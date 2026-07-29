Что вы можете увидеть 🤩

Давайте на 1 день отправимся на исследование природы? В окрестностях Ессентуков есть множество интересных мест. Гора Кольцо и Медовые водопады станут главной нашей целью. Насладитесь спокойствием природы, отдохните от городской суеты.
Описание экскурсииГора Кольцо Вы побываете у горы Кольцо – это памятник природы, место, связанное с пребыванием М. Ю. Лермонтова на Кавказских Минеральных Водах. Именно к ней он отправляет героев повести «Княжна Мэри» полюбоваться закатом солнца «сквозь каменное окошко». Медовые водопады Затем вы совершите таинственный спуск в Аликоновское ущелье к великолепным искристым Медовым водопадам. Старожилы связывают название водопадов с дикими пчелами, которые собирали нектар на местных лугах. Ливни размывали спрятанные в расщелинах скал соты, и сладкая вода якобы лилась в водопады, а над ущельем распространялся медовый запах. Цветущие летом луга и сейчас действительно пахнут медом. Водопадов здесь пять. Большой Медовый водопад — это поток, падающий со скал бокового ущелья речушки Эчки-Баш. У его подножия большой котел, где разбрызгиваются водяные струи и часто играет радуга. Чуть выше по Эчки-Баш находится Малый Медовый водопад, скорее, это порог, так как вода в нем не отрывается от скал, а скатывается, образуя внизу белые буруны. В русле Аликоновки выше Большого Медового есть еще три водопада, а над урочищем вблизи Медовых водопадов возвышается скала Указатель, с вершины которой открывается прекрасный вид. Важная информация:
- Учитывая специфику маршрута, необходима удобная крепкая обувь, одежда по погоде;
- За 3 часа до отправления с Вами свяжется менеджер по доплате. В 12.00 Вы получите смс с информацией по экскурсии.
ежедневно в 14-00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гора Кольцо
- Медовые водопады
- Скала Указатель
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Экологический сбор на водопадах - 300 руб.
- Питание
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Привокзальная Площадь, Ессентуки
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14-00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Учитывая специфику маршрута, необходима удобная крепкая обувь, одежда по погоде
- За 3 часа до отправления с Вами свяжется менеджер по доплате. В 12.00 Вы получите смс с информацией по экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 127 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Замечательная получилась экскурсия, время пролетело, оставив только положительные эмоции, впечатления и шикарные фото на память!
Благодарим гида Константина за увлекательное и эмоциональное сопровождение, было очень интересно!
Благодарим водителя Евгения за комфортную поездку!
Благодарим гида Константина за увлекательное и эмоциональное сопровождение, было очень интересно!
Благодарим водителя Евгения за комфортную поездку!
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Е
Увидели потрясающие водопады - это стоило любых усилий! Место уникальное и очень красивое. Вокруг - много чего можно поесть и купить. Доехали на комфортабельном минивэне с кондиционером. Экскурсовод был очень внимательным и заботливым. Все понравилось
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М
Понравился экскурсовод Константин. Очень живо с юмором, в ролях рассказал легенду о горе "кольце".
Спасибо.
Очень хороший рассказчик.
Спасибо.
Очень хороший рассказчик.
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И
В принципе нам понравилось. Но…. Гора кольцо не впечатлила вообще… Жалко на неё потраченного времени, лучше бы это время прибавить к времени на Медовых водопадах, а вот там его не хватает ооооочень. Поменяйте формат, оставьте одни Медовые водопады и люди будут вам благодарны! А то всё бегом, а хочется постоять и просто послушать шум воды. Экскурсовод был хороший.
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И
Поездка замечательная! У нас был гидом Константин. Человек с глубокими знаниями истории своего края и с любовью к своей работе.
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В
Очень интересная экскурсия! Все понравилось, много впечатлений и новых открытий! Советую!
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