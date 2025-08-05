Вас ждёт прогулка по живописному Тебердинскому заповеднику, освежающая вода горной реки Уллу-Муруджу, посещение культурного центра Льва Толстого, купание в бассейнах акваотеля, комфорт и оздоровление.
Программа тура по дням
Прибытие. Размещение в акваотеле
Время в программе ориентировочное. Возможны задержки по независящим от организатора обстоятельствам.
Самостоятельное прибытие в аэропорт Минеральные Воды. Дополнительная услуга — трансфер в Ессентуки, 1 500 руб. /машина.
Заселение в гостиницу после 14:00.
Ессентуки — это небольшой курортный город. По количеству ясных дней Ессентуки немногим уступают Кисловодску: солнце освещает курорт около 300 дней в году.
Улочки, залитые солнцем, располагают к неторопливым прогулкам, тенистые парки манят прохладой фонтанов и тишиной скверов. По вечерам в центре города всегда многолюдно, допоздна работают кафе и рестораны, есть ночные клубы.
Размещение в акваотеле «Термальный». Отдых.
Фабрика Мелич по желанию. Экскурсия по Ессентукам
Завтрак в отеле.
По желанию экскурсия на фабрику Мелич (входит в стоимость). Эта поездка обслуживается профессиональными гидами, в течение двух часов вы находитесь в салоне, где сможете выбрать интересующее изделие.
Предприятие приобретает для своего производства мех песца, бобра, норки, нутрии, соболя и кожу, дубленую овчину, замшу, а также работает с такими видами меха, как астраган, высококачественный мутон и так далее.
14:00 Пешеходная экскурсия по курортному городу. Гуляя по городским улочкам, вы побываете на Театральной площади, полюбуетесь зданием концертного зала Шаляпина и светомузыкальным фонтаном.
Мы пройдемся до краеведческого музея им. В. П. Шпаковского, а затем посмотрим на дачу Зимина в стиле модерн, которую часто называют «Орлиным гнездом».
Вы осмотрите грязелечебницу им. Семашко, которая предлагает лечение грязями из Тамбуканского озера.
Курортный парк считается одной из главных достопримечательностей Ессентуков. Здесь находятся питьевая галерея источника №17, Верхние (Николаевские) ванны, гроты Мужские и Дамские слезы.
Возвращение в отель.
Железноводск
Завтрак. Свободное время для купания.
14:00 Экскурсия в город Железноводск. Это самый маленький и тихий среди городов-курортов Кавказских Минеральных Вод.
Путь из Ессентуков в Железноводск занимает 30 минут. Проходит мимо живописных гор-лакколитов: Бештау, Верблюдки, Железной, Развалки. По центральной улице, мимо здания ж/д вокзала и ванн Островского, добираемся до курортной зоны города.
Начинается экскурсия с посещения культурного центра Льва Толстого, где Вы узнаете о пребывании писателя на Кавказе и о том, какие произведения были им задуманы здесь.
Далее экскурсия по центральной части Курортного парка. Здесь можно загадать желание у Каменного зодиака, полюбоваться великолепным строением дачи Эмира Бухарского и услышать его историю, прогуляться мимо Пушкинской галереи и памятника Пушкину.
На аллее источников Вы сможете продегустировать знаменитые Славяновские и Смирновские воды.
И наконец увидите Каскадную лестницу —настоящую гордость курорта. Сначала маршрут проходит по старой части, украшенной скульптурами героев русских сказок и мифов. Затем вы найдёте бювет-книгу, на которой лазером выгравированы строки из произведений Лермонтова.
У вас появится возможность отправиться по живописному парку вокруг горы Железной на электрокарах (доп. плата 400 руб.).
Возращение в 18:00.
Домбай и термальные источники
Завтрак. Выезд в горы.
7:00 Дорога в Домбай занимает три часа и проходит сначала по равнинной территории Ставропольского края, затем за станицей Суворовской мы пересекаем условную границу и оказываемся на территории Карачаево-Черкессии.
Добираемся до столицы республики — город Черкесск, а из него мы выезжаем на Военно-Сухумскую дорогу.
Через два часа пути 20-ти минутная остановка, где у Вас будет возможность отдохнуть от дороги, утолить голод горячими карачаевскими лепешками (хычинами), выпить стаканчик прохладного айрана или горного чая.
