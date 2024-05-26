Индивидуальные экскурсии в Форосе с личным гидом

Найдено 13 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Форосе, цены от 390 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
Начало: Я заберу вас в вашей гостинице/гостевом доме
Расписание: ежедневно 10:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
17 000 за всё до 4 чел.
Воронцовский дворец: аудиоэкскурсия по основной экспозиции
🚶 Пешая
Аудиогид
1 час
Воронцовский дворец: аудиоэкскурсия по основной экспозиции
Начало: Дворцовое шоссе, 18
Расписание: Дворец работает ежедневно с 9:00 до 17:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
390 за человека
Прекрасны вы, брега Тавриды
Индивидуальная
7 часов
Прекрасны вы, брега Тавриды
Начало: По договоренности
Расписание: по предварительной договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 900 за всё до 6 чел.
Пещерный монастырь Качи-Кальон
Индивидуальная
5 часов
Пещерный монастырь Качи-Кальон
Начало: Место проживания туристов
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
13 500 за всё до 4 чел.
Фиолент - земля Богов
Индивидуальная
4 часа
Фиолент - земля Богов
Начало: Забираю от места проживания туристов
Расписание: Ежедневно, с 10:00 до 18:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
11 200 за всё до 4 чел.
Балаклава и Фиолент - на внедорожнике с комфортом
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
5 часов
Балаклава и Фиолент - на внедорожнике с комфортом
Начало: Место проживания туристов или иное, по их желанию
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
13 400 за всё до 4 чел.
Эски-Кермен, город готов: старая крепость Византийской Империи
Индивидуальная
5 часов
Эски-Кермен, город готов: старая крепость Византийской Империи
Начало: Место проживания туристов
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
13 200 за всё до 4 чел.
Дорос - столица княжества Феодоро
Индивидуальная
10 часов
Дорос - столица княжества Феодоро
Начало: По договоренности
Расписание: Все дни недели в светлый период времени, в зависимости от сезона,.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 990 за всё до 4 чел.
Шайтан-Мердвен, Пушкин и римские легионеры
Индивидуальная
6 часов
Шайтан-Мердвен, Пушкин и римские легионеры
Начало: По договоренности
Расписание: Все дни недели в светлый период времени, в зависимости от сезона
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 990 за всё до 4 чел.
На внедорожнике по легендарным местам Севастополя, Фиолента и Балаклавы
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
На внедорожнике по легендарным местам Севастополя, Фиолента и Балаклавы
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 10.00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000 за всё до 5 чел.
Святыни Севастополя
Индивидуальная
5 часов
Святыни Севастополя
Начало: Место проживания туристов
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 400 за всё до 4 чел.
Большое путешествие в средневековый Крым. Пещерные города и храмы
Индивидуальная
6 часов
Большое путешествие в средневековый Крым. Пещерные города и храмы
Начало: Пл. Нахимова
Расписание: ежедневно с 10.00
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
17 000 за всё до 5 чел.
Затерянный мир: гора Челеби и Храм Солнца
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Затерянный мир: гора Челеби и Храм Солнца
Начало: Байдарские ворота, Старосевастопольское шоссе
Расписание: Ежедневно в 9:00
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 4 600 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    26 мая 2024
    По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
    Экскурсияи уникальная!!! Мы побывали в красивейших места Крыма, было все: озеро с кувшинками и черепахами, отвесные горы и перевалы, ромашковые поля
    читать дальше

    и дикие орхидеи, храм на вершине горы и красивый закат. Алексей профессионал своего дела-познакомил нас с красотами и историей Крыма в непринужденной обстановке. 8часов просто "пролетели" Мы получили массу положительных эмоций и фото с великолепными локациями!

  • В
    Владимир
    4 августа 2022
    По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
    На 5 баллов

Ответы на вопросы от путешественников по Форосу в категории «Индивидуальные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Форосе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
  1. По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
  2. Воронцовский дворец: аудиоэкскурсия по основной экспозиции
  3. Прекрасны вы, брега Тавриды
  4. Пещерный монастырь Качи-Кальон
  5. Фиолент - земля Богов
Сколько стоит экскурсия по Форосу в июне 2024
Сейчас в Форосе в категории "Индивидуальные" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 390 до 17 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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