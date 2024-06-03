1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Последний день Лермонтова: путешествие по местам великого поэта
Погрузитесь в историю последних часов жизни М.Ю. Лермонтова, посетив ключевые места его пребывания на Кавказе
17 июня в 08:30
18 июня в 08:00
13 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
1.5 часа
Иммерсивная экскурсия-спектакль по Ессентукам: погружение в историю
Погрузитесь в историю Ессентуков с экскурсией-спектаклем. Прогулка по центральным улочкам и паркам, интересные факты и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: В районе ж/д вокзала Ессентуков
Расписание: в понедельник и среду в 15:00
10 июня в 15:00
12 июня в 15:00
800₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Волшебная Дигория: путешествие по древним городам с осетинскими пирогами
Погрузитесь в уникальную атмосферу Дигории, где история и кулинария переплетаются в одно целое. Вас ждут незабываемые впечатления
5 авг в 06:00
6 авг в 06:00
14 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Нестандартный джип-тур на Джилы-Су и плато Бермамыт из Ессентуков
Открыть захватывающие панорамы гор, ущелий, водопадов и пройти скрытыми тропами к знаменитым плато
Начало: В Ессентуках, Пятигорске, Кисловодске, Железноводс...
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
24 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
12%
Групповая
12 часов
Легенды Кавказа: Эльбрус и озеро Гижгит - путешествие по Ессентукам
Погрузитесь в мир кавказских легенд с экскурсией по самым живописным уголкам Ессентуков. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Ваш адрес в городах КМВ
Расписание: Ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
43003 784₽ за человека
Групповая
12 часов
Домбай из Ессентуков: Гум-баши, Пещеры и Древний Храм
Отправляйтесь в путешествие по сердцу Кавказа - Домбай. Горные вершины, древние храмы и загадочные пещеры ждут вас
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
3 700₽ за человека
Групповая
14 часов
Северная Осетия: уникальные ущелья, монастырь и древние города
Вас ждет путешествие по величественным горам, средневековым крепостям и древним святилищам Северной Осетии на комфортабельном транспорте
Начало: Напишите ваш адрес проживания на вотсап/смс
Расписание: Ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
5 000₽ за человека
Групповая
12 часов
Безенгийский Язык Тролля и сокровища Верхней Балкарии: экскурсия из Ессентуков
Погрузитесь в мир древних легенд и средневековой истории с экскурсией по Верхней Балкарии. Вас ждут захватывающие пейзажи и незабываемые впечатления
Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа
Расписание: Ежедневно в 6:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
4 500₽ за человека
Групповая
10 часов
Экскурсия на Эльбрус: Величие и таинственность Кавказа
Поднимитесь на канатной дороге к величественному Эльбрусу, исследуйте снежные склоны и высокогорное озеро Гижгит с его лазурными водами
Начало: Ваше место проживание в пределах КМВ
Расписание: Ежедневно в 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700₽ за человека
скидка
10%
Групповая
12 часов
Групповая экскурсия в Домбай «Земной Рай» из Ессентуков
Откройте величественный Домбай: горные вершины, древние храмы и кристальные воды ожидают вас
Начало: Ессентуки. Мы заберем от места вашего проживания
Расписание: Ежедневно в 6:45
Завтра в 06:45
10 июня в 06:45
43003 870₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Джип-тур к сказочным водопадам Джилы-Суу: приключение ждет вас
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по красивейшим местам Кавказа, где природа создала уникальные водопады и скалы
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно в 07:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 500₽ за человека
Групповая
9 часов
На Джилы-Су по самой красивой дороге: водопады, Эльбрус и кавказская кухня
Путешествие к целебным источникам Джилы-Су обещает незабываемые впечатления от величия Кавказа, вкуса местной кухни и чистоты горных вод
Начало: От вашего отеля
Расписание: Ежедневно: 07:15, 07:30, 07:45
Завтра в 07:15
10 июня в 07:15
3 500₽ за человека
Мини-группа
9 часов
На плато Бермамыт в мини-группе из Ессентуков
Начало: Ж/д вокзал, возле входа в центральный парк
Расписание: Ежедневно в 02:00 (рассвет), 07:00 (дневная), 14:00 (закат)
Сегодня в 07:00
Завтра в 02:00
3 500₽ за человека
Групповая
9 часов
Популярное предложение
Кавказские минеральные воды: экскурсия в 4 города
Начало: Привокзальная Площадь, Ессентуки
Расписание: 09:30 воскресенье, четверг
Завтра в 09:30
13 июня в 09:30
2 300₽ за человека
Групповая
11 часов
Путешествие к озеру Гижгит, перевалу Актопрак и Чегемским водопадам
