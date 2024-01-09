Зимний Эльбрус и регион КМВ
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Заезд в пятницу. Свободное время
Заселение в отель.
Ужин в отеле в 21:00 (если предусмотрено).
Суббота. Экскурсия на Эльбрус
Экскурсия «Эльбрус» в 6:30.
Экскурсия к подножию высочайшей вершины Кавказа, России и Европы Эльбрусу, которая является самой загадочной и мистической горой Кавказа.
По программе экскурсии:
Остановка на завтрак в 8:00 в придорожном кафе за доп. плату.
Остановка (2 часа)на поляне Чегет — подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус.
Два уровня кресельной канатной дороги поднимают на высоту 3100 метров н. у. м.
Остановка (3 часа) на поляне Азау — южное подножие Эльбруса.
Подъем по закрытым канатным дорогам.
Обед на Азау после спуска с канаток за доп. плату в 14:00.
Остановка на поляне Нарзанов (30 мин.)на обратном пути с Эльбруса.
Дегустация нарзана, можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно.
Возвращение в отель в 19:30.
Ужин в отеле в 21:00 (если предусмотрено).
Подъем на канатной дороге за доп. плату.
Воскресенье. Кисловодский комплекс или города Кавказских Минеральных Вод
Сегодня предлагается две экскурсии на выбор:
Определиться с экскурсией необходимо при покупке тура.
Вариант 1.
Завтрак в отеле (если предусмотрено).
Выселение из отеля 8:00.
Экскурсия «Кисловодский комплекс» в 8:20.
По программе экскурсии:
Гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска.
Чайный домик (бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья).
Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами.
На территории турбазы этнографический музей «Карачаевское подъворье», национальные костюмы для фото.
Доп. расходы — 100 руб. (экологический сбор на территории турбазы).
Обед на маршруте за доп. плату.
Замок коварства и любви — окрестность Кисловодска, скала «Замок» расположена в Аликоновском ущелье.
Кисловодск — город парк.
Посещение Нижнего кисловодского курортного парка: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд со Стеклянной струей, клумба календарь, памятник А. С. Пушкину, Лермонтовская площадка с памятником М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея с тремя нарзанами (общий, сульфатный и доломитный), Курортный бульвар, Главные Нарзанные ванны.
Возвращение в Пятигорск в 18:00.
Отправление домой.
Вариант 2.
Завтрак в отеле (если предусмотрено).
Выселение из отеля в 8:30.
Экскурсия «Города КМВ» в 9:00.
По программе экскурсии:
В Пятигорске посещение озера Провал, места дуэли М. Ю. Лермонтова.
В Железноводске прогулка по курортному парку: бывшая дача эмира Бухарского (санаторий им. Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А. С. Пушкину, Славяновский источник, Смирновский источник, Каскадная лестница.
В Кисловодске прогулка по Нижнему курортному парку: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд и Стеклянная струя, памятник А. С. Пушкину, клумба Календарь, Лермонтовская площадка, бюст М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея, Колоннада.
В Ессентуках прогулка по курортному парку, Грязелечебница, бюветы источников Ессентуки №4 и Ессентуки №17.
Обед на маршруте за доп. плату.
Возвращение в Пятигорск в 18:00.
Отправление домой.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Детям до 10 лет предоставляется скидка — 5 %.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
- с питанием:
|Гостиница
|1-но местный
|2-х местный
|3-х местный
|4-х местный
|Бештау
Стандарт 23 600
Стандарт 17 950
Семейный 19 050
Семейный 17 300
|Наутилус
Стандарт 17 900
Стандарт 15 400
Полулюкс 16 250
Полулюкс 16 050
- стоимость без питания:
|Гостиница
|1--но местный
|2-х местный
|3-х местный
|4-х местный
|Бештау
Стандарт 21 100
Стандарт 15 450
Семейный 16 550
Семейный 14 800
|Наутилус
Стандарт 16 800
Стандарт 14 300
Полулюкс 15 150
Полулюкс 14 950
- Доп. сутки с питанием от 3 000 руб.
- Доп. сутки без питания от 2 600 руб. (подробнее смотри в разделе “Важно знать”).
При проживании в гостинице «Наутилус», ужины по программе предоставляются в ланч-боксах.
Варианты проживания
Отель «Бештау»
Расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы, круглосуточный ресторан и спортивный клуб. Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.
При отеле «Бештау» работает ресторан в классическом стиле, где подают блюда европейской, русской и кавказской кухни. По вечерам в ресторане звучит живая музыка. В круглосуточном лобби-баре можно заказать горячие и холодные закуски.
Поездка от отеля «Бештау» до железнодорожного вокзала Пятигорска занимает 10 минут. До международного аэропорта Минеральные Воды 30 минут езды. По запросу организуется трансфер от/до аэропорта.
