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Караимский тур по Евпатории.

Татьяна Б.
Татьяна Б. – Гид из Евпатории
Караимский тур по Евпатории.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • 3 700 ₽ за человека

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Караимский тур по Евпатории.
Караимский тур по Евпатории.

Что вы увидите

  • В ходе экскурсии вы увидите 6 храмов разных религий(Армянскую апостольскую церковь св. Николая XIX в., Текие дервишей XV в, мечеть Хан-Джами XVI в., еврейскую синагогу XIX в., собор св. Николая XIX в. и караимские кенасы XVIII-XIX вв. )
Приглашаю в увлекательное путешествие по Евпатории, по маршруту "Малый Иерусалим". В ходе экскурсии 🧭 вы увидите 6 храмов разных религий(Армянскую апостольскую церковь ⛪ св. Николая XIX в., Текие дервишей XV в, мечеть Хан-Джами XVI в., еврейскую синагогу XIX в., собор св. Николая XIX в. и караимские кенасы XVIII-XIX вв. ), а также узнаете о коренном народе Крыма - караимах, об их культуре, языке, религии, традициях, известных представителях этого народа. Сможете попробовать блюда национальной кухни 🥧.
Что входит
  • Экскурсионное сопровождение
Что не входит
  • Входные билеты в экскурсионные объекты
  • обед в кафе "Караман"
Начало
🚩 Караева 16 а
Место завершения
🏁 ул. Караимская 68
Караимский тур по Евпатории.
Караимский тур по Евпатории.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Татьяна Б.
Татьяна Б.
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