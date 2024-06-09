Пешие экскурсии-прогулки в Гаспре с экскурсоводом

Найдено 4 экскурсии в категории «Пешеходные» в Гаспре, цены от 390 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Личный гид к Вам в авто - Дворцы Крыма
🚶 Пешая
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Личный гид к Вам в авто - Дворцы Крыма
Начало: В любом удобном для Вас месте
Расписание: Ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 000 за всё до 18 чел.
Личный гид к вам в авто - Ай-Петри и Ялта
🚶 Пешая
Индивидуальная
9 часов
Личный гид к вам в авто - Ай-Петри и Ялта
Начало: Мы встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 000 за всё до 18 чел.
Массандровский дворец: аудиоэкскурсия по залам дворца-музея
🚶 Пешая
Аудиогид
1 час
Массандровский дворец: аудиоэкскурсия по залам дворца-музея
Начало: Сімферопольське ш., 13, Masandra
Расписание: Дворец работает ежедневно с 9:00 до 17:00
390 за человека
Воронцовский дворец: аудиоэкскурсия по основной экспозиции
🚶 Пешая
Аудиогид
1 час
Воронцовский дворец: аудиоэкскурсия по основной экспозиции
Начало: Дворцовое шоссе, 18
Расписание: Дворец работает ежедневно с 9:00 до 17:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
390 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Гаспре в категории «Пешеходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гаспре
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Личный гид к Вам в авто - Дворцы Крыма
  2. Личный гид к вам в авто - Ай-Петри и Ялта
  3. Массандровский дворец: аудиоэкскурсия по залам дворца-музея
  4. Воронцовский дворец: аудиоэкскурсия по основной экспозиции
Сколько стоит экскурсия по Гаспре в июне 2024
Сейчас в Гаспре в категории "Пешеходные" можно забронировать 4 экскурсии от 390 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Гаспре на 2024 год по теме «Пешеходные», 1 ⭐ отзыв, цены от 390₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам