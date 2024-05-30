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но давно мечтала, тур очень понравился! За 5 дней я много где успела побывать и остаюсь до сих пор в полном восторге!!! 🙏🏻 Жила я в гостинице Амира Парк в Кисловодске, все было прекрасно! Ездила в тур одна и ничуть не пожалела! Самое большое впечатление в моем сердце оставил Домбай-фантастическая красота и энергетика!!! ❤️ Кисловодск так же очень сильно понравился!!! Спасибо огромное Большой Стране и куратору Юлии, обязательно вернусь к Вам еще!!! Кавказ это ЛЮБОВЬ.