Хотите узнать не только об истории 📖, но и увидеть современный город 🏙️ во всей его красе?

Тогда Вам подойдёт наша комбинированная экскурсия!

Сначала мы проедем по новой Евпатории – Вы увидите самое высокое здание нашего города и историю 📖 его создания.

Узнаете, при каких обстоятельствах был построен евпаторийский вокзал, увидете скульптуру пекаря, который печёт самые вкусные булочки и скульптуру водопроводчика, “дающего жизнь”.

Осмотрите мемориал “Красная горка”, вспомнив о Великой Отчечественной войне.

После Вы узнаете об особенностях евпаторийской минеральной воды и самом известном бювете города.

Увидев евпаторийский порт и яхтенную стоянку, вы посетите Ильинку – так горожане называют церковь ⛪ святого пророка Илии, где вы сможете увидеть чудотворные иконы.

Затем вы окажетесь в исторической части города, где ознакомитесь с текие дервишей и ремесленной синагогой, собором св. Николая, ханской мечетью и армянским храмом, а потом ещё и побываете в небольшом современном крымскотатарском квартале!