3 день

Эльбрус, отдых на термальных источниках

8:00 Завтрак.

8:30 Выезд из гостиницы.

12:20 Прибытие на Азау.

Сегодня нас с вами ожидает подъем на склон самой высокой горы в Европе — горы Эльбрус.

Поднимемся на высоту 3450 метров над уровнем моря и полюбуемся красотой окружающего мира — здесь голубые льды, белые снега, островерхие горы в белых папахах, внизу струятся тонкими ленточками реки, а над головой — бездонное синее небо!

15:00 Выезд на термальные источники.

Время, проведенное в термальном бассейне станет лучшим завершением такого насыщенного событиями дня!

16:30-18:30 Баксан, термальный комплекс.

18:40 Выезд в Пятигорск.

20:00 Прибытие в Пятигорск.

Размещение: Пятигорск.

Питание: завтрак в гостинице.