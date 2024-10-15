ежедневно в 07:00

Через живописное озеро Гижгит мы поедем к священному Эльбрусу, на который вы при желании подниметесь по самой высокогорной канатной дороге в мире.
Описание экскурсии
Стартуем из Кисловодска в 6:30 утра, заезжаем за участниками в Ессентуки (в 7:00) и Пятигорск (в 7:30) и направляемся в Приэльбрусье. Примерно в 9 утра сделаем остановку в кафе, чтобы позавтракать, размяться.
💦 Гижгит. Наше первое место назначение — и какое! Бирюзовое извилистое озеро среди гор на отметке более 2000 метров н. у. м., это нужно видеть.
🏔 Эльбрус. Дорога к нему заслуживает отдельного внимания — возможно, это будет самый красивый путь в вашей жизни. По ней мы поедем на поляну Азау, откуда вы сможете подняться на Эльбрус до отметки 3780 м по самой высокогорной канатке в мире. Ещё здесь можно прокатиться на снегоходе или ратраке. На любование священной горой и активности у вас будет примерно 3 часа. После чего мы, уставшие и полные впечатлений, заедем на обед.
🚰 Долина Нарзанов. Это место, где из-под земли бьют целительные минеральные воды. По экотропе вы пройдёте к источнику, попробуете нарзан и наберёте его с собой (не забудьте взять бутылку). Вот лишь часть живительного состава воды: магний — укрепляет нервную систему, натрий — необходим для водного баланса, калий — полезен для сердечной мышцы.
Время возвращаться — вернёмся в Ессентуки в 19:00–20:00.
Организационные детали
- В поездке вас буду сопровождать я или другой гид-водитель из нашей команды
- Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике
- Мы заберём вас из удобного вам места в Ессентуках и по окончании отвезём обратно
- Пожалуйста, сообщите нам, если у вас есть противопоказания по здоровью, ведь мы будем подниматься на высоту более 2000 м н. у. м.
- Маршрут может быть скорректирован в случае форс-мажора, ухудшения погодных условий или по общему пожеланию группы
Дополнительные расходы (по желанию)
- Канатная дорога до станции Гарабаши — 2500-2900 ₽/чел.
- Прогулка на ратраке или снегоходе — от 2000 ₽/чел.
- Питание в кафе
ежедневно в 07:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|4400 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Нашим экскурсоводом был Роман, эта была наша вторая экскурсия с ним.
Нас забрали от места проживания в оговоренное время, никаких ожиданий.
Позавтракали в отличном
Если будете в КМВ - возьмите эту экскурсию на Эльбрус - не пожалеете)
Лишний раз подтверждает как широка страна моя родная)
Организация на высшем уровне, гид Михаил приехал