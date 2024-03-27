Курортный роман. Экскурсионный тур на Северном Кавказе

Групповой тур в Ессентуках
5
3 отзыва
Насыщенная программа включает природные красоты и достопримечательности Северного Кавказа.

Вы посетите Железноводск, Кисловодск, Ессентуки и Пятигорск, прогуляетесь в знаменитых Курортных парках, попробуете легендарные минеральные воды, увидите старинные дворцы и древние храмы, астрофизическую обсерваторию, водопады, горы и озёра Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии и даже поднимитесь на Эльбрус по канатной дороге!
Курортный роман. Экскурсионный тур на Северном Кавказе
Курортный роман. Экскурсионный тур на Северном Кавказе
Курортный роман. Экскурсионный тур на Северном Кавказе
Ближайшие даты:
4
мая
11
мая
18
мая
25
мая
1
июн
8
июн
15
июн
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даты

Что вас ожидает:

Подъем на канатке
Подъем на канатке
По канатной дороге поднимемся на красавец-Эльбрус
Курортные парки
Курортные парки
Прогуляемся в знаменитых курортных парках городов КВМ
Астрофизическая обсерватория
Астрофизическая обсерватория
Посетим астрофизическую обсерваторию РАН, где увидим крупнейший в Европе телескоп
Максимальное расслабление
Максимальное расслабление
Получим удовольствие от купания в термальном бассейне
Гора Мусса-Ачитара
Гора Мусса-Ачитара
Сверкающая белизна заснеженных пиков перетекает в зелень хвойных лесов, а альпийские лужайки притягивают взгляд

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Минеральные Воды, переезд в Пятигорск

Мы встретим вас в городе Минеральные Воды, которые традиционно называют воротами Кавказа и отправляемся в Пятигорск — таким образом начинаем писать наш роман.

Вечером вас ждет вкусный ужин в компании новых друзей.

Размещение: Пятигорск.

Питание: приветственный ужин в 19:00.

Прибытие в Минеральные Воды, переезд в ПятигорскПрибытие в Минеральные Воды, переезд в ПятигорскПрибытие в Минеральные Воды, переезд в ПятигорскПрибытие в Минеральные Воды, переезд в Пятигорск
2 день

Экскурсия по Ессентукам и Железноводску

9:00 Выезд из отеля.

Первая глава посвящена г. Ессентуки.

10:00-12:30 Экскурсия по Ессентукам.

Прогуляемся по его уютному Курортному парку, найдем небольшой кусочек древней Греции в виде грязелечебницы, полюбуемся настоящим «Орлинным гнездом» на крыше старинного замка.

Наш роман продолжается в маленьком, уютном городе — Железноводске!

14:00-17:00 Экскурсия по Железноводску.

Курортный парк города раскинулся по склонам горы Железной, за время существования он, как драгоценная шкатулка, наполнился разными «вкусностями» — дворцом Эмира Бухарского, Пушкинской галереей, курортным фонтаном и прекрасной Каскадной лестнице.

17:40 Возвращение в отель.

Размещение: Пятигорск.

Питание: завтрак в гостинице.

Экскурсия по Ессентукам и ЖелезноводскуЭкскурсия по Ессентукам и ЖелезноводскуЭкскурсия по Ессентукам и ЖелезноводскуЭкскурсия по Ессентукам и Железноводску
3 день

Эльбрус, отдых на термальных источниках

8:00 Завтрак.

8:30 Выезд из гостиницы.

12:20 Прибытие на Азау.

Сегодня нас с вами ожидает подъем на склон самой высокой горы в Европе — горы Эльбрус.

Поднимемся на высоту 3450 метров над уровнем моря и полюбуемся красотой окружающего мира — здесь голубые льды, белые снега, островерхие горы в белых папахах, внизу струятся тонкими ленточками реки, а над головой — бездонное синее небо!

15:00 Выезд на термальные источники.

Время, проведенное в термальном бассейне станет лучшим завершением такого насыщенного событиями дня!

16:30-18:30 Баксан, термальный комплекс.

18:40 Выезд в Пятигорск.

20:00 Прибытие в Пятигорск.

Размещение: Пятигорск.

Питание: завтрак в гостинице.

Эльбрус, отдых на термальных источникахЭльбрус, отдых на термальных источникахЭльбрус, отдых на термальных источникахЭльбрус, отдых на термальных источниках
4 день

Экскурсия по Пятигорску, подъем на канатке на Машук

9:00 Завтрак.

В нашем романе появляется город Пятигорск — город очень тесно связанный с именем М. Ю. Лермонтова, а поэтому не удивляйтесь, что сегодня мы много времени посвятим лермонтовским местам.

10:30 Музей Лермонтова.