Подъем по склону горы Мусса-Ачитара осуществляется на вагонах и креслах новой канатной дороги. Подъемов всего три: первый — на высоту 2250 м, второй — 3012м и третий поднимает на высоту 3204 м над уровнем моря. Канатка оплачивается отдельно — 2 300 руб. /чел.
На всех этапах — панорамные площадки с великолепным видом на Главный Кавказский хребет. С вершины открывается вид на Эльбрус!
На склоне есть кафе (самостоятельное питание), где Вам предложат шашлычок, мясо по-горски, стаканчик глинтвейна.
Программа длится 4 часа, из них два часа свободного времени: пообедать, приобрести сувениры, в зимнее время покататься на санках или лыжах.
На обратном пути Вас ждет остановка в Тебердинском заповеднике, на берегу реки Уллу-Муруджу. Вода в реке столь чиста и прозрачна, что мы позволяем себе пить из нее воду.
Прогулявшись по заповедной зоне — следуем дальше. Уже через час короткая техническая остановка. Через час — мы в термальном комплексе «Жемчужина Кавказа» (доп. плата — 600 руб.). 8 бассейнов с минеральной водой, сауна, хамам. На купание — 1,5 ч.
Возвращение в отель.
Отъезд
Завтрак в отеле.
Свободное время для посещения местного рынка, для покупки деликатесов.
12:00 Освобождение номеров.
Проживание
В туре предусмотрено 2-, 3-местное размещение в гостинице. В целях Вашей безопасности и комфорта подселение не организуется.
Стоимость тура на 1 человека в номере стандарт — 43 000 руб.
Доплата за одноместное размещение — 5 200 руб.
Варианты проживания
Акваотель «Термальный»
Уединенный уголок природы в центре городской жизни с возможностью оздоровления в бассейнах, наполненных термальными водами одного из Минераловодских источников, во float-бассейне с водой озера Баскунчак.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание по программе
- Питание: завтраки
- Посещение флоат-бассейна «Мертвое море» в акваотеле
- Экскурсионные программы: экскурсия г. Ессентукиэкскурсия г. Железноводскэкскурсия в ДомбайУллу-муруджу
- Экскурсия г. Ессентуки
- Экскурсия г. Железноводск
- Экскурсия в Домбай
- Уллу-муруджу
- Трансфер до термальных источников
- Входные билеты в музеи
- Экскурсия на фабрику Мелич
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
- Страховка
- Питание, не указанное в программе
- Трансфер Минеральные Воды - Ессентуки и обратно - 1 500 руб. /машина/в одну сторону
- Билеты в термальные источники «Жемчужина Кавказа» - 600 руб
- Канатная дорога - 2 300 руб. /чел
- Катание на электрокарах - 400 руб
- Курортный сбор - 100 руб. /чел. при заселении
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
При себе иметь: теплую одежду, удобную обувь, солнцезащитные очки, купальные принадлежности (купальники, плавки, полотенца, сланцы).
Авиа- и ж/д билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе тура?
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
На чем мы будем передвигаться?
При количестве гостей в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
На каком поезде лучше приехать?
В день прибытия:
- из Москвы 138Г отправление 01:48 прибытие 10:06 Ессентуки;
- из Москвы 143М отправление 07:35 прибытие 18:40 Ессентуки;
- из Москвы 004М отправление 08:22 прибытие 07:38 Ессентуки;
- из Москвы 049М отправление 22:56 прибытие 09:12 Ессентуки.
Где найти состав термальной воды?
В составе воды флоат-бассейна «Мертвое море» присутствуют: хлорид кальция — 6%, хлорид магния — 23%, хлорид натрия — 71%.
Термальная вода Минераловодского источника. Химический состав воды:
- жесткость — 0,9 0Ж;
- хлориды — 0,550 г/дм3;
- нитраты — 0,001 г/дм3;
- сульфаты — 0,523 г/дм3;
- общая щелочность — 5,0;
- аммиак — 0,001 г/дм3;
- нитриты — 0,0001 г/дм3;
- железо общее — 0,019 г/дм3;
- кальций — 0,0069 г/дм3;
- общая минерализация — 2,992 г/дм3.
Термальной водой наполнены бассейны № 1, 2, 3. Данная вода является слабоминерализованной.
Термальная вода положительно влияет на нервную, сердечно-сосудистую, эндокринную системы организма, способствует снижению артериального давления, улучшению кровообращения.
Кроме того, усиливает эффект температура воды, которая увеличивается по мере чередования бассейнов.