к Эльбрусу в мини-группе из Ессентуков
Вас ждет насыщенное путешествие к сердцу Кавказа - Эльбрусу. Неповторимые пейзажи, кавказская кухня и целебная вода - все в одном туре
Начало: Ваш отель
«С нашим маршрутом и опытным гидом вы совершите максимально комфортное и увлекательное путешествие к высочайшей точке России и Европы — горе Эльбрус»
Расписание: Ежедневно: 07:15, 07:30, 07:45
Сегодня в 07:15
Завтра в 07:15
3 700 за человека
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит
скидка
3%
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит
Начало: Ваш адрес в Ессентуках
«Здесь вы сможете воспользоваться канаткой, которая поднимет вас на высоту 3500 метров над уровнем моря — до станции «МИР» на Эльбрусе»
Расписание: Ежедневно с 8.00 до 9.00
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1700016 490 за всё до 4 чел.
Эльбрус в мини группе
Мини-группа
11 часов
7 отзывов
Эльбрус в мини группе
Начало: Ессентуки, ул. Вокзальная, д. 1
«Эльбрус включён в список высочайших вершин частей света «Семь вершин»»
Расписание: Каждый день в 7:30
Сегодня в 07:15
Завтра в 07:15
3 700 за человека
Джилы-Су из Ессентуков: водопады и минеральные источники
Мини-группа
9 часов
63 отзыва
Джилы-Су из Ессентуков: водопады и минеральные источники
Начало: Мы забираем вас по адресу проживания
«Много остановок для фотографии, минеральные источники, водопады, шикарный вид на Эльбрус и Кавказский хребет»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 500 за человека
Панорамы Эльбруса и волшебное озеро Гижгит
Мини-группа
12 часов
36 отзывов
Панорамы Эльбруса и волшебное озеро Гижгит
Начало: По месту проживания или ж/д вокзал Ессентуки
«Гора Эльбрус Дремлющий вулкан, являющийся самой высокой точкой в России, на Кавказе и в Европе, имеет две красивые вершины — восточную (5621 м»
Расписание: в 7:00 ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700 за человека
Путешествие к великому Эльбрусу и озеру Гижгит
Мини-группа
12 часов
9 отзывов
Путешествие к великому Эльбрусу и озеру Гижгит
Начало: По договоренности
«Отправляемся к подножью самой высокой точки России и Европы - великому Эльбрусу»
Расписание: Ежедневно в 07.00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700 за человека
Эльбрус и Чегет
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
6 отзывов
Эльбрус и Чегет
Начало: Привокзальная Площадь, Ессентуки
«Заснеженный горб Эльбруса завораживает и манит своей недоступностью»
Расписание: Вторник, Четверг, Суббота, Воскресенье 06:00
Завтра в 06:00
11 июня в 06:00
2 500 за человека
Долина нарзанов в Кабардино-балкарии
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Долина нарзанов в Кабардино-балкарии
Начало: Ессентуки
«По пути остановимся не далеко от обсерватории на плато и насладимся видом великого Эльбруса и Большого Кавказского хребта»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 500 за всё до 7 чел.
День и закат на плато Бермамыт
Мини-группа
7 часов
11 отзывов
День и закат на плато Бермамыт
Начало: По согласованию
«Что вас ожидает: Плато Бермамыт считается одной из лучших смотровых площадок с видом на Эльбрус и Кавказский хребет, его не зря сравнивают с Гранд Каньоном»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
3 700 за человека
Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
«Эльбрус протыкает макушкой небо чуть севернее Главного Кавказского хребта»
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 300 за человека
Эльбрус и озеро Гижгит - жемчужины Кавказа в мини-группе из Ессентуков
🚐 На микроавтобусе
скидка
18%
Групповая
11 часов
3 отзыва
Эльбрус и озеро Гижгит - жемчужины Кавказа в мини-группе из Ессентуков
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Ессентуки
«поляна Азау и Эльбрус Конечной точкой ущелья является поляна Азау, которая и есть часть великого Эльбруса»
Расписание: Ежедневно в 07:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 45203 706 за человека
Индивидуальная экскурсия в Джилы-Су из Ессентуков
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия в Джилы-Су из Ессентуков
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Ессентуки
«гора Баран, перевал Шатджатмаз и панорамы Эльбруса В самом начале нашего путешествия мы будем пересекать границу Ставропольского края и Карачаево-Черкессии на горе Баран, с которой в хорошую погоду Эльбрус нам покажет себя впервые за день»
Расписание: ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 19 000 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Пятигорск за один день
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Влюбиться в Пятигорск за один день
Начало: Пятигорск. По договоренности заберу из Ессентуков
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
12 июня в 09:00
11 000 за всё до 6 чел.
Эльбрус из Ессентуков
Групповая
13 часов
3 отзыва
Эльбрус из Ессентуков
«Самая высокая точка Кавказа и всей Европы — могущественный и величественный Эльбрус»
Расписание: Среда, пятница, воскресенье в 06:40
3 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    7 июня 2024
    Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Ессентуков в мини-группе
    Отлично прошёл день! Роман старался все сделать по кавказски гостеприимно, всегда спрашивал комфортно ли нам и рассказал много интересной информации. Машина чистая с кондиционером. Спасибо за этот день!!!
  • О
    Ольга
    6 июня 2024
    Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Ессентуков в мини-группе
    Чудесные локации, отличная машина, Эльбрус во всей красе
    Чудесные локации, отличная машина, Эльбрус во всей красеЧудесные локации, отличная машина, Эльбрус во всей красеЧудесные локации, отличная машина, Эльбрус во всей красеЧудесные локации, отличная машина, Эльбрус во всей красе
  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Из Ессентуков - на Эльбрус
    Была на экскурсии с внучкой и остались очень довольны Муратом- хороший гид и прекрасный водитель, а также: - внимательный (организовал
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    завтрак и обед+развлечение на пароплане); - отзвычивый (по просьбе группы завёз в магазин и аптеку); - доброжелательный (давал дельные рекомендации по ходу экскурсии); - с чувством юмора (в пути не скучали). Сама же встреча с Эльбрусом оставила незабываемые впечатления- рекомендую данную экскурсию и гида Мурата!

