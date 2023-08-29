В программе тура посещение городов Кавказских Минеральных Вод (Пятигорск и Ессентуки) с их памятниками культуры и архитектуры, а также парками, каждый из которых по-своему привлекателен.
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Программа тура по дням
Прибытие. Экскурсия по г. Ессентуки
Утреннее прибытие в аэропорт (ж/д вокзал) города Минеральные Воды.
12:00 Групповой трансфер в Ессентуки.
Посещение Цандеровского института механотерапии (тренажеры работают до 13:00),в котором расположены аппараты, разработанные шведским ученым Густавом Цандером еще в конце 19 века.
Испытав уникальные чудодейственные аппараты, при этом ощутив себя на месте героев фильма "Любовь и голуби", вы сможете самостоятельно убедиться в плодотворном влиянии механотерапии на организм.
Обед.
Размещение в отеле согласно вашему бронированию.
Расчетный час в отеле после 14:00.
Курортный сбор — 100 руб. /сутки с человека, оплачивается на месте при заселении.
После небольшого отдыха, вас ждет пешеходная экскурсия по курорту.
Вы пройдете через Курортный парк, увидите нарзанные галереи и грязелечебницу, выполненную в греческом стиле, попробуете легендарную минеральную воду (Ессентуки-4, Ессентуки-17).
Свободное время на курорте.
18:20-22:00 Предлагаем поездку в термальный комплекс “Жемчужина Кавказа” (дополнительная плата — 1 000 руб. /человек и входной билет — 600 руб. /чел., оплата на месте, бронирование при покупке тура).
Комплекс состоит из 8 бассейнов с гидромассажными установками.
Вода в бассейнах от + 25 до +41 градусов.
На территории комплекса имеются раздевалки, душевые кабинки, хамам, сауна, кафе.
Высокогорная экскурсия на Эльбрус (сборная)
Не рекомендуется лицам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Завтрак в отеле (сух. паёк).
06:30 Отправление на экскурсию.
Трансфер на поляну Азау (время в пути — 3,5 часа).
Подъем канатными дорогами на склоны вулкана Эльбрус до высоты 3800 м. (дополнительная плата— 1 900 руб. /чел. на месте).
Гора знаменита ледниками, питающими реки, и минеральными источниками, бьющими у подножия. Вы сможете поиграть в снежки или прокатиться на снегоходе (за дополнительную плату).
На протяжении всего маршрута вам будут открываться величественные панорамы Кавказских хребтов во главе с исполином Эльбрусом (5642 м. над у. м.).
Спуск на поляну Азау.
Обед в местном кафе — самостоятельно.
Подъём канатно-кресельной дорогой на г. Чегет (3700 м. над у. м.) осуществляется за дополнительную плату — 1 000 руб. /чел. на месте, откуда вам откроются виды знаменитого ледника «7», величественного Эльбруса и панорама Кавказского хребта.
Со смотровых площадок можно полюбоваться красотой озера Донгуз Орун-Кёль, образовавшегося в результате таяния ледников.
Спуск на поляну Чегет, посещение рынка сувениров и вязаных изделий.
Посещение Поляны Нарзанов, пролегающей вдоль реки Баксан.
Благодаря устройству парка, вы сможете ознакомиться с флорой и фауной Приэльбрусья, а также продегустировать различные виды целебного нарзана, источники которого расположены в самом парке.
22:00Ориентировочное время возвращения в Ессентуки.
Экскурсия в Пятигорск (сборная), трансфер в аэропорт
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Вещи оставляем в камере хранения отеля.
09:00-12:30 Отправление на экскурсию по г. Пятигорску, который по праву считается городом-памятником, ведь он видел множество исторических событий и великих людей.
Вместе с гидом вы посетите Дом-музей Лермонтова (домик Лермонтова)(дополнительная плата — 250 руб. /чел. на месте),который остался неизменным с 19 века, и место трагической дуэли поэта, где установлен памятник — одна из главных достопримечательностей города.
Во время экскурсии вы прогуляетесь по парку «Цветник» — излюбленному месту отдыха и туристов, и местных жителей.
У самого входа в парк вы встретитесь с героем романа Ильфа и Петрова — Кисой Воробьяниновым.
Здесь же, в парке, находится знаменитая скульптура Орла — визитная карточка как самого Пятигорска, так и всех курортов Кавказских Минеральных Вод.
