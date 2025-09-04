Величественный Севастополь предстанет перед вами во всей своей красе во время этой тематической экскурсии по Севастопольскому региону. Маршрут пролегает через множество районов и городов-спутников.
Севастополь, прошедший через многие испытания, примет вас
Севастополь, прошедший через многие испытания, примет вас
Описание экскурсииОдним из ярких моментов экскурсии станет ваше посещение Михайловской казематированной береговой батареи. Этот музейный комплекс, входящий в состав Военно-исторического музея фортификационных сооружений, погрузит вас в атмосферу XIX века и позволит окунуться в историю обороны города. Все воспроизведенные интерьеры в точности передают атмосферу тех времен, чтобы вы могли прочувствовать всю героическую эпоху Севастополя. Путешествие по Севастополю начинается с осмотра города на катере, после отправимся в его исторический центр. Мы прогуляемся по набережной Корнилова, Приморскому бульвару и площади Нахимова. Вы увидите памятники адмиралу Нахимову, Памятник затопленным кораблям, Графскую пристань и много других уникальных мест. Следующим этапом нашего путешествия станет посещение мемориального комплекса Сапун-гора, которая является самой высокой точкой в окрестностях Севастополя. Здесь увидите памятники, связанные со второй обороной города во время Великой Отечественной войны. Часовня Георгия Победоносца, вечный огонь с мемориалом памяти освободителям города-героя, экспозиция боевой техники времен Второй Мировой войны – всё это создает атмосферу величия и памяти о подвиге военных. Кроме того, в рамках нашего путешествия вы окунетесь и в волшебный мир Балаклавы. Прокатитесь на катере по живописной Балаклавской бухте, прогуляетесь по атмосферной набережной и сделаете красивые фотографии. По вашему желанию сможем также посетить древнюю крепость Чембало.
Среда и воскресенье в 07:00Забираем из Приморского, Берегового, Феодосии
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Херсонес
- Графская пристань
- Приморский бульвар
- Мемориальный комплекс Сапун-гора
- Балаклава
- Штольни
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Личные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Феодосия, ул. Галерейная д. 11
Завершение: Приморский, Дом Культуры
Когда и сколько длится?
Когда: Среда и воскресенье в 07:00Забираем из Приморского, Берегового, Феодосии
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Всё прошло очень хорошо, я бы даже сказала: на высшем уровне! Отличный экскурсовод Марина. Столько знать про все достопримечательности Севастополя, Феодосии, всю дорогу где мы проезжали она про всё рассказывала. Сразу видно, что человек любит и знает Крым. Было очень поучительно. А также спасибо водителю, который профессионально водил микроавтобус.
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Г
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2500 ₽ за человека