  • T
    Tatyana
    29 мая 2024
    Безенгийский Язык Тролля, Верхняя Балкария и замок Шато-Эркен
    Экскурсия была 24 мая 2024 года. Погода немного подкачала, но впечатлений от увиденного не испортила, даже наоборот, привнесла свой шарм,
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    когда облака переваливаются через горы! Удивительно атмосферная и масштабная экскурсия! Я бы пометила эту экскурсию как "обязательную для посещения"! Организация экскурсии, гиды - все на высшем уровне! Мини-группа - это идеальное сочетание цены и комфорта без толпы народа! Помимо этой экскурсии брали еще Эльбрус и Джилы Су, до сих пор под впечатлением! Спасибо!

  • Е
    Екатерина
    28 мая 2024
    Русская Исландия или плато Бермамыт на рассвете, днем или на закате
    Я увидела космос в моём понимании!! Хоть Эльбрус и постеснялся - это лучшие виды, которые я только успела увидеть. Сама
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    дорога чего стоит, истинный джипинг, очень повезло с погодой, днём ранее шёл град, а я даже солнечное гало сняла 😎 ребятам гидам отдельный респект!! Алим и Мурик - Вы нереально крутые и веселые, очень повезло попасть именно к вам. Ещё раз пожелаю вам побольше адекватных туристов))) Шикарный день - жемчужина отпуска.

  • В
    Вера
    27 мая 2024
    Волшебное Приэльбрусье: озеро Гижгит, Эльбрус, Адыр-Су, Поляна Нарзанов
    Спасибо гиду Давиду за увлекательный рассказ о достопримечательностях края. И интересно, и с юмором,и познавательно. По программе - четкий тайминг,увидели всё и немножко больше. Хватило времени и для подъёма на Эльбрус, и на фотосессии. Огромное, просто огромнейшее спасибо за тур!
  • Э
    Эль
    26 мая 2024
    Русская Исландия или плато Бермамыт на рассвете, днем или на закате
    В первую очередь необходимо отметить саму организацию: забирают из выбранного туристом места, всё рассказывают, консультируют, отвечают на любые вопросы. Заботятся
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    о каждом туристе. Мне даже предоставили плед, дабы не мёрзла на ветру. Гид был великолепным, шикарное чувство юмора и идеальное вождение по далеко непростым дорогам… Это была отдельная феерия чувств. Отдельно хочется отметить кафе в котором мы остановились - бесподобный шашлык, баранина просто таяла во рту, а домашний сыр выше всех похвал. Сама экскурсия была шикарной, нам очень повезло даже увидеть Эльбрус без облаков. При этом мы насладились сменой погоды: от ветра и дождя до палящего солнца! Не хватает слов, чтобы описать все чувства, которые возникали. Даже не хватало воздуха от красоты природных явлений. Спасибо организаторам и гиду!!!

  • Р
    Ренита
    25 мая 2024
    Русская Исландия или плато Бермамыт на рассвете, днем или на закате
    Это было потрясающе. Нам повезло с гидом и погодой. Роман очень внимателен, учитывает все пожелания. Мы хотели пофоткать лошадей и
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    коровок, он остановил пару раз машину для этого. А какие были виды. Головокружительные. Фнтастические. Жаль не показался красавец Эльбрус. Спасибо огромное за организацию и неповторимые эмоции

  • П
    Полина
    24 мая 2024
    Безенгийский Язык Тролля, Верхняя Балкария и замок Шато-Эркен
    Поездка в горы всегда впечатляет. За один день посетили несколько локаций. Поднялись в горы к доброму волшебнику. Он угостил нас
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    травяным чаем, чак чаком,вкусными свежеприготовленными хачанами. Верхняя Балкария угостила меня вкусным блюдом Жау баур. Могучие горы, великолепные виды, горный воздух -ещё раз обязательно вернусь на Кавказ. Спасибо вам за организацию туров в малых группах, очень комфортно. Ездус вами уже третий раз.

  • И
    Ирина
    24 мая 2024
    Волшебное Приэльбрусье: озеро Гижгит, Эльбрус, Адыр-Су, Поляна Нарзанов
    Все отлично, но из этой экскурсии мы не видели Адыр-Су, после Эльбруса, сразу на поляну Нарзанов))))

Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Эльбрус»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
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Какие места ещё посмотреть в Ессентуках
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Гижгит
  3. Джилы-су
  4. Самое главное
  5. Чегемские водопады
  6. Плато Бермамыт
  7. Долина Нарзанов
  8. Медовые водопады
  9. Перевал Актопрак
  10. Голубые озёра
Сколько стоит экскурсия по Ессентукам в июне 2024
Сейчас в Ессентуках в категории "Эльбрус" можно забронировать 63 экскурсии от 2 400 до 24 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 1347 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Туры на Эльбрус – отличный вариант времяпровождения, который позволит жителям и гостям Ессентуков посетить самую высокую горную вершину Европы. Путешествие с опытным гидом подарит вам массу ярких эмоций и незабываемых впечатлений, позволит насладиться красивейшими горными пейзажами и сделать крутые фото. Забронировать места для поездки на Эльбрус из Ессентуков на автобусе или машине по привлекательным ценам вы можете из списка ниже
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