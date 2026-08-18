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Анастасия Всё понравилось. Машина удобная.

Виталий - гид очень интересно рассказывал, слушали и успевали смотреть по сторонам. Он очень нам понравился, весёлый и позитивный. Было бы интересно ещё попасть с ним на экскурсию.

Виды красивые, хоть и попали немного под дождь, но было весело и интересно. +2 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Татьяна Экскурсия познавательная, локации топ🔥. Рекомендую😊 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Виолетта Очень понравилось экскурсия! Потрясающие живописные виды повсюду: и всю дорогу, и конечно же в местах остановок) Хотелось снимать все бесконечно.

Гид Денис приятный, веселый, умный мужчина, отлично провел экскурсию, рассказал множество интересных фактов, на все вопросы отвечал развернуто и с живым интересом.

Анастасия, организатор, всегда на связи, отзывчивая, приятная девушка.

Рекомендую эту экскурсию и организацию! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Евгения Доброго дня всем! Нам попался очень веселый Гил Владислав, интересно и с юмором все рассказывал, конечно это маршрут наверное интереснее в теплое время года:))) а так все заметно.)) Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Анастасия



Отличная организация: удобное приложение для заказа экскурсии, гид с интересными рассказами, покупка билетом до посещения подъемников (существенно экономит время).



Отдельное спасибо хочу сказать гиду Алексею, который был читать дальше уменьшить очень заботлив во время поездки (выдал дождевики, провел инструктаж), отмечу безопасное вождение автомобиля, отличное чувство юмора и классную подачу информации о местах посещения.



Несмотря на непогоду, поездка была теплой, интересной и запоминающейся ✨🫶🏻 Это было сказочное путешествие! ✨Отличная организация: удобное приложение для заказа экскурсии, гид с интересными рассказами, покупка билетом до посещения подъемников (существенно экономит время).Отдельное спасибо хочу сказать гиду Алексею, который был Вам был полезен этот отзыв? Да Нет