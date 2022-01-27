Что вы можете увидеть 🤩

Гора Кольцо

Вы побываете у горы Кольцо – это памятник природы, место, связанное с пребыванием М. Ю. Лермонтова на Кавказских Минеральных Водах. Именно к ней он отправляет героев повести «Княжна Мэри» полюбоваться закатом солнца «сквозь каменное окошко».

Медовые водопады

Затем вы совершите таинственный спуск в Аликоновское ущелье к великолепным искристым Медовым водопадам. Старожилы связывают название водопадов с дикими пчелами, которые собирали нектар на местных лугах. Ливни размывали спрятанные в расщелинах скал соты, и сладкая вода якобы лилась в водопады, а над ущельем распространялся медовый запах. Цветущие летом луга и сейчас действительно пахнут медом.

Водопадов здесь пять. Большой Медовый водопад — это поток, падающий со скал бокового ущелья речушки Эчки-Баш. У его подножия большой котел, где разбрызгиваются водяные струи и часто играет радуга.

Чуть выше по Эчки-Баш находится Малый Медовый водопад, скорее, это порог, так как вода в нем не отрывается от скал, а скатывается, образуя внизу белые буруны.

В русле Аликоновки выше Большого Медового есть еще три водопада, а над урочищем вблизи Медовых водопадов возвышается скала Указатель, с вершины которой открывается прекрасный вид.

Организационные детали: