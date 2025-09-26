Ранним утром мы отправимся на вершины над Ореандой, совершим лёгкое восхождение, встретим восход солнца и сделаем фото.
После я расскажу историю этих мест — от тавров до империй — и поделюсь советами, что стоит увидеть в Ялте.
Описание экскурсииЛучший восход солнца в Крыму Я заберу Вас ранним утром на машине и мы отправимся на горные вершины над Ореандой, на локацию с потрясающими видами. Совершим непродолжительное двадцати минутное восхождение на вершину, встретим рассвет, пройдемся по красивым местам и сделаем фотографии. По окончании рассвета Вы погрузитесь в историю этих места, где Вы встретили рассвет. Я расскажу о всех интересных местах Ялты где обязательно стоит побывать. Мы окунемся в самые истоки этой земли во времена тавров и плавно перейдем к истории средневекового Крыма и далее во времена империй. Важная информация:
- Рекомендую продумать свои дальнейшие планы на день в Ялте;
- В течении 2-х дней после поездки я вышлю вам ссылку на ваши фотографии;
- С собой рекомендую взять перекус на завтрак;
- Одевайтесь потеплее: утром в горах холодно.
Ежедневно в 05:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Ялта с высоты 150 м
- Ялтинская бухта
- Медведь-гора
- Ялтинский горный амфитеатр
- Храм Архангела Михаила в Верхней Ореанде
- Памятник «Альпинисты»
- Горы Крестовая, Алимушка, Ай-Николь, Каракули-Кая
Что включено
- Трансфер Партенит - Ореанда - Партенит/Ваша локация (в зависимости от типа билета)
- Экскурсионное обслуживание
- Фотографирование
Что не входит в цену
- Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
- Пропуск в заповедник (только взрослые 350руб/чел)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш адрес
Завершение: Зависит от типа билета
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 05:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ш
Шерстнова
26 сен 2025
Спасибо Александру за интересную познавательно
экскурсию. Мы отлично провели время на вершине горы над Ялтой, встретили рассвет, сделали атмосферные фото. Александр поделился исторической информацией о своём родном крае, о различных горных вершинах, ответил на наши вопросы. От всей нашей компании выражаем благодарность Александру!
Нам хотелось уйти от стандартных форм экскурсии, хотелось индивидуальности в подходе к нашим запросам. Все получилось!!! Спасибо.
Входит в следующие категории Фороса
