2 день

Высокогорная экскурсия на Эльбрус (сборная)

Не рекомендуется лицам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Завтрак в отеле (сух. паёк).

06:30 Отправление на экскурсию.

Трансфер на поляну Азау (время в пути — 3,5 часа).

Подъем канатными дорогами на склоны вулкана Эльбрус до высоты 3800 м. (дополнительная плата— 1 900 руб. /чел. на месте).

Гора знаменита ледниками, питающими реки, и минеральными источниками, бьющими у подножия. Вы сможете поиграть в снежки или прокатиться на снегоходе (за дополнительную плату).

На протяжении всего маршрута вам будут открываться величественные панорамы Кавказских хребтов во главе с исполином Эльбрусом (5642 м. над у. м.).

Спуск на поляну Азау.

Обед в местном кафе — самостоятельно.

Подъём канатно-кресельной дорогой на г. Чегет (3700 м. над у. м.) осуществляется за дополнительную плату — 1 000 руб. /чел. на месте, откуда вам откроются виды знаменитого ледника «7», величественного Эльбруса и панорама Кавказского хребта.

Со смотровых площадок можно полюбоваться красотой озера Донгуз Орун-Кёль, образовавшегося в результате таяния ледников.

Спуск на поляну Чегет, посещение рынка сувениров и вязаных изделий.

Посещение Поляны Нарзанов, пролегающей вдоль реки Баксан.

Благодаря устройству парка, вы сможете ознакомиться с флорой и фауной Приэльбрусья, а также продегустировать различные виды целебного нарзана, источники которого расположены в самом парке.

22:00Ориентировочное время возвращения в Ессентуки.