Полёт на параплане - гора Юца

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Исполните мечту, которой грезят многие! Летайте как птица вместе с нашей командой профессионалов.

Вас ждёт незабываемое путешествие на гору Юца, которая по праву считается «колыбелью» Российского парапланеризма.
Полёт на параплане - гора Юца
Полёт на параплане - гора Юца
Полёт на параплане - гора Юца
Полёт на параплане - гора Юца
Полёт на параплане - гора Юца
Полёт на параплане - гора Юца
Полёт на параплане - гора Юца
Ближайшие даты:
5
мая
6
мая
7
мая
8
мая
9
мая
10
мая
11
мая
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Горы Кавказских Минеральных Вод — Бештау, Машук, Золотой Курган
  • Город Пятигорск
  • Город Ессентуки
  • Северо-Кавказский хребет
  • Гора Эльбрус (при хорошей атмосферной видимости)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Мы заберём вас в условленное время, комфортно доставим на гору Юца, где совершим полёт, в ходе которого вы получите незабываемые эмоции и надолго зарядитесь позитивом. Наш 22-летний опыт — гарантия вашей безопасности!

Как происходит полет:

  • Экипировка. Одеваем снаряжение, регулируя его под ваши габариты.
  • Взлет. Пилот выводит крыло в летное положение, вы вместе с ним делаете несколько шагов и мягко взлетаете. Прыгать никуда не нужно.
  • Полет. Вы сможете спокойно или с восторгом (тут на ваш выбор) насладится открывающимися видами, а также почувствовать себя птицей — ведь они летают по тем же принципам, что и парапланы.
  • Посадка. Происходит мягко, гораздо комфортнее, чем приземление на парашюте. По сути, вы просто встаете на ноги.
  • Время полёта: 20 минут.

Важно:

  • Для комфортного проведения экскурсии ваша одежда должна соответствовать времени года и погоде. Учитывайте, что в воздухе всегда немного прохладнее, чем в городе и даже на горе на старте.
  • Одежда должна быть с длинными рукавами и обязательно закрывать колени. На ногах должна быть спортивная или трекинговая обувь. Каблуки, шлепанцы, сандалии с открытыми пальцами не подойдут. Не лишним будет взять солнечные очки.
  • Наш спорт сильно погодозависим. Это связано с тем, что свободный полёт подразумевает наличие определенных метеоусловий. Мы никогда не пренебрегаем безопасностью, поэтому просим вас с пониманием относится к тому, что время и продолжительность экскурсии могут корректироваться.

Каждый день с 8:00 до 20:00. Зависим от погоды.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Высококачественное снаряжение
  • Полёт
Что не входит
  • Дополнительно можно заказать видеосъемку на экшн-камеру — 1000 руб
Место начала и завершения?
г. Ессентуки, ул. Кисловодская, д. 1
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 8:00 до 20:00. Зависим от погоды.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Для комфортного проведения экскурсии ваша одежда должна соответствовать времени года и погоде. Учитывайте, что в воздухе всегда немного прохладнее, чем в городе и даже на горе на старте.
  • Одежда должна быть с длинными рукавами и обязательно закрывать колени. На ногах должна быть спортивная или трекинговая обувь. Каблуки, шлепанцы, сандалии с открытыми пальцами не подойдут. Не лишним будет взять солнечные очки.
  • Наш спорт сильно погодозависим. Это связано с тем, что свободный полёт подразумевает наличие определенных метеоусловий. Мы никогда не пренебрегаем безопасностью, поэтому просим вас с пониманием относится к тому, что время и продолжительность экскурсии могут корректироваться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ессентуков

Индивидуальные
Необычные
Горы
Природа и пейзажи

Похожие туры из Ессентуков

Путешествие в Домбай: туда, где бьется сердце гор
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
26 отзывов
Путешествие в Домбай: туда, где бьется сердце гор
Влюбиться в горные панорамы Северного Кавказа и исследовать тропы Тебердинского заповедника
12 мая
13 мая
14 мая
15 мая
от 14 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур из Ессентуков «Священная гора Уллу-Тау»
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Джип-тур из Ессентуков «Священная гора Уллу-Тау»
Полюбоваться могучими ущельями и прогуляться к подножию Мать-горы на авто-пешеходной экскурсии
по договоренности
8 мая
9 мая
12 мая
13 мая
от 13 000 за всё до 3 чел.
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Ессентуков
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Ессентуков
Побывать в одном из главных мест притяжения Карачаево-Черкесии и насладиться высокогорной природой
в Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске по адресу ва...
Завтра
7 мая
8 мая
9 мая
14 000 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ессентуках. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Ессентуках
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