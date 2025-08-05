2 день

Фабрика Мелич по желанию. Экскурсия по Ессентукам

Завтрак в отеле.

По желанию экскурсия на фабрику Мелич (входит в стоимость). Эта поездка обслуживается профессиональными гидами, в течение двух часов вы находитесь в салоне, где сможете выбрать интересующее изделие.

Предприятие приобретает для своего производства мех песца, бобра, норки, нутрии, соболя и кожу, дубленую овчину, замшу, а также работает с такими видами меха, как астраган, высококачественный мутон и так далее.

14:00 Пешеходная экскурсия по курортному городу. Гуляя по городским улочкам, вы побываете на Театральной площади, полюбуетесь зданием концертного зала Шаляпина и светомузыкальным фонтаном.

Мы пройдемся до краеведческого музея им. В. П. Шпаковского, а затем посмотрим на дачу Зимина в стиле модерн, которую часто называют «Орлиным гнездом».

Вы осмотрите грязелечебницу им. Семашко, которая предлагает лечение грязями из Тамбуканского озера.

Курортный парк считается одной из главных достопримечательностей Ессентуков. Здесь находятся питьевая галерея источника №17, Верхние (Николаевские) ванны, гроты Мужские и Дамские слезы.

Возвращение в отель.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160