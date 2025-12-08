1 день

Прибытие в Ессентуки

Самостоятельно вы доберётесь до уютного отеля «Пассаж», расположенного в самом сердце Ессентуков. Там вас уже ждут комфортные номера и тёплый приём.

Если вы приедете раньше 14:00 (время заселения), вещи можно оставить в камере хранения — так вы сможете немного осмотреться или просто отдохнуть, не думая о чемоданах.

Можно отправиться на термальные источники — идеальное лекарство после долгого пути. Для вас на выбор имеются два термальных комплекса различного уровня.

Суворовские термы — отличный вариант источников. Вы сможете расслабиться в бассейнах разной температуры и минерального состава. Стоимость входного билета — от 700 руб. Трансфер на 1–3 человек — от 3 000 руб. Итальянские термы — более эксклюзивный вариант термальных источников премиального уровня. Билет — от 4 500 руб. Трансфер на 1–3 человек — от 3 000 руб.

Это отличный способ начать отдых с чистого листа — согреть тело, замедлить ритм и почувствовать, что вы действительно где-то далеко от суеты.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160