Вас ждет путешествие по живописным местам Кабардино-Балкарии, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: Ессентуки, Привокзальная пл., 1
Расписание: Каждый день в 7:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
3 700₽ за человека
Мини-группа
11 часов
Чегемские водопады и перевал Актопрак: путешествие в мини-группе
Завораживающее путешествие к самым живописным уголкам Кавказа. Вас ждут Чегемские водопады, перевал Актопрак и озеро Гижгит
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно: 07:15, 07:30, 07:45
Сегодня в 07:15
Завтра в 07:15
3 700₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Северная Осетия: путешествие от Фиагдона до города мёртвых и лавочки счастья
Откройте для себя красоту и тайны Северной Осетии в увлекательной экскурсии из Ессентуков. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: От вашего отеля
Расписание: Ежедневно: 06.15, 06.30, 06.45
Завтра в 06:15
10 июня в 06:15
5 000₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Поездка в горы Северной Осетии: память о Сергее Бодрове
Погрузитесь в историю и культуру Северной Осетии с экскурсией к местам съёмок Сергея Бодрова
Начало: Аэропорт, ж/д, ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 800₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Верхняя Балкария и Язык Тролля: групповая экскурсия из Ессентуков
Откройте для себя дух древности и природные чудеса Верхней Балкарии в увлекательной экскурсии
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно: 07.15, 07:30, 07:45
Завтра в 07:15
10 июня в 07:15
4 500₽ за человека
Мини-группа
9 часов
Групповая экскурсия: Озеро Гижгит, Актопрак, Чегемские водопады
Вас ждет путешествие по живописным местам Кабардино-Балкарии с посещением озера Гижгит и водопадов Чегем
Начало: Ессентуки, ул. Вокзальная, д. 1
Расписание: Каждый день в 7:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
3 700₽ за человека
Мини-группа
11 часов
Приэльбрусье: живописный тур к Эльбрусу в мини-группе из Ессентуков
Вас ждет насыщенное путешествие к сердцу Кавказа - Эльбрусу. Неповторимые пейзажи, кавказская кухня и целебная вода - все в одном туре
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно: 07:15, 07:30, 07:45
Сегодня в 07:15
Завтра в 07:15
3 700₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Путешествие в Домбай: канатка, храмы и кавказская кухня
Исследуйте живописные уголки Домбая, насладитесь кавказской кухней и дышите чистейшим горным воздухом
Начало: Забираем с адреса в пределах КМВ
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
1290012 255₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
Пять городов Кавказских Минеральных Вод: путешествие за один день
Погрузитесь в мир кавказской культуры, природы и гастрономии с индивидуальной экскурсией по пяти городам
Начало: По договоренности
Расписание: Чт., пт., сб., вс. Летом — ежедневно.
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
1180011 210₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
11 часов
Эльбрус в мини группе
Начало: Ессентуки, ул. Вокзальная, д. 1
Расписание: Каждый день в 7:30
Сегодня в 07:15
Завтра в 07:15
3 700₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Популярное предложение
Джип-путешествие на Бермамыт
Начало: Ваш адрес в Ессентуках
Расписание: По договоренности
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
9 часов
Джилы-Су из Ессентуков: водопады и минеральные источники
Начало: Мы забираем вас по адресу проживания
Расписание: Ежедневно в 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 500₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Панорамы Эльбруса и волшебное озеро Гижгит
Начало: По месту проживания или ж/д вокзал Ессентуки
Расписание: в 7:00 ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Долина нарзанов в Кабардино-балкарии
Начало: Ессентуки
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 500₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
7 часов
День и закат на плато Бермамыт
Начало: По согласованию
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
3 700₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 300₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Тур в горы Домбая
Начало: Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
4 400₽ за человека
Индивидуальная
14 часов
Настроение - «В горы»: Домбай
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
18 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
12 часов
Тур Чегемские водопады с полетом на парадроме и озером Гижгит
Начало: Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 400₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Полёт на параплане - гора Юца
Начало: Г. Ессентуки, ул. Кисловодская, д. 1
Расписание: Каждый день с 8:00 до 20:00. Зависим от погоды.
