Ялтинский экспресс

Вместе с нами вы проедете по Южному берегу Крыма от Севастополя до Ялты и посетите жемчужину полуострова - Ялту

5
2 оценки
Групповая
Вместе с нами вы проедете по Южному берегу Крыма от Севастополя до Ялты и посетите жемчужину полуострова — Ялту.

В пути вы увидите невероятные пейзажи с пышной субтропической флорой, осмотрите шедевры архитектуры и прогуляетесь по живописному парку Воронцовского дворца.

На морской прогулке вдоль ялтинского побережья вы полюбуетесь замком «Ласточкино гнездо», а также побываете на самых зрелищных смотровых площадках Ласпи и Гурзуфа.
Ялтинский экспресс
Ялтинский экспресс
Ялтинский экспресс
Ялтинский экспресс
Ялтинский экспресс
Ялтинский экспресс

Что вас ожидает 🤩

  • Бухта Ласпи со смотровой площадки
  • Воронцовский дворец
  • Парк Воронцовского дворца
  • Гора Ай-Петри
  • Замок «Ласточкино гнездо»
  • Набережная Ялты
  • Гора Аю-Даг и Гурзуф со смотровой площадки

Об экскурсии

Ялта — портовый город на берегу Черного моря с богатым культурно-историческим наследием, самый популярный среди туристов курортный город на Южном берегу Крыма, настоящая жемчужина полуострова.
В рамках нашей экскурсии вы увидите Южный берег Крыма от Севастополя до Алушты. Известно, что Южный берег Крыма славится фантастическими пейзажами, пышной субтропической растительностью и приобретшими мировую славу, дворцами и парками. Вы прогуляетесь по Верхнему парку великолепного Воронцовского дворца, которому присущи особенности, характерные крупнейшим пейзажным паркам Европы, а также осмотрите северный фасад самого величественного строения, шедевра архитектуры романтизма.
Вы полюбуетесь именитым замком «Ласточкино гнездо» со смотровой площадки, побываете на набережной Ялты, у Вас будет 1,5 часа времени для прогулки и обеда, и прокатитесь с ветерком на катере вдоль ялтинского побережья до замка «Ласточкино гнездо». В ходе морской прогулки вы насладитесь видами Южного берега с катера как видел его А. С. Пушкин и, конечно, сделаете красивые фотографии. На катере вас будет сопровождать увлекательнейший рассказ экскурсовода о Ялте и достопримечательностях Южного берега.
В пути мы сделаем остановки на завтрак, а также на живописных панорамных смотровых площадках Ласпи и Гурзуфа. С Ласпинской смотровой площадки вам откроется невероятный вид на бухты Ласпи, Батилиман, гору Ильяс-Кая, мыс Айя. Со смотровой площадки в Гурзуфе полюбуетесь видом на г. Аю-Даг (Медведь-гора).
Возвращаемся в Евпаторию ориентировочно к 19:00.
Программа
  • Бухта Ласпи со смотровой площадки.
  • Обзор северного фасада Воронцовского дворца и прогулка парку.
  • Замок «Ласточкино гнездо».
  • Морская прогулка в Ялту.
  • Свободное время на набережной Ялты.
  • Гора Аю-Даг и Гурзуф со смотровой площадки.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Экскурсионное сопровождение
Что не входит
  • Входной билет в парк Воронцовского дворца (100 руб. /взрослый 50 руб. /детский)
  • Морская прогулка (600 руб. /взрослый 400 руб. /детский)
Место начала и завершения?
Евпатория, Интернациональная улица, 145
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 5:55
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 5:55

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