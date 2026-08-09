Вы увидите знаменитые дворцово-парковые комплексы Большой Ялты за один день.
Полюбуетесь на роскошный Ливадийский и знаменитый Воронцовский дворцы, удивитесь архитектурному совершенству Юсуповского дворца, познакомитесь с историей старинных памятников архитектуры и насладитесь завораживающими крымскими пейзажами.
Полюбуетесь на роскошный Ливадийский и знаменитый Воронцовский дворцы, удивитесь архитектурному совершенству Юсуповского дворца, познакомитесь с историей старинных памятников архитектуры и насладитесь завораживающими крымскими пейзажами.
Описание экскурсии
Что вас ждет:
- Отправление из г. Феодосия полным составом группы в 7:00.
- Переезд г. Феодосия – пос. Массандра в сопровождении экскурсионного рассказа. Протяженность пути – 200 км. Продолжительность пути – примерно 3 часа, в зависимости от дорожной ситуации. Санитарная остановка через 1-1,5 часа, завтрак (20-25 минут).
- Переезд в пос. Ливадия – Ливадийский дворцово-парковый ансамбль в сопровождении экскурсионного рассказа (около 30 минут). Всех желающих ждет посещение Ливадийского дворца-резиденции императора Николая II с экскурсией (около 1 часа), знакомство с двумя экспозициями: Пребывание венценосной семьи в Крыму и Ялтинская конференция трёх глав союзных государств И. Сталина, Ф. Рузвельта, У. Черчилля. Остальные туристы могут прогуляться по живописному парку с сохранившимися сооружениями (беседки, фонтаны) периода царского имения.
- Переезд в Кореиз. Юсуповский дворец. Этот невероятный дворец был построен для одной из самых богатых аристократических династий России. В 1945 году во время Ялтинской конференции именно Юсуповский дворец стал резиденцией советской делегации во главе с Верховным Главнокомандующим И. В. Сталиным.
- Переезд в г. Алупка – Дворцово-парковый комплекс графа Воронцова в сопровождении экскурсионного рассказа (около 30 минут). Остановка и фотопауза на видовой площадке «Ласточкино гнездо» (без посещения, 20 минут). И остановка в кафе на обед (по желанию). Желающие посетить Воронцовский дворец проходят в сопровождении экскурсовода дворца (либо аудиогида) по 9 парадным залам, смотрят Северные и Южные террасы. Экскурсия по парку – шедевру ландшафтной архитектуры (около 40 минут).
- Переезд г. Ялта – г. Феодосия в 18:30. Протяжённость пути – 210 км, продолжительность – примерно 3,5 часа с санитарной остановкой (10- 15 минут).
- Возвращение в г. Феодосия около 22:00. Высадка туристов производится на тех же остановках, на которых осуществлялась посадка.
По вторникам в 07:00Забираем из Приморского, Берегового, Феодосии
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ливадийский дворец
- Воронцовский дворец
- Юсуповский дворец
- Замок Ласточкино гнездо
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Личные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Феодосия, ул. Галерейная д. 11
Завершение: Приморский, Дом Культуры
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам в 07:00Забираем из Приморского, Берегового, Феодосии
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Феодосии
2700 ₽ за человека