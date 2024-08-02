Программа тура по дням
Прибытие. Знакомство с городом Ессентуки в сопровождении экскурсовода и фотографа
Прибытие до 13:00 в аэропорт или на ж/д вокзал г. Минеральные воды.
Мы встретим вас, как дорогих гостей, и с этого момента вы можете абсолютно расслабиться и получать удовольствие — теперь о вас и вашем отдыхе будет заботиться наша команда.
Отправляемся к месту проживания — в Ессентуки.
Обед в кафе города.
Размещение в выбранном отеле.
У вас будетсвободное время для наведения туалета, чтобы отправиться на променад с фотосессией.
Знакомство с городом Ессентуки в сопровождении экскурсовода и фотографа.
Неспешно прогуливаясь по аллеям Курортного парка, по которым прогуливались Шаляпин, Станиславский, Рахманинов и Прокофьев, мы дойдем до галереи, и наполнимся живительной силой знаменитого источника №17.
Далее, непременно заглянем в дореволюционный фитнесс-центр, где вы вспомните легендарный фильм «Любовь и голуби».
Полюбуемся зданием Николаевских минеральных ванн и самого знаменитого сооружения— грязелечебницы им. Семашко.
Вы узнаете почему состоятельная публика предпочитала курорты Карлсбад, Баден-Баден и Виши.
В конце экскурсии вы сами решите, согласиться ли со Станиславским, который сказал, что «здесь, конечно, лучше, чем в Виши».
Ужин-девичник в культовом кафе города.
Познакомимся, пообщаемся за бокалом домашнего вина или чашкой ароматного чая, насладимся вкуснейшими блюдами национальной кухни и теплой атмосферой кафе, которое за 30 с лишним лет облюбовали многие известные люди.
Медовые водопады, Кольцо-гора, перевал Гум-Баши
Завтрак в отеле и сегодня мы отправляемся к местам силы.
В этот день вас ждут головокружительные локации, и ими нужно любоваться не через камеру.
Поэтому нас сопровождает наш фотограф, который будет ловить самые яркие эмоции, и обеспечит вас эффектными и душевными фотографиями для соцсетей.
Первую остановку мы сделаем около одного из чудес-природы — Кольцо-горы на отроге хребта, высотой около 870 метром и диаметром около 10 метров и вы узнаете легенду о ее появлении.
Далее мы отправляется на перевал Гум-Баши — самый высокогорный перевал в России среди перевалов по которым проложены автомобильные дороги.
В местном кафе отведаете карачаевские хычины и настоящий айран, наслаждаясь сказочными красотами и чистейшим горным воздухом.
По дороге обратно мы посетим знаменитые Медовые водопады.
Полюбуемся пятью красивейшими водопадами и наполнимся силой воды, которая усилит вашу женственность.
Вы увидите знаменитый Замок коварства любви и узнаете печальную легенду.
Возвращение в отель.
Посещение спа-зоны отеля для расслабления после насыщенного дня.
Железноводск. Термальный источник «Суворовский № 1»
Завтрак в отеле.
Мы отправляемся с вами в «маленькую Швейцарию», как многие гости называют прекрасный Железноводск —самый маленький, чистый, уютный и благоустроенный город КМВ.
Во время обзорной экскурсии вы увидите дворец эмира Бухарского, Пушкинскую галерею, Каскадную лестницу, и узнаете, как выглядели путешествия на Кавказ в XIX веке.
Курортный парк Железноводска —это единственный на Кавказских Минеральных водах парк естественного происхождения.
Во время обзорной экскурсии вы узнаете, как формировался город в XIX веке.
Прогуляетесь загадать желание у Зодиакального яйца.
Познакомитесь с восточным дворцом Эмира Бухарского, построенным при Александре III.
Пройдете по Каскадной лестнице.
Продегустируете воду в Славяновском и Смирновском источниках.
Далее мы плавно спустимся еще к однойжемчужине города — Декоративное озеро.
Обед в кафе на берегу озера.
