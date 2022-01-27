Медовые водопады и гора Кольцо

В группе
до 50 чел.
Медовые водопады и гора Кольцо
Медовые водопады и гора Кольцо
Медовые водопады и гора Кольцо
Медовые водопады и гора Кольцо
Медовые водопады и гора Кольцо

Что вы можете увидеть 🤩

  • Гора Кольцо
  • Аликоновское ущелье
  • Медовые водопады
  • Скала Указатель
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Гора Кольцо

Вы побываете у горы Кольцо – это памятник природы, место, связанное с пребыванием М. Ю. Лермонтова на Кавказских Минеральных Водах. Именно к ней он отправляет героев повести «Княжна Мэри» полюбоваться закатом солнца «сквозь каменное окошко».

Медовые водопады

Затем вы совершите таинственный спуск в Аликоновское ущелье к великолепным искристым Медовым водопадам. Старожилы связывают название водопадов с дикими пчелами, которые собирали нектар на местных лугах. Ливни размывали спрятанные в расщелинах скал соты, и сладкая вода якобы лилась в водопады, а над ущельем распространялся медовый запах. Цветущие летом луга и сейчас действительно пахнут медом.
Водопадов здесь пять. Большой Медовый водопад — это поток, падающий со скал бокового ущелья речушки Эчки-Баш. У его подножия большой котел, где разбрызгиваются водяные струи и часто играет радуга.
Чуть выше по Эчки-Баш находится Малый Медовый водопад, скорее, это порог, так как вода в нем не отрывается от скал, а скатывается, образуя внизу белые буруны.
В русле Аликоновки выше Большого Медового есть еще три водопада, а над урочищем вблизи Медовых водопадов возвышается скала Указатель, с вершины которой открывается прекрасный вид.

Организационные детали:

  • Учитывая специфику маршрута, необходима удобная крепкая обувь, одежда по погоде.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Личные расходы
  • Питание
  • Экологический сбор (60 руб)
Место начала и завершения?
Привокзальная Площадь, Ессентуки
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 14:00 кроме Четверга и Пятницы
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Оплата должна быть произведена не позднее, чем за 24 часа до отправления. Наш менеджер свяжется с Вами и предложит возможные варианты оплаты. В случае неоплаты экскурсии за 24 часа, бронь может быть аннулирована и посадка будет возможна только при наличии свободных мест.
  • Проверьте, чтобы Ваш телефон, указанный в заказе, был включен и был в зоне доступа. Если сообщение не было получено, то Вы должны позвонить по номеру указанный в Вашем ваучере с 21:00 до 22:00.
  • Телефон для связи доступен с 07:00 до 22:00.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 14:00 кроме Четверга и Пятницы

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