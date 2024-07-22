Е Евгений Ялта - Ливадия Лучше могла быть только погода, но это от вас не зависит

С Смирнова Ялтинский экспресс Очень насыщенная и интересная экскурсия! Много красивейших мест за один день! Гид Лиля показала себя не только как замечательный историк, но и отзывчивый, весёлый человек. Слушали с открытым ртом! Спасибо!

А Анастасия Ялтинский экспресс Экскурсия была очень интересная, экскурсовод очень интересно и подробно рассказала, были вопросы на которые мы получили ответы, это не забываемо, крутые ощущения, советую

Э Элеонора Калейдоскоп Тавриды Нам очень понравилась экскурсия, рекомендуем.

Ж Жанна Калейдоскоп Тавриды Экскурсия была шире, чем анонсировали. Понравилось. Интересные фото.

П Полина Калейдоскоп Тавриды Очень хорошая экскурсия, рекомендую

В Величко Тур в Свято-Троицкий монастырь читать дальше Св. Троицком монастыре туристы стремились к Св. Луке, кто-то дошел до храма Петра и Павла, а до храма Елены и Константина почти никто не дошел, с учётом тотального ремонта вокруг объектов. Получилось, время отпущено много, а делать там было нечего, все уже хотели быстрее уехать. Я бы подумала о добавлении, например, места упокоения Св. Луки. Хорошая организация экскурсии. Прекрасное путевое сопровождение, много подробной и интересной информации, но она была в отрыве от объектов посещения. В

Ч Чечулина Ялта - Ливадия Прекрасная подборка достопримечательностей в одной экскурсии. Подходит для пожилых людей и детей,.

E E.gorbat Красоты Западного Крыма: мыс Тарханкут и морская прогулка читать дальше увлекательно. Не понравилось то,что автобус останавливается далеко и приходилось чухать по жарюке и по пылюке Бог знает куда. Лучше пустите не большие бусы,но чтоб они подъезжали ближе к месту. Ещё не понравился обед в этой забегаловке,именуемой кафе. Экскурсовод даёт заработать свои Мы увидели пгт Черноморское,Оз. Донузлав,Аблямитский мост,Оленевка,мыс Тарханкут,пляж, рыбацкий стан,храм. Понравилась морская прогулка,красота пещер и гротов. Экскурсовод Бахтияр красавчик. Рассказывает интересно и