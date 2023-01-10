Гибкая программа-конструктор за 5 дней позволит нам собрать самый интересный новогодний тур: подняться к подножию высочайшей вершины Кавказа, России и Европы — Эльбрусу, отправиться в снежный Домбай или посетить загадочную Верхнюю Балкарию.
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Программа тура по дням
Встреча. Программа на выбор
Трансфер из аэропорта Минеральных Вод (групповой) в 13:00.
Вариант I Экскурсия «Пятигорск» по Лермонтовским местам в 14:00.
Окончание в 17:30.
Заселение в гостиницу.
Внимание! Дополнительные расходы.
Вариант II «Суворовские бани» в 14:00.
Переезд в станицу Суворовскую.
Суворовские термальные источники — прекрасное место для лечения и отдыха.
На огороженной территории комплекса имеются бассейны с горячей минеральной водой (2 открытых и 1 закрытый).
Минеральная вода хорошо снимает боль в суставах, спине, успокаивает нервную систему.
Взять с собой: купальные принадлежности и полотенце. Из гостиницы полотенце выносить нельзя!
Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
Окончание в 17:30.
Заселение в гостиницу.
Внимание! Дополнительные расходы.
Программа на выбор
Вариант I Экскурсия «Медовые водопады» в 13:00.
По программе экскурсии:
- гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска;
- Чайный домик (бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья. Есть возможность купить: варенья, травы, сладости);
- Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами. На территории турбазы этнографический музей, национальные костюмы для фото.
Доп. расходы 200 руб. — экологический сбор на территории турбазы.
Возвращение в Пятигорск в 18:30.
Внимание! Дополнительные расходы.
Вариант II Экскурсия «Кисловодск» в 13:00.
По программе экскурсии:
Посещение Нижнего кисловодского курортного парка: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд со Стеклянной струей, клумба календарь, памятник А. С. Пушкину, Лермонтовская площадка с памятником М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея, Курортный бульвар.
Окончание экскурсии в 18:30.
Вариант III «Суворовские бани» в 14:00.
Переезд в станицу Суворовскую.
Суворовские термальные источники — прекрасное место для лечения и отдыха.
На огороженной территории комплекса имеются бассейны с горячей минеральной водой (2 открытых и 1 закрытый).
Минеральная вода хорошо снимает боль в суставах, спине, успокаивает нервную систему.
Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
Взять с собой: купальные принадлежности и полотенце. Из гостиницы полотенце выносить нельзя!
Окончание в 17:30.
Внимание! Дополнительные расходы.
Программа на выбор
Вариант I Экскурсия «Медовые водопады» в 13:00.
По программе экскурсии:
- гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска;
- Чайный домик (бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья. Есть возможность купить: варенья, травы, сладости);
- Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами. На территории турбазы этнографический музей, национальные костюмы для фото.
Доп. расходы 200 руб. — экологический сбор на территории турбазы.
Возвращение в Пятигорск в 18:30.
Внимание! Дополнительные расходы.
Вариант II
Экскурсия «Пятигорск» по Лермонтовским местам в 14:00.
По программе экскурсии:
Посещение: озера «Провал», Эоловой Арфы, грота М. Ю. Лермонтова, Академической галереи.
Прогулка по горе Горячая к эмблеме Кавказских Минеральных Вод — скульптуре «Орел, терзающий змею», посещение грота Дианы, парка «Цветник» с Лермонтовской галереей и посещение места дуэли М. Ю. Лермонтова на северо-западном склоне горы Машук.
Окончание экскурсии в 17:30.
Вариант III «Ессентуки» в 14:00.
Возвращение в Пятигорск в 17:30.
Вариант IV «Суворовские бани» в 14:00.
Переезд в станицу Суворовскую.
Суворовские термальные источники — прекрасное место для лечения и отдыха.
На огороженной территории комплекса имеются бассейны с горячей минеральной водой (2 открытых и 1 закрытый).
Минеральная вода хорошо снимает боль в суставах, спине, успокаивает нервную систему.
Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
Взять с собой: купальные принадлежности и полотенце. Из гостиницы полотенце выносить нельзя!
Окончание в 17:30.
Внимание! Дополнительные расходы.
Программа на выбор
Вариант I Экскурсия «Эльбрус» в 6:00.
Экскурсия к подножию высочайшей вершины Кавказа, России и Европы Эльбрусу, которая является самой загадочной и мистической горой Кавказа.
По программе экскурсии:
Остановка на завтрак в 07:00-8:00 в придорожном кафе за доп. плату.
Остановка (2 часа) на поляне Чегет — подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус.
Два уровня кресельной канатной дороги поднимают на высоту 3100 метров н. у. м.
