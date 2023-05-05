Исполните мечту, которой грезят многие! Летайте как птица вместе с нашей командой профессионалов.
Вас ждёт незабываемое путешествие на гору Юца, которая по праву считается «колыбелью» Российского парапланеризма.
Вас ждёт незабываемое путешествие на гору Юца, которая по праву считается «колыбелью» Российского парапланеризма.
Ближайшие даты:
5
мая
мая
6
мая
мая
7
мая
мая
8
мая
мая
9
мая
мая
10
мая
мая
11
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мая
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Горы Кавказских Минеральных Вод — Бештау, Машук, Золотой Курган
- Город Пятигорск
- Город Ессентуки
- Северо-Кавказский хребет
- Гора Эльбрус (при хорошей атмосферной видимости)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:Мы заберём вас в условленное время, комфортно доставим на гору Юца, где совершим полёт, в ходе которого вы получите незабываемые эмоции и надолго зарядитесь позитивом. Наш 22-летний опыт — гарантия вашей безопасности!
Как происходит полет:
- Экипировка. Одеваем снаряжение, регулируя его под ваши габариты.
- Взлет. Пилот выводит крыло в летное положение, вы вместе с ним делаете несколько шагов и мягко взлетаете. Прыгать никуда не нужно.
- Полет. Вы сможете спокойно или с восторгом (тут на ваш выбор) насладится открывающимися видами, а также почувствовать себя птицей — ведь они летают по тем же принципам, что и парапланы.
- Посадка. Происходит мягко, гораздо комфортнее, чем приземление на парашюте. По сути, вы просто встаете на ноги.
- Время полёта: 20 минут.
Важно:
- Для комфортного проведения экскурсии ваша одежда должна соответствовать времени года и погоде. Учитывайте, что в воздухе всегда немного прохладнее, чем в городе и даже на горе на старте.
- Одежда должна быть с длинными рукавами и обязательно закрывать колени. На ногах должна быть спортивная или трекинговая обувь. Каблуки, шлепанцы, сандалии с открытыми пальцами не подойдут. Не лишним будет взять солнечные очки.
- Наш спорт сильно погодозависим. Это связано с тем, что свободный полёт подразумевает наличие определенных метеоусловий. Мы никогда не пренебрегаем безопасностью, поэтому просим вас с пониманием относится к тому, что время и продолжительность экскурсии могут корректироваться.
Каждый день с 8:00 до 20:00. Зависим от погоды.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Высококачественное снаряжение
- Полёт
- Что не входит
- Дополнительно можно заказать видеосъемку на экшн-камеру — 1000 руб
- Место начала и завершения?
- г. Ессентуки, ул. Кисловодская, д. 1
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый день с 8:00 до 20:00. Зависим от погоды.Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Для комфортного проведения экскурсии ваша одежда должна соответствовать времени года и погоде. Учитывайте, что в воздухе всегда немного прохладнее, чем в городе и даже на горе на старте.
- Одежда должна быть с длинными рукавами и обязательно закрывать колени. На ногах должна быть спортивная или трекинговая обувь. Каблуки, шлепанцы, сандалии с открытыми пальцами не подойдут. Не лишним будет взять солнечные очки.
- Наш спорт сильно погодозависим. Это связано с тем, что свободный полёт подразумевает наличие определенных метеоусловий. Мы никогда не пренебрегаем безопасностью, поэтому просим вас с пониманием относится к тому, что время и продолжительность экскурсии могут корректироваться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании