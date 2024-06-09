1 чел.
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Индивидуальная
9 часов
Личный гид к Вам в авто - Дворцы Крыма
Начало: В любом удобном для Вас месте
Расписание: Ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 18 чел.
Индивидуальная
9 часов
Личный гид к вам в авто - Ай-Петри и Ялта
Начало: Мы встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 18 чел.
Аудиогид
1 час
Массандровский дворец: аудиоэкскурсия по залам дворца-музея
Начало: Сімферопольське ш., 13, Masandra
Расписание: Дворец работает ежедневно с 9:00 до 17:00
390₽ за человека
Аудиогид
1 час
Воронцовский дворец: аудиоэкскурсия по основной экспозиции
Начало: Дворцовое шоссе, 18
Расписание: Дворец работает ежедневно с 9:00 до 17:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
390₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Гаспре в категории «Пешеходные»
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