Термальный источник «Суворовский № 1» является идеальным местом, помогающим в наше стремительное время отдохнуть так, чтобы ощутить себя свежим, здоровым и полным сил.
Это 2 комплекса: в одном 13, в другом 4 бассейна — все с разной температурой воды.
Возвращение в отель.
Отдых.
Отъезд
Завтрак в отеле.
Свободное время для посещения рынка и приобретения гостинцев и сувениров.
12:00-12:30 Выезд из отеля и отправление в аэропорт.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|2-местное размещение
|1-местное размещение
|«АкваОтель Термальный»
|37 100
|39 200
|Гостиница «Ессентуки»
|39 800
|41 900
Варианты проживания
АкваОтель Термальный
«АкваОтель Термальный» расположен в центре города Есентуки, возле автовокзала и торгового центра.
Двухместные стандарт, студио, делюкс и улучшенный номера оснащены двуспальными кроватями, прикроватной мебелью, телевизорами. Собственные санузлы оборудованы ванными, душем и раковинами. Предоставлены наборы чистого постельного белья и полотенец. Обустроены зоны отдыха с диванами и столиками.
В отеле есть возможность самостоятельно приготовить еду на мангале, также гостям подаются завтраки по меню и доставка в номер.
Гостям предлагается посетить свой закрытый плавательный бассейн и джакузи. Рядом с отелем множество магазинов, также несколько заведений. Недалеко располагается парк культуры, музей им. Шпаковского, сквер Приозерный, городской пруд и река Подкумок. Расстояние до аэропорта минеральные воды 27,3 км. До ж/д вокзала — 1,4 км.
Гостиница «Ессентуки»
Гостиница «Ессентуки» расположена в одноименном городе, в 0,7 км от обелиска «Вечная Слава». К услугам туристов есть следующее: wi-fi, несколько видов бассейнов, пользование библиотекой.
Для размещения постояльцев предлагаются категории номеров различной вместимости. Имеется все необходимое для комфортабельного отдыха. В числе удобств собственная ванная комната.
Вкусно поесть гости смогут в кафе «Чинар», до него добираться 0,4 км. Магазины «Пятёрочка», «Магнит Косметик» открыты в 0,3 км от объекта размещения.
Салон красоты «Чародейка» находится в 0,8 км. Бар «Эликсир» расположен в 0,5 км. Кинотеатр «Дружба» работает в 0,7 км. Протяженность пути до аэропорта Минеральные Воды равна 26,4 км, расстояние до железнодорожного вокзала Ессентуки составляет 0,2 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранном отеле и номерах выбранной комфортности с удобствами в номере
- Питание: 3 завтрака, 2 обеда и 1 ужин-девичник
- Экскурсии по программе: пешеходная фото-экскурсия по Курортному парку г. Ессентукифото-путешествие на перевал Гум-Башиэкскурсия на Медовые водопадыобзорная экскурсия в г. Железноводскпосещение Суворовских ванн
- Пешеходная фото-экскурсия по Курортному парку г. Ессентуки
- Фото-путешествие на перевал Гум-Баши
- Экскурсия на Медовые водопады
- Обзорная экскурсия в г. Железноводск
- Посещение Суворовских ванн
- Фотографии с экскурсии по парку г. Ессентуки и со 2-го дня программы
- Посещение SPA-зоны отеля: в "Аква-отеле Термальный" - безлимитно (аква-комплекс "мертвое море") в отеле "Ессентуки" - 2 часа (сауна с гималайской солью, бассейн с теплой морской водой и гидромассажем)
- В "Аква-отеле Термальный" - безлимитно (аква-комплекс "мертвое море")
- В отеле «Ессентуки» - 2 часа (сауна с гималайской солью, бассейн с теплой морской водой и гидромассажем)
- Транспортное обслуживание: по программе
- Курортный сбор на время тура
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Страховка
- Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Авиа- и ж/д билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость?
Нет, страховка не входит в стоимость.
Возможны ли изменения в программе тура?
Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу по объективным причинам, не меняя объема и качества предоставляемых услуг.