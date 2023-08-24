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Групповая
11 часов
Севастополь - «Малахов Курган» - Балаклава - Херсонес
Начало: Евпатория, Интернациональная улица, 145
«Во время морской прогулки вы сможете искупаться с катера, сделать красивые фотографии, а если повезет увидеть дельфинов, которые иногда любят посоревноваться в скорости с катером»
Расписание: чт вс в 5:55
16 июня в 06:00
23 июня в 06:00
1 700₽ за человека
Групповая
13 часов
Поездка в Судак и Новый Свет: Генуэзская крепость, тропа Голицына, морская прогулка
Увлекательная экскурсия в Судак и Новый Свет. Посетите Генуэзскую крепость, пройдитесь по тропе Голицына и насладитесь морской прогулкой
Начало: Евпатория, Интернациональная улица, 145
«Если позволит погода, мы совершим морскую прогулку вдоль «цветных» бухт Нового Света (Зеленая, Голубая, Синяя бухты) и искупаемся в море»
Расписание: воскресенье в 5:55
16 июня в 06:00
23 июня в 06:00
2 000₽ за человека
Групповая
11 часов
Экскурсия Ялтинский экспресс: Воронцовский дворец, Ласточкино гнездо, Гурзуф
Проедьте по Южному берегу Крыма от Севастополя до Ялты, наслаждаясь видами субтропиков и архитектурными шедеврами. Морская прогулка и свободное время в Ялте
Начало: Евпатория, Интернациональная улица, 145
«В ходе морской прогулки вы насладитесь видами Южного берега с катера как видел его А»
Расписание: ср, сб в 6:15
15 июня в 06:15
22 июня в 06:15
1 800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- LLeonidov24 августа 2023Ялтинский экспрессСпасибо за экскурсию Ялтинский экспресс! Организация на высоком уровне, умный, грамотный, доброжелательный и с юмором экскурсовод! Всё, что заявлено в
- ММарина22 августа 2023Ялтинский экспрессЭкскурсия просто супер, проехали практически весь южный берег Крыма, столько увидели красивейших мест. Очень рекомендую, просто супер, не пожалеете
- EE.gorbat18 августа 2023Красоты Западного Крыма: мыс Тарханкут и морская прогулкаМы увидели пгт Черноморское,Оз. Донузлав,Аблямитский мост,Оленевка,мыс Тарханкут,пляж, рыбацкий стан,храм. Понравилась морская прогулка,красота пещер и гротов. Экскурсовод Бахтияр красавчик. Рассказывает интересно и
- ООльга11 августа 2023Экскурсия понравилась, гид Ольга замечательно рассказывала историю старую и новую посещаемых мест. Хорошо выстроена логистика, забирают и развозят после экскурсии в пригородные посёлки.
- ООксана24 июля 2023Спасибо нашему экскурсоводу Сусанину Н. Б. за чудесную экскурсию в Новый свет и Судак. Обязательно будем ещё обращаться в ваше агентство.
Ответы на вопросы от путешественников по Евпатории в категории «Водные развлечения»
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