1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
Индивидуальная экскурсия на внедорожнике по уникальным местам Фороса. Насладитесь природой и уединением
Начало: Я заберу вас в вашей гостинице/гостевом доме
Расписание: ежедневно 10:00
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия в Форосе: монастыри, пещерные города и крымские пейзажи
Путешествие к Пещерному монастырю Качи-Кальон - это уникальная возможность увидеть Крым с новой стороны. Насладитесь живописными видами и историческими местами
Начало: Место проживания туристов
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Фиолент - земля Богов: пляж Баунти, грот Дианы, мыс Виноградный и скала Дракон
Погрузитесь в историю и красоту Фиолента: пляж Баунти, грот Дианы, скала Дракон и Свято-Георгиевский монастырь ждут вас на этой уникальной экскурсии
Начало: Забираю от места проживания туристов
Расписание: Ежедневно, с 10:00 до 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
11 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Балаклава и Фиолент - на внедорожнике с комфортом
Начало: Место проживания туристов или иное, по их желанию
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
13 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Эски-Кермен, город готов: старая крепость Византийской Империи
Эски-Кермен - уникальная возможность окунуться в историю Византийской Империи. Крепость, построенная в VI веке, поражает своим величием и древностью
Начало: Место проживания туристов
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
13 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Святыни Севастополя
Начало: Место проживания туристов
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
13 400₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана26 мая 2024Экскурсияи уникальная!!! Мы побывали в красивейших места Крыма, было все: озеро с кувшинками и черепахами, отвесные горы и перевалы, ромашковые поля
- ВВладимир4 августа 2022На 5 баллов
Ответы на вопросы от путешественников по Форосу в категории «От вашего отеля»
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