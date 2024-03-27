Вы посетите Железноводск, Кисловодск, Ессентуки и Пятигорск, прогуляетесь в знаменитых Курортных парках, попробуете легендарные минеральные воды, увидите старинные дворцы и древние храмы, астрофизическую обсерваторию, водопады, горы и озёра Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии и даже поднимитесь на Эльбрус по канатной дороге!
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Прибытие в Минеральные Воды, переезд в Пятигорск
Мы встретим вас в городе Минеральные Воды, которые традиционно называют воротами Кавказа и отправляемся в Пятигорск — таким образом начинаем писать наш роман.
Вечером вас ждет вкусный ужин в компании новых друзей.
Размещение: Пятигорск.
Питание: приветственный ужин в 19:00.
Экскурсия по Ессентукам и Железноводску
9:00 Выезд из отеля.
Первая глава посвящена г. Ессентуки.
10:00-12:30 Экскурсия по Ессентукам.
Прогуляемся по его уютному Курортному парку, найдем небольшой кусочек древней Греции в виде грязелечебницы, полюбуемся настоящим «Орлинным гнездом» на крыше старинного замка.
Наш роман продолжается в маленьком, уютном городе — Железноводске!
14:00-17:00 Экскурсия по Железноводску.
Курортный парк города раскинулся по склонам горы Железной, за время существования он, как драгоценная шкатулка, наполнился разными «вкусностями» — дворцом Эмира Бухарского, Пушкинской галереей, курортным фонтаном и прекрасной Каскадной лестнице.
17:40 Возвращение в отель.
Размещение: Пятигорск.
Питание: завтрак в гостинице.
Эльбрус, отдых на термальных источниках
8:00 Завтрак.
8:30 Выезд из гостиницы.
12:20 Прибытие на Азау.
Сегодня нас с вами ожидает подъем на склон самой высокой горы в Европе — горы Эльбрус.
Поднимемся на высоту 3450 метров над уровнем моря и полюбуемся красотой окружающего мира — здесь голубые льды, белые снега, островерхие горы в белых папахах, внизу струятся тонкими ленточками реки, а над головой — бездонное синее небо!
15:00 Выезд на термальные источники.
Время, проведенное в термальном бассейне станет лучшим завершением такого насыщенного событиями дня!
16:30-18:30 Баксан, термальный комплекс.
18:40 Выезд в Пятигорск.
20:00 Прибытие в Пятигорск.
Размещение: Пятигорск.
Питание: завтрак в гостинице.
Экскурсия по Пятигорску, подъем на канатке на Машук
9:00 Завтрак.
В нашем романе появляется город Пятигорск — город очень тесно связанный с именем М. Ю. Лермонтова, а поэтому не удивляйтесь, что сегодня мы много времени посвятим лермонтовским местам.
10:30 Музей Лермонтова.
Мы побываем в музее, в доме, где свои последние дни провел поэт.
Прогуляемся по парку Цветник, дойдем до Провала, посмотрим, куда потратил собранные средства Остап Бендер, а потом, с помощью канатной дороги, поднимемся на гору Машук и полюбуемся окрестностями Пятигорска.
12:00 Парк Цветник.
15:00 Озеро Провал.
Размещение: Пятигорск.
Питание: завтрак в гостинице.
Поездка в Домбай
Домбай — это не только горы, ледники, дремучие леса, альпийские луга, но и очаровательные озера, наполненные чистейшей водой, звенящие реки, высокое небо пронзительно синего цвета.
И именно об этом очередная глава нашего романа.
8:00 Выезд из отеля.
12:00 Приезд в Домбай.
Вы посетите гору Мусса-Ачитара, Гоначхирское ущелье, Туманлы-Кель. С осени по весну — Мусса-Ачитара и Шоанинский храм.
12:30 Подъем на канатке на Мусса-Ачитара, обед.
15:30 Выезд в Гоначхирское ущелье.
17:00 Выезд из Домбая.
21:00 Возвращение в Пятигорск.
Размещение: Пятигорск.
Питание: завтрак в гостинице.
Красногорская сторожевая башня, Архыз, САО РАН и музей, Нижнеархызское городище
08:30 Выезд из Пятигорска.
Сегодня наша глава будет очень насыщенной событиями.
Мы узнаем легенду о красавице с сияющими руками, побываем на современном курорте, расположенном среди гор.
Посетим одну из крупных обсерваторий Европы и погуляем по территории древнего аланского города.
11:15 Красногорская сторожевая башня.
12:10 САО РАН.
13:30 Обед.
14:20 Музей САО РАН.
15:00 Нижнеархызское городище.
17:40 Выезд в Пятигорск.
21:00 Возвращение в отель.
