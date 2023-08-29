Выходные на водах Кавказа

Групповой тур в Ессентуках
5
3 отзыва
Город Ессентуки примет вас со всем своим южным гостеприимством и даст возможность насладиться размеренной жизнью курорта.

В программе тура посещение городов Кавказских Минеральных Вод (Пятигорск и Ессентуки) с их памятниками культуры и архитектуры, а также парками, каждый из которых по-своему привлекателен.
Выходные на водах Кавказа
Выходные на водах Кавказа
Выходные на водах Кавказа
Ближайшие даты:
17
мая
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мая
6
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сен
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даты

Что вас ожидает:

Полный релакс
Полный релакс
Отдохнем и расслабимся на термальных источниках, которые придадут сил и здоровья на весь год
Целебная минеральная вода
Целебная минеральная вода
Попробуем минеральную воду из местных источников, которые известны во всем мире за свои целебные свойства
Подъем на канатке
Подъем на канатке
Сможем подняться по канатными дорогами на склоны вулкана Эльбрус до высоты 3800 метров

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Экскурсия по г. Ессентуки

Утреннее прибытие в аэропорт (ж/д вокзал) города Минеральные Воды.

12:00 Групповой трансфер в Ессентуки.

Посещение Цандеровского института механотерапии (тренажеры работают до 13:00),в котором расположены аппараты, разработанные шведским ученым Густавом Цандером еще в конце 19 века.

Испытав уникальные чудодейственные аппараты, при этом ощутив себя на месте героев фильма "Любовь и голуби", вы сможете самостоятельно убедиться в плодотворном влиянии механотерапии на организм.

Обед.

Размещение в отеле согласно вашему бронированию.

Расчетный час в отеле после 14:00.

Курортный сбор — 100 руб. /сутки с человека, оплачивается на месте при заселении.

После небольшого отдыха, вас ждет пешеходная экскурсия по курорту.

Вы пройдете через Курортный парк, увидите нарзанные галереи и грязелечебницу, выполненную в греческом стиле, попробуете легендарную минеральную воду (Ессентуки-4, Ессентуки-17).

Свободное время на курорте.

18:20-22:00 Предлагаем поездку в термальный комплекс “Жемчужина Кавказа” (дополнительная плата1 000 руб. /человек и входной билет — 600 руб. /чел., оплата на месте, бронирование при покупке тура).

Комплекс состоит из 8 бассейнов с гидромассажными установками.

Вода в бассейнах от + 25 до +41 градусов.

На территории комплекса имеются раздевалки, душевые кабинки, хамам, сауна, кафе.

Прибытие. Экскурсия по г. ЕссентукиПрибытие. Экскурсия по г. ЕссентукиПрибытие. Экскурсия по г. ЕссентукиПрибытие. Экскурсия по г. Ессентуки
2 день

Высокогорная экскурсия на Эльбрус (сборная)

Не рекомендуется лицам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Завтрак в отеле (сух. паёк).

06:30 Отправление на экскурсию.

Трансфер на поляну Азау (время в пути — 3,5 часа).

Подъем канатными дорогами на склоны вулкана Эльбрус до высоты 3800 м. (дополнительная плата— 1 900 руб. /чел. на месте).

Гора знаменита ледниками, питающими реки, и минеральными источниками, бьющими у подножия. Вы сможете поиграть в снежки или прокатиться на снегоходе (за дополнительную плату).

На протяжении всего маршрута вам будут открываться величественные панорамы Кавказских хребтов во главе с исполином Эльбрусом (5642 м. над у. м.).

Спуск на поляну Азау.

Обед в местном кафе — самостоятельно.

Подъём канатно-кресельной дорогой на г. Чегет (3700 м. над у. м.) осуществляется за дополнительную плату1 000 руб. /чел. на месте, откуда вам откроются виды знаменитого ледника «7», величественного Эльбруса и панорама Кавказского хребта.

Со смотровых площадок можно полюбоваться красотой озера Донгуз Орун-Кёль, образовавшегося в результате таяния ледников.

Спуск на поляну Чегет, посещение рынка сувениров и вязаных изделий.

Посещение Поляны Нарзанов, пролегающей вдоль реки Баксан.

Благодаря устройству парка, вы сможете ознакомиться с флорой и фауной Приэльбрусья, а также продегустировать различные виды целебного нарзана, источники которого расположены в самом парке.

22:00Ориентировочное время возвращения в Ессентуки.

Высокогорная экскурсия на Эльбрус (сборная)Высокогорная экскурсия на Эльбрус (сборная)Высокогорная экскурсия на Эльбрус (сборная)Высокогорная экскурсия на Эльбрус (сборная)
3 день

Экскурсия в Пятигорск (сборная), трансфер в аэропорт

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров.

Вещи оставляем в камере хранения отеля.

09:00-12:30 Отправление на экскурсию по г. Пятигорску, который по праву считается городом-памятником, ведь он видел множество исторических событий и великих людей.

Вместе с гидом вы посетите Дом-музей Лермонтова (домик Лермонтова)(дополнительная плата — 250 руб. /чел. на месте),который остался неизменным с 19 века, и место трагической дуэли поэта, где установлен памятник — одна из главных достопримечательностей города.

Во время экскурсии вы прогуляетесь по парку «Цветник» — излюбленному месту отдыха и туристов, и местных жителей.

