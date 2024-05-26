1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
Начало: Я заберу вас в вашей гостинице/гостевом доме
Расписание: ежедневно 10:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
1 час
Воронцовский дворец: аудиоэкскурсия по основной экспозиции
Начало: Дворцовое шоссе, 18
Расписание: Дворец работает ежедневно с 9:00 до 17:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
390₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Прекрасны вы, брега Тавриды
Начало: По договоренности
Расписание: по предварительной договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Пещерный монастырь Качи-Кальон
Начало: Место проживания туристов
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Фиолент - земля Богов
Начало: Забираю от места проживания туристов
Расписание: Ежедневно, с 10:00 до 18:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
11 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Балаклава и Фиолент - на внедорожнике с комфортом
Начало: Место проживания туристов или иное, по их желанию
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
13 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Эски-Кермен, город готов: старая крепость Византийской Империи
Начало: Место проживания туристов
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
13 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Дорос - столица княжества Феодоро
Начало: По договоренности
Расписание: Все дни недели в светлый период времени, в зависимости от сезона,.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Шайтан-Мердвен, Пушкин и римские легионеры
Начало: По договоренности
Расписание: Все дни недели в светлый период времени, в зависимости от сезона
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
На внедорожнике по легендарным местам Севастополя, Фиолента и Балаклавы
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 10.00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Святыни Севастополя
Начало: Место проживания туристов
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Большое путешествие в средневековый Крым. Пещерные города и храмы
Начало: Пл. Нахимова
Расписание: ежедневно с 10.00
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
17 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Затерянный мир: гора Челеби и Храм Солнца
Начало: Байдарские ворота, Старосевастопольское шоссе
Расписание: Ежедневно в 9:00
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 4 600₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана26 мая 2024Экскурсияи уникальная!!! Мы побывали в красивейших места Крыма, было все: озеро с кувшинками и черепахами, отвесные горы и перевалы, ромашковые поля
- ВВладимир4 августа 2022На 5 баллов
Ответы на вопросы от путешественников по Форосу в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Форосу в июне 2024
Сейчас в Форосе в категории "Индивидуальные" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 390 до 17 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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