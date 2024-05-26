Экскурсии от вашего отеля в Форосе

Найдено 6 экскурсий в категории «От вашего отеля» в Форосе, цены от 11 200 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
Индивидуальная экскурсия на внедорожнике по уникальным местам Фороса. Насладитесь природой и уединением
Начало: Я заберу вас в вашей гостинице/гостевом доме
Расписание: ежедневно 10:00
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
17 000 за всё до 4 чел.
Пещерный монастырь Качи-Кальон
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия в Форосе: монастыри, пещерные города и крымские пейзажи
Путешествие к Пещерному монастырю Качи-Кальон - это уникальная возможность увидеть Крым с новой стороны. Насладитесь живописными видами и историческими местами
Начало: Место проживания туристов
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
13 500 за всё до 4 чел.
Фиолент - земля Богов
Индивидуальная
4 часа
Фиолент - земля Богов: пляж Баунти, грот Дианы, мыс Виноградный и скала Дракон
Погрузитесь в историю и красоту Фиолента: пляж Баунти, грот Дианы, скала Дракон и Свято-Георгиевский монастырь ждут вас на этой уникальной экскурсии
Начало: Забираю от места проживания туристов
Расписание: Ежедневно, с 10:00 до 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
11 200 за всё до 4 чел.
Балаклава и Фиолент - на внедорожнике с комфортом
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
5 часов
Балаклава и Фиолент - на внедорожнике с комфортом
Начало: Место проживания туристов или иное, по их желанию
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
13 400 за всё до 4 чел.
Эски-Кермен, город готов: старая крепость Византийской Империи
Индивидуальная
5 часов
Эски-Кермен, город готов: старая крепость Византийской Империи
Эски-Кермен - уникальная возможность окунуться в историю Византийской Империи. Крепость, построенная в VI веке, поражает своим величием и древностью
Начало: Место проживания туристов
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
13 200 за всё до 4 чел.
Святыни Севастополя
Индивидуальная
5 часов
Святыни Севастополя
Начало: Место проживания туристов
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
13 400 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    26 мая 2024
    По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
    Экскурсияи уникальная!!! Мы побывали в красивейших места Крыма, было все: озеро с кувшинками и черепахами, отвесные горы и перевалы, ромашковые поля
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    и дикие орхидеи, храм на вершине горы и красивый закат. Алексей профессионал своего дела-познакомил нас с красотами и историей Крыма в непринужденной обстановке. 8часов просто "пролетели" Мы получили массу положительных эмоций и фото с великолепными локациями!

  • В
    Владимир
    4 августа 2022
    По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
    На 5 баллов

Ответы на вопросы от путешественников по Форосу в категории «От вашего отеля»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
  2. Пещерный монастырь Качи-Кальон
  3. Фиолент - земля Богов
  4. Балаклава и Фиолент - на внедорожнике с комфортом
  5. Эски-Кермен, город готов: старая крепость Византийской Империи
Сколько стоит экскурсия по Форосу в июле 2024
Сейчас в Форосе в категории "От вашего отеля" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 11 200 до 17 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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