Приглашаю в увлекательное путешествие по Евпатории, по маршруту "Малый Иерусалим". В ходе экскурсии 🧭 вы увидите 6 храмов разных религий(Армянскую апостольскую церковь ⛪ св. Николая XIX в., Текие дервишей XV в, мечеть Хан-Джами XVI в., еврейскую синагогу XIX в., собор св. Николая XIX в. и караимские кенасы XVIII-XIX вв. ), а также узнаете о коренном народе Крыма - караимах, об их культуре, языке, религии, традициях, известных представителях этого народа. Сможете попробовать блюда национальной кухни 🥧.