Авторские 5-дневные туры в Ессентуки

Найдено 6 туров в категории «5-дневные туры» в Ессентуках, цены от 39 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Это Кавказ
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Это Кавказ
Начало: Россия, Ставропольский край, Кисловодск
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 41 900 за человека
Новый год с видом на Эльбрус
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новый год с видом на Эльбрус
Начало: г. Минеральные Воды / г. Ессентуки
28 дек в 10:00
от 39 700 за человека
Новый год на Кавказе
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новый год на Кавказе
Начало: г. Пятигорск
28 дек в 10:00
2 янв в 10:00
от 45 500 за человека
Новогодние каникулы в Кисловодске
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодние каникулы в Кисловодске
Начало: Россия, Ставропольский край, Кисловодск
31 дек в 10:00
от 48 000 за человека
Это Кавказ! Зимнее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Это Кавказ! Зимнее путешествие
Начало: Россия, Ставропольский край, Кисловодск
4 ноя в 10:00
11 ноя в 10:00
от 46 050 за человека
В живописный Дагестан на 5 дней
Авторский тур
5 дней
В живописный Дагестан на 5 дней
Начало: Ессентуки
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
70 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Светлана
    30 мая 2024
    Новый год на Кавказе
    Организация тура понравилась. Удобное расположение гостиницы, транспортные услуги. Хочется отметить отличную работу гидов.
  • С
    Светлана
    30 мая 2024
    Это Кавказ
    Тур по городам Кавказских Минеральных Вод, Приэльбрусье, Домбай очень понравился. Великолепные заснеженные вершины горы, красота парков городов. Восхитительные краски природы. Отличная погода. Всё сошлось.
  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Новый год с видом на Эльбрус
    Тур очень понравился, было познавательно. Организация тура, трансфер, проживание, питание и впечатления на круглую 5. Особая благодарность нашему гиду Батыру. Рекомендую однозначно!!!
  • Т
    Татьяна
    18 мая 2024
    Новый год на Кавказе
    Все самые лучшие слова можно сказать об организаторе туров по КМВ принимающей стороне. Очень четкая организация во всем. Самые профессиональные гиды и водители. Ни одного опоздания или задержки. Очень всем советую данное турагентство.
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  • Л
    Людмила
    13 мая 2024
    Новогодние каникулы в Кисловодске
    Отличный тур по Кавказу. Очень хорошие экскурсоводы от принимающей стороны: Анна, Герман, Светлана, Фатима, Наталья. Парк-отель "Амира" удачно расположен рядом с Национальным парком, Курортным бульваром. Тур рекомендую.
  • Л
    Людмила
    24 января 2024
    Новый год на Кавказе
    На КМВ - впервые! Вернемся обязательно!!!!
  • А
    Анна
    19 января 2024
    Это Кавказ! Зимнее путешествие
    Добрый день, хочу оставить отзыв после моей поездки в тур «Это Кавказ!» даты 25.12.2023-29.12.2023😊 Я не разу не была на Кавказе,
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    но давно мечтала, тур очень понравился! За 5 дней я много где успела побывать и остаюсь до сих пор в полном восторге!!! 🙏🏻 Жила я в гостинице Амира Парк в Кисловодске, все было прекрасно! Ездила в тур одна и ничуть не пожалела! Самое большое впечатление в моем сердце оставил Домбай-фантастическая красота и энергетика!!! ❤️ Кисловодск так же очень сильно понравился!!! Спасибо огромное Большой Стране и куратору Юлии, обязательно вернусь к Вам еще!!! Кавказ это ЛЮБОВЬ.

    Добрый день, хочу оставить отзыв после моей поездки в тур «Это Кавказ!» даты 25.12.2023-29.12.2023😊Добрый день, хочу оставить отзыв после моей поездки в тур «Это Кавказ!» даты 25.12.2023-29.12.2023😊Добрый день, хочу оставить отзыв после моей поездки в тур «Это Кавказ!» даты 25.12.2023-29.12.2023😊Добрый день, хочу оставить отзыв после моей поездки в тур «Это Кавказ!» даты 25.12.2023-29.12.2023😊Добрый день, хочу оставить отзыв после моей поездки в тур «Это Кавказ!» даты 25.12.2023-29.12.2023😊Добрый день, хочу оставить отзыв после моей поездки в тур «Это Кавказ!» даты 25.12.2023-29.12.2023😊Добрый день, хочу оставить отзыв после моей поездки в тур «Это Кавказ!» даты 25.12.2023-29.12.2023😊
  • О
    Оксана
    12 августа 2023
    Это Кавказ
    Прекрасный тур. Получили много впечатлений и положительных эмоций.
    Прекрасный тур. Получили много впечатлений и положительных эмоцийПрекрасный тур. Получили много впечатлений и положительных эмоцийПрекрасный тур. Получили много впечатлений и положительных эмоцийПрекрасный тур. Получили много впечатлений и положительных эмоцийПрекрасный тур. Получили много впечатлений и положительных эмоцийПрекрасный тур. Получили много впечатлений и положительных эмоцийПрекрасный тур. Получили много впечатлений и положительных эмоцийПрекрасный тур. Получили много впечатлений и положительных эмоцийПрекрасный тур. Получили много впечатлений и положительных эмоций
  • С
    Светлана
    5 февраля 2023
    Это Кавказ! Зимнее путешествие
    Наш тур "Это Кавказ! " проходил с 30.01.23 по 03.02.23. Проживали в Кисловодске, в гостинице Ария. Очень удобное расположение. Недалеко
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    находится потрясающий Кисловодский национальный парк! Очень интересная насыщенная программа тура позволяет за 5 дней увидеть основные достопримечательности этого прекрасного региона, включая Эльбрус и Домбай! Замечательные экскурсоводы сопровождали нас на всех экскурсиях. Особенно хочется отметить Максима Николаевича в Пятигорске и Светлану в Ессентуках, Железноводске и на Эльбрусе! Хочется вернуться сюда еще не один раз!

    Наш тур &quot;Это Кавказ! &quot; проходил с 30.01.23 по 03.02.23. Проживали в Кисловодске, в гостинице АрияНаш тур &quot;Это Кавказ! &quot; проходил с 30.01.23 по 03.02.23. Проживали в Кисловодске, в гостинице АрияНаш тур &quot;Это Кавказ! &quot; проходил с 30.01.23 по 03.02.23. Проживали в Кисловодске, в гостинице АрияНаш тур &quot;Это Кавказ! &quot; проходил с 30.01.23 по 03.02.23. Проживали в Кисловодске, в гостинице АрияНаш тур &quot;Это Кавказ! &quot; проходил с 30.01.23 по 03.02.23. Проживали в Кисловодске, в гостинице Ария
  • О
    Олег
    15 октября 2022
    Это Кавказ! Зимнее путешествие
    Спасибо большое за подготовку и организацию прекрасного тура по городам кавказских Минеральных вод. Одно предложение разбивайте посещение гор Домбай и Эльбрус через день. Спасибо за отдых

Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «5-дневные туры»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 6
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  4. Новогодние каникулы в Кисловодске
  5. Это Кавказ! Зимнее путешествие
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3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Джилы-су
  2. Эльбрус
  3. Казачье подворье
Сколько стоит тур в Ессентуках в июне 2024
Сейчас в Ессентуках в категории "5-дневные туры" можно забронировать 6 авторских туров от 39 700 до 70 000. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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