В номере: кондиционер и телевизор с плоским экраном, установлен душ с гидромассажем или гидромассажная ванна. В распоряжении гостей балкон. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. На всех этажах можно воспользоваться кулером с водой.
Отель «Машук»
Расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.
Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.
В номере: собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из светлых номеров открывается вид на горы.
Отель «Наутилус»
В номерах отеля имеется телевизор с плоским экраном, кондиционер и шкаф. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В ресторане на территории отеля подают блюда европейской и кавказской кухни.
Отель «Central City Пятигорск»
Отель «Central City Пятигорск» расположен в Пятигорске. К услугам гостей бесплатная частная парковка и бесплатный Wi-Fi.
В номерах имеются кондиционер, письменный стол, чайник, мини-бар, сейф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната с душем. Из некоторых номеров отеля открывается вид на город. Кроме того, в каждом номере можно пользоваться кофемашиной. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.
Каждое утро в отеле «Central City Пятигорск» сервируется континентальный завтрак.
Персонал круглосуточной стойки регистрации владеет русским и английским языками.
Город Кисловодск находится в 32 км от отеля, а город Минеральные Воды — в 19 км. Расстояние от отеля до аэропорта Минеральные Воды составляет 20 км. Для гостей организуется платный трансфер от/до аэропорта.
Гостиница «Южная»
Гостиница «Южная» расположена в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала Пятигорска. К услугам гостей ярко оформленные в строгом стиле номера с кондиционерами.
В каждом номере установлен телевизор и есть балкон. Некоторые номера оснащены отдельным туалетом, а другие располагают собственной ванной комнатой с бесплатными туалетными принадлежностями, халатами и тапочками.
Гости могут либо перекусить в собственном баре отеля или пообедать в местных кафе рядом с отелем.
Гостиница «Пятигорск»
Гостиница «Пятигорск» находится в центре города, в 20 метрах от поющих фонтанов. На ее территории предоставляется бесплатный WiFi.
Номера оснащены кондиционером, холодильником и телевизором с плоским экраном. В гостинице работает ресторан и бар.
Железнодорожный вокзал Пятигорска расположен в 1,7 км от гостиницы «Пятигорск», аэропорт Минеральных Вод – в 26,5 км.
Отель «Маск»
Отель «Маск Пятигорск» расположен в Пятигорске. К услугам гостей сауна, сад, бесплатный Wi-Fi и бесплатная парковка.
Постояльцам предлагается проживание в номерах с кондиционером, феном, местом для работы, телевизором с плоским экраном и холодильником.
В ресторане отеля подают завтрак, а также блюда кавказской и европейской кухни. Кроме того, при отеле работает бар. Доставка еды и напитков в номера осуществляется по запросу.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в номерах выбранной категории
- Питание, указанное в программе (если выбран тариф с питанием):1 день: ужин2 день: ужин3 день: завтрак
- 1 день: ужин
- 2 день: ужин
- 3 день: завтрак
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Пятигорска и обратно
- Питание, не указанное в программе + 2 ужина и 1 завтрак, если не выбран тариф с питанием
- Трансфер аэропорт г. Минеральные Воды - гостиница г. Пятигорск
- Трансфер гостиница г. Пятигорск - аэропорт г. Минеральные Воды
- Билет на канатную дорогу г. Чегет (2 уровня) - 900 руб. /чел
- Билет на канатную дорогу г. Эльбрус: станции "Старый кругозор" высота 3000 М.Н.У. м., "Мир" высота 3500 М.Н.У. м., "Гара Баши" высота 3800 М.Н.У.М. (оплачивается сразу 3 уровня) - 1 600 руб. /чел
- Экологический сбор на территории Национального парка Приэльбрусье - 200 руб
- Экологический сбор на территории турбазы «Медовые водопады» - 100 руб
- Посещение музеев и местные экскурсоводы
- Курортный сбор: для взрослых за 1 сутки - 100 руб. с детей до 18 лет курортный сбор не взимается
- Для взрослых за 1 сутки - 100 руб
- С детей до 18 лет курортный сбор не взимается
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Документы
Первое и самое важное это документы! ПАСПОРТ и свидетельство о рождении ребенка (если вы едете с детьми). Зачем? Во-первых, в своих путешествиях Вы будете пересекать границы субъектов РФ и поэтому возможен паспортный контроль. Во-вторых, на всех канатных дорогах предоставляется скидка для детей, но только при предъявлении свидетельства о рождении!