Мы побываем в музее, в доме, где свои последние дни провел поэт.

Прогуляемся по парку Цветник, дойдем до Провала, посмотрим, куда потратил собранные средства Остап Бендер, а потом, с помощью канатной дороги, поднимемся на гору Машук и полюбуемся окрестностями Пятигорска.

12:00 Парк Цветник.

15:00 Озеро Провал.

Размещение: Пятигорск.

Питание: завтрак в гостинице.

Экскурсия по Пятигорску, подъем на канатке на МашукЭкскурсия по Пятигорску, подъем на канатке на МашукЭкскурсия по Пятигорску, подъем на канатке на МашукЭкскурсия по Пятигорску, подъем на канатке на Машук
5 день

Поездка в Домбай

Домбай — это не только горы, ледники, дремучие леса, альпийские луга, но и очаровательные озера, наполненные чистейшей водой, звенящие реки, высокое небо пронзительно синего цвета.

И именно об этом очередная глава нашего романа.

8:00 Выезд из отеля.

12:00 Приезд в Домбай.

Вы посетите гору Мусса-Ачитара, Гоначхирское ущелье, Туманлы-Кель. С осени по весну — Мусса-Ачитара и Шоанинский храм.

12:30 Подъем на канатке на Мусса-Ачитара, обед.

15:30 Выезд в Гоначхирское ущелье.

17:00 Выезд из Домбая.

21:00 Возвращение в Пятигорск.

Размещение: Пятигорск.

Питание: завтрак в гостинице.

Поездка в ДомбайПоездка в ДомбайПоездка в ДомбайПоездка в Домбай
6 день

Красногорская сторожевая башня, Архыз, САО РАН и музей, Нижнеархызское городище

08:30 Выезд из Пятигорска.

Сегодня наша глава будет очень насыщенной событиями.

Мы узнаем легенду о красавице с сияющими руками, побываем на современном курорте, расположенном среди гор.

Посетим одну из крупных обсерваторий Европы и погуляем по территории древнего аланского города.

11:15 Красногорская сторожевая башня.

12:10 САО РАН.

13:30 Обед.

14:20 Музей САО РАН.

15:00 Нижнеархызское городище.

17:40 Выезд в Пятигорск.

21:00 Возвращение в отель.

Размещение: Пятигорск.

Питание: завтрак в гостинице.

Красногорская сторожевая башня, Архыз, САО РАН и музей, Нижнеархызское городищеКрасногорская сторожевая башня, Архыз, САО РАН и музей, Нижнеархызское городищеКрасногорская сторожевая башня, Архыз, САО РАН и музей, Нижнеархызское городищеКрасногорская сторожевая башня, Архыз, САО РАН и музей, Нижнеархызское городище
7 день

Экскурсия по Кисловодску, дача Шаляпина, органный концерт

9:00 Завтрак.

9:30 Выезд из гостиницы.

Сегодняшний день мы посвятим Кисловодску — великолепному городу, которым можно бесконечно восхищаться.

Курортный парк завораживает посетителей с первых шагов — множество цветов, пешеходные дорожки, на которые иной раз прибегают белки.

Курортный бульвар с главным украшением — Главными нарзанными ваннами, замыкается еще одним памятником — Питьевой галереей, где можно попробовать нарзан.

Мы обязательно побываем на даче Шаляпина, а вечером нас ждет великолепный концерт органной музыки!

10:20 Дача Шаляпина.

13:30 Обед.

14:30 Продолжение экскурсии.

18:00 Ужин в кафе.

19:00 Концерт органной музыки.

20:30 Выезд в Пятигорск.

21:30 Размещение в Пятигорске.

Размещение: Пятигорск.

Питание: завтрак в гостинице, ужин в местном кафе.

Экскурсия по Кисловодску, дача Шаляпина, органный концертЭкскурсия по Кисловодску, дача Шаляпина, органный концертЭкскурсия по Кисловодску, дача Шаляпина, органный концертЭкскурсия по Кисловодску, дача Шаляпина, органный концерт
8 день

Отъезд

Мы написали прекрасный роман и верим, что ваш роман с Кавказом будет продолжаться и укрепляться, мы ждем вас!

При желании вы можете самостоятельно посетить рынок, закупиться сувенирами и фермерскими продуктами.

Трансфер в Минеральные Воды ко времени вылета.

Питание: завтрак в гостинице.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в 2-/3-местных номерах категории стандарт со всеми удобствами.

Проживание в г. Пятигорск — гостиница “Бугарь”.

Доплата за одноместное размещение – 17 500 руб. за весь период тура.

Скидка для пенсионеров — 5%.

Варианты проживания

Гостиница «Бугарь» в Пятигорске

7 ночей

Отель «Бугарь» расположен с «Парком им. Кирова» в центре Пятигорска.

