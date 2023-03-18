ежедневно в 07:00

Эльбрус + озеро Гижгит + Поляна Нарзанов из Ессентуков

Насладиться магией Кавказских гор в мини-группе

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Как насчёт отправиться к высочайшей вершине в Европе? Головокружительные виды, мощь гор, совершенно особенный воздух — вы поймёте, почему люди устремляются сюда, и будете очарованы пейзажами Кавказа.

Через живописное озеро Гижгит мы поедем к священному Эльбрусу, на который вы при желании подниметесь по самой высокогорной канатной дороге в мире.
Эльбрус + озеро Гижгит + Поляна Нарзанов из Ессентуков
Эльбрус + озеро Гижгит + Поляна Нарзанов из Ессентуков
Эльбрус + озеро Гижгит + Поляна Нарзанов из Ессентуков
Эльбрус + озеро Гижгит + Поляна Нарзанов из Ессентуков
Эльбрус + озеро Гижгит + Поляна Нарзанов из Ессентуков
Эльбрус + озеро Гижгит + Поляна Нарзанов из Ессентуков
Эльбрус + озеро Гижгит + Поляна Нарзанов из Ессентуков
Эльбрус + озеро Гижгит + Поляна Нарзанов из Ессентуков
Эльбрус + озеро Гижгит + Поляна Нарзанов из Ессентуков
Эльбрус + озеро Гижгит + Поляна Нарзанов из Ессентуков
Ближайшие даты:
18
мар
19
мар
20
мар
21
мар
22
мар
23
мар
24
мар
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Стартуем из Кисловодска в 6:30 утра, заезжаем за участниками в Ессентуки (в 7:00) и Пятигорск (в 7:30) и направляемся в Приэльбрусье. Примерно в 9 утра сделаем остановку в кафе, чтобы позавтракать, размяться.

💦 Гижгит. Наше первое место назначение — и какое! Бирюзовое извилистое озеро среди гор на отметке более 2000 метров н. у. м., это нужно видеть.

🏔 Эльбрус. Дорога к нему заслуживает отдельного внимания — возможно, это будет самый красивый путь в вашей жизни. По ней мы поедем на поляну Азау, откуда вы сможете подняться на Эльбрус до отметки 3780 м по самой высокогорной канатке в мире. Ещё здесь можно прокатиться на снегоходе или ратраке. На любование священной горой и активности у вас будет примерно 3 часа. После чего мы, уставшие и полные впечатлений, заедем на обед.

🚰 Долина Нарзанов. Это место, где из-под земли бьют целительные минеральные воды. По экотропе вы пройдёте к источнику, попробуете нарзан и наберёте его с собой (не забудьте взять бутылку). Вот лишь часть живительного состава воды: магний — укрепляет нервную систему, натрий — необходим для водного баланса, калий — полезен для сердечной мышцы.

Время отправляться в город — вернёмся в КМВ в 19:00–20:00.

Организационные детали

  • В поездке вас буду сопровождать я или другой гид-водитель из нашей команды
  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике
  • Мы заберём вас из удобного вам места в Ессентуках и по окончании отвезём обратно
  • Пожалуйста, сообщите нам, если у вас есть противопоказания по здоровью, ведь мы будем подниматься на высоту более 2000 м н. у. м.
  • Маршрут может быть скорректирован в случае форс-мажора, ухудшения погодных условий или по общему пожеланию группы

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Канатная дорога до станции Гарабаши — 1600 руб/чел.
  • Прогулка на ратраке или снегоходе — от 2000 руб/чел.
  • Питание в кафе

ежедневно в 07:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего места пребывания в Ессентуках
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ессентуков

Групповые
Джиппинг
Природа и пейзажи
На машине
Можно с детьми
Для школьников
Для пенсионеров
Ночные
Водные развлечения
Летние
Горы
Выездные
На весь день
Эльбрус
Популярные места
Кавказ
Гижгит
Для студентов

Похожие туры из Ессентуков

Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
11 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Андрей
Андрей
35 отзывов
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
Горное озеро, музей Высоцкого, лучшие виды главной вершины Кавказа и дегустация нарзана за один день
Завтра
19 мар
20 мар
21 мар
от 13 000 за всё до 4 чел.
Озеро Гижгит и «гора Богов» Эльбрус: из Ессентуков в мини-группе
10 часов
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
Организатор экскурсии Александр
Александр
Нет отзывов
Озеро Гижгит и «гора Богов» Эльбрус: из Ессентуков в мини-группе
Полюбоваться бирюзовым озером, заснеженными вершинами и могучими ущельями за 1 день
в районе ж/д вокзала
Завтра
19 мар
20 мар
21 мар
3 000 за человека
К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям из Ессентуков
10 часов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Александр
Александр
Нет отзывов
К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям из Ессентуков
Перезарядиться среди живописных гор Кабардино-Балкарии
Завтра
19 мар
20 мар
21 мар
18 000 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ессентуках. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Ессентуках
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