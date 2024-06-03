🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 3 отзыва Последний день Лермонтова: путешествие по местам великого поэта Погрузитесь в историю последних часов жизни М.Ю. Лермонтова, посетив ключевые места его пребывания на Кавказе 13 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 12 отзывов Иммерсивная экскурсия-спектакль по Ессентукам: погружение в историю Погрузитесь в историю Ессентуков с экскурсией-спектаклем. Прогулка по центральным улочкам и паркам, интересные факты и незабываемые впечатления ждут вас Начало: В районе ж/д вокзала Ессентуков Расписание: в понедельник и среду в 15:00 800 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 1 отзыв Волшебная Дигория: путешествие по древним городам с осетинскими пирогами Погрузитесь в уникальную атмосферу Дигории, где история и кулинария переплетаются в одно целое. Вас ждут незабываемые впечатления 14 500 ₽ за всё до 6 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 1 отзыв Нестандартный джип-тур на Джилы-Су и плато Бермамыт из Ессентуков Открыть захватывающие панорамы гор, ущелий, водопадов и пройти скрытыми тропами к знаменитым плато Начало: В Ессентуках, Пятигорске, Кисловодске, Железноводс... 24 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе 12% скидка Групповая 12 часов 153 отзыва Легенды Кавказа: Эльбрус и озеро Гижгит - путешествие по Ессентукам Погрузитесь в мир кавказских легенд с экскурсией по самым живописным уголкам Ессентуков. Вас ждут незабываемые впечатления Начало: Ваш адрес в городах КМВ Расписание: Ежедневно в 07:30 4300 3 784 ₽ за человека

🚐 На микроавтобусе Групповая 12 часов 121 отзыв Домбай из Ессентуков: Гум-баши, Пещеры и Древний Храм Отправляйтесь в путешествие по сердцу Кавказа - Домбай. Горные вершины, древние храмы и загадочные пещеры ждут вас Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду) Расписание: Ежедневно 3 700 ₽ за человека

🚐 На микроавтобусе Групповая 14 часов 63 отзыва Северная Осетия: уникальные ущелья, монастырь и древние города Вас ждет путешествие по величественным горам, средневековым крепостям и древним святилищам Северной Осетии на комфортабельном транспорте Начало: Напишите ваш адрес проживания на вотсап/смс Расписание: Ежедневно в 06:30 5 000 ₽ за человека

Групповая 12 часов 102 отзыва Безенгийский Язык Тролля и сокровища Верхней Балкарии: экскурсия из Ессентуков Погрузитесь в мир древних легенд и средневековой истории с экскурсией по Верхней Балкарии. Вас ждут захватывающие пейзажи и незабываемые впечатления Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа Расписание: Ежедневно в 6:30 4 500 ₽ за человека

Групповая 10 часов 61 отзыв Экскурсия на Эльбрус: Величие и таинственность Кавказа Поднимитесь на канатной дороге к величественному Эльбрусу, исследуйте снежные склоны и высокогорное озеро Гижгит с его лазурными водами Начало: Ваше место проживание в пределах КМВ Расписание: Ежедневно в 7:00 3 700 ₽ за человека

🚌 На автобусе 10% скидка Групповая 12 часов 41 отзыв Групповая экскурсия в Домбай «Земной Рай» из Ессентуков Откройте величественный Домбай: горные вершины, древние храмы и кристальные воды ожидают вас Начало: Ессентуки. Мы заберем от места вашего проживания Расписание: Ежедневно в 6:45 4300 3 870 ₽ за человека

🛣 Джиппинг Мини-группа 10 часов 25 отзывов Джип-тур к сказочным водопадам Джилы-Суу: приключение ждет вас Отправляйтесь в захватывающее путешествие по красивейшим местам Кавказа, где природа создала уникальные водопады и скалы Начало: По договоренности с гидом Расписание: Ежедневно в 07:00 3 500 ₽ за человека

Групповая 9 часов 41 отзыв На Джилы-Су по самой красивой дороге: водопады, Эльбрус и кавказская кухня Путешествие к целебным источникам Джилы-Су обещает незабываемые впечатления от величия Кавказа, вкуса местной кухни и чистоты горных вод Начало: От вашего отеля Расписание: Ежедневно: 07:15, 07:30, 07:45 3 500 ₽ за человека