Номерной фонд представлен одноместными и двухместными номерами разного уровня комфорта. Среди удобств личный сейф, сплит-система, кабельное телевидение, быстрый Wi-Fi и ванная комната с косметическими принадлежностями и мягкими полотенцами.

В стоимость проживания включен вкусный завтрак, который подают в ресторане на территории отеля. Здесь гости могут заказать сытные обеды и ужины.

К услугам гостей конференц-зал с современным оснащением, который подойдет для проведения различного рода деловых мероприятий.

Рядом располагается «Парк аттракционов» - 360 м, «Планетарий» - 160 м и «Лермонтовская галерея» - 1,7 км. До железнодорожного вокзала 1 км, до аэропорта «Минеральные Воды» 26 км.

Гостиница «Бугарь» в ПятигорскеГостиница «Бугарь» в ПятигорскеГостиница «Бугарь» в ПятигорскеГостиница «Бугарь» в ПятигорскеГостиница «Бугарь» в ПятигорскеГостиница «Бугарь» в Пятигорске

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер аэропорт - отель - аэропорт
  • Питание: завтраки, ужин в 1-й и 7-й дни
  • Проживание в гостинице в 2-/3-местных номерах со всеми удобствами
  • Транспортное обслуживание на маршруте
  • Услуги гида-экскурсовода
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Индивидуальный трансфер
  • Питание, не включенное в программу тура
  • Экскурсии, не включенные в программу тура
  • Одноместное размещение - 17 500 руб. за весь период тура
  • Курортный сбор
  • Входные билеты и экологические сборы
  • Подъемы по канатным дорогам
Место начала и завершения?
г. Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • купальники и наряды для фотосессий;
  • личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости);
  • непромокаемую ветрозащитную куртку и брюки;
  • плащ-дождевик (лучше не одноразовый) или мембранная куртка;
  • солнцезащитные очки и крем: солнце в горах очень активно;
  • спортивный костюм;
  • треккинговые ботинки с протектором, либо кроссовки типа «Salomon Speed Cross» (кроссовки для бега без протектора категорически не подходят), обувь обязательно должна быть разношенной, не новой;
  • рюкзак и «сидушку»;
  • эластичный бинт.
Есть возможность увеличения или уменьшения количества дней в туре?

Для расчета сокращенной или удлиненной программы обращайтесь к менеджеру.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Где и когда начинается и заканчивается тур?

Тур начинается в городе Минеральные Воды.

Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале в субботу с 9:00 до 13:00, при встрече позже 13:00 исключается вечерняя экскурсия.

В день отъезда (суббота): групповой трансфер из Пятигорска в Минеральные Воды с 9:00 до 19:00.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие есть особенности организации тура в период Рамадана?

Месяц Рамадан в 2024 году будет проходить с 11 марта по 9 апреля. В этот период не будут проводиться массовые развлекательные мероприятия, а также не все точки питания будут работать (преимущественно в горах). Просим туристов отнестись с понимаем и придерживаться правил нахождения в мусульманских республиках.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
27 мар 2024
Большое спасибо за организацию) уезжать совсем не хочется☀️
Рамазан, огромное вам спасибо)
Т
7 ноя 2023
Тур отличный!
Знакомство с Кавказом состоялось!
Организация тура на высоте!
Спасибо за организованный отдых Раиле и Рамазану!!!
Тур отличный!Тур отличный!Тур отличный!Тур отличный!Тур отличный!Тур отличный!Тур отличный!
С
30 авг 2023
Это просто потрясающее ❤ море вкусной еды, восхитительные горы и замечательные люди! Очень круто, что все моменты уже включены в стоимость тура и не нужно каждый раз думать, что и сколько стоит. Хорошо распределенная программа: один день более лёгкий, следующий посложнее, но в целом я не уставала, все отлично спланировано. Выбраны замечательные отели с хорошим сервисом и вкусным питанием. Так совпало, что в туре оказалось два человека и организатор выделил для нас джип:) Гид всегда заранее предупреждал, какая будет погода и что лучше с собой взять. Тур и организация путешествия - полный восторг!
Это просто потрясающее ❤ море вкусной еды, восхитительные горы и замечательные люди! Очень круто, что всеЭто просто потрясающее ❤ море вкусной еды, восхитительные горы и замечательные люди! Очень круто, что всеЭто просто потрясающее ❤ море вкусной еды, восхитительные горы и замечательные люди! Очень круто, что всеЭто просто потрясающее ❤ море вкусной еды, восхитительные горы и замечательные люди! Очень круто, что всеЭто просто потрясающее ❤ море вкусной еды, восхитительные горы и замечательные люди! Очень круто, что все

Тур входит в следующие категории Ессентуков

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