Остановка (3 часа) на поляне Азау — южное подножие Эльбруса.
Подъем по закрытым канатным дорогам:
- 1-й уровень поднимает на высоту 3000 метров н. у. м. — станция «Старый кругозор»;
- 2-й уровень поднимает на высоту 3500 метров н. у. м. — станция «Мир»;
- 3-й уровень поднимает на высоту 3900 метров н. у. м. — станция «Гара-Баши».
Обед на Азау после спуска с канаток за доп. плату в 14:00.
Остановка на поляне нарзанов (30 мин.)на обратном пути с Эльбруса.
Дегустация нарзана, можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно.
Возвращение в Пятигорск в 19:30-20:00.
Внимание! Дополнительные расходы.
Вариант II Экскурсия в Домбай в 06:00.
Питание на маршруте за доп. плату.
Домбайская поляна — сердце гор северо-западного Кавказа, известный туристский и горнолыжный центр.
По программе экскурсии:
- остановка на завтрак за доп. плату;
- в Тебердинском нац. парке небольшая остановка: горная речка Уллу-Муруджу или озеро Кара Кёль;
- домбайская поляна — остановка на 4 часа.
Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны за доп. плату.
Свободное время.
Обед в местных кафе (доп. плата).
Возвращение в Пятигорск в 19:30-20:00.
Внимание! Дополнительные расходы.
Вариант IIIЭкскурсия «Верхняя Балкария» в 6:50.
Питание на маршруте за доп. плату.
По программе экскурсии:
- Чегемское ущелье, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным карстовым водопадам Кавказа;
- поздний завтрак из блюд национальной балкарской кухни за доп. плату;
- село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье — родовое гнездо балкарского народа. Осмотр древних башен;
- Черекская теснина — остановка на смотровой площадке возле глубокого обрыва с видом на древнюю горную дорогу;
- Голубое озеро — самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное);
- село Аушигер — купание в горячем источнике.
Возвращение в отель в 19:00-19:30.
Внимание! Дополнительные расходы.
Отъезд
Выселение из отеля до 12:00.
Отправление домой.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|1-местное
|2-местное
|3-местное
|4-местное
|Доп. место
|«Бештау»
Стандарт 58 200
Комфорт 63 200
Стандарт 40 650
Комфорт 43 150
|Под запрос
|Под запрос
|34 750
|«Машук»
Эконом 48 150
Стандарт 50 650
Эконом 38 100
Стандарт 38 600
|Под запрос
|Под запрос
|35 850
|«Наутилус»
|Стандарт 45 650
Стандарт 37 350
Полулюкс 40 000
|Полулюкс 36 950
|Полулюкс 36 950
- Маск — стандарт, делюкс, полулюкс;
- Бештау – комфорт, люкс;
- Машук — стандарт.
Варианты проживания
Бештау
Расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы, круглосуточный ресторан и спортивный клуб. Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.
При отеле «Бештау» работает ресторан в классическом стиле, где подают блюда европейской, русской и кавказской кухни. По вечерам в ресторане звучит живая музыка. В круглосуточном лобби-баре можно заказать горячие и холодные закуски.
Поездка от отеля «Бештау» до железнодорожного вокзала Пятигорска занимает 10 минут. До международного аэропорта Минеральные Воды 30 минут езды. По запросу организуется трансфер от/до аэропорта.
В номере: кондиционер и телевизор с плоским экраном, установлен душ с гидромассажем или гидромассажная ванна. В распоряжении гостей балкон. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. На всех этажах можно воспользоваться кулером с водой.
Наутилус
Отель «Наутилус» расположен на въезде в Пятигорск, в 5 минутах ходьбы от центрального проспекта Калинина.
В номерах отеля имеется телевизор с плоским экраном, кондиционер и шкаф. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В ресторане на территории отеля подают блюда европейской и кавказской кухни.
Горы Машук находится в 5 минутах езды от отеля. Расстояние до железнодорожного вокзала Пятигорска составляет 3 км, а до аэропорта Пятигорск – 28 км.
Машук
Отель «Машук» находится в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги города.
В каждом номере сделан уютный ремонт, мягкая мебель. Здесь вы будете чувствовать себя достаточно комфортно.
Перекусить гости могут в столовой Академия вкуса.
