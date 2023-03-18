ежедневно в 07:00

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Стартуем из Кисловодска в 6:30 утра, заезжаем за участниками в Ессентуки (в 7:00) и Пятигорск (в 7:30) и направляемся в Приэльбрусье. Примерно в 9 утра сделаем остановку в кафе, чтобы позавтракать, размяться.
💦 Гижгит. Наше первое место назначение — и какое! Бирюзовое извилистое озеро среди гор на отметке более 2000 метров н. у. м., это нужно видеть.
🏔 Эльбрус. Дорога к нему заслуживает отдельного внимания — возможно, это будет самый красивый путь в вашей жизни. По ней мы поедем на поляну Азау, откуда вы сможете подняться на Эльбрус до отметки 3780 м по самой высокогорной канатке в мире. Ещё здесь можно прокатиться на снегоходе или ратраке. На любование священной горой и активности у вас будет примерно 3 часа. После чего мы, уставшие и полные впечатлений, заедем на обед.
🚰 Долина Нарзанов. Это место, где из-под земли бьют целительные минеральные воды. По экотропе вы пройдёте к источнику, попробуете нарзан и наберёте его с собой (не забудьте взять бутылку). Вот лишь часть живительного состава воды: магний — укрепляет нервную систему, натрий — необходим для водного баланса, калий — полезен для сердечной мышцы.
Время отправляться в город — вернёмся в КМВ в 19:00–20:00.
Организационные детали
В поездке вас буду сопровождать я или другой гид-водитель из нашей команды
Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике
Мы заберём вас из удобного вам места в Ессентуках и по окончании отвезём обратно
Пожалуйста, сообщите нам, если у вас есть противопоказания по здоровью, ведь мы будем подниматься на высоту более 2000 м н. у. м.
Маршрут может быть скорректирован в случае форс-мажора, ухудшения погодных условий или по общему пожеланию группы
Дополнительные расходы (по желанию)
Канатная дорога до станции Гарабаши — 1600 руб/чел.
Прогулка на ратраке или снегоходе — от 2000 руб/чел.
Питание в кафе
ежедневно в 07:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у вашего места пребывания в Ессентуках
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Матвей — ваша команда гидов в Ессентуках
Здравствуйте! В наших турах мы стараемся не только показать гостям неповторимую природу и разнообразие Кавказа, но и создать дружескую атмосферу, ощущение приключения. Поездки в мини-группах — прекрасная возможность познакомиться с единомышленниками, провести день в уютной компании. Наш девиз — делать людей счастливыми в горах.
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