🚌 На автобусе Мини-группа 9 часов 34 отзыва На плато Бермамыт в мини-группе из Ессентуков Начало: Ж/д вокзал, возле входа в центральный парк Расписание: Ежедневно в 02:00 (рассвет), 07:00 (дневная), 14:00 (закат) 3 500 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 9 часов 42 отзыва Популярное предложение Кавказские минеральные воды: экскурсия в 4 города Начало: Привокзальная Площадь, Ессентуки Расписание: 09:30 воскресенье, четверг 2 300 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 11 часов 28 отзывов Путешествие к озеру Гижгит, перевалу Актопрак и Чегемским водопадам Вас ждет путешествие по живописным местам Кабардино-Балкарии, где каждый уголок хранит свою уникальную историю Начало: Ессентуки, Привокзальная пл., 1 Расписание: Каждый день в 7:30 3 700 ₽ за человека

🚐 На микроавтобусе Мини-группа 11 часов 27 отзывов Чегемские водопады и перевал Актопрак: путешествие в мини-группе Завораживающее путешествие к самым живописным уголкам Кавказа. Вас ждут Чегемские водопады, перевал Актопрак и озеро Гижгит Начало: Ваш отель Расписание: Ежедневно: 07:15, 07:30, 07:45 3 700 ₽ за человека

Мини-группа 13 часов 29 отзывов Северная Осетия: путешествие от Фиагдона до города мёртвых и лавочки счастья Откройте для себя красоту и тайны Северной Осетии в увлекательной экскурсии из Ессентуков. Вас ждут незабываемые впечатления Начало: От вашего отеля Расписание: Ежедневно: 06.15, 06.30, 06.45 5 000 ₽ за человека

Мини-группа 12 часов 6 отзывов Поездка в горы Северной Осетии: память о Сергее Бодрове Погрузитесь в историю и культуру Северной Осетии с экскурсией к местам съёмок Сергея Бодрова Начало: Аэропорт, ж/д, ваше место проживания (города КМВ) Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30 5 800 ₽ за человека

🚐 На микроавтобусе Мини-группа 12 часов 20 отзывов Верхняя Балкария и Язык Тролля: групповая экскурсия из Ессентуков Откройте для себя дух древности и природные чудеса Верхней Балкарии в увлекательной экскурсии Начало: Ваш отель Расписание: Ежедневно: 07.15, 07:30, 07:45 4 500 ₽ за человека

Мини-группа 9 часов 3 отзыва Групповая экскурсия: Озеро Гижгит, Актопрак, Чегемские водопады Вас ждет путешествие по живописным местам Кабардино-Балкарии с посещением озера Гижгит и водопадов Чегем Начало: Ессентуки, ул. Вокзальная, д. 1 Расписание: Каждый день в 7:30 3 700 ₽ за человека

🚐 На микроавтобусе Мини-группа 11 часов 8 отзывов Приэльбрусье: живописный тур к Эльбрусу в мини-группе из Ессентуков Вас ждет насыщенное путешествие к сердцу Кавказа - Эльбрусу. Неповторимые пейзажи, кавказская кухня и целебная вода - все в одном туре Начало: Ваш отель Расписание: Ежедневно: 07:15, 07:30, 07:45 3 700 ₽ за человека

Мини-группа 12 часов 20 отзывов Путешествие в Домбай: канатка, храмы и кавказская кухня Исследуйте живописные уголки Домбая, насладитесь кавказской кухней и дышите чистейшим горным воздухом Начало: Забираем с адреса в пределах КМВ Расписание: Ежедневно в 7:00 3 700 ₽ за человека

5% скидка Индивидуальная 9 часов 4 отзыва Экскурсия-трансформер: Ессентуки, Пятигорск, Кисловодск и Железноводск Начало: Ваш отель Расписание: По договоренности 12900 12 255 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 5% скидка Индивидуальная 8 часов 8 отзывов Пять городов Кавказских Минеральных Вод: путешествие за один день Погрузитесь в мир кавказской культуры, природы и гастрономии с индивидуальной экскурсией по пяти городам Начало: По договоренности Расписание: Чт., пт., сб., вс. Летом — ежедневно. 11800 11 210 ₽ за всё до 4 чел.

