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Медовые водопады и гора Кольцо: великое таинство ветров

Эдельвейс
Эдельвейс – Гид из Ессентуков
Медовые водопады и гора Кольцо: великое таинство ветров
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Медовые водопады и гора Кольцо: великое таинство ветров
Медовые водопады и гора Кольцо: великое таинство ветров

Что вы увидите

  • гора «Кольцо»
  • «Медовые водопады»
  • этнографический музей
  • Чайный Домик
Гора Кольцо: великое таинство ветров
Маршрут включает несколько пунктов. Первый — знаменитая Гора Кольцо на северной окраине Кисловодска. Это чудо природы получило свое название не просто так. Искусное мастерство ветряных потоков и естественная эрозия песчаника создали набор гротов, но главное творение – идеально круглое сквозное отверстие, напоминающее кольцо. Диаметр его составляет целых 8 метров. Именно благодаря этому гора обрела свое название.
Медовые водопады: живое звучание природы
Вторая остановка на маршруте — не менее захватывающая. Медовые водопады в Кисловодске — гордость местных жителей и слабость туристов. Спускаясь по узкой тропинке вглубь гранитного каньона, можно вблизи оценить уникальность и самобытность каждого водопада. Первыми встречают гостей три красавца, расположенные на реке Аликоновка — Жемчужный, Скрытый и Чертова Мельница. Самый мощный из пятерки — Жемчужный. Ещё два, Большой и Малый Медовые, раскинулись на реке Эчки-Баш, притоке Аликоновки. Высота Большого водопада составляет целых 18 метров, он самый крупный из всех.
Карачаевское подворье: частичка культуры и истории
После обзора и фотосессий возле Медовых водопадов экскурсия ⛳ ведет гостей в этнографический музей 🖼 «Карачаевское подворье». Музей знакомит посетителей с культурой и бытом кавказского народа. Помещение стилизировано под старинные технологии постройки, имеют земляные крыши. Музей располагает коллекциями старинной одежды, кухонных принадлежностей, орудия, бытовых предметов разных эпох. Также имеются экспозиции находок, сделанных непосредственно в регионе.
На территории музея имеет скотный двор. Это открытая площадка с клетками с кроликами, козами, овцами. Животных можно кормить, с ними разрешается фотографироваться, что особенно нравится детям.
Чайный домик: божественный вкус даров Кавказа
Прекрасное завершение вечера — уютное чаепитие с вкусностями, которое предлагает в рамках экскурсии 🧭 Медовые водопады Чайный домик. Огромный выбор травяных чаев заставит задуматься даже гурманов, но ограничиваться одним видом напитка — не обязательно, тем более, что самые вкусные вы сможете купить в качестве подарка родным и друзьям.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортное обслуживание.
Что не входит
  • Экологический сбор (60 руб - взрослым, 30 руб - детям)
Начало и место завершения
🚩 По договоренности

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Эдельвейс
Эдельвейс
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