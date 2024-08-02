Девичник на водах Кавказа

Женщина рождена для удовольствия! Вас ждет чистейший горный воздух Кавказа, уникальные минеральные и термальные источники, энергия гор в приятной компании единомышленниц. Весь этот процесс будет запечатлен на профессиональных фотографиях.
5
3 отзыва
Девичник на водах Кавказа
Девичник на водах Кавказа
Девичник на водах Кавказа
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Знакомство с городом Ессентуки в сопровождении экскурсовода и фотографа

Прибытие до 13:00 в аэропорт или на ж/д вокзал г. Минеральные воды.

Мы встретим вас, как дорогих гостей, и с этого момента вы можете абсолютно расслабиться и получать удовольствие — теперь о вас и вашем отдыхе будет заботиться наша команда.

Отправляемся к месту проживания — в Ессентуки.

Обед в кафе города.

Размещение в выбранном отеле.

У вас будетсвободное время для наведения туалета, чтобы отправиться на променад с фотосессией.

Знакомство с городом Ессентуки в сопровождении экскурсовода и фотографа.

Неспешно прогуливаясь по аллеям Курортного парка, по которым прогуливались Шаляпин, Станиславский, Рахманинов и Прокофьев, мы дойдем до галереи, и наполнимся живительной силой знаменитого источника №17.

Далее, непременно заглянем в дореволюционный фитнесс-центр, где вы вспомните легендарный фильм «Любовь и голуби».

Полюбуемся зданием Николаевских минеральных ванн и самого знаменитого сооружения— грязелечебницы им. Семашко.

Вы узнаете почему состоятельная публика предпочитала курорты Карлсбад, Баден-Баден и Виши.

В конце экскурсии вы сами решите, согласиться ли со Станиславским, который сказал, что «здесь, конечно, лучше, чем в Виши».

Ужин-девичник в культовом кафе города.

Познакомимся, пообщаемся за бокалом домашнего вина или чашкой ароматного чая, насладимся вкуснейшими блюдами национальной кухни и теплой атмосферой кафе, которое за 30 с лишним лет облюбовали многие известные люди.

Прибытие. Знакомство с городом Ессентуки в сопровождении экскурсовода и фотографаПрибытие. Знакомство с городом Ессентуки в сопровождении экскурсовода и фотографаПрибытие. Знакомство с городом Ессентуки в сопровождении экскурсовода и фотографаПрибытие. Знакомство с городом Ессентуки в сопровождении экскурсовода и фотографа
2 день

Медовые водопады, Кольцо-гора, перевал Гум-Баши

Завтрак в отеле и сегодня мы отправляемся к местам силы.

В этот день вас ждут головокружительные локации, и ими нужно любоваться не через камеру.

Поэтому нас сопровождает наш фотограф, который будет ловить самые яркие эмоции, и обеспечит вас эффектными и душевными фотографиями для соцсетей.

Первую остановку мы сделаем около одного из чудес-природы — Кольцо-горы на отроге хребта, высотой около 870 метром и диаметром около 10 метров и вы узнаете легенду о ее появлении.

Далее мы отправляется на перевал Гум-Баши — самый высокогорный перевал в России среди перевалов по которым проложены автомобильные дороги.

В местном кафе отведаете карачаевские хычины и настоящий айран, наслаждаясь сказочными красотами и чистейшим горным воздухом.

По дороге обратно мы посетим знаменитые Медовые водопады.

Полюбуемся пятью красивейшими водопадами и наполнимся силой воды, которая усилит вашу женственность.

Вы увидите знаменитый Замок коварства любви и узнаете печальную легенду.

Возвращение в отель.

Посещение спа-зоны отеля для расслабления после насыщенного дня.

Медовые водопады, Кольцо-гора, перевал Гум-БашиМедовые водопады, Кольцо-гора, перевал Гум-БашиМедовые водопады, Кольцо-гора, перевал Гум-БашиМедовые водопады, Кольцо-гора, перевал Гум-Баши
3 день

Железноводск. Термальный источник «Суворовский № 1»

Завтрак в отеле.

Мы отправляемся с вами в «маленькую Швейцарию», как многие гости называют прекрасный Железноводск —самый маленький, чистый, уютный и благоустроенный город КМВ.

Во время обзорной экскурсии вы увидите дворец эмира Бухарского, Пушкинскую галерею, Каскадную лестницу, и узнаете, как выглядели путешествия на Кавказ в XIX веке.

Курортный парк Железноводска —это единственный на Кавказских Минеральных водах парк естественного происхождения.

Во время обзорной экскурсии вы узнаете, как формировался город в XIX веке.

Прогуляетесь загадать желание у Зодиакального яйца.

Познакомитесь с восточным дворцом Эмира Бухарского, построенным при Александре III.

Пройдете по Каскадной лестнице.

Продегустируете воду в Славяновском и Смирновском источниках.

Далее мы плавно спустимся еще к однойжемчужине города — Декоративное озеро.

Обед в кафе на берегу озера.