Мини-группа 11 часов 7 отзывов Эльбрус в мини группе Начало: Ессентуки, ул. Вокзальная, д. 1 Расписание: Каждый день в 7:30 3 700 ₽ за человека

🛣 Джиппинг Индивидуальная 7 часов 18 отзывов Популярное предложение Джип-путешествие на Бермамыт Начало: Ваш адрес в Ессентуках Расписание: По договоренности 15 000 ₽ за всё до 4 чел.

Мини-группа 9 часов 63 отзыва Джилы-Су из Ессентуков: водопады и минеральные источники Начало: Мы забираем вас по адресу проживания Расписание: Ежедневно в 7:00 3 500 ₽ за человека

Мини-группа 12 часов 36 отзывов Панорамы Эльбруса и волшебное озеро Гижгит Начало: По месту проживания или ж/д вокзал Ессентуки Расписание: в 7:00 ежедневно 3 700 ₽ за человека

Индивидуальная 5 часов 1 отзыв Долина нарзанов в Кабардино-балкарии Начало: Ессентуки Расписание: Каждый день 11 500 ₽ за всё до 7 чел.

Мини-группа 7 часов 11 отзывов День и закат на плато Бермамыт Начало: По согласованию Расписание: Ежедневно 3 700 ₽ за человека

Мини-группа 12 часов 1 отзыв Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ) Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30 4 300 ₽ за человека

Мини-группа 12 часов 1 отзыв Тур в горы Домбая Начало: Ваше место проживания (города КМВ) Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30 4 400 ₽ за человека

Индивидуальная 14 часов 3 отзыва Настроение - «В горы»: Домбай Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория 18 000 ₽ за всё до 5 чел.

Мини-группа 12 часов 6 отзывов Тур Чегемские водопады с полетом на парадроме и озером Гижгит Начало: Ваше место проживания (города КМВ) Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30 4 400 ₽ за человека

🪂 На параплане Индивидуальная 2 часа 9 отзывов Полёт на параплане - гора Юца Начало: Г. Ессентуки, ул. Кисловодская, д. 1 Расписание: Каждый день с 8:00 до 20:00. Зависим от погоды. 9 500 ₽ за человека

Индивидуальная 5 часов 1 отзыв Встреча (трансфер) из аэропорта и душевная прогулка по Ессентукам Начало: По договоренности Расписание: По договоренности 9 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚐 На микроавтобусе 18% скидка Групповая 11 часов 3 отзыва Эльбрус и озеро Гижгит - жемчужины Кавказа в мини-группе из Ессентуков Начало: Ваше место проживания в пределах г. Ессентуки Расписание: Ежедневно в 07:30 от 4520 3 706 ₽ за человека

Индивидуальная 10 часов 1 отзыв Индивидуальная экскурсия в Джилы-Су из Ессентуков Начало: Ваше место проживания в пределах г. Ессентуки Расписание: ежедневно от 19 000 ₽ за всё до 4 чел.

20% скидка Мини-группа 9 часов Очарование Приэльбрусья: Джилы-Су и плато Шаджатмаз Начало: Ессентуки Расписание: каждый день в 07:00 5000 4 000 ₽ за человека

Индивидуальная 12 часов Индивидуальная экскурсия в Архыз Начало: Ваше место жительства в Ессентуках Расписание: ежедневно от 25 200 ₽ за всё до 6 чел.

18% скидка Мини-группа 12 часов Язык Тролля - путешествие в кавказскую Скандинавию из Ессентуков Начало: Ваше место проживания в пределах г. Ессентуки 5500 4 510 ₽ за человека

8% скидка Мини-группа 12 часов Перевал Актопрак и Чегемские водопады Начало: Ваше место проживания в пределах г. Ессентуки Расписание: ежедневно 4200 3 864 ₽ за человека

Мини-группа 12 часов Домбай - сказка в горах Кавказа Начало: Место проживания в пределах г. Ессентуки Расписание: ежедневно 4 200 ₽ за человека

Индивидуальная 8 часов Озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемские водопады Начало: Ессентуки Расписание: Каждый день с 7:00 16 800 ₽ за всё до 5 чел.