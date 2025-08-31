За два часа вы сможете узнать историю Евпатории и пройтись по её главным улицам.
Описание экскурсии
Я покажу вам памятники и храмы. А на десерт — посещение различных кафе в национальном стиле. Я расскажу вам:о традициях средневекового города • о том, как мусульмане выбирали хана • кому караимы завещали дома, а кому капиталы • вы узнаете кто такие караимы • увидите самые интересные заведения города на маршруте А после прогулки вы уже сами сможете решить, кухню какого народа вы будете «изучать» на ужин, и куда пойти завтракать. Я помогу вам узнать Евпаторию!
Ежедневно в удобное для вас время по предварительной заявке
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старый город
- Собор св. Николая
- Синагога Егия Капай
- Армянский храм
- Мечеть Джума Джами
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты в Караимскую кенасу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Тучина 2
Завершение: Ул Тучина 2
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в удобное для вас время по предварительной заявке
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
31 авг 2025
Ольга, самый замечательный гид!! Я и ребенок 13лет влюбились в Евпаторию после потрясающей экскурсии проведенной Ольгой! Мы увидели много красоты, сделали кучу классных фоток, узнали много нового, вкусно покушали и искупались!! И все это за несколько часов!!! Спасибо огромное! Все идите на эту экскурсию - не пожалеете!))