Термальный источник «Суворовский № 1» является идеальным местом, помогающим в наше стремительное время отдохнуть так, чтобы ощутить себя свежим, здоровым и полным сил.

Это 2 комплекса: в одном 13, в другом 4 бассейна — все с разной температурой воды.

Возвращение в отель.

Отдых.

Железноводск. Термальный источник «Суворовский № 1»Железноводск. Термальный источник «Суворовский № 1»Железноводск. Термальный источник «Суворовский № 1»Железноводск. Термальный источник «Суворовский № 1»
4 день

Отъезд

Завтрак в отеле.

Свободное время для посещения рынка и приобретения гостинцев и сувениров.

12:00-12:30 Выезд из отеля и отправление в аэропорт.

ОтъездОтъездОтъездОтъезд

Проживание

В туре предусмотрено размещение в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница2-местное размещение1-местное размещение
«АкваОтель Термальный»37 10039 200
Гостиница «Ессентуки»39 80041 900

Варианты проживания

АкваОтель Термальный

3 ночи

«АкваОтель Термальный» расположен в центре города Есентуки, возле автовокзала и торгового центра.

Двухместные стандарт, студио, делюкс и улучшенный номера оснащены двуспальными кроватями, прикроватной мебелью, телевизорами. Собственные санузлы оборудованы ванными, душем и раковинами. Предоставлены наборы чистого постельного белья и полотенец. Обустроены зоны отдыха с диванами и столиками.

В отеле есть возможность самостоятельно приготовить еду на мангале, также гостям подаются завтраки по меню и доставка в номер.

Гостям предлагается посетить свой закрытый плавательный бассейн и джакузи. Рядом с отелем множество магазинов, также несколько заведений. Недалеко располагается парк культуры, музей им. Шпаковского, сквер Приозерный, городской пруд и река Подкумок. Расстояние до аэропорта минеральные воды 27,3 км. До ж/д вокзала — 1,4 км.

АкваОтель ТермальныйАкваОтель ТермальныйАкваОтель ТермальныйАкваОтель ТермальныйАкваОтель ТермальныйАкваОтель Термальный

Гостиница «Ессентуки»

3 ночи

Гостиница «Ессентуки» расположена в одноименном городе, в 0,7 км от обелиска «Вечная Слава». К услугам туристов есть следующее: wi-fi, несколько видов бассейнов, пользование библиотекой.

Для размещения постояльцев предлагаются категории номеров различной вместимости. Имеется все необходимое для комфортабельного отдыха. В числе удобств собственная ванная комната.

Вкусно поесть гости смогут в кафе «Чинар», до него добираться 0,4 км. Магазины «Пятёрочка», «Магнит Косметик» открыты в 0,3 км от объекта размещения.

Салон красоты «Чародейка» находится в 0,8 км. Бар «Эликсир» расположен в 0,5 км. Кинотеатр «Дружба» работает в 0,7 км. Протяженность пути до аэропорта Минеральные Воды равна 26,4 км, расстояние до железнодорожного вокзала Ессентуки составляет 0,2 км.

Гостиница «Ессентуки»Гостиница «Ессентуки»Гостиница «Ессентуки»Гостиница «Ессентуки»Гостиница «Ессентуки»Гостиница «Ессентуки»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранном отеле и номерах выбранной комфортности с удобствами в номере
  • Питание: 3 завтрака, 2 обеда и 1 ужин-девичник
  • Экскурсии по программе: пешеходная фото-экскурсия по Курортному парку г. Ессентукифото-путешествие на перевал Гум-Башиэкскурсия на Медовые водопадыобзорная экскурсия в г. Железноводскпосещение Суворовских ванн
  • Пешеходная фото-экскурсия по Курортному парку г. Ессентуки
  • Фото-путешествие на перевал Гум-Баши
  • Экскурсия на Медовые водопады
  • Обзорная экскурсия в г. Железноводск
  • Посещение Суворовских ванн
  • Фотографии с экскурсии по парку г. Ессентуки и со 2-го дня программы
  • Посещение SPA-зоны отеля: в "Аква-отеле Термальный" - безлимитно (аква-комплекс "мертвое море") в отеле "Ессентуки" - 2 часа (сауна с гималайской солью, бассейн с теплой морской водой и гидромассажем)
  • В "Аква-отеле Термальный" - безлимитно (аква-комплекс "мертвое море")
  • В отеле «Ессентуки» - 2 часа (сауна с гималайской солью, бассейн с теплой морской водой и гидромассажем)
  • Транспортное обслуживание: по программе
  • Курортный сбор на время тура
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Страховка
  • Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Ставропольский край, Минеральные Воды
Авиа- и ж/д билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость?

Нет, страховка не входит в стоимость.

Возможны ли изменения в программе тура?

Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу по объективным причинам, не меняя объема и качества предоставляемых услуг.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
2 авг 2024
Всё было хорошо. Рекомендую.
М
15 июл 2024
Комфортно, удобно, маленькая группа.
И
9 июл 2024
Организован тур хорошо.

Тур входит в следующие категории Ессентуков

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