- Одежда
Одежда должна быть легкой, удобной и теплой. Путешествуя по горам, вам, скорее всего, предстоит пересекать сразу несколько климатических зон, а это значит, что перепад температур гарантирован. Поэтому не ленитесь надевать сразу несколько вещей. Пусть на вас будет и футболка, и теплая кофта, и пуховая жилетка. Вы всегда сможете скинуть верхний «слой», или наоборот, быстро утеплиться по мере необходимости. И обязательно теплая влагонепроницаемая обувь. А также возьмите с собой запасные сухие носки (брать с собой на экскурсии, если промокнут ноги). Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов
- Косметика
Крем от загара для того, чтобы избежать солнечных ожогов просто необходим! Ведь получить их в горах значительно легче, нежели на равнинной части. Не забудьте гигиеническую помаду, потому как в горах часто бывает ветрено и Вы можете обветрить губы. А также солнцезащитные очки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как будут организованы экскурсии в туре?
В каждый день тура определенный экскурсионный маршрут. В тот день, когда предлагается выбрать экскурсию, туристу надо определиться с экскурсией при покупке тура. В противном случае организатор оставляет за собой право определить экскурсию на свое усмотрение и в этом случае претензии не принимаются.
Ежедневная связь с туристом:
Каждый день с туристами будет связываться менеджер компании: сообщать номер автобуса на экскурсии и уточнять время и место посадки. На утренние экскурсии номер автобуса сообщается после 20:00 накануне поездки, на обеденные экскурсии номер автобуса сообщается за 30-40 минут до начала.
Место посадки на экскурсии:
Гостиница «БЕШТАУ» - посадка у отеля Бештау (ул. 1-я Бульварная ул.)
Гостиница «НАУТИЛУС» - посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23)
Организатор оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, а при невозможности проведения какой-либо экскурсии – заменять её на равнозначную, не уменьшая общего объёма программы. Компания оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Организатор не несёт ответственности за погодные условия, и ситуацию на дорогах.
Какой размер экскурсионной группы?
Размер группы зависит от конкретной экскурсии и может составлять от 12 до 50 человек.
Нужны ли наличные деньги?
Особенностью региона является отсутствие возможности расплачиваться по карте, на Кавказе почти везде оплата за наличность. На рынках, в кафе, на канатных дорогах везде нужны с собой наличные деньги. Не всегда есть возможность сделать перевод, так как в горах связь и интернет не стабильны.
Есть ли рекомендации по внешнему виду?
На Кавказе проживает много различных народностей, у которых свои традиции и обычаи. И к традициям народов, к которым мы приезжаем в гости, надо относиться с уважением. У мужчин должны быть закрыты колени, лучше надевать брюки. Вместо майки надо надевать футболку или рубашку. У женщин должны быть закрыты плечи и ноги, лучше надевать в пол платье или юбку. Брюки женщинам можно, но не шорты.
Рекомендации по нахождению в минеральных источниках
В минеральных водах не рекомендовано находиться больше одного часа, и лучше разделить этот час на несколько коротких погружений по 15 минут, так как воды насыщенны большим количеством минералов и полезных веществ, которые сразу в больших дозах принимать не рекомендуется.
В воде лучше находится по грудь, не опуская тело по шею, и ни в коем случае нельзя нырять.
Есть ли ограничения по здоровью для подъем по канатным дорогам?
Если у вас есть проблемы со здоровьем (сердечно-сосудистые заболевание и сопутствующие), подъем по канатным дорогам не рекомендуется!
Какая стоимость дополнительных суток в гостинице?
Стоимость дополнительных суток в период с 25.12.2023 по 09.01.2024, руб.
- Доп. сутки + питание:
|Гостиница
|1-но местный
|2-х местный
|3-х местный
|4-х местный
|Бештау
|стандарт 7 500 руб.
комфорт 8 800 руб.
|стандарт 4 600 руб.
комфорт 5 200 руб.
люкс 6 150 руб.
|семейный 5 100 руб.
|семейный 4 200 руб.
|Наутилус
|стандарт 4 800 руб.
полулюкс 6 000 руб.
|стандарт 3 000 руб.
полулюкс 3 600 руб.
полулюкс 3 500 руб.
полулюкс 3 400 руб.
- Доп. сутки + без питания:
|Гостиница
|1-но местный
|2-х местный
|3-х местный
|4-х местный
|Бештау
|стандарт 5 900 руб.
комфорт 7 200 руб.
|стандарт 3 000 руб.
комфорт 3 600 руб.
люкс 4 550 руб.
|семейный 3 500 руб.
|семейный 2 600 руб.
|Наутилус
|стандарт 4 400 руб.
полулюкс 5 600 руб.
|стандарт 2 600 руб.
полулюкс 3 200 руб.
полулюкс 3 100 руб.
полулюкс 3 000 руб.
Важная информация!
При проживании в гостинице «Наутилус», ужины по программе предоставляются в ланч-боксах!
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Экскурсовод Марина Владимировна супер👍, позитивная, энергичная женщина!
Спасибо вам!