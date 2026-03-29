Описание экскурсииНевероятное путешествие, во время которого вы узнаете все тайны и легенды севастопольского побережья со времен древних греков до наших дней. Вместе с гидом на внедорожнике покорите самые высокие точки древнего вулкана на мысе Фиолент, побываете на лучших смотровых площадках, увидите один из наикрасивейших крымских пляжей - Баунти, знаменитые скалы Орест, Пилад и Ифигения и узнаете удивительную легенду об их происхождении, побываете в месте, где по преданиям Святой Георгий Победоносец спас рыбаков от кораблекрушения. После на внедорожнике отправитесь на уникальную древнегреческую винодельню (V век до н. э.). А далее посетите Балаклаву, с высоты птичьего полета полюбуетесь на уникальную Балаклавскую бухту и услышите миф о листригонах, побываете в Музее подводных лодок, аналогов которого нет в мире, услышите о призраке крепости Чембало, подниметесь на самые красивые смотровые площадки города и сделаете умопомрачительные фотографии.
Ежедневно в 10.00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Лучшие смотровые площадки мыса Фиолент:
- Баунти
- Орест и Пилад
- Тигровый мыс
- Скала святого явления
- Георгиевский монастырь
- Руины древней винодельни V век до н. э
- Самые интересные достопримечательности Балаклавы:
- Озеро Сердце
- Музей подводных лодок
- Смотровая площадка на Балаклавскую бухту
- Генуэзская крепость Чембало
Что включено
- Сопровождение гида по всему маршруту, передвижение на комфортабельном внедорожнике с кондиционером, возможность зарядить мобильный телефон, детские кресла при необходимости, питьевая вода.
Что не входит в цену
- Билеты в военно-исторический музей фортификационных сооружений (Музей подводных лодок в Балаклаве) 700 рублей взрослый
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10.00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Хорошая организация. Все информативно, не напряжно. Очень комфортная экскурсия. Спасибо, Виктория
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Фороса
Похожие экскурсии на «На внедорожнике по легендарным местам Севастополя, Фиолента и Балаклавы»
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучшие места на побережье Севастополя: Херсонес и мыс Фиолент
Начало: По договоренности
Расписание: по предварительной договоренности
17 900 ₽ за всё до 6 чел.
15 000 ₽ за экскурсию