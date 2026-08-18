День у Эльбруса: ущелья, озеро и нарзаны из Ессентуков в мини-группе

Увидеть чарующие панорамы Приэльбрусья с самых впечатляющих ракурсов
Приглашаем отправиться в гости к самому Эльбрусу, горе богов и «седовласому князю» Кавказа. Вы подниметесь по канатной дороге к захватывающим видам и головокружительным ощущениям. Прикоснётесь к тайнам озера Гижгит и увидите инопланетные земли Поляны нарзанов.
4.9
77 отзывов
День у Эльбруса: ущелья, озеро и нарзаны из Ессентуков в мини-группе
День у Эльбруса: ущелья, озеро и нарзаны из Ессентуков в мини-группе
День у Эльбруса: ущелья, озеро и нарзаны из Ессентуков в мини-группе

Описание экскурсии

  • Дорога к великану. Мы проедем вдоль зрелищного Баксанского ущелья к селению Азау и доберёмся до станции горнолыжного курорта «Приэльбрусье». В пути вас будут сопровождать истории о восхождениях на Эльбрус, а также рассказы о культуре народов края.
  • Подъём к облакам. По канатной дороге вы доедете до станции «Мир» (3500 м) и лагеря альпинистов (3900 м). Почувствуете пьянящий воздух гор, окинете взглядом приэльбрусские красоты и, конечно, полюбуетесь главным исполином.
  • Озеро Гижгит. Перевели дух — и едем дальше. Впереди у нас таинственное озеро и новая порция впечатляющих пейзажей. Что за загадки хранит Гижгит? Об этом — при встрече.
  • Поляна нарзанов. Около посёлка Терскол, на территории заповедника, вы посетите место, богатое мощными родниками и раскроете секрет марсианских ландшафтов.
  • Ущелье Адыр-Су. Ещё одно красивейшее место Приэльбрусья, которое в переводе с балкарского означает «Дикая вода». На территории ущелья первозданная природа, случайных посетителей и туристов мало — вы сможете вдоволь насладиться прогулкой по живописному месту.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортных внедорожниках. Мы заберём вас по вашему адресу и после экскурсии привезём обратно.
  • Вас будет сопровождать профессиональный гид-водитель из нашей команды
  • В программе предусмотрено время на обед. В кафе на поляне Азау вы сможете отведать блюда местной кухни (оплачивается отдельно). С собой можно взять перекус и воду
  • Подъём по канатной дороге оплачивается дополнительно — 3200 ₽ с чел.
  • Маршрут экскурсии высокогорный, поэтому не рекомендуется людям, страдающим нарушением работы сердечно-сосудистой системы и гипертонией
  • По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате (только для вашей компании). Стоимость — 26 000 ₽ за 1-6 человек
  • Проверяйте, пожалуйста, погоду. В зависимости от прогноза маршрут может быть скорректирован (по предварительному согласованию)
  • Время выезда определяется накануне поездки в зависимости от времени года +- 30 мин
  • В ходе поездки все участники, кроме людей пенсионного возраста или имеющих проблемы со здоровьем, а также инвалидов, меняются местами по локациям

Важно: со 1 по 20 сентября новая канатная дорога будет закрыта на работы. В это время будет доступен подъём на кресельной канатной дороге на Чегете.

ежедневно в 06:00 и 06:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По вашему адресу в Ессентуках
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00 и 06:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваша команда гидов в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 7564 туристов
Уже несколько лет наша команда знакомит путешественников с красотой Кавказа, его историей, природой и традициями. Для нас экскурсии — это не просто поездки по известным местам, а возможность показать настоящий Кавказ таким, каким его знают местные жители. Мы любим свою работу и стараемся, чтобы каждая поездка проходила в комфортной, дружеской атмосфере, оставляла яркие впечатления и желание вернуться снова.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 77 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
74
4
2
3
2
1
1
Анастасия
Всё понравилось. Машина удобная.
Виталий - гид очень интересно рассказывал, слушали и успевали смотреть по сторонам. Он очень нам понравился, весёлый и позитивный. Было бы интересно ещё попасть с ним на экскурсию.
Виды красивые, хоть и попали немного под дождь, но было весело и интересно.
Всё понравилось. Машина удобная.
Всё понравилось. Машина удобная.
Всё понравилось. Машина удобная.
Всё понравилось. Машина удобная.
Всё понравилось. Машина удобная.
Всё понравилось. Машина удобная.
Всё понравилось. Машина удобная.
Всё понравилось. Машина удобная.+2
Всё понравилось. Машина удобная.
Всё понравилось. Машина удобная.
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Татьяна
Экскурсия познавательная, локации топ🔥. Рекомендую😊
Экскурсия познавательная, локации топ🔥. Рекомендую😊
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Виолетта
Очень понравилось экскурсия! Потрясающие живописные виды повсюду: и всю дорогу, и конечно же в местах остановок) Хотелось снимать все бесконечно.
Гид Денис приятный, веселый, умный мужчина, отлично провел экскурсию, рассказал множество интересных фактов, на все вопросы отвечал развернуто и с живым интересом.
Анастасия, организатор, всегда на связи, отзывчивая, приятная девушка.
Рекомендую эту экскурсию и организацию!
Очень понравилось экскурсия! Потрясающие живописные виды повсюду: и всю дорогу, и конечно же в местах остановок) Хотелось снимать все бесконечно.
Очень понравилось экскурсия! Потрясающие живописные виды повсюду: и всю дорогу, и конечно же в местах остановок) Хотелось снимать все бесконечно.
Очень понравилось экскурсия! Потрясающие живописные виды повсюду: и всю дорогу, и конечно же в местах остановок) Хотелось снимать все бесконечно.
Очень понравилось экскурсия! Потрясающие живописные виды повсюду: и всю дорогу, и конечно же в местах остановок) Хотелось снимать все бесконечно.
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Е
Доброго дня всем! Нам попался очень веселый Гил Владислав, интересно и с юмором все рассказывал, конечно это маршрут наверное интереснее в теплое время года:))) а так все заметно.))
Доброго дня всем! Нам попался очень веселый Гил Владислав, интересно и с юмором все рассказывал, конечно
Доброго дня всем! Нам попался очень веселый Гил Владислав, интересно и с юмором все рассказывал, конечно
Доброго дня всем! Нам попался очень веселый Гил Владислав, интересно и с юмором все рассказывал, конечно
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А
Это было сказочное путешествие! ✨

Отличная организация: удобное приложение для заказа экскурсии, гид с интересными рассказами, покупка билетом до посещения подъемников (существенно экономит время).

Отдельное спасибо хочу сказать гиду Алексею, который был
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очень заботлив во время поездки (выдал дождевики, провел инструктаж), отмечу безопасное вождение автомобиля, отличное чувство юмора и классную подачу информации о местах посещения.

Несмотря на непогоду, поездка была теплой, интересной и запоминающейся ✨🫶🏻

Это было сказочное путешествие! ✨
Это было сказочное путешествие! ✨
Это было сказочное путешествие! ✨
Это было сказочное путешествие! ✨
Это было сказочное путешествие! ✨
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Мария
Очень понравилось путешествие. Безопасно, интересно и оооочень красиво! 😍 Отдельное спасибо нашему экскурсоводу Руслану за интересные факты, рассказы о регионе и самые вкусные блюда! И особенно - за уверенное и безопасное вождение 🙏♥️
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