Вы подниметесь к Эоловой Арфе, откуда открывается великолепный вид на город и Кавказский хребет, прогуляетесь к знаменитому подземному озеру Провал, посетите «Бесстыжие ванны» — в них набирается теплая вода из источника в стене, поэтому нередко здесь можно увидеть купающихся, и желающих оздоровиться гостей города.
При ясной погоде мы также предлагаем вам подняться на канатной дороге на самую вершину горы Машук (дополнительная плата — 400 руб. /чел. на месте), чтобы насладиться прекрасными пейзажами, открывающимися с высоты почти 1000 метров над уровнем моря.
12:30 Возвращение в Ессентуки.
Свободное время на курорте.
15:30 Групповой трансфер в аэропорт (ж/д вокзал) г. Минеральные воды к вечерним рейсам после 18:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле Курортный 4*.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Отель/размещение
|2-местное размещение
|1-местное размещение
Дополнительное место
ребенок или взрослый
Дополнительная ночь
(цена за двухместный номер)
Отель Курортный 4*
стандарт
|28 000
|32 000
|нет
|6 400
Отель Курортный 4*
комфорт
|32 000
|41 000
|23 000
|7 000
Варианты проживания
Отель «Курортный»
Отель «Курортный» с террасой расположен в городе Ессентуки. В распоряжении гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. В отеле можно забронировать семейные номера.
В каждом номере установлен рабочий стол и сейф. Номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном.
В отеле «Курортный» подают континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».
К услугам гостей бар и бизнес-зона.
До Кисловодска — 23 км, а до Пятигорска — 20 км. Расстояние до международного аэропорта Минеральные Воды составляет 27 км. За дополнительную плату для гостей организуют трансфер от/до аэропорта.
Это любимая часть города Ессентуки среди наших гостей согласно независимым отзывам.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Групповой трансфер: аэропорт - гостиница - аэропорт
- Размещение 2 ночи в номере выбранной категории c завтраком
- Питание по программе тура: завтраки в отеле, 1 обед
- Обзорные экскурсии с местным гидом: Ессентуки, Пятигорск, экскурсия в музей Лермонтова, зал механотерапии
- Экосборы
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
- Дополнительные услуги на местах размещения
- Питание, не включенное в программу тура
- Посещение термального комплекса «Жемчужины Кавказа» - 1 600 руб
- Дополнительные сервисы в гостиницах (баня, сауна, бильярд и пр.)
- Дополнительные экскурсии
- Спиртные напитки
- Билеты на канатную дорогу: Чегет - от 1 000 руб., Эльбрус - от 1 900 руб
- Катание на ратраке - от 5 000 руб
- Подъем на канатной дороге на Машук - 400 руб. /чел. на месте
- Входной билет в домик Лермонтова - 250 руб
- Индивидуальные трансферы: аэропорт Минеральные Воды - Ессентуки или Ессентуки - аэропорт - 2 000 руб. /машина на 2-3 человека
- Курортный сбор - 100 руб. /чел. /сутки
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как организован трансфер в туре?
Встреча:
Групповой трансфер из аэропорта / ж/д вокзала г. Минеральные Воды осуществляются в назначенное время, но не позднее 12:00.
От ж/д вокзала наш транспорт забирает туристов в зависимости от времени прибытия поездов, но не позднее 11:30 утра.
Возможен приезд на ж/д вокзал Ессентуки, трансфер до отеля за доп. плату.
Проводы:
Проводы туристов осуществляются в аэропорт и на ж/д вокзал г. Минеральные Воды к рейсам, отправляющимся после 18:00 часов по местному времени.
Для туристов, приезжающих / уезжающих в другое время, могут быть организованы индивидуальные трансферы за дополнительную плату — от 2 000 рублей.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли экскурсия не состояться?
Сборные экскурсии состоятся при наборе группы не менее 10 человек. В случае недобора группы предлагается замена на аналогичные экскурсии.
В случае отказа от экскурсии производится возврат денежных средств в полном размере.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Отмечаем самой высшей оценкой всё!
Прежде всего люди - Гаджимурады (гид, водитель). Опрятный и комфортный автомобиль, приятные сюрпризы (кофе паузы, сувениры, музыкально-поэтическое сопровождение), отель на берегу моря, программа тура, природа, погода, попутчики (2 девушки).
Обязательно будем рекомендовать нашим друзьям и знакомым.