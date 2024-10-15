ежедневно в 07:00

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Эльбрус + озеро Гижгит + Поляна Нарзанов из Ессентуков

Насладиться магией Кавказских гор в мини-группе
Как насчёт отправиться к высочайшей вершине в Европе? Головокружительные виды, мощь гор, совершенно особенный воздух — вы поймёте, почему люди устремляются сюда, и будете очарованы пейзажами Кавказа.

Через живописное озеро Гижгит мы поедем к священному Эльбрусу, на который вы при желании подниметесь по самой высокогорной канатной дороге в мире.
4.8
14 отзывов
Эльбрус + озеро Гижгит + Поляна Нарзанов из Ессентуков
Эльбрус + озеро Гижгит + Поляна Нарзанов из Ессентуков
Эльбрус + озеро Гижгит + Поляна Нарзанов из Ессентуков

Описание экскурсии

Стартуем из Кисловодска в 6:30 утра, заезжаем за участниками в Ессентуки (в 7:00) и Пятигорск (в 7:30) и направляемся в Приэльбрусье. Примерно в 9 утра сделаем остановку в кафе, чтобы позавтракать, размяться.

💦 Гижгит. Наше первое место назначение — и какое! Бирюзовое извилистое озеро среди гор на отметке более 2000 метров н. у. м., это нужно видеть.

🏔 Эльбрус. Дорога к нему заслуживает отдельного внимания — возможно, это будет самый красивый путь в вашей жизни. По ней мы поедем на поляну Азау, откуда вы сможете подняться на Эльбрус до отметки 3780 м по самой высокогорной канатке в мире. Ещё здесь можно прокатиться на снегоходе или ратраке. На любование священной горой и активности у вас будет примерно 3 часа. После чего мы, уставшие и полные впечатлений, заедем на обед.

🚰 Долина Нарзанов. Это место, где из-под земли бьют целительные минеральные воды. По экотропе вы пройдёте к источнику, попробуете нарзан и наберёте его с собой (не забудьте взять бутылку). Вот лишь часть живительного состава воды: магний — укрепляет нервную систему, натрий — необходим для водного баланса, калий — полезен для сердечной мышцы.

Время возвращаться — вернёмся в Ессентуки в 19:00–20:00.

Организационные детали

  • В поездке вас буду сопровождать я или другой гид-водитель из нашей команды
  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике
  • Мы заберём вас из удобного вам места в Ессентуках и по окончании отвезём обратно
  • Пожалуйста, сообщите нам, если у вас есть противопоказания по здоровью, ведь мы будем подниматься на высоту более 2000 м н. у. м.
  • Маршрут может быть скорректирован в случае форс-мажора, ухудшения погодных условий или по общему пожеланию группы

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Канатная дорога до станции Гарабаши — 2500-2900 ₽/чел.
  • Прогулка на ратраке или снегоходе — от 2000 ₽/чел.
  • Питание в кафе

ежедневно в 07:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник4400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего места пребывания в Ессентуках
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий
Виталий — ваша команда гидов в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3334 туристов
В наших турах мы стараемся не только показать гостям неповторимую природу и разнообразие Кавказа, но и создать дружескую атмосферу, ощущение приключения. Поездки в мини-группах — прекрасная возможность познакомиться с единомышленниками, провести день в уютной компании. Наш девиз — делать людей счастливыми в горах!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
Отдыхали в Ессентуках в санатории и оттуда ездили на Эльбрус семьей. Все прошло отлично! Ездили небольшой группой, нас 4-о и 2-е туристов. Познакомились, вместе поднимались на Эльбрус, гид ждал нас внизу. Затем ездили в долину Нарзанов и обедали. Экскурсия на весь день, вернулись уже ближе 21.00
Отдыхали в Ессентуках в санатории и оттуда ездили на Эльбрус семьей. Все прошло отлично! Ездили небольшой
Отдыхали в Ессентуках в санатории и оттуда ездили на Эльбрус семьей. Все прошло отлично! Ездили небольшой
Отдыхали в Ессентуках в санатории и оттуда ездили на Эльбрус семьей. Все прошло отлично! Ездили небольшой
Отдыхали в Ессентуках в санатории и оттуда ездили на Эльбрус семьей. Все прошло отлично! Ездили небольшой
Отдыхали в Ессентуках в санатории и оттуда ездили на Эльбрус семьей. Все прошло отлично! Ездили небольшой
Отдыхали в Ессентуках в санатории и оттуда ездили на Эльбрус семьей. Все прошло отлично! Ездили небольшой
Отдыхали в Ессентуках в санатории и оттуда ездили на Эльбрус семьей. Все прошло отлично! Ездили небольшой
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Е
Организатор Виталий и гид Иван сделали организацию экскурсии на высшем уровне. Видно, что ребята живут своим делом! С момента бронирования и до конца экскурсии были всегда на связи, отвечали на
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все вопросы. Гид Иван просто Рэмбо! Провел всю поездку- экскурсию в отличном настроении и все время что-то рассказывал, было очень интересно! Иван содержит свой автомобиль в идеальном состоянии, приятно путешествовать на таком авто (комфортный минивэн с кондиционером - на фото видно). Нам все понравилось! Спасибо!

