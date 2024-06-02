Сердце гор: из Ессентуков - в Домбай

Увидеть жемчужину Кавказа, побывать в аланском храме и залезть в Сырную пещеру (в мини-группе)
Домбай называют «сердцем гор», так как он действительно окружён ими со всех сторон. Наш маршрут пройдёт по живописному ущелью через аулы.

Мы проедем по самому высокому перевалу в России, отыщем дырки от сыра в Сырной пещере, посетим храм 10 века, полюбуемся Туманным озером. А затем канатная дорога поднимет вас на высоту более 3000 метров — к вершине Мусса-Ачитара.
5
5 отзывов
Сердце гор: из Ессентуков - в Домбай
Сердце гор: из Ессентуков - в Домбай
Сердце гор: из Ессентуков - в Домбай
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Перевал Гум-Баши. Он занимает первое место среди самых высоких перевалов России, по которым проложены автомобильные трассы. С вершины открываются неповторимые виды на Эльбрус и Кавказский хребет. На перевале есть кафе, где мы можем остановиться перекусить.

Сырная пещера. Она состоит из песчаника и по виду действительно напоминает пористый сыр. На самом деле такие углубления — результат выветривания под воздействием различных природных явлений: ветра, дождя, снега.

Древний аланский храм (Шоанинский). Построен аланами ещё до крещения Руси во второй половине 10 века и считается одним из старейших на территории России.

Озеро Кара-кёль — ещё один долгожитель маршрута, которому около 8-10 тысяч лет. Проедем по его берегу.

Ущелье Гоначхир (можем посетить в тёплое время года вместо Шоанинского храма), которое называют одним из самых красивых мест Европы. По ущелью проходит часть Военно-Сухумской дороги, которая когда-то соединяла Черкесск и Сухум — столицу Абхазии. Там же находится озеро Туманлы-Кель. Ещё его называют форелевым — когда-то здесь проводился эксперимент по разведению форели. Расскажем, почему он не удался.

Туманное озеро. Ещё его называют форелевым, так как когда-то здесь проводился эксперимент по разведению форели. Расскажем, почему он не удался.

Канатная дорога к вершине «Мусса-Ачитара» (3012м). Со смотровых площадок вам откроется обзор на все четыре стороны света. Летом вас удивит альпийское разнотравье, зимой — роскошные снежные шапки на вершинах соседних гор, осенью — золото листьев в сочетании с зеленью хвойных деревьев, а весной — цветение кустарников рододендрона на склонах.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортных внедорожниках/минивэнах
  • Программа может быть изменена из-за погоды
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Питание в кафе (по желанию) — около 600 руб. Также вы можете взять перекус и воду с собой.
  • Трансфер до древнего храма — 300 руб. В тёплое время года вместо храма можем посетить Гоначхирское ущелье с озером Туманлы-Кёль — 300 руб.

Билет на канатную дорогу в Домбае:

  • стандартный: 1000 руб. (2227 м), 2000 руб. (3008 м), 2300 руб. (3146 м)
  • детский: от 750 руб. до 1800 руб.
  • льготный: от 850 руб. до 2000 руб.

ежедневно в 07:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
К
2 июня 2024
Восторг и эмоции переполняют)
Отличная погода, прекрасные места, красивейшие локации. Домбай ❤
Самый лучший гид на Кавказе, Игорь. Спасибо большое! Очень внимательный, деликатный, МЕГАпозитивный, интересный собеседник.
Самый комфортабельный автомобиль для нашей большой и шумной компании, Персик. Караоке в машине - такое у меня впервые! Игорь тонко прочувствовал момент, когда мы немного утомились. Помог зарядиться позитивом совместным исполнением песен)
Всё ООООчень понравилось! ❤
С
2 июня 2024
Прекрасная экскурсия с прекрасным ЛУЧШИМ ДРУГОМ- Игорем!!! на его шикарной машине Персик!!! Отличное сопровождение в поездке, весёлое и интересное сопровождение, живая музыка и много нового и интересного! Нас было 6
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человек, трое из которых дети 12-14 лет, которые за время поездки ни разу не взгрустнули!!! Очень внимательное отношение как к взрослым, так и детям!!! Сын попросил поставить отдельно 100 звёзд Персику к 1000 звёздам Игорю!!! Большое спасибо за этот прекрасный день! Рекомендую 10000000 процентов!!!

О
2 июня 2024
Это самая лучшая из индивидуальных экскурсий за всю нашу туристическую жизнь. Гид Игорь, лучший друг (привет дружище!!!) и просто мировой человек!! Очень много рассказал о крае, тонко чувствовал настроение нашей
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Питерской компании, возил даже больше чем заявлено!! Передавайте, пожалуйста, Игорю большой привет от нас!! Благодарности нет предела, дети в восторге и от экскурсии, и от чудесной комфортабельной машины (зовут Персиком))). Природа вызывает настоящий эмоциональный шок, это великолепие снежных вершин, зелёных ущелий, Эльбрус показал себя с перевела Гум Баши во всем великолепии!! Лучший день, лучший ГИД, СПАСИБО ВАМ ЗА ТАКОЙ ТЕПЛЫЙ ПРИЁМ!!!! С уважением, известная питерская певица Ольга Владимировна.

А
16 апр 2024
Замечательная поездка! Шикарные виды!
Вам повезёт на 100% если вашем гидом будет Тамара!
Часто гиды это просто водители(
Тамара это просто чёрный пояс по Домбаю, максимум полезной информации, забота о туристах каждую минуту! Рекомендую!!!
Олеся
10 апр 2024
Хочется оставить отзыв на чудесную экскурсию в Домбай! Все было очень организованно. Прекрасные виды и душевная позитивная атмосфера царили на протяжении всей экскурсии. Нам повезло с гидом, Тамара мастер своего
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дела. Мы узнали много исторической информации, легенд, увидели прекрасные локации, а самое главное Эльбрус! Во время поездки были очень вкусный домашний обед и дегустации 👍 Если коротко, то было красиво, интересно, вкусно, весело и незабываемо! Всем советую!

Хочется оставить отзыв на чудесную экскурсию в Домбай! Все было очень организованно. Прекрасные виды и душевнаяХочется оставить отзыв на чудесную экскурсию в Домбай! Все было очень организованно. Прекрасные виды и душевнаяХочется оставить отзыв на чудесную экскурсию в Домбай! Все было очень организованно. Прекрасные виды и душевнаяХочется оставить отзыв на чудесную экскурсию в Домбай! Все было очень организованно. Прекрасные виды и душевнаяХочется оставить отзыв на чудесную экскурсию в Домбай! Все было очень организованно. Прекрасные виды и душевнаяХочется оставить отзыв на чудесную экскурсию в Домбай! Все было очень организованно. Прекрасные виды и душевнаяХочется оставить отзыв на чудесную экскурсию в Домбай! Все было очень организованно. Прекрасные виды и душевнаяХочется оставить отзыв на чудесную экскурсию в Домбай! Все было очень организованно. Прекрасные виды и душевнаяХочется оставить отзыв на чудесную экскурсию в Домбай! Все было очень организованно. Прекрасные виды и душевнаяХочется оставить отзыв на чудесную экскурсию в Домбай! Все было очень организованно. Прекрасные виды и душевная

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