1 чел.
По популярности
Мини-группа
7 часов
Храм Солнца - место силы в Крымских горах
Начало: Остановка «Поворот на Ласпи» Южно-Бережное Шоссе
«В пути вы услышите легенды и истории этих мест, полюбуетесь красотой крымской природы»
Расписание: По вторникам, четвергам и субботам в 11:00
12 июня в 11:00
15 июня в 11:00
980₽ за человека
Групповая
9 часов
Личный гид к Вам в авто: Ай-Петри и Ялта
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
«водопад "Учан-Су" — самый высокий водопад Крыма, находится на высоте 390 метров над уровнем моря»
Расписание: Ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 250₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Балаклава и Фиолент - на внедорожнике с комфортом
Начало: Место проживания туристов или иное, по их желанию
«Более 150 миллионов лет назад в этих местах вулканы смешиваясь с морской пучиной образовали поистине фантастическое чудо природы — Фиолент… В переводе с крымскотатарского Феленк Бурун — «Тигровый мыс»»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
13 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
На внедорожнике по легендарным местам Севастополя, Фиолента и Балаклавы
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 10.00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
6 часов
Пещеры Байдарской долины и Форосский парк
Начало: Площадь Нахимова 1 (у памятника Нахимову)
«Посетим скельские менгиры, находящиеся в живописной долине»
Расписание: понедельник, четверг в 8-00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 600₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Затерянный мир: гора Челеби и Храм Солнца
Начало: Байдарские ворота, Старосевастопольское шоссе
«А у новичков Крымские горы и природные пейзажи оставят незабываемое впечатление»
Расписание: Ежедневно в 9:00
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 4 600₽ за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Форосу в категории «Природа и пейзажи»
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