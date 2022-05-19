Балаклава и Фиолент - на внедорожнике с комфортом

Я покажу Вам лучшие виды, открывающиеся с мыса Фиолент, от которых перехватывает дух

Я покажу Вам лучшие виды, открывающиеся с мыса Фиолент, от которых перехватывает дух.

Мы побываем на пляже Баунти, увидим скалу Дракон и грот Дианы.

Я расскажу историю злешних мест, уходящую в глубину веков, покажу Вам другую Балаклаву — без толп туристов, шума и суеты.
Балаклава и Фиолент - на внедорожнике с комфортом
Балаклава и Фиолент - на внедорожнике с комфортом
Балаклава и Фиолент - на внедорожнике с комфортом
Балаклава и Фиолент - на внедорожнике с комфортом
Балаклава и Фиолент - на внедорожнике с комфортом
Балаклава и Фиолент - на внедорожнике с комфортом
Балаклава и Фиолент - на внедорожнике с комфортом

Что вас ожидает 🤩

  • Пляж «Баунти»
  • Скала Дракон
  • Видовые площадки на мысе Фиолент
  • Свято-Георгиевский монастырь
  • Кадыковский карьер (озеро в форме сердца с бирюзовой водой)

Что вас ждет

Невероятный Фиолент

Побережье Фиолента — это захватывающие дух виды на море и скалы. Более 150 миллионов лет назад в этих местах вулканы смешиваясь с морской пучиной образовали поистине фантастическое чудо природы — Фиолент… В переводе с крымскотатарского Феленк Бурун — «Тигровый мыс».
Мы увидим с высоты птичьего полёта пляж Баунти с бирюзовой водой и словно парящими над ней кораблями, пройдем к смотровой на грот Дианы, спустимся на мыс Виноградный, где увидим древние пещеры, руины церкви и самое главное — скалу Дракон, образовавшуюся в результате вулканического извержения.
Вокруг мощные пласты туфа, скальника и подтёки лавы. Затем переедем на мыс Фиолент, Яшмовый пляж, мыс Айя и старинный Свято-Георгиевский монастырь, которому более 1 100 лет. По древним преданиям именно сюда впервые ступил на крымскую землю Андрей Первозванный, и именно здесь проходили первые проповеди Евангелия.

Живописная Балаклава – Вам будет что вспомнить

Вы увидите восхитительную и спокойную в любую погоду бухту, с сотнями самых разных пришвартованных яхт и катеров, генуэзскую крепость Чембало, суперсекретный объект «холодной» войны, «Бочку Смерти», бескрайние виноградники и красивейшие горы. Но самое главное, что трудно переоценить – это целебный воздух, пропитанный ароматом можжевельника и свежестью моря.
Перед посещением Балаклавы заедем на Кадыковский карьер и увидим «звезду» инстаграма — озеро в форме сердца. Проедем по Балаклаве, поднимемся наверх на смотровую площадку и полюбуемся Балаклавой во всей красе, с уютной набережной с одной стороны и мысом Айя с другой.
Для опытных и уверенных себе путешественников возможен пеший подъем до «Бочки смерти», где вы будете вознаграждены за усердие фантастическими видами!

Важно знать

Для прогулки позаботьтесь об удобной одежде по сезону. Даже в теплую погоду здесь сильные ветры с моря. Обувь — только на плоской подошве, желательно кроссовки.

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида,
  • трансфер,
  • вода, чай чёрный/зелёный/крымские травы, натуральный кофе LavAzza (crema e aroma),
  • лёгкий перекус,
  • влажные салфетки, маски, антисептик,
  • безлимитный Wi-Fi.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • личные расходы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер
  • Вода, чай чёрный/зелёный/крымские травы, натуральный кофе LavAzza (crema e aroma)
  • Лёгкий перекус
  • Влажные салфетки, маски, антисептик
  • Безлимитный Wi-Fi
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
место проживания туристов или иное, по их желанию
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Для прогулки позаботьтесь об удобной одежде по сезону. Даже в теплую погоду здесь сильные ветры с моря. Обувь — только на плоской подошве
  • Желательно кроссовки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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