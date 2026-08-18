Приглашаем отправиться в гости к самому Эльбрусу, горе богов и «седовласому князю» Кавказа. Вы подниметесь по канатной дороге к захватывающим видам и головокружительным ощущениям. Прикоснётесь к тайнам озера Гижгит и увидите инопланетные земли Поляны нарзанов.
Описание экскурсии
- Дорога к великану. Мы проедем вдоль зрелищного Баксанского ущелья к селению Азау и доберёмся до станции горнолыжного курорта «Приэльбрусье». В пути вас будут сопровождать истории о восхождениях на Эльбрус, а также рассказы о культуре народов края.
- Подъём к облакам. По канатной дороге вы доедете до станции «Мир» (3500 м) и лагеря альпинистов (3900 м). Почувствуете пьянящий воздух гор, окинете взглядом приэльбрусские красоты и, конечно, полюбуетесь главным исполином.
- Озеро Гижгит. Перевели дух — и едем дальше. Впереди у нас таинственное озеро и новая порция впечатляющих пейзажей. Что за загадки хранит Гижгит? Об этом — при встрече.
- Поляна нарзанов. Около посёлка Терскол, на территории заповедника, вы посетите место, богатое мощными родниками и раскроете секрет марсианских ландшафтов.
- Ущелье Адыр-Су. Ещё одно красивейшее место Приэльбрусья, которое в переводе с балкарского означает «Дикая вода». На территории ущелья первозданная природа, случайных посетителей и туристов мало — вы сможете вдоволь насладиться прогулкой по живописному месту.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортных внедорожниках. Мы заберём вас по вашему адресу и после экскурсии привезём обратно.
- Вас будет сопровождать профессиональный гид-водитель из нашей команды
- В программе предусмотрено время на обед. В кафе на поляне Азау вы сможете отведать блюда местной кухни (оплачивается отдельно). С собой можно взять перекус и воду
- Подъём по канатной дороге оплачивается дополнительно — 3200 ₽ с чел.
- Маршрут экскурсии высокогорный, поэтому не рекомендуется людям, страдающим нарушением работы сердечно-сосудистой системы и гипертонией
- По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате (только для вашей компании). Стоимость — 26 000 ₽ за 1-6 человек
- Проверяйте, пожалуйста, погоду. В зависимости от прогноза маршрут может быть скорректирован (по предварительному согласованию)
- Время выезда определяется накануне поездки в зависимости от времени года +- 30 мин
- В ходе поездки все участники, кроме людей пенсионного возраста или имеющих проблемы со здоровьем, а также инвалидов, меняются местами по локациям
Важно: со 1 по 20 сентября новая канатная дорога будет закрыта на работы. В это время будет доступен подъём на кресельной канатной дороге на Чегете.
ежедневно в 06:00 и 06:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу в Ессентуках
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00 и 06:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 7564 туристов
Уже несколько лет наша команда знакомит путешественников с красотой Кавказа, его историей, природой и традициями. Для нас экскурсии — это не просто поездки по известным местам, а возможность показать настоящий Кавказ таким, каким его знают местные жители. Мы любим свою работу и стараемся, чтобы каждая поездка проходила в комфортной, дружеской атмосфере, оставляла яркие впечатления и желание вернуться снова.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 77 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Всё понравилось. Машина удобная.
Виталий - гид очень интересно рассказывал, слушали и успевали смотреть по сторонам. Он очень нам понравился, весёлый и позитивный. Было бы интересно ещё попасть с ним на экскурсию.
Виды красивые, хоть и попали немного под дождь, но было весело и интересно.
Виталий - гид очень интересно рассказывал, слушали и успевали смотреть по сторонам. Он очень нам понравился, весёлый и позитивный. Было бы интересно ещё попасть с ним на экскурсию.
Виды красивые, хоть и попали немного под дождь, но было весело и интересно.
+2
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Экскурсия познавательная, локации топ🔥. Рекомендую😊
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Очень понравилось экскурсия! Потрясающие живописные виды повсюду: и всю дорогу, и конечно же в местах остановок) Хотелось снимать все бесконечно.
Гид Денис приятный, веселый, умный мужчина, отлично провел экскурсию, рассказал множество интересных фактов, на все вопросы отвечал развернуто и с живым интересом.
Анастасия, организатор, всегда на связи, отзывчивая, приятная девушка.
Рекомендую эту экскурсию и организацию!
Гид Денис приятный, веселый, умный мужчина, отлично провел экскурсию, рассказал множество интересных фактов, на все вопросы отвечал развернуто и с живым интересом.
Анастасия, организатор, всегда на связи, отзывчивая, приятная девушка.
Рекомендую эту экскурсию и организацию!
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Е
Доброго дня всем! Нам попался очень веселый Гил Владислав, интересно и с юмором все рассказывал, конечно это маршрут наверное интереснее в теплое время года:))) а так все заметно.))
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А
Это было сказочное путешествие! ✨
Отличная организация: удобное приложение для заказа экскурсии, гид с интересными рассказами, покупка билетом до посещения подъемников (существенно экономит время).
Отдельное спасибо хочу сказать гиду Алексею, который был
Отличная организация: удобное приложение для заказа экскурсии, гид с интересными рассказами, покупка билетом до посещения подъемников (существенно экономит время).
Отдельное спасибо хочу сказать гиду Алексею, который был
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Очень понравилось путешествие. Безопасно, интересно и оооочень красиво! 😍 Отдельное спасибо нашему экскурсоводу Руслану за интересные факты, рассказы о регионе и самые вкусные блюда! И особенно - за уверенное и безопасное вождение 🙏♥️
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