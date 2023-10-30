Увидеть чарующие панорамы Приэльбрусья с самых впечатляющих ракурсов
Приглашаем отправиться в гости к самому Эльбрусу, горе богов и «седовласому князю» Кавказа. Вы подниметесь по канатной дороге к захватывающим видам и головокружительным ощущениям. Прикоснётесь к тайнам озера Гижгит и увидите инопланетные земли Поляны нарзанов. А также подниметесь на гору Чегет, чтобы ещё раз взглянуть на ледники и вершины Приэльбрусья.
Ближайшие даты:
30
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31
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Дорога к великану. Мы проедем вдоль зрелищного Баксанского ущелья к селению Азау и доберёмся до станции горнолыжного курорта «Приэльбрусье». В пути вас будут сопровождать истории о восхождениях на Эльбрус, а также рассказы о культуре народов края.
- Подъём к облакам. По канатной дороге вы доедете до станции «Мир» (3500 м) и лагеря альпинистов (3900 м). Почувствуете пьянящий воздух гор, окинете взглядом приэльбрусские красоты и, конечно, полюбуетесь главным исполином.
- Озеро Гижгит. Перевели дух — и едем дальше. Впереди у нас таинственное озеро и новая порция впечатляющих пейзажей. Что за загадки хранит Гижгит? Об этом — при встрече.
- Поляна нарзанов. Около посёлка Терскол, на территории заповедника, вы посетите место, богатое мощными родниками и раскроете секрет марсианских ландшафтов.
- Гора Чегет. В завершение вы сможете подняться по канатной дороге кресельного типа к незабываемым видам на Эльбрус, ледник «Семёрка», вершину Ушбу и Баксанское ущелье.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортных внедорожниках. Мы заберём вас по вашему адресу и после экскурсии привезём обратно.
- Вас будет сопровождать профессиональный гид-водитель из нашей команды.
- В программе предусмотрено время на обед. В кафе на поляне Азау вы сможете отведать блюда местной кухни (оплачивается отдельно). С собой можно взять перекус и воду.
- Подъём по канатной дороге оплачивается дополнительно — 1400 руб. с человека.
- Маршрут экскурсии высокогорный, поэтому не рекомендуется людям, страдающим нарушением работы сердечно-сосудистой системы и гипертонией.
- По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате (только для вашей компании). Стоимость — 16000 руб. за 1-4 человек + 2000 руб. за каждого следующего участника.
ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45 и 07:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по вашему адресу в Ессентуках
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45 и 07:00Экскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Ессентуках
Провела экскурсии для 147 туристов
Приветствуем тебя, путник! Уже несколько лет наша команда гидов организует и проводит джип-туры для путешественников в горах Северного Кавказа. Мы объединили свои знания и опыт для организации программ, насыщенных культурой, историей, невероятными пейзажами и традиционной кавказской кухней. Мы проводим однодневные экскурсии и многодневные джип-туры, а также практикуем активный отдых. Круглый год мы готовы предложить вам разнообразный ассортимент экскурсий и показать захватывающие локации нашего региона. И всё это — в дружеской и надёжной компании наших гидов. Ждём встречи с вами!
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