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9 500₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Встреча (трансфер) из аэропорта и душевная прогулка по Ессентукам
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
18%
Групповая
11 часов
Эльбрус и озеро Гижгит - жемчужины Кавказа в мини-группе из Ессентуков
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Ессентуки
Расписание: Ежедневно в 07:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 45203 706₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскурсия в Джилы-Су из Ессентуков
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Ессентуки
Расписание: ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 19 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Мини-группа
9 часов
Очарование Приэльбрусья: Джилы-Су и плато Шаджатмаз
Начало: Ессентуки
Расписание: каждый день в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
50004 000₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия в Архыз
Начало: Ваше место жительства в Ессентуках
Расписание: ежедневно
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от 25 200₽ за всё до 6 чел.
скидка
18%
Мини-группа
12 часов
Язык Тролля - путешествие в кавказскую Скандинавию из Ессентуков
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Ессентуки
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
55004 510₽ за человека
скидка
8%
Мини-группа
12 часов
Перевал Актопрак и Чегемские водопады
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Ессентуки
Расписание: ежедневно
11 июня в 07:00
13 июня в 07:00
42003 864₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Домбай - сказка в горах Кавказа
Начало: Место проживания в пределах г. Ессентуки
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 200₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемские водопады
Начало: Ессентуки
Расписание: Каждый день с 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
16 800₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
10 часов
Волшебные пейзажи урочища Джилы-Су
Начало: Аэропорт, ж/д, ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 07:00, 07:30,08:00
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
4 300₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна3 июня 2024Интересный формат экскурсии. Много информации, маршрут построен хорошо. Ессентуки открылись с новой стороны.
- ИИрина2 июня 2024Экскурсия потрясающая, шикарные виды, отличные локации. Узнали много нового об Осетии. Попробовали настоящие осетинские пироги. Огромное спасибо организаторам за прекрасно проведенное время.
- ААльбина29 мая 2024Я в восторге от поездки на Домбай, экскурсия организована безупречно. В назначенное время за мной заехал минивэн, поехали позавтракали вкуснейшими
- TTatyana29 мая 2024Экскурсия была 24 мая 2024 года. Погода немного подкачала, но впечатлений от увиденного не испортила, даже наоборот, привнесла свой шарм,
- РРезеда27 мая 2024Замечательная экскурсия с отличным гидом! Комфортное вождение, интересное и познавательное сопровождение, Максим (гид) — настоящий профессионал своего дела.
- ЕЕлена27 мая 2024Экскурсия ознакомительная, в общих чертах дает представление обо всех курортных городах КМВ, об основных достопримечательностях. В целом, все прошло организованно,
- ППолина24 мая 2024Поездка в горы всегда впечатляет. За один день посетили несколько локаций. Поднялись в горы к доброму волшебнику. Он угостил нас
- ТТатьяна24 мая 2024Остались в большом восторге ВСЕ!!! Наш гид Андрей услышал желания каждого из группы 🫶🏼Отдых получился незабываемым и очень комфортным. Уже думаем о следующей поездке😄
- ЕЕлена23 мая 2024Отличный гид Расул. Очень наполненный маршрут. Красота Кавказа. Покормили вкусно. Даже для опытного туриста очень много впечатлений.
- ООлег18 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Много впечатляющих мест. Кавказ уникальное место с множеством локаций, где помимо восхищения, также много классных фоток с
Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Необычные»
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