читать дальше этого в горах я не была. По поводу спа. Спа хотелось бы больше) может, массаж какой или процедуры с кожей лица.

Тур, в общем, очень понравился. Очень интересные экскурсии в Пятигорск, по местам Лермонтова, на Домбай. Горы меня очень впечатлили. До