Размещение: Пятигорск.
Питание: завтрак в гостинице.
Экскурсия по Кисловодску, дача Шаляпина, органный концерт
9:00 Завтрак.
9:30 Выезд из гостиницы.
Сегодняшний день мы посвятим Кисловодску — великолепному городу, которым можно бесконечно восхищаться.
Курортный парк завораживает посетителей с первых шагов — множество цветов, пешеходные дорожки, на которые иной раз прибегают белки.
Курортный бульвар с главным украшением — Главными нарзанными ваннами, замыкается еще одним памятником — Питьевой галереей, где можно попробовать нарзан.
Мы обязательно побываем на даче Шаляпина, а вечером нас ждет великолепный концерт органной музыки!
10:20 Дача Шаляпина.
13:30 Обед.
14:30 Продолжение экскурсии.
18:00 Ужин в кафе.
19:00 Концерт органной музыки.
20:30 Выезд в Пятигорск.
21:30 Размещение в Пятигорске.
Размещение: Пятигорск.
Питание: завтрак в гостинице, ужин в местном кафе.
Отъезд
Мы написали прекрасный роман и верим, что ваш роман с Кавказом будет продолжаться и укрепляться, мы ждем вас!
При желании вы можете самостоятельно посетить рынок, закупиться сувенирами и фермерскими продуктами.
Трансфер в Минеральные Воды ко времени вылета.
Питание: завтрак в гостинице.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в 2-/3-местных номерах категории стандарт со всеми удобствами.
Проживание в г. Пятигорск — гостиница “Бугарь”.
Доплата за одноместное размещение – 17 500 руб. за весь период тура.
Скидка для пенсионеров — 5%.
Варианты проживания
Гостиница «Бугарь» в Пятигорске
Отель «Бугарь» расположен с «Парком им. Кирова» в центре Пятигорска.
Номерной фонд представлен одноместными и двухместными номерами разного уровня комфорта. Среди удобств личный сейф, сплит-система, кабельное телевидение, быстрый Wi-Fi и ванная комната с косметическими принадлежностями и мягкими полотенцами.
В стоимость проживания включен вкусный завтрак, который подают в ресторане на территории отеля. Здесь гости могут заказать сытные обеды и ужины.
К услугам гостей конференц-зал с современным оснащением, который подойдет для проведения различного рода деловых мероприятий.
Рядом располагается «Парк аттракционов» - 360 м, «Планетарий» - 160 м и «Лермонтовская галерея» - 1,7 км. До железнодорожного вокзала 1 км, до аэропорта «Минеральные Воды» 26 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер аэропорт - отель - аэропорт
- Питание: завтраки, ужин в 1-й и 7-й дни
- Проживание в гостинице в 2-/3-местных номерах со всеми удобствами
- Транспортное обслуживание на маршруте
- Услуги гида-экскурсовода
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
- Индивидуальный трансфер
- Питание, не включенное в программу тура
- Экскурсии, не включенные в программу тура
- Одноместное размещение - 17 500 руб. за весь период тура
- Курортный сбор
- Входные билеты и экологические сборы
- Подъемы по канатным дорогам
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- купальники и наряды для фотосессий;
- личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости);
- непромокаемую ветрозащитную куртку и брюки;
- плащ-дождевик (лучше не одноразовый) или мембранная куртка;
- солнцезащитные очки и крем: солнце в горах очень активно;
- спортивный костюм;
- треккинговые ботинки с протектором, либо кроссовки типа «Salomon Speed Cross» (кроссовки для бега без протектора категорически не подходят), обувь обязательно должна быть разношенной, не новой;
- рюкзак и «сидушку»;
- эластичный бинт.
Есть возможность увеличения или уменьшения количества дней в туре?
Для расчета сокращенной или удлиненной программы обращайтесь к менеджеру.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Где и когда начинается и заканчивается тур?
Тур начинается в городе Минеральные Воды.
Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале в субботу с 9:00 до 13:00, при встрече позже 13:00 исключается вечерняя экскурсия.
В день отъезда (суббота): групповой трансфер из Пятигорска в Минеральные Воды с 9:00 до 19:00.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие есть особенности организации тура в период Рамадана?
Месяц Рамадан в 2024 году будет проходить с 11 марта по 9 апреля. В этот период не будут проводиться массовые развлекательные мероприятия, а также не все точки питания будут работать (преимущественно в горах). Просим туристов отнестись с понимаем и придерживаться правил нахождения в мусульманских республиках.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Рамазан, огромное вам спасибо)
Знакомство с Кавказом состоялось!
Организация тура на высоте!
Спасибо за организованный отдых Раиле и Рамазану!!!