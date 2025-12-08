Вы поднимитесь по канатной
Программа тура по дням
Прибытие в Ессентуки
Самостоятельно вы доберётесь до уютного отеля «Пассаж», расположенного в самом сердце Ессентуков. Там вас уже ждут комфортные номера и тёплый приём.
Если вы приедете раньше 14:00 (время заселения), вещи можно оставить в камере хранения — так вы сможете немного осмотреться или просто отдохнуть, не думая о чемоданах.
Можно отправиться на термальные источники — идеальное лекарство после долгого пути. Для вас на выбор имеются два термальных комплекса различного уровня.
- Суворовские термы — отличный вариант источников. Вы сможете расслабиться в бассейнах разной температуры и минерального состава. Стоимость входного билета — от 700 руб. Трансфер на 1–3 человек — от 3 000 руб.
- Итальянские термы — более эксклюзивный вариант термальных источников премиального уровня. Билет — от 4 500 руб. Трансфер на 1–3 человек — от 3 000 руб.
Это отличный способ начать отдых с чистого листа — согреть тело, замедлить ритм и почувствовать, что вы действительно где-то далеко от суеты.
Атмосфера курортов - Ессентуки и Кисловодск
Завтрак в отеле — хорошее начало дня.
После этого вы отправляетесь на прогулку по Ессентукам с гидом. Пройдётесь по улицам, узнаете немного истории и сможете попробовать минеральную воду Ессентуки-4 и Ессентуки-17 прямо из источника.
Далее вас ждёт поездка в Кисловодск — один из самых красивых курортов региона. Там вы пройдётесь по парку, увидите старинные здания, услышите интересные истории и попробуете местный нарзан, который так ценится за свои свойства.
Обед самостоятельно. Можно выбрать любое кафе.
К вечеру вы вернётесь в Ессентуки, где сможете сами решить, как провести остаток дня: сходить в термальные бассейны или просто погулять по городу.
Легенды Домбая
Сегодня завтрак будет зависеть от времени выезда — его могут заменить на сухой паёк, чтобы начать день с комфортом.
Примерное время отправления — 8:00, и путь лежит в один из самых живописных уголков Карачаево-Черкесии — Домбай, что в переводе с адыгейского означает «зубр» — символ силы и устойчивости.
Вы подниметесь по склонам Кавказа на высоту более 3 000 метров по канатной дороге, которая откроет вам вид на горные хребты и вечные ледники. Билет приобретается самостоятельно:
- Домбай — от 2700 руб.;
- гора Машук — 450 руб.
После покорения вершин вас ждёт встреча с необычной архитектурой — легендарная гостиница «Тарелка», настоящее произведение искусства, вдохновлённое местными традициями.
Обед самостоятельно, но обязательно попробуйте блюда карачаевской кухни: сочные хычины, свежую форель на мангале или наваристый шашлык, закончив трапезу чашкой душистого горного чая или освежающего айрана.
После этого — прогулка по местному рынку, где можно найти настоящие подарки от природы: изделия ручной работы, натуральный горный мёд, домашнее варенье и ароматные травяные сборы — идеальные сувениры на память.
На обратном пути — остановка в Тебердинском заповеднике, у реки Уллу-Муруджу, вода в которой такая прозрачная, что её даже можно пить — вкуснее и чище воды вы, возможно, ещё не пробовали.
Пятигорск - культурная сокровищница. Прощание с Кавказом
Начните день с завтрака, а после — освободите номера и отправляйтесь в путь.
В последний день вас ждёт знакомство с одним из самых исторических городов Кавказа — Пятигорском. Здесь бывали Лев Толстой, Сергей Есенин, Михаил Лермонтов.
Вы прогуляетесь по знаменитому парку «Цветник», увидите дом-музей Лермонтова, а также заглянете к памятнику Орла — визитной карточке региона.
Обед в одном из местных кафе (входит в стоимость), где можно отдохнуть и набраться сил перед отъездом.
Завершится день групповым трансфером в Минеральные Воды. Выбирайте рейсы, улетающие после 18:00, чтобы всё прошло спокойно и без спешки.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в руб:
|Отель «Пассаж» 4*
|место в двухместном номере
|Одноместное размещение
|Доп. место (кресло) ребенок или взрослый
|Доп. ночь, цена за номер двухмест.
|стандарт
|33200
|44700
|нет
|от 6000
|комфорт
|35700
|48900
|29900
|от 7000
Скидка детям до 12 лет на основном месте — 5%.
Варианты проживания
Отель «Пассаж»
Расположен в Ессентуках недалеко от «Музея им. В. П. Шпаковского». К размещению предлагаются уютные номера с телефоном, сплит-системой, сейфом, цифровым телевидением, хорошим Wi-Fi и ванной комнатой с душевой кабиной и гигиеническими средствами.
Постояльцев обеспечивают комплектом полотенец и постельным бельем. В номерах имеется чайный набор, мини-холодильник и питьевая вода. Рядом находится столовая «Почтамтъ» и кафе «Виноградный Рай».
Гости могут прогуляться по Курортному парку с минеральными источниками — 320 м и посетить торговый центр «Фортуна» — 140 м. До ж/д вокзала — 1 км, до аэропорта Минеральные Воды — 32 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по маршруту
- Работа гида
- Входные билеты в дом-музей Лермонтова
- Групповой трансфер Пятигорск - аэропорт Минеральные воды
- Размещение на 3 ночи в номере выбранной категории
- Питание, указанное в программе: 3 завтрака в отеле и обед в четвёртый день
- Обзорные экскурсии с местным гидом: Ессентуки, Пятигорск, Домбай
- Входные билеты в музей Механотерапии, посещение института механотерапии в зависимости от графика работы
- Экосборы
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
- Входной билет в «Суворовские термы» - от 700 руб., трансфер на 1-3 человек - от 3 000 руб. /машина
- Входной билет в «Итальянские термы» - от 4 500 руб., трансфер на 1-3 человек - от 3 000 руб. /машина
- Покупки на местном рынке
- Дополнительные услуги на местах размещения
- Спиртные напитки
- Поднос багажа
- Дополнительные экскурсии
- Подъем по канатной дороге: Домбай - от 2700 руб. гора Машук - 450 руб
- Домбай - от 2700 руб
- Гора Машук - 450 руб
Входят ли билеты на самолёт в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок на сайте Большой Страны.
Есть ли скидки в туре?
Скидка детям до 12 лет на основном месте — 5%
Может ли программа измениться?
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в последовательность выполнения программы без изменения объема предоставляемых услуг.