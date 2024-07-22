11 часов
Групповая
Путешествие в Бахчисарай: Ханский дворец, Чуфут-Кале, дегустация вин
Отправляйтесь в увлекательное путешествие в Бахчисарай. Вас ждут исторические памятники, дегустация вин и незабываемые виды на Крымские горы
Начало: Евпатория, Интернациональная улица, 145
Расписание: сб в 7:55
10 авг в 07:55
14 авг в 08:00
1 500₽ за человека
11 часов
Водная прогулка
Экскурсия Ялтинский экспресс: Воронцовский дворец, Ласточкино гнездо, Гурзуф
Проедьте по Южному берегу Крыма от Севастополя до Ялты, наслаждаясь видами субтропиков и архитектурными шедеврами. Морская прогулка и свободное время в Ялте
Начало: Евпатория, Интернациональная улица, 145
Расписание: ср, сб в 6:15
10 авг в 06:15
17 авг в 06:15
1 800₽ за человека
13 часов
Водная прогулка
Поездка в Судак и Новый Свет: Генуэзская крепость, тропа Голицына, морская прогулка
Увлекательная экскурсия в Судак и Новый Свет. Посетите Генуэзскую крепость, пройдитесь по тропе Голицына и насладитесь морской прогулкой
Начало: Евпатория, Интернациональная улица, 145
Расписание: воскресенье в 5:55
11 авг в 06:00
18 авг в 06:00
2 000₽ за человека
14 часов
Групповая
Групповая экскурсия: Ялта - Ливадия, Южный берег Крыма
Поездка в Ялту и Ливадию подарит незабываемые впечатления. Посетите Ливадийский дворец, полюбуйтесь замком Ласточкино гнездо и прогуляйтесь по набережной
Начало: Евпатория, Интернациональная улица, 145
Расписание: По воскресеньям в 6.10
11 авг в 06:00
18 авг в 06:00
1 800₽ за человека
8 часов
Групповая
Уникальная поездка в парк львов «Тайган» в Крыму
Хотите увидеть львов, тигров и ягуаров в условиях, приближенных к их естественной среде? Парк львов «Тайган» ждёт вас! Удовольствие для всей семьи
Начало: Евпатория, Интернациональная улица, 145
Расписание: сб в 8.00
10 авг в 08:00
17 авг в 08:00
1 500₽ за человека
11 часов
Водная прогулка
Севастополь - «Малахов Курган» - Балаклава - Херсонес
Начало: Евпатория, Интернациональная улица, 145
Расписание: чт вс в 5:55
11 авг в 06:00
18 авг в 06:00
1 700₽ за человека
11 часов
Групповая
Калейдоскоп Тавриды - групповая экскурсия по Крымским горам и достопримечательностям
Путешествие на комфортабельном микроавтобусе по живописным местам Крыма. Посетите Инкерманский монастырь, Форосскую церковь и Балаклаву
Начало: Евпатория, Интернациональная улица, 145
Расписание: Воскресенье в 7:55
11 авг в 08:15
18 авг в 08:15
2 000₽ за человека
6 часов
Групповая
Тур в Свято-Троицкий монастырь
Начало: Евпатория, Интернациональная улица, 145
Расписание: По пятницам в 13:15
9 авг в 13:15
16 авг в 13:15
1 300₽ за человека
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: Западный берег Крыма и Тарханкут
Погрузитесь в атмосферу дикого моря и гор, наслаждаясь красотами Западного Крыма. Уникальные места, античные раскопки и бирюзовая вода ждут вас
Начало: Договариваемся в каждом случае по телефону
Расписание: Каждый день в 8.00
11 авг в 08:00
18 авг в 08:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений22 июля 2024Лучше могла быть только погода, но это от вас не зависит
- ССмирнова7 июля 2024Очень насыщенная и интересная экскурсия! Много красивейших мест за один день! Гид Лиля показала себя не только как замечательный историк, но и отзывчивый, весёлый человек. Слушали с открытым ртом! Спасибо!
- ААнастасия7 июля 2024Экскурсия была очень интересная, экскурсовод очень интересно и подробно рассказала, были вопросы на которые мы получили ответы, это не забываемо, крутые ощущения, советую
- ЭЭлеонора26 июня 2024Нам очень понравилась экскурсия, рекомендуем.
- ЖЖанна3 июня 2024Экскурсия была шире, чем анонсировали. Понравилось. Интересные фото.
- ППолина3 июня 2024Очень хорошая экскурсия, рекомендую
- ВВеличко5 ноября 2023Хорошая организация экскурсии. Прекрасное путевое сопровождение, много подробной и интересной информации, но она была в отрыве от объектов посещения. В
- ЧЧечулина1 ноября 2023Прекрасная подборка достопримечательностей в одной экскурсии. Подходит для пожилых людей и детей,.
- EE.gorbat18 августа 2023Красоты Западного Крыма: мыс Тарханкут и морская прогулкаМы увидели пгт Черноморское,Оз. Донузлав,Аблямитский мост,Оленевка,мыс Тарханкут,пляж, рыбацкий стан,храм. Понравилась морская прогулка,красота пещер и гротов. Экскурсовод Бахтияр красавчик. Рассказывает интересно и
- ООльга11 августа 2023Экскурсия понравилась, гид Ольга замечательно рассказывала историю старую и новую посещаемых мест. Хорошо выстроена логистика, забирают и развозят после экскурсии в пригородные посёлки.
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