У самого входа в парк вы встретитесь с героем романа Ильфа и Петрова — Кисой Воробьяниновым.

Здесь же, в парке, находится знаменитая скульптура Орла — визитная карточка как самого Пятигорска, так и всех курортов Кавказских Минеральных Вод.

Вы подниметесь к Эоловой Арфе, откуда открывается великолепный вид на город и Кавказский хребет, прогуляетесь к знаменитому подземному озеру Провал, посетите «Бесстыжие ванны» — в них набирается теплая вода из источника в стене, поэтому нередко здесь можно увидеть купающихся, и желающих оздоровиться гостей города.

При ясной погоде мы также предлагаем вам подняться на канатной дороге на самую вершину горы Машук (дополнительная плата400 руб. /чел. на месте), чтобы насладиться прекрасными пейзажами, открывающимися с высоты почти 1000 метров над уровнем моря.

12:30 Возвращение в Ессентуки.

Свободное время на курорте.

15:30 Групповой трансфер в аэропорт (ж/д вокзал) г. Минеральные воды к вечерним рейсам после 18:00.

Экскурсия в Пятигорск (сборная), трансфер в аэропортЭкскурсия в Пятигорск (сборная), трансфер в аэропортЭкскурсия в Пятигорск (сборная), трансфер в аэропортЭкскурсия в Пятигорск (сборная), трансфер в аэропорт

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле Курортный 4*.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Отель/размещение2-местное размещение1-местное размещение

Дополнительное место

ребенок или взрослый

Дополнительная ночь

(цена за двухместный номер)

Отель Курортный 4*

стандарт

28 00032 000нет6 400

Отель Курортный 4*

комфорт

32 00041 00023 0007 000

Варианты проживания

Отель «Курортный»

2 ночи

Отель «Курортный» с террасой расположен в городе Ессентуки. В распоряжении гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. В отеле можно забронировать семейные номера.

В каждом номере установлен рабочий стол и сейф. Номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном.

В отеле «Курортный» подают континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».

К услугам гостей бар и бизнес-зона.

До Кисловодска — 23 км, а до Пятигорска — 20 км. Расстояние до международного аэропорта Минеральные Воды составляет 27 км. За дополнительную плату для гостей организуют трансфер от/до аэропорта.

Это любимая часть города Ессентуки среди наших гостей согласно независимым отзывам.

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Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповой трансфер: аэропорт - гостиница - аэропорт
  • Размещение 2 ночи в номере выбранной категории c завтраком
  • Питание по программе тура: завтраки в отеле, 1 обед
  • Обзорные экскурсии с местным гидом: Ессентуки, Пятигорск, экскурсия в музей Лермонтова, зал механотерапии
  • Экосборы
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Дополнительные услуги на местах размещения
  • Питание, не включенное в программу тура
  • Посещение термального комплекса «Жемчужины Кавказа» - 1 600 руб
  • Дополнительные сервисы в гостиницах (баня, сауна, бильярд и пр.)
  • Дополнительные экскурсии
  • Спиртные напитки
  • Билеты на канатную дорогу: Чегет - от 1 000 руб., Эльбрус - от 1 900 руб
  • Катание на ратраке - от 5 000 руб
  • Подъем на канатной дороге на Машук - 400 руб. /чел. на месте
  • Входной билет в домик Лермонтова - 250 руб
  • Индивидуальные трансферы: аэропорт Минеральные Воды - Ессентуки или Ессентуки - аэропорт - 2 000 руб. /машина на 2-3 человека
  • Курортный сбор - 100 руб. /чел. /сутки
Место начала и завершения?
Ставропольский край, Минеральные Воды
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как организован трансфер в туре?

Встреча:

Групповой трансфер из аэропорта / ж/д вокзала г. Минеральные Воды осуществляются в назначенное время, но не позднее 12:00.

От ж/д вокзала наш транспорт забирает туристов в зависимости от времени прибытия поездов, но не позднее 11:30 утра.

Возможен приезд на ж/д вокзал Ессентуки, трансфер до отеля за доп. плату.

Проводы:

Проводы туристов осуществляются в аэропорт и на ж/д вокзал г. Минеральные Воды к рейсам, отправляющимся после 18:00 часов по местному времени.

Для туристов, приезжающих / уезжающих в другое время, могут быть организованы индивидуальные трансферы за дополнительную плату — от 2 000 рублей.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Может ли экскурсия не состояться?

Сборные экскурсии состоятся при наборе группы не менее 10 человек. В случае недобора группы предлагается замена на аналогичные экскурсии.

В случае отказа от экскурсии производится возврат денежных средств в полном размере.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
29 авг 2023
Здравствуйте! Мне поправилась поездка, спасибо большое вам 🙏организация на высоком уровне, отель супер, экскурсии 🔥
А
5 фев 2024
Очень интересная и насыщенная программа, везде приезжали ко времени.
А
14 янв 2024
Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!
Отмечаем самой высшей оценкой всё!
Прежде всего люди - Гаджимурады (гид, водитель). Опрятный и комфортный автомобиль, приятные сюрпризы (кофе паузы, сувениры, музыкально-поэтическое сопровождение), отель на берегу моря, программа тура, природа, погода, попутчики (2 девушки).
Обязательно будем рекомендовать нашим друзьям и знакомым.
Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!

Тур входит в следующие категории Ессентуков

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