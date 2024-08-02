1 день

Прибытие. Знакомство с городом Ессентуки в сопровождении экскурсовода и фотографа

Прибытие до 13:00 в аэропорт или на ж/д вокзал г. Минеральные воды.

Мы встретим вас, как дорогих гостей, и с этого момента вы можете абсолютно расслабиться и получать удовольствие — теперь о вас и вашем отдыхе будет заботиться наша команда.

Отправляемся к месту проживания — в Ессентуки.

Обед в кафе города.

Размещение в выбранном отеле.

У вас будетсвободное время для наведения туалета, чтобы отправиться на променад с фотосессией.

Знакомство с городом Ессентуки в сопровождении экскурсовода и фотографа.

Неспешно прогуливаясь по аллеям Курортного парка, по которым прогуливались Шаляпин, Станиславский, Рахманинов и Прокофьев, мы дойдем до галереи, и наполнимся живительной силой знаменитого источника №17.

Далее, непременно заглянем в дореволюционный фитнесс-центр, где вы вспомните легендарный фильм «Любовь и голуби».

Полюбуемся зданием Николаевских минеральных ванн и самого знаменитого сооружения— грязелечебницы им. Семашко.

Вы узнаете почему состоятельная публика предпочитала курорты Карлсбад, Баден-Баден и Виши.

В конце экскурсии вы сами решите, согласиться ли со Станиславским, который сказал, что «здесь, конечно, лучше, чем в Виши».

Ужин-девичник в культовом кафе города.

Познакомимся, пообщаемся за бокалом домашнего вина или чашкой ароматного чая, насладимся вкуснейшими блюдами национальной кухни и теплой атмосферой кафе, которое за 30 с лишним лет облюбовали многие известные люди.