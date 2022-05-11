Об экскурсии

Ялта — портовый город на берегу Черного моря с богатым культурно-историческим наследием, самый популярный среди туристов курортный город на Южном берегу Крыма, настоящая жемчужина полуострова.

В рамках нашей экскурсии вы увидите Южный берег Крыма от Севастополя до Алушты. Известно, что Южный берег Крыма славится фантастическими пейзажами, пышной субтропической растительностью и приобретшими мировую славу, дворцами и парками. Вы прогуляетесь по Верхнему парку великолепного Воронцовского дворца, которому присущи особенности, характерные крупнейшим пейзажным паркам Европы, а также осмотрите северный фасад самого величественного строения, шедевра архитектуры романтизма.

Вы полюбуетесь именитым замком «Ласточкино гнездо» со смотровой площадки, побываете на набережной Ялты, у Вас будет 1,5 часа времени для прогулки и обеда, и прокатитесь с ветерком на катере вдоль ялтинского побережья до замка «Ласточкино гнездо». В ходе морской прогулки вы насладитесь видами Южного берега с катера как видел его А. С. Пушкин и, конечно, сделаете красивые фотографии. На катере вас будет сопровождать увлекательнейший рассказ экскурсовода о Ялте и достопримечательностях Южного берега.

В пути мы сделаем остановки на завтрак, а также на живописных панорамных смотровых площадках Ласпи и Гурзуфа. С Ласпинской смотровой площадки вам откроется невероятный вид на бухты Ласпи, Батилиман, гору Ильяс-Кая, мыс Айя. Со смотровой площадки в Гурзуфе полюбуетесь видом на г. Аю-Даг (Медведь-гора).

Возвращаемся в Евпаторию ориентировочно к 19:00.

Программа