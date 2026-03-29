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Виктория Ваш гид в Форосе Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 15 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 1 отзыв 8 часов 1-5 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Невероятное путешествие, во время которого вы узнаете все тайны и легенды севастопольского побережья со времен древних греков до наших дней. Вместе с гидом на внедорожнике покорите самые высокие точки древнего вулкана на мысе Фиолент, побываете на лучших смотровых площадках, увидите один из наикрасивейших крымских пляжей - Баунти, знаменитые скалы Орест, Пилад и Ифигения и узнаете удивительную легенду об их происхождении, побываете в месте, где по преданиям Святой Георгий Победоносец спас рыбаков от кораблекрушения. После на внедорожнике отправитесь на уникальную древнегреческую винодельню (V век до н. э.). А далее посетите Балаклаву, с высоты птичьего полета полюбуетесь на уникальную Балаклавскую бухту и услышите миф о листригонах, побываете в Музее подводных лодок, аналогов которого нет в мире, услышите о призраке крепости Чембало, подниметесь на самые красивые смотровые площадки города и сделаете умопомрачительные фотографии.

Ежедневно в 10.00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Лучшие смотровые площадки мыса Фиолент:

Баунти

Орест и Пилад

Тигровый мыс

Скала святого явления

Георгиевский монастырь

Руины древней винодельни V век до н. э

Самые интересные достопримечательности Балаклавы:

Озеро Сердце

Музей подводных лодок

Смотровая площадка на Балаклавскую бухту

Генуэзская крепость Чембало Что включено Сопровождение гида по всему маршруту, передвижение на комфортабельном внедорожнике с кондиционером, возможность зарядить мобильный телефон, детские кресла при необходимости, питьевая вода. Что не входит в цену Билеты в военно-исторический музей фортификационных сооружений (Музей подводных лодок в Балаклаве) 700 рублей взрослый Место начала и завершения? По договоренности Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно в 10.00 Экскурсия длится около 8 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.