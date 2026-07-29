Что вы можете увидеть 🤩

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Л Лилия Замечательная получилась экскурсия, время пролетело, оставив только положительные эмоции, впечатления и шикарные фото на память!

Благодарим гида Константина за увлекательное и эмоциональное сопровождение, было очень интересно!

Благодарим водителя Евгения за комфортную поездку! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Екатерина Увидели потрясающие водопады - это стоило любых усилий! Место уникальное и очень красивое. Вокруг - много чего можно поесть и купить. Доехали на комфортабельном минивэне с кондиционером. Экскурсовод был очень внимательным и заботливым. Все понравилось Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

М Малышева Понравился экскурсовод Константин. Очень живо с юмором, в ролях рассказал легенду о горе "кольце".

Спасибо.

Очень хороший рассказчик. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

И Ирина В принципе нам понравилось. Но…. Гора кольцо не впечатлила вообще… Жалко на неё потраченного времени, лучше бы это время прибавить к времени на Медовых водопадах, а вот там его не хватает ооооочень. Поменяйте формат, оставьте одни Медовые водопады и люди будут вам благодарны! А то всё бегом, а хочется постоять и просто послушать шум воды. Экскурсовод был хороший. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

И Ирина Поездка замечательная! У нас был гидом Константин. Человек с глубокими знаниями истории своего края и с любовью к своей работе. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет