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Авторский тур
5 дней
Это Кавказ
Начало: Россия, Ставропольский край, Кисловодск
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 41 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новый год с видом на Эльбрус
Начало: г. Минеральные Воды / г. Ессентуки
28 дек в 10:00
от 39 700₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новый год на Кавказе
Начало: г. Пятигорск
28 дек в 10:00
2 янв в 10:00
от 45 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогодние каникулы в Кисловодске
Начало: Россия, Ставропольский край, Кисловодск
31 дек в 10:00
от 48 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Это Кавказ! Зимнее путешествие
Начало: Россия, Ставропольский край, Кисловодск
4 ноя в 10:00
11 ноя в 10:00
от 46 050₽ за человека
Авторский тур
5 дней
В живописный Дагестан на 5 дней
Начало: Ессентуки
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
70 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССветлана30 мая 2024Организация тура понравилась. Удобное расположение гостиницы, транспортные услуги. Хочется отметить отличную работу гидов.
- ССветлана30 мая 2024Тур по городам Кавказских Минеральных Вод, Приэльбрусье, Домбай очень понравился. Великолепные заснеженные вершины горы, красота парков городов. Восхитительные краски природы. Отличная погода. Всё сошлось.
- ТТатьяна29 мая 2024Тур очень понравился, было познавательно. Организация тура, трансфер, проживание, питание и впечатления на круглую 5. Особая благодарность нашему гиду Батыру. Рекомендую однозначно!!!
- ТТатьяна18 мая 2024Все самые лучшие слова можно сказать об организаторе туров по КМВ принимающей стороне. Очень четкая организация во всем. Самые профессиональные гиды и водители. Ни одного опоздания или задержки. Очень всем советую данное турагентство.
- ЛЛюдмила13 мая 2024Отличный тур по Кавказу. Очень хорошие экскурсоводы от принимающей стороны: Анна, Герман, Светлана, Фатима, Наталья. Парк-отель "Амира" удачно расположен рядом с Национальным парком, Курортным бульваром. Тур рекомендую.
- ЛЛюдмила24 января 2024На КМВ - впервые! Вернемся обязательно!!!!
- ААнна19 января 2024Добрый день, хочу оставить отзыв после моей поездки в тур «Это Кавказ!» даты 25.12.2023-29.12.2023😊 Я не разу не была на Кавказе,
- ООксана12 августа 2023Прекрасный тур. Получили много впечатлений и положительных эмоций.
- ССветлана5 февраля 2023Наш тур "Это Кавказ! " проходил с 30.01.23 по 03.02.23. Проживали в Кисловодске, в гостинице Ария. Очень удобное расположение. Недалеко
- ООлег15 октября 2022Спасибо большое за подготовку и организацию прекрасного тура по городам кавказских Минеральных вод. Одно предложение разбивайте посещение гор Домбай и Эльбрус через день. Спасибо за отдых
Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «5-дневные туры»
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