В ходе экскурсии вы увидите 6 храмов разных религий(Армянскую апостольскую церковь св. Николая XIX в., Текие дервишей XV в, мечеть Хан-Джами XVI в., еврейскую синагогу XIX в., собор св. Николая XIX в. и караимские кенасы XVIII-XIX вв. )
Приглашаю в увлекательное путешествие по Евпатории, по маршруту "Малый Иерусалим". В ходе экскурсии 🧭 вы увидите 6 храмов разных религий(Армянскую апостольскую церковь ⛪ св. Николая XIX в., Текие дервишей XV в, мечеть Хан-Джами XVI в., еврейскую синагогу XIX в., собор св. Николая XIX в. и караимские кенасы XVIII-XIX вв. ), а также узнаете о коренном народе Крыма - караимах, об их культуре, языке, религии, традициях, известных представителях этого народа. Сможете попробовать блюда национальной кухни 🥧.
Что входит
Экскурсионное сопровождение
Что не входит
Входные билеты в экскурсионные объекты
обед в кафе "Караман"
Начало
🚩 Караева 16 а
Место завершения
🏁 ул. Караимская 68
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 5 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.