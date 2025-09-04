Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы



Севастополь, прошедший через многие испытания, примет вас читать дальше уменьшить с распростертыми объятиями, посвятив вас в тайны своей славной истории.



Вы посетите величественные памятники двух оборон города, которые весь мир признает и уважает, и услышите рассказы о подвигах севастопольцев, их отваге и самоотверженности, которые сделали город-герой легендарным. Величественный Севастополь предстанет перед вами во всей своей красе во время этой тематической экскурсии по Севастопольскому региону. Маршрут пролегает через множество районов и городов-спутников.Севастополь, прошедший через многие испытания, примет вас 4.5 2 отзыва

Алексей Ваш гид в Феодосии Задать вопрос Групповая экскурсия 2500 ₽ за человека 4.5 2 отзыва более 12 часов Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты:

Описание экскурсии Одним из ярких моментов экскурсии станет ваше посещение Михайловской казематированной береговой батареи. Этот музейный комплекс, входящий в состав Военно-исторического музея фортификационных сооружений, погрузит вас в атмосферу XIX века и позволит окунуться в историю обороны города. Все воспроизведенные интерьеры в точности передают атмосферу тех времен, чтобы вы могли прочувствовать всю героическую эпоху Севастополя. Путешествие по Севастополю начинается с осмотра города на катере, после отправимся в его исторический центр. Мы прогуляемся по набережной Корнилова, Приморскому бульвару и площади Нахимова. Вы увидите памятники адмиралу Нахимову, Памятник затопленным кораблям, Графскую пристань и много других уникальных мест. Следующим этапом нашего путешествия станет посещение мемориального комплекса Сапун-гора, которая является самой высокой точкой в окрестностях Севастополя. Здесь увидите памятники, связанные со второй обороной города во время Великой Отечественной войны. Часовня Георгия Победоносца, вечный огонь с мемориалом памяти освободителям города-героя, экспозиция боевой техники времен Второй Мировой войны – всё это создает атмосферу величия и памяти о подвиге военных. Кроме того, в рамках нашего путешествия вы окунетесь и в волшебный мир Балаклавы. Прокатитесь на катере по живописной Балаклавской бухте, прогуляетесь по атмосферной набережной и сделаете красивые фотографии. По вашему желанию сможем также посетить древнюю крепость Чембало.

Среда и воскресенье в 07:00Забираем из Приморского, Берегового, Феодосии Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Херсонес

Графская пристань

Приморский бульвар

Мемориальный комплекс Сапун-гора

Балаклава

Штольни Что включено Услуги гида

Транспорт. Что не входит в цену Личные расходы. Где начинаем и завершаем? Начало: Феодосия, ул. Галерейная д. 11 Завершение: Приморский, Дом Культуры Когда и сколько длится? Когда: Среда и воскресенье в 07:00Забираем из Приморского, Берегового, Феодосии Экскурсия длится около 14 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек. Нужно оплачивать всё сразу? В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.