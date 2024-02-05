2 день

Ессентуки. «Вкусный Кавказ по-итальянски» - дегустация вина и мастер-класс по изготовлению сыров

Завтрак в отеле.

Посещение Цандеровского института механотерапии, в котором расположены аппараты, разработанные шведским ученым Густавом Цандером еще в конце 19 века.

Как ни удивительно, но из 70 закупленных сто лет назад машин в настоящее время действует 55!

Аппараты-тренажеры точно направляют и строго дозируют нагрузку на организм человека и оказывают глубокое лечебное воздействие, в чем вы сможете убедиться, лично испытав их.

Отправление в селение Верблюдогорка, где, возрождая славное дело итальянских виноделов, трудолюбивая семья из селения Винсады создаёт свои неповторимые вина с душой и заботой.

Итальянским виноградарям, прибывшим в эти места в 90 годы 19 века, местность напоминала их родную Калабрию, Тичино.

Они привезли с собой саженцы виноградных лоз итальянских и французских сортов и весьма преуспели в изготовлении столовых натуральных вин.

Вся энергия и тепло кавказского солнца, отданная ягодам винограда, собрана в чудесном молодом напитке – мускат, рислинг, ркацителли, саперави, мерло, каберне – у каждого напитка свой неповторимый вкус, можно прямо влюбиться – и не в один!

И у вас будет возможность самим все продегустировать.

Дегустация вина проходит вблизи молодых виноградников, разбитых на солнечных склонах горы Верблюд, рядом расположен уже заброшенный капитальный винный погреб, который построили итальянские виноградари в конце 19 века.

Также вас ждет дегустация домашних сыров, приготовленных по итальянским технологиям в семейной сыродельне, с участием в самом процессе их приготовления! (мастер-класс включен)

Обед в кафе с живописным видом на Пятигорье.

Возвращение в отель.

Ужин самостоятельно.