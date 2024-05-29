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Авторский тур
4 дня
Выходные в равновесии. Спа-тур на Кавказе
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
27 июня в 10:00
25 июля в 10:00
от 43 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Девичник на водах Кавказа
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
2 июля в 10:00
30 июля в 10:00
от 37 100₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Пьянящий воздух Кавказа. Путешествие в заповедную зону
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
18 июня в 10:00
16 июля в 10:00
39 200₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Кавказские каникулы с итальянским акцентом на 4 дня
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
3 янв в 10:00
от 43 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна29 мая 2024Тур очень понравился, было познавательно. Организация тура, трансфер, проживание, питание и впечатления на круглую 5. Особая благодарность нашему гиду Батыру. Рекомендую однозначно!!!
- ААндрей29 мая 2024Всё понравилось, рекомендую. Я бы сказал бережное отношение к гостям.
- ННадежда22 мая 2024Организовано всё чётко. Никаких накладок.
- ААлана5 февраля 2024Очень интересная и насыщенная программа, везде приезжали ко времени.
- ААлла11 января 2024Удивили маленькие города Палех и Шуя необычайной красоты соборы, музеи, чудесный мастер класс по росписи броши.
- ЛЛидия7 ноября 2023Насыщенный, хорошо организованный тур. Прекрасные экскурсовода, достойное проживание и питание. Спасибо всем огромное!!!
- ТТатьяна7 ноября 2023Ездила я от турагентства "Большая Страна". Они - молодцы, достойные похвалы и процветания!
- ККудряшова27 августа 2023Все было прекрасно. Очень понравилось.
- ЛЛюдмила2 августа 2023Тур, в общем, очень понравился. Очень интересные экскурсии в Пятигорск, по местам Лермонтова, на Домбай. Горы меня очень впечатлили. До
Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «4-дневные туры»
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