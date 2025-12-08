Мои заказы

Ноябрьские выходные в равновесии

Этот тур наполнен природным величием, тихими курортными прогулками, вкусом нарзана и ощущением, что вы действительно были там, где природа говорит с вами на языке тишины и красоты.

Вы поднимитесь по канатной
читать дальше

дороге по склонам Кавказа на высоту более 3 тысяч метров и увидите величественные пики гор.

Погуляете по городам-курортам, при желании искупаетесь в бассейнах с термальной водой и прикупите что-нибудь приятное на местном рынке.

Ноябрьские выходные в равновесии



Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Ессентуки

Самостоятельно вы доберётесь до уютного отеля «Пассаж», расположенного в самом сердце Ессентуков. Там вас уже ждут комфортные номера и тёплый приём.

Если вы приедете раньше 14:00 (время заселения), вещи можно оставить в камере хранения — так вы сможете немного осмотреться или просто отдохнуть, не думая о чемоданах.

Можно отправиться на термальные источники — идеальное лекарство после долгого пути. Для вас на выбор имеются два термальных комплекса различного уровня.

  1. Суворовские термы — отличный вариант источников. Вы сможете расслабиться в бассейнах разной температуры и минерального состава. Стоимость входного билета — от 700 руб. Трансфер на 1–3 человек — от 3 000 руб.
  2. Итальянские термы — более эксклюзивный вариант термальных источников премиального уровня. Билет — от 4 500 руб. Трансфер на 1–3 человек — от 3 000 руб.

Это отличный способ начать отдых с чистого листа — согреть тело, замедлить ритм и почувствовать, что вы действительно где-то далеко от суеты.

Прибытие в Ессентуки

2 день

Атмосфера курортов - Ессентуки и Кисловодск

Завтрак в отеле — хорошее начало дня.

После этого вы отправляетесь на прогулку по Ессентукам с гидом. Пройдётесь по улицам, узнаете немного истории и сможете попробовать минеральную воду Ессентуки-4 и Ессентуки-17 прямо из источника.

Далее вас ждёт поездка в Кисловодск — один из самых красивых курортов региона. Там вы пройдётесь по парку, увидите старинные здания, услышите интересные истории и попробуете местный нарзан, который так ценится за свои свойства.

Обед самостоятельно. Можно выбрать любое кафе.

К вечеру вы вернётесь в Ессентуки, где сможете сами решить, как провести остаток дня: сходить в термальные бассейны или просто погулять по городу.

Атмосфера курортов - Ессентуки и Кисловодск

3 день

Легенды Домбая

Сегодня завтрак будет зависеть от времени выезда — его могут заменить на сухой паёк, чтобы начать день с комфортом.

Примерное время отправления — 8:00, и путь лежит в один из самых живописных уголков Карачаево-Черкесии — Домбай, что в переводе с адыгейского означает «зубр» — символ силы и устойчивости.

Вы подниметесь по склонам Кавказа на высоту более 3 000 метров по канатной дороге, которая откроет вам вид на горные хребты и вечные ледники. Билет приобретается самостоятельно:

  • Домбай — от 2700 руб.;
  • гора Машук — 450 руб.

После покорения вершин вас ждёт встреча с необычной архитектурой — легендарная гостиница «Тарелка», настоящее произведение искусства, вдохновлённое местными традициями.

Обед самостоятельно, но обязательно попробуйте блюда карачаевской кухни: сочные хычины, свежую форель на мангале или наваристый шашлык, закончив трапезу чашкой душистого горного чая или освежающего айрана.

После этого — прогулка по местному рынку, где можно найти настоящие подарки от природы: изделия ручной работы, натуральный горный мёд, домашнее варенье и ароматные травяные сборы — идеальные сувениры на память.

На обратном пути — остановка в Тебердинском заповеднике, у реки Уллу-Муруджу, вода в которой такая прозрачная, что её даже можно пить — вкуснее и чище воды вы, возможно, ещё не пробовали.

Легенды Домбая

4 день

Пятигорск - культурная сокровищница. Прощание с Кавказом

Начните день с завтрака, а после — освободите номера и отправляйтесь в путь.

В последний день вас ждёт знакомство с одним из самых исторических городов Кавказа — Пятигорском. Здесь бывали Лев Толстой, Сергей Есенин, Михаил Лермонтов.

Вы прогуляетесь по знаменитому парку «Цветник», увидите дом-музей Лермонтова, а также заглянете к памятнику Орла — визитной карточке региона.

Обед в одном из местных кафе (входит в стоимость), где можно отдохнуть и набраться сил перед отъездом.

Завершится день групповым трансфером в Минеральные Воды. Выбирайте рейсы, улетающие после 18:00, чтобы всё прошло спокойно и без спешки.

Пятигорск - культурная сокровищница. Прощание с Кавказом


Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в руб:

Отель «Пассаж» 4*место в двухместном номереОдноместное размещениеДоп. место (кресло) ребенок или взрослыйДоп. ночь, цена за номер двухмест.
стандарт3320044700нетот 6000
комфорт357004890029900от 7000

Скидка детям до 12 лет на основном месте — 5%.

Варианты проживания

Отель «Пассаж»

3 ночи

Расположен в Ессентуках недалеко от «Музея им. В. П. Шпаковского». К размещению предлагаются уютные номера с телефоном, сплит-системой, сейфом, цифровым телевидением, хорошим Wi-Fi и ванной комнатой с душевой кабиной и гигиеническими средствами.

Постояльцев обеспечивают комплектом полотенец и постельным бельем. В номерах имеется чайный набор, мини-холодильник и питьевая вода. Рядом находится столовая «Почтамтъ» и кафе «Виноградный Рай».

Гости могут прогуляться по Курортному парку с минеральными источниками — 320 м и посетить торговый центр «Фортуна» — 140 м. До ж/д вокзала — 1 км, до аэропорта Минеральные Воды — 32 км.

Отель «Пассаж»


Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание по маршруту
  • Работа гида
  • Входные билеты в дом-музей Лермонтова
  • Групповой трансфер Пятигорск - аэропорт Минеральные воды
  • Размещение на 3 ночи в номере выбранной категории
  • Питание, указанное в программе: 3 завтрака в отеле и обед в четвёртый день
  • Обзорные экскурсии с местным гидом: Ессентуки, Пятигорск, Домбай
  • Входные билеты в музей Механотерапии, посещение института механотерапии в зависимости от графика работы
  • Экосборы
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Входной билет в «Суворовские термы» - от 700 руб., трансфер на 1-3 человек - от 3 000 руб. /машина
  • Входной билет в «Итальянские термы» - от 4 500 руб., трансфер на 1-3 человек - от 3 000 руб. /машина
  • Покупки на местном рынке
  • Дополнительные услуги на местах размещения
  • Спиртные напитки
  • Поднос багажа
  • Дополнительные экскурсии
  • Подъем по канатной дороге: Домбай - от 2700 руб. гора Машук - 450 руб
  • Домбай - от 2700 руб
  • Гора Машук - 450 руб
Входят ли билеты на самолёт в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок на сайте Большой Страны.

Есть ли скидки в туре?

Скидка детям до 12 лет на основном месте — 5%

Может ли программа измениться?

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в последовательность выполнения программы без изменения объема предоставляемых услуг.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.


Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