Организатор Виталий и гид Иван сделали организацию экскурсии на высшем уровне. Видно, что ребята живут своим
Организатор Виталий и гид Иван сделали организацию экскурсии на высшем уровне. Видно, что ребята живут своим
Организатор Виталий и гид Иван сделали организацию экскурсии на высшем уровне. Видно, что ребята живут своим
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О
В октябре 2024 посетили экскурсию на Эльбрус, озеро Гижгит.
Нашим экскурсоводом был Роман, эта была наша вторая экскурсия с ним.
Нас забрали от места проживания в оговоренное время, никаких ожиданий.
Позавтракали в отличном
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месте, без очередей и большой толпы. И отправились на Эльбрус.
Роман всю дорогу рассказывал интересные факты, историю и просто современную жизнь местности, отвечал на все возникающие вопросы. Максимально приятный диалог.
На Приэльбрусье дали достаточно времени на подъем, прогулку и осмотр местности.
Затем отвезли на обед в одно из местных кафе, в той же локации пили минеральную воду, обогащенную различными элементами.

Экскурсию 5/5 однозначно! Самые приятные впечатления!

В октябре 2024 посетили экскурсию на Эльбрус, озеро Гижгит.
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Екатерина
Здравствуйте, уважаемые путешественники с Трипстером)
Если будете в КМВ - возьмите эту экскурсию на Эльбрус - не пожалеете)
Лишний раз подтверждает как широка страна моя родная)
Организация на высшем уровне, гид Михаил приехал
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заранее, забрали ещё 2 человек из другого санатория и поехали)
Очень вкусный завтрак в колоритном кафе, потом первая остановка - горное озеро в ущелье, множество коров, которые ничего не боятся и разгуливают вдоль дороги и наконец - красавец Эльбрус.
Билет на канатную дорогу брать нужно обязательно (без неё просто нет смысла) - но красота там невероятная конечно)
3817 метров над уровнем моря, спортсмены, кафешки, музыка, атмосфера - конечно чудесная. Надо увидеть хотя бы раз в жизни ❤️ Отдельно хочу отметить Музей обороны Эльбруса на платформе Мир, очень увлечённый директор-эксурсовод, не пожалейте 150 рублей, память о ВОВ этого разумеется стоит.
Затем обед и обратный путь.
Долина Нарзанов, можно попробовать минералку прямо из-под земли, милый рыночек и ещё одно горное ущелье с озером.
Много полезной информации от Михаила - и исторической и бытовой, прекрасный гид и собеседник, тайминг чёткий, всё без задержек - в общем от души)

Здравствуйте, уважаемые путешественники с Трипстером)
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Н
Хорошо организованная Виталием поездка, все пунктуально, ответственно. У нас водителем был Юрий. Машина комфортная. Поездка в целом понравилась. Но надо, наверное, написать в описании тура, чтобы ожидания и реальность совпали,
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что ДОЛИНА нарзанов и ПОЛЯНА нарзанов-совсем разные вещи. Поляна, по факту, это просто труба с нарзаном в окружении сувенирных лавок и кафе. Это претензия не к Виталию, а к компании Трипстер. Слишком уклончиво и размыто написано. Вроде есть, а по факту-нет.

Хорошо организованная Виталием поездка, все пунктуально, ответственно. У нас водителем был Юрий. Машина комфортная. Поездка в
Хорошо организованная Виталием поездка, все пунктуально, ответственно. У нас водителем был Юрий. Машина комфортная. Поездка в
Хорошо организованная Виталием поездка, все пунктуально, ответственно. У нас водителем был Юрий. Машина комфортная. Поездка в
Хорошо организованная Виталием поездка, все пунктуально, ответственно. У нас водителем был Юрий. Машина комфортная. Поездка в
Хорошо организованная Виталием поездка, все пунктуально, ответственно. У нас водителем был Юрий. Машина комфортная. Поездка в
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С
Все было замечательно, Эльбрус хоть и суров, но не со всеми 😉
Все было замечательно, Эльбрус хоть и суров, но не со всеми 😉
Все было замечательно, Эльбрус хоть и суров, но не со всеми 😉
Все было замечательно, Эльбрус хоть и суров, но не со всеми 😉
Все было замечательно, Эльбрус хоть и суров, но не со всеми 😉
Все было замечательно, Эльбрус хоть и суров, но не со всеми 😉
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