Рядом с гостиницей множество достопримечательностей города, канатная дорожка и грязевые источники. Также недалеко расположены парк Цветник и санаторий им. М. Ю. Лермонтова.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранной гостинице
- Экскурсионная программа
- Групповой трансфер из аэропорта Минеральные Воды
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
- Питание
- Трансфер в день выезда
- Услуги местных экскурсоводов
- Курортный сбор на территории Кавказских Минеральных Вод: для взрослых за 1 сутки - 100 руб. с детей до 18 лет - курортный сбор не взимается
- Для взрослых за 1 сутки - 100 руб
- С детей до 18 лет - курортный сбор не взимается
- Дополнительные расходы на экскурсии:
- Г. Чегет 2 уровня (оплачивается сразу 2 уровня) - 1 100 руб
- Г. Эльбрус: станции "Старый кругозор", "Мир", "Гора Баши" (оплачивается сразу 3 уровня) - 2 700 руб
- Экологический сбор на территории национального парка «Приэльбрусье» - 200 руб
- Канатные дороги на склоне горы Муса Ачитара: при единовременной оплате всех 3-х уровней - 2 700 руб
- При единовременной оплате всех 3-х уровней - 2 700 руб
- Экологический сбор на горячем озере в селе Аушигер - 500 руб
- 1 час купания - 700 руб
- Экологический сбор на территории турбазы «Медовые водопады» - 200 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт, детям свидетельство о рождении, медицинский полис ОМС (оригиналы документов);
- удобная обувь;
- очень теплые вещи для гор (многослойная одежда);
- дождевик;
- солнцезащитные очки;
- купальные принадлежности и полотенце (из гостиницы полотенце выносить нельзя);
- походная аптечка (при необходимости);
- наличные деньги (на маршрутах расплатиться картой проблематично).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как будут организованы экскурсии в туре?
В каждый день тура определенный экскурсионный маршрут. В тот день, когда предлагается выбрать экскурсию, туристу надо определиться с экскурсией при покупке тура. В противном случае организатор оставляет за собой право определить экскурсию на свое усмотрение и в этом случае претензии не принимаются.
Ежедневная связь с туристом:
Каждый день с туристами будет связываться менеджер компании: сообщать номер автобуса на экскурсии и уточнять время и место посадки. На утренние экскурсии номер автобуса сообщается после 20:00 накануне поездки, на обеденные экскурсии номер автобуса сообщается за час минут до начала.
Место посадки на экскурсии:
- при проживании в гост. «Бештау» — возле гостиницы «Бештау» (ул. 1-я Бульварная ул.);
- при проживании в гост. «Машук» — у санатория Тарханы (ул. Карла Маркса, 14);
- при проживании в гост. «Наутилус» — посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23).
Гость должен:
- явиться к месту сбора группы в назначенное время;
- иметь при себе на маршруте паспорт или заменяющий его документ, детям свидетельство о рождении;
- иметь с собой прочную обувь и удобную для движения одежду, в том числе защищающую от непогоды;
- соблюдать во время тура правила личной безопасности и сохранности личного имущества;
- уважительно относиться к обычаям, традициям, религиозным верованиям местного населения.
Организатор оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, а при невозможности проведения какой-либо экскурсии – заменять её на равнозначную, не уменьшая общего объёма программы. Компания оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Организатор не несёт ответственности за погодные условия, и ситуацию на дорогах.
Какой размер экскурсионной группы?
Размер группы зависит от конкретной экскурсии и может составлять от 12 до 50 человек.
Нужны ли наличные деньги?
Особенностью региона является отсутствие возможности расплачиваться по карте, на Кавказе почти везде оплата за наличность. На рынках, в кафе, на канатных дорогах везде нужны с собой наличные деньги. Не всегда есть возможность сделать перевод, так как в горах связь и интернет не стабильны.
Какие есть рекомендации по нахождению в минеральных источниках?
В минеральных водах не рекомендовано находиться больше одного часа, и лучше разделить этот час на несколько коротких погружений по 15 минут, так как воды насыщенны большим количеством минералов и полезных веществ, которые сразу в больших дозах принимать не рекомендуется.
В воде лучше находится по грудь, не опуская тело по шею, и ни в коем случае нельзя нырять.
Есть ли ограничения по здоровью для подъем по канатным дорогам?
Если у вас есть проблемы со здоровьем (сердечно-сосудистые заболевание и сопутствующие), подъем по канатным дорогам не рекомендуется!
Как празднуют новый год в Пятигорске?
В Пятигорске очень популярно встречать Новый год возле знаменитых достопримечательностей города:
- ворота Любви (высота 650м н. у. м);
- Эолова Арфа (высота 600м н. у. м);
- скульптура Орла (550м н. у. м.);
- вершина горы Машук (990м н. у. м).
Со всех этих достопримечательностей открывается великолепный вид на город Пятигорск.
Эти возвышенности самые лучшие места для наблюдения ночного фейерверка, которым взрывается весь Пятигорска.
Какая стоимость у дополнительных суток в гостинице на 1 человека?
Уточняется.
Новогодний банкет в гостинице Бештау
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Все очень хорошо. Спасибо за отдых.