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Автомобильно-пешеходная экскурсия по Евпатории

Игорь
Игорь – Гид из Евпатории
Автомобильно-пешеходная экскурсия по Евпатории
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Автомобильно-пешеходная экскурсия по Евпатории
Автомобильно-пешеходная экскурсия по Евпатории

Что вы увидите

  • Красная горка
  • Бювет
  • Театр
  • Св. Ильинская церковь
  • Яхтклуб
  • Собор св. Николая
  • Ремесленная синагога
  • Караимские кенасы
  • Текие дервишей
  • Армянский храм
  • Реконструкция средневековых ворот "одун базар къапусу"
Хотите узнать не только об истории 📖, но и увидеть современный город 🏙️ во всей его красе?
Тогда Вам подойдёт наша комбинированная экскурсия!
Сначала мы проедем по новой Евпатории – Вы увидите самое высокое здание нашего города и историю 📖 его создания.
Узнаете, при каких обстоятельствах был построен евпаторийский вокзал, увидете скульптуру пекаря, который печёт самые вкусные булочки и скульптуру водопроводчика, “дающего жизнь”.
Осмотрите мемориал “Красная горка”, вспомнив о Великой Отчечественной войне.
После Вы узнаете об особенностях евпаторийской минеральной воды и самом известном бювете города.
Увидев евпаторийский порт и яхтенную стоянку, вы посетите Ильинку – так горожане называют церковь ⛪ святого пророка Илии, где вы сможете увидеть чудотворные иконы.
Затем вы окажетесь в исторической части города, где ознакомитесь с текие дервишей и ремесленной синагогой, собором св. Николая, ханской мечетью и армянским храмом, а потом ещё и побываете в небольшом современном крымскотатарском квартале!
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Трансфер+поездка по новой Евпатории (1000 руб. ).
  • Заберём Вас около места Вашего проживания.
  • Суммарная стоимость услуг гида и трансфера/поездки составит 2500+1000=3500 руб.
  • После окончания знакомства с новым городом начинается пешеходная часть, по окончанию экскурсии трансфер до места проживания не осуществляется.
Начало и место завершения
🚩 По согласованию
Автомобильно-пешеходная экскурсия по Евпатории
Автомобильно-пешеходная экскурсия по Евпатории
Автомобильно-пешеходная экскурсия по Евпатории
Автомобильно-пешеходная экскурсия по Евпатории

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Игорь
Игорь
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Игорь проводит ещё 5 экскурсий

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